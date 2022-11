Hoe zit het met het uitproberen in de praktijk? Het is tijd voor het eerste huiswerk.

U moet de terminal inschakelen om met de commandoregel te kunnen werken. Op Windows heet de gewenste toepassing CMD, op MacOS - Terminal.

Gebruik de curl-consoletoepassing (als deze niet is geïnstalleerd op uw computer - repareer het). Het is speciaal ontworpen om een verzoek te sturen naar een specifieke dienst en daar een antwoord van te ontvangen.

Als voorbeeld, stuur een HTTP verzoek naar de BoredAPI dienst. Dit is een dienst die voor alle gelegenheden een activiteit kan ophalen.

Voer hiervoor het volgende commando in de terminal in:

curl"http://www.boredapi.com/api/activity?type=diy"

Merk op dat het adres voorwaardelijk kan worden verdeeld in twee delen - voor en na het vraagteken.

Het eerste deel is het verzoekadres zelf. In dit voorbeeld - "http://www.boredapi.com/api/activity"

Het tweede deel zijn de verzoekparameters. In het voorbeeld - "type=diy". Dat wil zeggen, de query parameter is "type" met de waarde "diy". We hebben dus aangegeven dat we zo'n activiteit willen krijgen die je zelf kunt doen (diy - Do It Yourself).

Kijk welk antwoord is ontvangen. Vind daarin de informatie die je nodig hebt. In verdere modules zullen we in detail analyseren in welke vorm het antwoord komt, waar het uit bestaat. In dit stadium is het voldoende om te begrijpen dat dit precies is hoe het antwoord op het verzoek van de backend eruit ziet voordat het logisch wordt verwerkt en mooi wordt weergegeven op de frontend.

Bekijk de documentatie van de dienst(http://www.boredapi.com/documentation) en maak zelf een complexer verzoek met verschillende parameters. Zoek bijvoorbeeld uit welke activiteit geschikt is voor een bedrijf met meer dan 5 maar minder dan 10 mensen.

Om het materiaal te consolideren, probeer een complexere dienst onder de knie te krijgen. Bijvoorbeeld - https://www.alphavantage.co/

Lees de documentatie, haal de wisselkoers of aandelenkoersen uit de database.

Voor gebruik moet u zich registreren en een persoonlijke toegangssleutel verkrijgen.