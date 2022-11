Frontend & Backend

Goed, we hebben de toepassingen uitgezocht, we hebben de basisclassificatie gedaan, we hebben de soorten webtoepassingen gesorteerd. Maar hoe werkt het eigenlijk?

En hier komen we bij zeer belangrijke termen.

Frontend en Backend

De eenvoudigste illustratie is theater. We komen naar de voorstelling, we zien de artiesten op het podium, we klappen voor ze, we krijgen buigingen terug. En tegelijkertijd weten we zeker dat het theater zich niet beperkt tot de zaal, en niet ophoudt bij het podium. Ergens worden kostuums genaaid, in de kleedkamer worden voorbereidingen getroffen, ergens geeft de regisseur instructies. We zien dat allemaal niet, maar we weten zeker dat het er is, en zonder dat alles zou het theater niet kunnen werken.

Op ongeveer dezelfde manier is alles georganiseerd in webapplicaties.

Er is een laag die we zien. De pagina die getoond wordt als we een of andere site openen. Deze pagina heeft waarschijnlijk een soort animatie en zelfs knoppen waarop je kunt klikken.

Deze zichtbare laag heet "Frontend". Het omvat alles wat zich aan de kant van de gebruiker bevindt. Alles wat wordt weergegeven op het scherm van uw toestel. Iets wat je kunt zien en zelfs voelen.

Maar tegelijkertijd kunnen we er zeker van zijn dat alles niet beperkt blijft tot de voorkant. Immers, zelfs de frontend zelf staat sinds kort niet meer op het scherm, noch in het geheugen van de computer. Hij verschijnt wanneer we besluiten een andere site te openen en het adres ervan in de browser invoeren.

We doen een verzoek om de site weer te geven en krijgen een antwoord. Welke blokken hij heeft, waar ze zich bevinden, hoe ze eruit zien, welke lettertypen worden gebruikt. We drukken op een knop en de opdracht gaat naar de server om wat informatie te berekenen, een antwoord te geven en een oplossing voor het probleem te bieden. Dit vraag- en antwoordsysteem, Request-Response, is de hoeksteen van hoe alle webtoepassingen werken.

Het verzoek via Internet gaat naar de server, naar de voor ons onzichtbare kant, naar de "Backend". Tegelijkertijd bevat het verzoek zelf ook bepaalde informatie, het heeft een aantal parameters. Op basis van deze informatie beslist de backend welk antwoord hij verstuurt (of hij kan beleefd knikken, de ontvangst van het verzoek bevestigen, maar geen gegevens meer versturen).

HTTP

Het gegevensoverdrachtprotocol zelf heet HTTP - HyperText Transfer Protocol. U ziet deze 4 letters aan het begin van de adresbalk van de browser. Dit geeft aan dat de interactie plaatsvindt via het HTTP-protocol. We kunnen zeggen dat de partijen zijn overeengekomen in welke taal ze zullen communiceren.

En laat je niet misleiden door de naam. Aan het begin van het internet was het protocol uitsluitend bedoeld voor hypertekst. Dat wil zeggen, tekst met links, met de mogelijkheid om naar een andere pagina te gaan, een andere tekst te krijgen. Nu kun je er alle gegevens mee overbrengen: grappige plaatjes, liedjes, dansvideo's van Tik-Tok.

In verdere modules van de cursus zullen we de structuur van verzoeken en antwoorden in detail behandelen. We zullen verzoeken met antwoorden maken, evenals de logica voor hun verwerking. In dit stadium is het voldoende om het principe zelf te begrijpen van de overdracht van gegevens van de frontend naar de backend en omgekeerd.

Databases

De gegevens zelf verschijnen overigens niet bij toverslag. Het verschijnen van verzoeken aan de voorkant is gemakkelijk te begrijpen - je voert ze zelf in. Maar om informatie naar je over te brengen, moet je de opslag en verwerking ervan op de een of andere manier organiseren.

Hiervoor werken "Databases" (DB). Zij slaan gegevens op in een gestructureerde vorm. En er zijn systemen die deze gegevens beheren - DBMS (Database Management System). Zij maken het mogelijk om nieuwe gegevens naar de database te schrijven, er gegevens uit te halen, te wijzigen, te verwijderen (dit alles samen wordt aangeduid met de afkorting CRUD - Create, Read, Update, Delete). We zullen dit alles in detail bestuderen in toekomstige modules. Laten we uitzoeken wat databases in het algemeen zijn, hoe hun werk is georganiseerd en hoe gemakkelijk het is om ze in AppMaster.io te beheren.