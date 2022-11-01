Следующий этап изучения веб-приложений - создание возможности редактирования созданных записей в базе. Для этого нам пригодится возможность использования глобальных переменных. Давайте разберемся, как ими пользоваться, зачем они нужны и чем отличаются от обычных локальных переменных.

Отличия глобальных и локальных переменных

Ранее мы уже использовали локальные переменные. Смысл их использования заключался в том, чтобы объявить их в одной части бизнес процесса, а потом воспользоваться данными из них в другой части БП. В этом смысле глобальные переменные выполняют подобные задачи, но уже на более продвинутом уровне. Рассмотрим отличия:

Глобальная переменная инициализируется сразу при запуске приложения

У нее есть свое собственное имя для удобства идентификации

Она доступна в любом бизнес-процессе приложения

Стоит сразу отметить тот факт, что для различных компонентов приложения (бэкенд, веб, мобильные) используется свой независимый набор глобальных переменных. При этом для веб-приложений запуском является их открытие во вкладке браузера. Именно в этой вкладке и “живут” глобальные переменные. Если открыть это же приложение в другой вкладке, то там будут уже свои собственные глобальные переменные, независимые от первой вкладки.

Если же рассматривать глобальные переменные для серверной части, для бэкенда, то можно быть уверенным, что каждая глобальная переменная существует в единственном экземпляре, даже если к ней обращаются разные пользователи из разных частей света.

Создание глобальных переменных

Давайте сразу перейдем к практике и создадим первую глобальную переменную для веб-приложений. Она пригодится нам для реализации возможности редактирования записей в базе.





Управление глобальными переменными веб-приложений осуществляется в соответствующей вкладке. Перейдем туда, создадим новую переменную и заполним необходимые параметры.





Переменная предназначена для хранения ID той записи, которая редактируется в данный момент, поэтому подходящим названием станет Record ID, а типом Integer. Значение переменной будет меняться, поэтому параметр Read-only необходимо оставить выключенным. Также есть возможность установить значение по умолчанию (Default value), но в данном случае в этом тоже нет необходимости.