Hoe het werkt

Met de appmaster-webappsbouwer zonder code kunt u applicaties ontwikkelen die niet alleen interface-ontwerp omvatten, maar ook bedrijfslogica en integratie met services van derden. Met AppMaster Web Designer kunt u eenvoudig snelle, schaalbare en gebruiksvriendelijke applicaties maken met slechts één tool.

Koppel

Om uw webapplicatie met AppMaster te ontwikkelen, is de eerste stap het ontwerpen van de interface. Het ontwikkelingsproces omvat drie werkniveaus:

Lay-outs : ontwerpen van sjablonen voor alle soorten schermen in uw applicatie.

: ontwerpen van sjablonen voor alle soorten schermen in uw applicatie. Pagina's : pagina's maken met behulp van de eerder ontworpen lay-outs.

: pagina's maken met behulp van de eerder ontworpen lay-outs. UI-componenten : individuele gebruikersinterface-elementen bouwen.

Indeling

Lay-outs bieden een raamwerk voor het organiseren van de componenten van een webapplicatie, waardoor een consistente paginastructuur kan worden gecreëerd. Een lay-out kan gemeenschappelijke componenten, logica en stijlen bevatten die van toepassing zijn op gekoppelde webapplicatiepagina's, waardoor de noodzaak voor repetitieve elementen op verschillende pagina's wordt geëlimineerd.

Als een webapplicatie bijvoorbeeld op elke pagina een navigatiepaneel vereist, kunt u een navigatiepaneelcomponent aan de lay-out toevoegen. Eventuele wijzigingen in de lay-out worden automatisch toegepast op de bijbehorende pagina's. Als specifieke pagina's een andere structuur nodig hebben, kunt u extra lay-outs maken, bijvoorbeeld voor inlog- en registratiepagina's.

Voordelen van het gebruik van lay-outs zijn onder meer een kortere tijd voor het maken van interfaces, gestroomlijnde projectondersteuning en vereenvoudigde wijzigingen aan de werkende applicatie. Bovendien vergemakkelijken lay-outs A/B-testen door verschillende lay-outs aan pagina's toe te wijzen op basis van voorwaarden. Navigatie via lay-outs vermijdt het opnieuw laden van de volledige pagina, maar vernieuwt alleen de dynamische inhoud, wat de applicatieprestaties verbetert en geheugen bespaart.

Pagina's

De volgende laag van de interface van uw applicatie bestaat uit pagina's. Ze zijn gemaakt op basis van eerder gemaakte lay-outs, hebben hun eigen instellingen en worden uitgebreid door de noodzakelijke UI-componenten toe te voegen, afhankelijk van de context van de pagina.

Als u bijvoorbeeld een website bouwt, kunt u een lay-out met een kop- en voettekst koppelen aan alle webapp-pagina's en deze vervolgens vullen met inhoud zonder op elke pagina een voettekst en koptekst te maken.

UI-elementen

UI-elementen vormen de basisonderdelen van uw webapplicatie. Ze vertegenwoordigen elementen van uw inhoud, zoals tekst, knoppen, afbeeldingen, tabellen en andere.

Met de ‘drag-and-drop’-interface kunnen elementen eenvoudig naar de werkruimte worden verplaatst en kunt u meteen zien hoe de toekomstige webapplicatie eruit zal zien. Je kunt complexere componenten uit atomaire elementen bouwen door ze in elkaar te nesten. Alle applicatieonderdelen zijn samengesteld uit UI-elementen, inclusief lay-outs en pagina's.

AppMaster Web App Designer presenteert zich dus als WYSIWYG-editor ("What You See Is What You Get") voor het bouwen van webapplicaties.

Maatwerk

Voor een snellere ontwikkeling van webapps kunt u het uiterlijk van de applicatie aanpassen met de Themabouwer, waarmee u algemene elementstijlen kunt instellen, zoals primaire en aanvullende kleuren, formaten, typografie, enz.

In de applicatie-instellingen kunt u een applicatieweergave instellen in een browser en in zoekresultaten: applicatienaam, beschrijving, favicon.

Bedrijfslogica

Zodra de applicatie-interface is gemaakt, kunt u beginnen met het samenstellen van de bedrijfslogica, waaronder:

Een lokale database maken (BINNENKORT!) .

. Globale variabelen creëren.

Componentacties en applicatietriggers configureren.

Generieke bedrijfsprocessen bouwen.

Bedrijfsprocessen volgens schema uitvoeren (BINNENKORT!) .

. Lokalisatie voor verschillende talen instellen (BINNENKORT!) .

Diensten van derden

U kunt diensten van derden uit onze modulebibliotheek integreren om de functionaliteit van uw webapplicatie te verbeteren. Daar vindt u modules voor autorisatie van sociale netwerken (Google, Apple, Linked In, Facebook), kalenders, verschillende kaartmodules, betalingsdiensten en nog veel meer. De volledige lijst met beschikbare integraties is te vinden in de sectie Modules in AppMaster Web App Designer (BINNENKORT!) .