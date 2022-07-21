Drag&drop дизайнер веб-приложений на Vue.js

Прежде всего — приложения для внутренних нужд: организации рабочих процессов, контроля выполнения, поддержки клиентов, учета товаров, продаж и т.д. Платформа подходит для создания программ в любой сфере: от юридических фирм до торговых компаний, от государственных предприятий до частных рекламных агентств, от медицинских клиник до команд ИТ разработчиков. Также с AppMaster можно создавать решения, ориентированные на клиентов, но могут потребоваться дополнительные инструменты (мы поможем их создать).