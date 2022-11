In de vorige modules introduceerden we het concept van databases, bespraken we de soorten gegevens die ze opslaan, en oefenden we het versturen van REST API-verzoeken om gegevens op te halen. Tegelijkertijd bleven we een externe deelnemer in het proces en vroegen we alleen informatie op uit verschillende bronnen.

Het is tijd om uw database te maken! In deze module gaan we dat doen, we zullen begrijpen hoe gegevens worden opgeslagen in de database en hoe ze aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Maar laten we eerst beginnen met de theorie. Laten we het hebben over de vorm waarin de gegevens tot ons komen, en over de categorieën waarin de databases worden ingedeeld op basis van de gegevensstructuur.

JSON

De absolute leider in gegevensrepresentatie in de REST API is het JSON formaat. In alle voorbeelden uit de vorige modules ontvingen we gegevens in dit formaat. Het is goed eraan te herinneren dat REST geen beperkingen oplegt aan de keuze van het formaat voor ons, in de toekomst zul je zeker andere tegenkomen (bijvoorbeeld XML). Tegelijkertijd geven ontwikkelaars vanwege het lichte gewicht en de gemakkelijke menselijke leesbaarheid vaak de voorkeur aan JSON.

JSON (JavaScript Object Notation) is een op tekst gebaseerd gegevensuitwisselingsformaat, gebaseerd op JavaScript. En laat u niet misleiden door de JavaScript in de titel. Het JSON-formaat is weliswaar afkomstig uit deze programmeertaal, maar staat er volledig los van en kan overal worden gebruikt.

Laten we eens kijken waaruit een JSON object bestaat en hoe het wordt geschreven.

Alle gegevens die je hebt ontvangen zijn ingesloten in accolades "{}". Die staan altijd aan het begin en aan het eind van het JSON object.

Het object zelf bestaat uit een reeks records, die "Sleutel : Waarde" paren zijn en van elkaar gescheiden worden door komma's ",".

De sleutel is de naam van de record zelf, tussen aanhalingstekens "". Voorbeelden: "naam", "waarde", "regio", "adres". Het kan elk woord zijn, het belangrijkste bij de ontwikkeling is ervoor te zorgen dat deze betekenis duidelijk is.

Soorten JSON-waarden

Waarden kunnen van verschillende types zijn. Laten we ze allemaal bekijken.

String. Bevat tekstinformatie, een reeks tekens in de Unicode-standaard. Strings worden ingesloten door aanhalingstekens "".

Getal. Het kan een geheel getal of een drijvende komma zijn. Het wordt geschreven zoals het is, het is niet nodig om aanhalingstekens in te sluiten.

Booleaans. Eén van twee waarden. Waar of onwaar. Net als een getal wordt het zonder aanhalingstekens geschreven.

Array. Een geordende reeks elementen. Elk element kan van elk type zijn. Een array staat tussen vierkante haakjes "[]", en de elementen worden gescheiden door komma's.

Object. De JSON-waarde kan een ander JSON-object zijn. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor het hoofdobject. Het staat ook tussen accolades en bevat zijn eigen set records.

Bekijk de gegevens die u in de eerste modules hebt ontvangen met deze informatie in gedachten. Selecteer de JSON componenten, bepaal tot welk type de ontvangen waarden behoren.