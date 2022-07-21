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Drag&drop дизайнер веб-приложений на Vue.js

Создавайте гибкие веб-приложения, такие как клиентские порталы и админ-панели на основе общего бэкенда. Быстро и без кода.

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Real Backend
Мощные SPA c Appmaster

Интерактивные одностраничные приложения с триггерами и действиями

Основная идея конструктора веб-приложений заключается в том, чтобы позволить вам спроектировать админ-панель, клиентский интерфейс или портал в считанные минуты.

PostgreSQL and project deployment to cloud service
Build web apps with AppMaster faster
Как это работает

Создавайте приложения для веб с AppMaster быстрее

После создания базы данных, AppMaster автоматически создает соответствующие страницы в веб-приложениях без дополнительные усилия. Каждое веб-приложение представляет собой одностраничное приложение (SPA) VueJS, созданное платформой AppMaster.io и опубликованное вместе с исполняемым файлом серверной части.

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Широкий выбор компонентов с предварительной загрузкой
Широкий выбор компонентов с предварительной загрузкой Широкий выбор компонентов с предварительной загрузкой

Большая библиотека компонентов с возможностью предварительно загрузки помогает собрать ваше приложение в несколько раз быстрее и ускорить загрузку страницы. Даже пользователи старых браузеров, с отключенным JS или медленным устройством смогут спокойно пользоваться вашим приложением, что значительно улучшит UX вашего приложения.

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Полностью интерактивные одностраничные приложения (SPA) с триггерами и действиями
Полностью интерактивные одностраничные приложения (SPA) с триггерами и действиями Полностью интерактивные одностраничные приложения (SPA) с триггерами и действиями

Гибкий редактор бизнес-логики позволяет создавать потрясающие веб-приложения (SPA), интегрировать их со сторонними сервисами, управлять поведением пользовательских компонентов без программирования и быстро их настраивать.

Создать SPA
Условный рендеринг для всех компонентов
Условный рендеринг для всех компонентов Условный рендеринг для всех компонентов

Условный рендеринг необходим для любого динамического веб-приложения. В AppMaster.io вы можете создавать отдельные компоненты, поведение которых вы можете полностью контролировать. А так же вы можете отображать только некоторые из них, в зависимости от состояния вашего приложения.

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PostgreSQL and project deployment to cloud service
Интеграции
Расширяйте библиотеку компонентов с помощью модулей и API

Push-уведомления, социальная аутентификация, электронная почта и многое другое — подключите свой свое приложение к сотням приложений и сервисов или получите доступ к контенту с помощью API.

Бибилиотека модулей
Встроенная навигация с использованием Vue Router
Встроенная навигация с использованием Vue Router Встроенная навигация с использованием Vue Router

Vue Routing — это то, что может сделать приложение доступным и привлекательным. Маршрутизация — одна из самых мощных функций современных одностраничных веб-приложений (SPA). Такте приложения, построенные на Vue, могут переходить со страницы на страницу на стороне клиента (без запроса к серверу) без перезагрузки страницы.

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Автоопределение часового пояса и местоположения
Автоопределение часового пояса и местоположения Автоопределение часового пояса и местоположения

Поддержка часовых поясов и местоположения позволяет просматривать данные о времени в приложении в часовом поясе пользователя. Когда выводится временная метка со значением часового пояса, она всегда преобразуется из UTC в текущий часовой пояс и отображается как местное время.

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VUE.JS
Одностраничные приложения Vue.js and AppMaster.io

Vue.js стал одним из ведущих фреймворков для создания одностраничных приложений (SPA). Vue.js абстрагируется от большей части сложности, связанной с созданием веб-приложений.

Создать веб-приложение

Создайте собственное веб-приложение

Собственное веб-приложение — это самый простой способ автоматизации бизнес-процессов для многих отраслей. С помощью AppMaster создайте и запустите, которое станет идеальным инструментом для вас.

Продажи
Продажи

Создавайте мощные и масштабируемые инструменты управления продажами.

Менеджер задач
Менеджер задач

Распределите задачи с помощью приложения и улучшите работу сотрудников.

Онлайн-обучение
Онлайн-обучение

Создавайте интерактивный цифровой обучающий контент с помощью AppMaster.

Маркетинг
Маркетинг

Создайте интерактивное приложение для мониторинга маркетинга без программирования.

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База знаний AppMaster.io

Посетите наш справочный центр, чтобы получить пошаговые инструкции и видео-уроки, объясняющие процесс создания приложений на платформе AppMaster.io.

Веб-приложения Веб-приложения Шаблоны Шаблоны Компоненты Компоненты Бизнес-логика Бизнес-логика
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"К 2024 году на no-code и low-code платформы будет приходиться более 65% всего рынка разработки приложений". Начать бесплатно

FAQ

Узнайте больше о веб-приложениях и о том, как работать с no-code платформой AppMaster.io.

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Полноценное SPA (Single Page Application) - одностраничное приложение, которое работает в браузере. Например, пользовательский портал или админка для вашего ресурса: блог на сайте, полноценная CRM и т.д. В готовом приложении работают все способы пользовательского взаимодействия, можно нажимать кнопки, создавать, получать и отправлять информацию, вызывать выполнение бизнес-процессов, выполнять запросы ко внешним API и обрабатывать результаты этих запросов.
Free trial AppMaster

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Экспериментируйте с AppMaster бесплатно с 14-дневной пробной версией. Когда вы будете готовы, вы сможете выбрать подходящий платный план.

Мобильные и веб-приложения Мобильные и веб-приложения
Развертывание и публикация Развертывание и публикация
Доступ к AppMaster Cloud Доступ к AppMaster Cloud
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Что дальше?

Узнайте о других функциях платформы AppMaster

Узнайте больше о других мощных инструментах платформы, необходимых для создания нативных мобильных и веб-приложений, без единой строчки кода.

Дизайнер мобильных приложений

Создавайте нативные мобильные приложения с помощью drag & drop и отслеживайте изменения в real-time.

Дизайнер мобильных приложений
Визуальный редактор бизнес-процессов

Автоматизируйте бизнес-процессы любой сложности с помощью no-code редактора и готовых блоков.

Визуальный редактор бизнес-процессов
Дизайнер схемы базы данных

Быстро создавайте схему базы данных и выстраивайте связи между таблицами абсолютно без кода.

Дизайнер схемы базы данных

Узнайте больше о платформе AppMaster

Это так просто
Создавайте веб-приложения визуально

Создайте свое одностраничное приложение (SPA) с помощью нашего интуитивно понятного и простого в использовании конструктора веб-приложений и наладьте эффективное взаимодействие между пользователями и вашим цифровым продуктом. Добавляйте кнопки, компоненты и создавайте захватывающие интерактивные прототипы и приложения.

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