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Краш-курс 101
8 модулей
5 недели

Домашнее задание

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Домашнее задание к модулю #6

  1. Добавить счетчик количества вычислений. Выводить его значение в опубликованном приложении.
  2. Изменить бизнес-процесс так, чтобы все вычисления производились исключительно на фронте, без использования эндпойнтов для отправки запросов на сервер.
  3. Запретить нажимать кнопку Calculate, если какое-то из значений (X или Y) не введено. Отобразить это во внешнем виде кнопки.
  4. Настроить триггеры так, чтобы вычисления запускались автоматически при вводе новых X или Y, без необходимости нажатия на кнопку Calculate.
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