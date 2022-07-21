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Мощный дизайнер бизнес-процессов любой сложности

AppMaster Backend Builder - конструктор бизнес-логики, который обеспечивает возможность моделирования и визуализации бизнес-процессов любой сложности.

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Real Backend
Бизнес-логика любой сложности

Создавайте бизнес-процессы на базе единой архитектуры

Автоматизируйте уведомления по электронной почте, добавляйте и обновляйте записи, валидируйте поля форм, шифруйте данные или интегрируйтесь со сторонними сервисами без единой строчки кода с помощью визуального конструктора бизнес-процессов AppMaster.

PostgreSQL and project deployment to cloud service
как это работает

Бизнес-логика приложения без кода с AppMaster

Создайте бизнес-логику ваших приложений в два счета! Конструктор бизнес-процессов AppMaster – мощный инструмент для быстрого запуска и автоматизации новых процессов, тестирования настроек на узкой группе пользователей, оперативных корректировок уже существующих алгоритмов абсолютно без кода.

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Запуск бизнес-процессов по расписанию с расширенными настройками
Запуск бизнес-процессов по расписанию с расширенными настройками Запуск бизнес-процессов по расписанию с расширенными настройками

Запускайте бизнес-процессы по расписанию с помощью планировщика задач. Вы можете запускать задачи ежедневно, ежемесячно, настраивать период вручную или выбирать триггер для запуска бизнес-процесса.

Настроить расписание
Запросы к внешним API с полной поддержкой REST API
Запросы к внешним API с полной поддержкой REST API Запросы к внешним API с полной поддержкой REST API

Конструктор запросов позволяет определять шаблоны запросов, а затем инициировать исходящие вызовы любого API из бизнес-процессов. С помощью конструктора вы сможете быстро подключить свой проект к любому стороннему сервису c API, даже если его еще нет в нашем маркетплейсе модулей.

Конструктор запросов к внешним API
Глобальные переменные и архитектура In-memory
Глобальные переменные и архитектура In-memory Глобальные переменные и архитектура In-memory

Больше не нужно дублировать переменные в каждом бизнес-процессе: доступ к глобальным переменным можно получить где угодно. Минимизируйте время отклика и повышайте производительность за счет кэширования с архитектурой In-memory.

Создать глобальные переменные

Более 1000 готовых блоков для построения бизнес-логики

Автоматизируйте сложные процессы или подключите ваши мобильные и веб-приложения к сторонним платформам без единой строчки кода. Интеграция с CRM, платежными шлюзами, внешними базами данных, API и т. д. за считанные минуты.

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More that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocks
More that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocks
Поддержка асинхронных функций с многопоточностью и горутин
Поддержка асинхронных функций с многопоточностью и горутин Поддержка асинхронных функций с многопоточностью и горутин

Горутины это функции Go lang, которые выполняются параллельно с другими функциями. Это позволяет выполнять задачи намного быстрее, чем если бы они выполнялись последовательно. Сопоставляя сотни или тысячи горутин в одном потоке можно не беспокоиться о производительности готового приложения.

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Режим транзакции для выполняемых бизнес-процессов
Режим транзакции для выполняемых бизнес-процессов Режим транзакции для выполняемых бизнес-процессов

Даже небольшая задача по контролю качества данных - это 500 и более строк кода, что потребует нескольких недель усилий. Но AppMaster Business Process Editor может сделать это автоматически. Режим транзакции - идеальный кандидат для автоматизации ваших бизнес-процессов.

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PostgreSQL and project deployment to cloud service
Интергации
Расширяйте бибилиотеку блоков с помощью модулей

Push-уведомления, авторизация с помощью соц. сетей, электронная почта и т. д. Расширяйте бизнес-логику вашего приложения за пару кликов без единой строчки кода.

Библиотека модулей
Файловое хранилище с дедупликацией данных и оптимизация памяти
Файловое хранилище с дедупликацией данных и оптимизация памяти Файловое хранилище с дедупликацией данных и оптимизация памяти

Дедупликация данных и garbage collection (“сборка мусора”) позволяют эффективно использовать дисковое пространство и значительно снизить затраты за счет уменьшения общего количества носителей, необходимых для хранения данных.

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Поддержка облачных объектных хранилищ с модулями AWS S3 и OpenStack SWIFT
Поддержка облачных объектных хранилищ с модулями AWS S3 и OpenStack SWIFT Поддержка облачных объектных хранилищ с модулями AWS S3 и OpenStack SWIFT

Рост объема данных сделал традиционные хранилища дорогими и сложными в управлении. Объектное хранилище решает проблему хранения данных благодаря безгранично масштабируемой архитектуре. Это облегчает создание облачных файловых систем или хранение структурированных наборов данных или блоков.

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Как клиенты используют AppMaster

Узнайте, для каких решений подойдет AppMaster и как быстро запустить свой бизнес и сэкономить бюджет с помощью no-code конструктора бизнес-процессов AppMaster.

Пользовательская CMS Пользовательская CMS
Бизнес-аналитика Бизнес-аналитика
Пользовательская SRM Пользовательская SRM
Админ-панель Админ-панель
Клиентский портал Клиентский портал
Cерверное приложение Cерверное приложение
Интеграция по API Интеграция по API
Система приложений Система приложений
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База знаний AppMaster

Посетите наш справочный центр, чтобы получить пошаговые инструкции и видео-уроки, объясняющие процесс создания приложений на платформе AppMaster.

Бизнес-процессы Бизнес-процессы Список блоков Список блоков Глобальные переменные Глобальные переменные Внешний запрос API Внешний запрос API
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"К 2024 году на no-code и low-code платформы будет приходиться более 65% всего рынка разработки приложений". Начать бесплатно

FAQ

Узнайте больше о редакторе бизнес-процессов AppMaster и о том, как работать с нашей no-code платформой.

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Редактор бизнес-процессов — это основной инструмент для создания логики работы приложения. В нем с помощью простых визуальных блоков создаются схемы обработки данных: от элементарных до самых сложных. Это как конструктор Лего: берем блоки, которые представляют собой небольшой элемент логики, указываем связь между ними, последовательность выполнения и таким образом создаем схемы любого уровня сложности.
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Экспериментируйте с AppMaster бесплатно с 14-дневной пробной версией. Когда вы будете готовы, вы сможете выбрать подходящий платный план.

Мобильные и веб-приложения Мобильные и веб-приложения
Развертывание и публикация Развертывание и публикация
Доступ к AppMaster Cloud Доступ к AppMaster Cloud
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Узнайте о других функциях платформы AppMaster

Узнайте больше о других мощных инструментах платформы, необходимых для создания нативных мобильных и веб-приложений, без единой строчки кода.

Дизайнер мобильных приложений

Создавайте нативные мобильные приложения с помощью drag & drop и отслеживайте изменения в real-time.

Дизайнер мобильных приложений
Дизайнер схемы базы данных

Быстро создавайте схему базы данных и выстраивайте связи между таблицами абсолютно без кода.

Дизайнер схемы базы данных
Конструктор мощных веб-приложений

Создавайте aдмин-панели и клиентские порталы в конструкторе веб-приложений AppMaster.io.

Конструктор мощных веб-приложений

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Это так просто
Автоматизируйте бизнес-процессы уже сегодня

Платформы AppMaster позволяет легко автоматизировать рутинные бизнес-процессы любой сложность с помощью drag-n-drop конструктора без единой строчки кода.

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