Nu kun je, naar analogie, een pagina maken voor de lijst van steden. Het enige belangrijke verschil is dat bij het maken van een stad het land waarin die stad ligt moet worden geselecteerd.

Relselect component

De component Relselect component is geschikt om deze functie te implementeren. Het stelt je in staat te kiezen uit een lijst van gegevens die al in de database zijn ingevoerd. Laten we dit eens bekijken met een voorbeeld.

Het toevoegen van de Relselect component start de initiële instellingsprocedure ervoor. Het is noodzakelijk om de gegevensbron te selecteren (we zijn geïnteresseerd in de lijst van landen, dus selecteren we het Country model), het weergaveveld (de name is de meest logische optie, hoewel u een andere kunt kiezen), en de modi Single of Multiple (de stad kan slechts in één land liggen, dus selecteren we Single).





De volgende stap is het verkrijgen van een lijst van landen die beschikbaar zullen zijn voor selectie. Dit proces is vergelijkbaar met wat nodig was om gegevens in een tabel weer te geven. Vergeet niet dat elke component aanvankelijk leeg is, en om gegevens te verkrijgen moet je een passend verzoek doen aan de database.

Laten we de onCreate trigger om onmiddellijk te starten op het moment dat de component wordt aangemaakt, een databasequery uit te voeren met het Server request GET /Country/ blok en voegen de ontvangen gegevens toe met het RelSelect Update Properties blok.





De lijst met landen wordt beschikbaar voor selectie. Het rest alleen nog de geselecteerde waarde te achterhalen en op te slaan bij het toevoegen van een nieuwe stad. Je hebt een RelSelect Get Properties blok en zijn Selected output parameter om dit te doen.





Als alles correct is gedaan (en de _with parameter werd gebruikt bij het ontvangen van gegevens), dan bevat de lijst met landen nu ook informatie over welke steden zich daarin bevinden.