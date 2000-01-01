Поддержка на каждом этапе пути

Чем AppMaster отличается от Glide, Bubble, Tilda, WIX или других инструментов?

Если вы хотите создать небольшой веб-сайт, целевую страницу или простое мобильное приложение без бизнес-логики, AppMaster, вероятно, не для вас. AppMaster предназначен для создания законченных программных решений: бэкэнд с кучей бизнес-логики, настраиваемый фронтенд и нативные мобильные приложения с доступом к аппаратному обеспечению устройства и специальным функциям.