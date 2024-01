AppMaster Web App Designer erkent het belang van het bieden van een naadloze ontwikkelervaring, zelfs als u geen stabiele internetverbinding heeft. Met de offline werkmogelijkheid kunt u ongestoord doorgaan met het bewerken van uw webapplicaties.

Hoe offline werken mogelijk is

De offline werkmogelijkheid in de webeditor in AppMaster studio is ontworpen om automatisch te detecteren wanneer uw internetverbinding wegvalt. Bij het constateren van het wegvallen van de connectiviteit schakelt de bouwer over naar de offline modus, zodat jij verder kunt werken aan je app.

Tijdens de offlinemodus worden alle wijzigingen in uw app tijdelijk opgeslagen in uw lokale opslag. Dit zorgt ervoor dat uw voortgang niet verloren gaat en kan worden gesynchroniseerd met de server zodra uw internetverbinding is hersteld.

❗️ Wis uw browseropslag niet tijdens offline werk, omdat hierdoor alle lokale wijzigingen verloren gaan.

Automatisch synchroniseren

Wanneer uw internetverbinding opnieuw tot stand is gebracht, worden al uw offline wijzigingen automatisch gesynchroniseerd met de server, waardoor ze worden samengevoegd met de nieuwste versie van uw app. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw werk op alle apparaten up-to-date en consistent is.

Alle wijzigingen worden gesynchroniseerd wanneer de verbinding wordt hersteld, zelfs als u de browser of het tabblad sluit.

☝️ Conflictoplossing

Wijzigingen worden gesynchroniseerd in de volgorde van toevoeging, en in geval van conflicten worden latere wijzigingen als prioriteit beschouwd. De tijdstempel voor offline wijzigingen wordt bepaald door de synchronisatietijd met de server.

Beperkingen en overwegingen

Hoewel de offline werkmogelijkheid in AppMaster Web App Builder een handige manier biedt om door te gaan met de app-ontwikkeling zonder internetverbinding, zijn er enkele beperkingen en overwegingen waarmee u rekening moet houden: