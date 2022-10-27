Домашнее задание
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Домашнее задание к модулю #6
- Добавить счетчик количества вычислений. Выводить его значение в опубликованном приложении.
- Изменить бизнес-процесс так, чтобы все вычисления производились исключительно на фронте, без использования эндпойнтов для отправки запросов на сервер.
- Запретить нажимать кнопку Calculate, если какое-то из значений (X или Y) не введено. Отобразить это во внешнем виде кнопки.
- Настроить триггеры так, чтобы вычисления запускались автоматически при вводе новых X или Y, без необходимости нажатия на кнопку Calculate.