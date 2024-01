Aan de slag

Om te beginnen met het bouwen van webapplicaties op AppMaster, moet u een geverifieerd account hebben en minimaal één project in de doelwerkruimte.

Lees hier onze handleiding over het aanmaken van een account, werkruimte en project.

Maak de eerste webapplicatie

Open het doelproject in AppMaster Studio en ga naar internet in de linkerzijbalk. Klik vanuit het Web Apps Dashboard op de knop App maken .

Selecteer in de eerste stap de juiste sjabloon, of begin helemaal opnieuw door de optie Lege toepassing te selecteren en ga naar de volgende stap door op de knop Volgende te klikken.

In de tweede stap vult u de vereiste informatie over uw app in.

Veld voor de vulling:

Applicatienaam : de applicatienaam om deze in AppMaster Studio te identificeren en gebruikt als de standaardwaarde in de titel-metatag

: de applicatienaam om deze in AppMaster Studio te identificeren en gebruikt als de standaardwaarde in de titel-metatag Prefix-URL : deel van de webapplicatie-URL dat wordt gebruikt als identificatie tijdens het routeren

: deel van de webapplicatie-URL dat wordt gebruikt als identificatie tijdens het routeren Favicon : klein pictogram dat wordt weergegeven in browsertabbladen zodat bezoekers uw pagina gemakkelijker kunnen vinden

: klein pictogram dat wordt weergegeven in browsertabbladen zodat bezoekers uw pagina gemakkelijker kunnen vinden Standaardapplicatie : als er een fout optreedt op de server in een van de webapplicaties in het huidige project

☝️ Let op: er kan slechts één applicatie in het project als standaard worden gekozen

Om een ​​ander sjabloon te selecteren, klikt u op de knop Van sjabloon wisselen om terug te keren naar de Sjablonenbibliotheek.

Controleer nu de instellingen en klik op de knop Maken . U kunt de applicatie-instellingen later wijzigen in de sectie App-instellingen in AppMaster Web Designer.

🎉 Geweldig! U heeft uw eerste webapplicatie gemaakt! Wanneer de applicatie is gebouwd, wordt de webeditor automatisch geopend.

Lijst met webapps

Alle webapplicaties die u heeft gemaakt, worden weergegeven in een lijst met webapplicaties. Het aantal applicaties dat u kunt maken, wordt echter beperkt door uw abonnement. Als u het aantal beschikbare applicaties wilt vergroten, moet u uw abonnement upgraden.

Het huidige aantal aangemaakte en beschikbare applicaties vindt u in de kop van de lijst met webapplicaties. Bovendien kunt u dankzij een zoekfunctie in de koptekst snel de gewenste toepassing in de lijst vinden.

Elke projectkaart bevat basisinformatie over uw aanvraag, waaronder:

Toepassing favicon. Naam van de toepassing. Datum voor het laatst bijgewerkt. Datum van de laatste publicatie en implementatieplan waar de applicatie is gepubliceerd. URL-voorvoegsel waarmee de applicatie beschikbaar is. Knop om snel uw applicatie-ID-sleutel te kopiëren. Knop voor snelle toegang tot alle gepubliceerde versies van uw applicatie. Knop voor aanvullende acties.

Door op de applicatiekaart te klikken, wordt Web Editor geopend.

Een applicatie verwijderen

Als u een applicatie wilt verwijderen, klikt u op de knop met de ellipsen op de applicatiekaart en selecteert u 'Verwijderen'.

Er verschijnt een bevestigingsvenster om onbedoelde verwijdering te voorkomen, waarin u wordt gevraagd de actie te bevestigen door de exacte naam in te voeren van de applicatie die u wilt verwijderen in het veld.

❗️Houd er rekening mee dat deze actie onomkeerbaar is en niet ongedaan kan worden gemaakt.