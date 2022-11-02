Домашнее задание
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Домашнее задание к модулю #10
Создать базу товаров для Интернет-магазина. На фронтенде веб-приложения реализовать возможность:
- Отображения списка категорий товаров и навигации между категориями.
- Использовать кнопки управления для сортировки товаров по различным признакам (названию, цене, рейтингу)
- Отображать товары по определенным признакам (наличие фотографии, доступность на складе, рейтинг выше 8)
- Запуск различных действий при выборе товара (открыть информацию, добавить в корзину, перейти к покупке)