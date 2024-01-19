Что такое веб-дизайнер AppMaster?

AppMaster Web Designer - это визуальный конструктор, входящий в состав AppMaster Studio, который позволяет создавать сложные веб-приложения, не написав ни строчки кода.

AppMaster Web Designer предлагает не только продвинутые настройки пользовательского интерфейса и интуитивно понятный drag-and-drop интерфейс, но и поддерживает комплексную инфраструктуру приложений, такую как внутренняя бизнес-логика, Lcal DB, интеграция со сторонними сервисами и быстрая публикация приложений.

Для кого создан AppMaster Web Designer?

AppMaster предназначен для тех, кто хочет разрабатывать веб-приложения без привлечения разработчиков. Хотя для его использования и не требуются навыки фронтенд-разработки, базовое понимание функциональности веб-приложений, умение делать запросы к серверу и использовать переменные являются обязательными.

Технологии

Веб-приложения, созданные с помощью AppMaster Web Designer, представляют собой SPA (Single Page Applications - одностраничные приложения) с использованием фреймворка Vue3. Такой подход позволяет создавать приложения, которые не только быстро и оперативно реагируют на изменения, но и легко масштабируются. Бизнес-логика приложений изолирована и выполняется в отдельном потоке, что обеспечивает эффективное управление задачами и более отзывчивый интерфейс.

Кроме того, обработка данных и сложные операции выполняются в фоновом потоке. Это предотвращает блокировку основного потока, повышая скорость отклика и значительно улучшая общий пользовательский опыт.

Персонализация

AppMaster основан на концепции Flexbox и поддерживает практически все свойства CSS, что позволяет легко настроить внешний вид приложения в соответствии с вашим брендом или предпочтениями в дизайне.

Более того, AppMaster предоставляет библиотеку готовых компонентов и конструктор тем, чтобы помочь вам быстро создавать привлекательные веб-приложения в едином стиле.

Системные требования

Браузер

Для оптимальной работы используйте три последние версии современных браузеров. Лучше всего для работы с AppMaster подходит Google Chrome последней версии. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, мы советуем перейти на Google Chrome.

Обратите внимание, что AppMaster Studio не поддерживает Internet Explorer. Хотя веб-приложения, созданные в AppMaster, будут продолжать поддерживать все стандартные функции, доступные в современных веб-браузерах, мы не можем гарантировать, что сайты будут корректно работать в Internet Explorer.

Разрешения экрана

Для удобной и эффективной работы с AppMaster Web Designer рекомендуется использовать декстопный компьютер или ноутбук с минимальным разрешением экрана 1280 x 1024.