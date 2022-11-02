UNIVERSITY
Вводный курс
10 модулей
5 недели

Домашнее задание

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Домашнее задание к модулю #10

Создать базу товаров для Интернет-магазина. На фронтенде веб-приложения реализовать возможность:

  • Отображения списка категорий товаров и навигации между категориями.
  • Использовать кнопки управления для сортировки товаров по различным признакам (названию, цене, рейтингу)
  • Отображать товары по определенным признакам (наличие фотографии, доступность на складе, рейтинг выше 8)
  • Запуск различных действий при выборе товара (открыть информацию, добавить в корзину, перейти к покупке)
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