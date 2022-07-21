Мощный дизайнер бизнес-процессов любой сложности

Редактор бизнес-процессов — это основной инструмент для создания логики работы приложения. В нем с помощью простых визуальных блоков создаются схемы обработки данных: от элементарных до самых сложных. Это как конструктор Лего: берем блоки, которые представляют собой небольшой элемент логики, указываем связь между ними, последовательность выполнения и таким образом создаем схемы любого уровня сложности.