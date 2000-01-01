UNIVERSITY

Поддержка на каждом этапе пути

От простых вопросов до сложных проблем — наша команда всегда готова помочь вам создать невероятные приложения и усовершенствовать свои навыки.

Build your success with AppMaster

Часто задаваемые вопросы

Кто использует АппМастер? Инженеры или не технические люди?

AppMaster создан для использования нетехническими людьми, но также имеет множество профессиональных функций для современных приложений.

Сколько времени нужно, чтобы изучить AppMaster?

Обычно инженеру требуется около двадцати минут, чтобы понять концепции AppMaster, и еще пара часов, чтобы он чувствовал себя естественно.

Что делает AppMaster

AppMaster позволяет создавать полнофункциональное программное обеспечение с внутренними, внешними и расширенными собственными мобильными приложениями. AppMaster создает исходный код вашего приложения, компилирует и развертывает его на любом облачном провайдере или частном сервере.

Чем AppMaster отличается от Glide, Bubble, Tilda, WIX или других инструментов?

Если вы хотите создать небольшой веб-сайт, целевую страницу или простое мобильное приложение без бизнес-логики, AppMaster, вероятно, не для вас. AppMaster предназначен для создания законченных программных решений: бэкэнд с кучей бизнес-логики, настраиваемый фронтенд и нативные мобильные приложения с доступом к аппаратному обеспечению устройства и специальным функциям.

Присоединяйтесь к сообществу

Свяжитесь с нашей командой и другими пользователями, чтобы обсудить последние обновления, задать вопросы, запросить новые функции и поделиться своими проектами с сообществом AppMaster.

discord-ico Discord appmaster-ico Сообщество
Ресурсы

Исследуйте другие способы найти ответы

Академия

Учитесь в академии AppMaster.

Получать поддержку

Документация

Полезная информация о начале работы и функциях.

Читать документы

Видеоуроки

Узнайте, как использовать AppMaster с помощью видеоуроков.

Смотреть уроки