Vernieuwen en verwijderen van gegevens

Nu kunnen we nieuwe records aanmaken in de database en ook de gegevens uit de database in de tabel zien. Maar het zou mooi zijn om een apart bedrijfsproces te maken om de gegevens in de tabel bij te werken op het moment dat we ze nodig hebben.

Verversen

Laten we een bedrijfsproces toevoegen dat wordt getriggerd wanneer de Refresh knop wordt geklikt, wat betekent dat het moet worden uitgevoerd wanneer de onClick trigger wordt gestart. Het zal reeds bekende blokken bevatten.

Table Update Properties om Loading = true in te stellen en aan te geven dat er gegevens worden geladen.

om in te stellen en aan te geven dat er gegevens worden geladen. Server request GET /country/ om gegevens uit de database te halen.

om gegevens uit de database te halen. Table Update Data om de ontvangen gegevens in een tabel weer te geven.

Merk op dat het niet nodig is om een Table Update Properties blok toe te voegen aan het einde van het bedrijfsproces om Loading = false in te stellen. Het uitvoeren van het Table Update Data blok zal de onDataUpdate trigger, en de nodige acties zullen automatisch worden uitgevoerd.





Bovendien hebben we nu de mogelijkheid om het bedrijfsproces op te roepen door op de Refresh knop te drukken, zonder dat we opnieuw bedrijfsprocessen hoeven aan te maken om de gegevens bij te werken. Wij zullen van deze gelegenheid gebruik maken om het proces van het toevoegen van nieuwe gegevens te verfijnen. Laten we teruggaan naar het in de eerste helft van de module gecreëerde bedrijfsproces en er nog een blok aan toevoegen - Button Click voor de Refresh knop. Zo worden de gegevens in de tabel onmiddellijk bijgewerkt na het toevoegen van een nieuw record.





Record verwijderen

Nu, om het plaatje compleet te maken, missen we alleen nog de mogelijkheid om overbodige gegevens te verwijderen. Om dit te doen, kunnen we het beste gebruik maken van de mogelijkheden van de Actions kolom in de tabel. Het verschil met de andere kolommen is dat hij geen gegevens bevat, maar actieknoppen. Laten we daar een knop toevoegen en configureren om gegevens te verwijderen.





Een belangrijk kenmerk van de knoppen in de Actions kolom is dat wanneer ze worden ingedrukt, ze niet alleen het feit van indrukken doorgeven maar ook de Record ID, dat wil zeggen de ID van het element uit de tabel in welke rij deze knop staat.

Hiermee kun je een heel eenvoudig bedrijfsproces maken voor het verwijderen van gegevens:

De trigger vuurt af en stuurt Record ID . Voert uit Server Request DELETE /Country/ om gegevens te verwijderen Update gegevens in tabel door te klikken op Refresh knop







Hiermee is het aanmaken van de pagina met de landenlijst voltooid. Gegevens uit de database worden weergegeven in een tabel, en nieuwe landen worden toegevoegd in een modaal venster, opgeslagen in de database, en verwijderd indien nodig.