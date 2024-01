Samenwerking werk

De samenwerkingsfunctie in AppMaster Web Designer is vakkundig ontworpen om gelijktijdig werken door meerdere gebruikers aan dezelfde applicatie te ondersteunen. De primaire functie is het beschermen tegen conflicten die voortkomen uit gelijktijdige wijzigingen en het voorkomen van verlies van wijzigingen in het applicatiebestand, waardoor een soepele en efficiënte teamwerkervaring wordt gegarandeerd.

Nu worden alle wijzigingen onmiddellijk aan alle medewerkers doorgegeven en gaan ze nooit verloren!

Deze modus is handig wanneer u samenwerkt met teamgenoten of klanten die het ontwerp en de functionaliteit van de app moeten beoordelen.

Samenwerking gebruiken

Samenwerking is beschikbaar op alle abonnementen en toegankelijk voor alle AppMaster-gebruikers. U hoeft niet voor elke stoel te betalen.

Om samenwerking te initiëren, voegt u bijdragers toe aan het project van de app. U kunt dit doen tijdens het aanmaken van een project of in de projectinstellingen.

Voor de beveiliging van app-projecten kunt u bijdragers verschillende toegangsniveaus toewijzen, waaronder alleen-lezen, bewerken of beheerderstoegang, waardoor volledige controle over het project wordt verkregen.

Terwijl meerdere gebruikers aan hetzelfde app-project werken, geeft de editor de cursor van elke gebruiker en realtime wijzigingen weer, waardoor het gemakkelijk wordt om te zien wie aan wat werkt en conflicten of overlappende wijzigingen worden vermeden.

❗️Je kunt hetzelfde onderdeel niet tegelijkertijd bewerken als iemand er al aan werkt. Dit is om botsingen en conflicten tijdens het bewerken te voorkomen.

Observerende modus

🔔 Deze functie bevindt zich momenteel in een gesloten testfase, maar zal beschikbaar zijn in een komende update.

U kunt de observatiemodus activeren tijdens gezamenlijke bewerking om een ​​van de app-medewerkers te volgen.

Om deze modus te activeren, klikt u op een willekeurige avatar in de rechterbovenhoek. Net als bij scherm delen weerspiegelt uw scherm wat zij op hun scherm zien. U observeert elke actie die zij ondernemen, van het bijwerken van tekst tot het klikken met de cursor op een object en de huidige toepassingsresolutie.

Alle applicatiemedewerkers hebben toegang tot de observatiemodus in AppMaster Web Designer.

De observatiemodus is ideaal voor: