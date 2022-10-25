Перед тем, как двигаться дальше, давайте внесем ясность. В тексте выше используются разные термины - “Программы”, “Приложения”. Это синонимы, которые означают одно и то же.

Сюда же можно добавить и “Программное обеспечение (ПО)”, но в русском языке его значение несколько шире, обычно этим термином обозначают совокупность программ (приложений). Например - программное обеспечение установленное на вашем компьютере. Синонимом можно считать и слово “Софт”, которое является калькой английского “Software”.

Виды приложений

Какие же бывают приложения? Постараемся немного упорядочить и структурировать.

Консольные

Их также можно назвать приложениями с текстовым интерфейсом или интерфейсом командной строки.

Как и следует из названия - у таких приложений отсутствует привычный графический интерфейс (при этом его можно реализовать с помощью символов псевдографики, и даже добавить интерактивные элементы), а управление осуществляется путем ввода текстовых команд в консоль.

Может показаться, что такой вид приложений давно устарел. Но на самом деле, благодаря меньшим требованиям к аппаратным ресурсам, они не теряют своей актуальности и по сей день. При этом, во многих отраслях, использование командной строки даже обладает определенными преимуществами в простоте и удобстве использования.

Desktop-приложения

Приложения, которые устанавливаются и работают на компьютерах.

Например, офисные приложения от Microsoft: Word, Excel, PowerPoint и т.д.

Или браузер, благодаря которому вы открываете сайты в Интернете и, вероятно, даже читаете данный текст.

Кстати, сам терминал для работы с командной строкой тоже часто является именно Desktop-приложением.

Мобильные

Наверняка у вас есть смартфон. При этом неважно какая операционная система в нем используется: Android, iOS или какая-то более редкая. В любом случае приложения, которые вы используете на смартфоне - это именно мобильные приложения.

В качестве примеров можно назвать тот же браузер, мессенджеры, игры или приложения для соцсетей.

Встроенные (embedded)

Это приложения (хотя в данном случае как раз правильно использовать термин ПО) сложнее заметить, но именно они используются для управления различными устройствами и оборудованием.

Благодаря встроенному ПО принтер обрабатывает задания на печать, роутер раздает Интернет и обеспечивается работа самого разнообразного оборудования.

Web-приложения

Приложения, взаимодействие с которыми осуществляется в браузере и работающие с использованием сети Интернет.

Именно они являются самым распространенным видом приложений в данный момент и их созданию мы уделим пристальное внимание в данном курсе.

Виды web-приложений

Видов web-приложений также огромное множество. Давайте назовем основные:

Лендинги. Небольшие информационные страницы, на которых можно заполнить форму или оставить какую-то заявку.

Информационные порталы. К их числу можно отнести новостные сайты (например, Яндекс) или спортивные (Чемпионат).

Интернет-магазины. От небольших локальных магазинов до больших международных маркетплейсов.

Соцсети. Одноклассники, Фейсбук и многие другие.

Игры. От простых текстовых до самых продвинутых 3d-игр.

LMS (Learning Management System). Системы управления обучением.

CMS (Content Management System). Системы управления контентом. Благодаря им можно легко управлять содержимым сайта, добавлять новые статьи.

CRM-системы (Customer Relationship Management). Системы для автоматизации взаимоотношений с клиентами.

Онлайн-сервисы. Их разнообразие достойно отдельной классификации. В их числе и сервисы прогноза погоды, и поисковые сервисы, и банковские сервисы и многое-многое другое.

