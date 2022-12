Database Schema Visual Designer met AI assistentie

Door een applicatie op AppMaster.io te publiceren, brengen we geen wijzigingen aan in de vorige versie, maar bouwen we de applicatie opnieuw. Het zorgt ervoor dat het altijd up-to-date is en dat u geen technische schuld opbouwt. De applicatie haalt de database op die deze applicatie gebruikt. Als er geen wijzigingen in de database zijn, wordt deze direct gekoppeld aan de nieuwe applicatie. Maar vaak zijn er enkele updates: nieuwe modellen, enkele wijzigingen in bestaande modellen of wijzigingen in het gegevenstype. Een database kan, in tegenstelling tot een toepassing, niet elke keer opnieuw worden gemaakt, omdat de gegevens die nodig kunnen zijn daar worden opgeslagen. Daarom wordt volgens het nieuwe modelschema een nieuwe database gemaakt en zijn bestaande gegevens er al naar gemigreerd. In traditionele ontwikkeling kan dit een uitdaging zijn, maar in AppMaster.io is dit proces volledig geautomatiseerd. Het platform brengt zelf wijzigingen aan in het schema en draagt gegevens over.