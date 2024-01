Realtime voorbeeld

Met realtime preview kunnen gebruikers zien hoe hun app eruit ziet en functioneert voordat deze in de live omgeving wordt geïmplementeerd.

Door een implementatieplan te kiezen of proefgegevens te gebruiken, kunnen gebruikers een nauwkeuriger beeld krijgen van hoe hun app eruit zal zien en zal presteren in de live omgeving.

🔔 De preview pusht uw wijzigingen niet naar de daadwerkelijke applicatie. Om wijzigingen in de geïmplementeerde app te verzenden, klikt u op de knop "Push" in de AppMaster Web Designer en voert u de projectimplementatie uit in AppMaster Studio zoals u dat gewoonlijk doet.

Voorbeeld uitvoeren

Het voorbeeld van de webapp wordt geopend in een nieuw browsertabblad, zodat gebruikers het uiterlijk en de functionaliteit van hun app in realtime kunnen bekijken terwijl ze wijzigingen aanbrengen. Om het voorbeeld uit te voeren, klikt u op de oogknop in de rechterbovenhoek.

Voordat u het voorbeeld uitvoert, moet u de gegevens selecteren die u in de interface wilt weergeven:

Mock-gegevens

Gegevens van het beoogde implementatieplan

Om een ​​voorbeeld met proefgegevens uit te voeren, klikt u rechtsboven op de knop Voorbeeld en selecteert u Mock Preview in de geopende vervolgkeuzelijst.

Door nepgegevens te gebruiken, kunnen gebruikers een gesimuleerde app-versie maken, compleet met dummygegevens die worden toegevoegd tijdens het ontwerpen van de gebruikersinterface. Dit is handig voor het testen van de gebruikersinterface, omdat gebruikers hiermee eventuele problemen met de weergegeven gegevens in de app kunnen identificeren voordat ze deze in de live-omgeving implementeren.

Gegevens van inzetplan

Als u de preview met implementatiegegevens wilt uitvoeren, klikt u rechtsboven op de knop Preview en selecteert u het beoogde implementatieplan in de geopende vervolgkeuzelijst.

Wanneer u de realtime preview-functie gebruikt, kunt u een implementatieplan selecteren. Hiermee kunnen gebruikers een voorbeeld van hun app bekijken met de daadwerkelijke gegevens die in de live-omgeving worden gebruikt. Dit komt vooral ten goede aan apps die afhankelijk zijn van externe databronnen zoals API’s of databases.