Мощный дизайнер бизнес-процессов любой сложности

AppMaster Backend Builder - конструктор бизнес-логики, который обеспечивает возможность моделирования и визуализации бизнес-процессов любой сложности.
Автоматизируйте уведомления по электронной почте, добавляйте и обновляйте записи, валидируйте поля форм, шифруйте данные или интегрируйтесь со сторонними сервисами без единой строчки кода с помощью визуального конструктора бизнес-процессов AppMaster.
Создайте бизнес-логику ваших приложений в два счета! Конструктор бизнес-процессов AppMaster – мощный инструмент для быстрого запуска и автоматизации новых процессов, тестирования настроек на узкой группе пользователей, оперативных корректировок уже существующих алгоритмов абсолютно без кода.
Запускайте бизнес-процессы по расписанию с помощью планировщика задач. Вы можете запускать задачи ежедневно, ежемесячно, настраивать период вручную или выбирать триггер для запуска бизнес-процесса.
Конструктор запросов позволяет определять шаблоны запросов, а затем инициировать исходящие вызовы любого API из бизнес-процессов. С помощью конструктора вы сможете быстро подключить свой проект к любому стороннему сервису c API, даже если его еще нет в нашем маркетплейсе модулей.
Больше не нужно дублировать переменные в каждом бизнес-процессе: доступ к глобальным переменным можно получить где угодно. Минимизируйте время отклика и повышайте производительность за счет кэширования с архитектурой In-memory.
Автоматизируйте сложные процессы или подключите ваши мобильные и веб-приложения к сторонним платформам без единой строчки кода. Интеграция с CRM, платежными шлюзами, внешними базами данных, API и т. д. за считанные минуты.
Горутины это функции Go lang, которые выполняются параллельно с другими функциями. Это позволяет выполнять задачи намного быстрее, чем если бы они выполнялись последовательно. Сопоставляя сотни или тысячи горутин в одном потоке можно не беспокоиться о производительности готового приложения.
Даже небольшая задача по контролю качества данных - это 500 и более строк кода, что потребует нескольких недель усилий. Но AppMaster Business Process Editor может сделать это автоматически. Режим транзакции - идеальный кандидат для автоматизации ваших бизнес-процессов.
Push-уведомления, авторизация с помощью соц. сетей, электронная почта и т. д. Расширяйте бизнес-логику вашего приложения за пару кликов без единой строчки кода.
Дедупликация данных и garbage collection (“сборка мусора”) позволяют эффективно использовать дисковое пространство и значительно снизить затраты за счет уменьшения общего количества носителей, необходимых для хранения данных.
Рост объема данных сделал традиционные хранилища дорогими и сложными в управлении. Объектное хранилище решает проблему хранения данных благодаря безгранично масштабируемой архитектуре. Это облегчает создание облачных файловых систем или хранение структурированных наборов данных или блоков.
Узнайте, для каких решений подойдет AppMaster и как быстро запустить свой бизнес и сэкономить бюджет с помощью no-code конструктора бизнес-процессов AppMaster.
Посетите наш справочный центр, чтобы получить пошаговые инструкции и видео-уроки, объясняющие процесс создания приложений на платформе AppMaster.
Узнайте больше о редакторе бизнес-процессов AppMaster и о том, как работать с нашей no-code платформой.
Экспериментируйте с AppMaster бесплатно с 14-дневной пробной версией. Когда вы будете готовы, вы сможете выбрать подходящий платный план.
Узнайте больше о других мощных инструментах платформы, необходимых для создания нативных мобильных и веб-приложений, без единой строчки кода.
Создавайте нативные мобильные приложения с помощью drag & drop и отслеживайте изменения в real-time.
Быстро создавайте схему базы данных и выстраивайте связи между таблицами абсолютно без кода.
Создавайте aдмин-панели и клиентские порталы в конструкторе веб-приложений AppMaster.io.
Платформы AppMaster позволяет легко автоматизировать рутинные бизнес-процессы любой сложность с помощью drag-n-drop конструктора без единой строчки кода.