Drag&drop дизайнер веб-приложений на Vue.js

Создавайте гибкие веб-приложения, такие как клиентские порталы и админ-панели на основе общего бэкенда. Быстро и без кода.
Основная идея конструктора веб-приложений заключается в том, чтобы позволить вам спроектировать админ-панель, клиентский интерфейс или портал в считанные минуты.
После создания базы данных, AppMaster автоматически создает соответствующие страницы в веб-приложениях без дополнительные усилия. Каждое веб-приложение представляет собой одностраничное приложение (SPA) VueJS, созданное платформой AppMaster.io и опубликованное вместе с исполняемым файлом серверной части.
Большая библиотека компонентов с возможностью предварительно загрузки помогает собрать ваше приложение в несколько раз быстрее и ускорить загрузку страницы. Даже пользователи старых браузеров, с отключенным JS или медленным устройством смогут спокойно пользоваться вашим приложением, что значительно улучшит UX вашего приложения.
Гибкий редактор бизнес-логики позволяет создавать потрясающие веб-приложения (SPA), интегрировать их со сторонними сервисами, управлять поведением пользовательских компонентов без программирования и быстро их настраивать.
Условный рендеринг необходим для любого динамического веб-приложения. В AppMaster.io вы можете создавать отдельные компоненты, поведение которых вы можете полностью контролировать. А так же вы можете отображать только некоторые из них, в зависимости от состояния вашего приложения.
Push-уведомления, социальная аутентификация, электронная почта и многое другое — подключите свой свое приложение к сотням приложений и сервисов или получите доступ к контенту с помощью API.
Vue Routing — это то, что может сделать приложение доступным и привлекательным. Маршрутизация — одна из самых мощных функций современных одностраничных веб-приложений (SPA). Такте приложения, построенные на Vue, могут переходить со страницы на страницу на стороне клиента (без запроса к серверу) без перезагрузки страницы.
Поддержка часовых поясов и местоположения позволяет просматривать данные о времени в приложении в часовом поясе пользователя. Когда выводится временная метка со значением часового пояса, она всегда преобразуется из UTC в текущий часовой пояс и отображается как местное время.
Vue.js стал одним из ведущих фреймворков для создания одностраничных приложений (SPA). Vue.js абстрагируется от большей части сложности, связанной с созданием веб-приложений.
Собственное веб-приложение — это самый простой способ автоматизации бизнес-процессов для многих отраслей. С помощью AppMaster создайте и запустите, которое станет идеальным инструментом для вас.
Создавайте мощные и масштабируемые инструменты управления продажами.
Распределите задачи с помощью приложения и улучшите работу сотрудников.
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Создайте интерактивное приложение для мониторинга маркетинга без программирования.
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