Voordat we verder gaan, moeten we duidelijk zijn. In de tekst hierboven worden verschillende termen gebruikt - "Programma's", "Toepassingen". Het zijn synoniemen die hetzelfde betekenen.

"Software" kan hier ook worden toegevoegd, meestal verwijst deze term naar een reeks programma's (toepassingen). Bijvoorbeeld de software die op uw computer is geïnstalleerd. Het woord "Software" kan ook als synoniem worden beschouwd.

Soorten toepassingen

Welke soorten toepassingen zijn er? Laten we proberen ze een beetje te stroomlijnen en te structureren.

Console

Deze kunnen ook tekstgebaseerde of commandoregelinterface-applicaties worden genoemd.

Zoals de naam al aangeeft, hebben dergelijke toepassingen geen bekende grafische interface (hoewel deze kan worden geïmplementeerd met behulp van pseudografische symbolen, en zelfs interactieve elementen kunnen worden toegevoegd), en wordt de besturing uitgevoerd door het invoeren van tekstcommando's in de console.

Het lijkt misschien dat dit soort toepassingen al lang achterhaald is. Maar in feite verliezen zij, dankzij de lagere eisen die aan de hardware worden gesteld, hun relevantie niet tot op de dag van vandaag. Tegelijkertijd heeft het gebruik van de commandoregel in veel bedrijfstakken zelfs bepaalde voordelen in eenvoud en gebruiksgemak.

Desktoptoepassingen

Toepassingen die worden geïnstalleerd en uitgevoerd op computers.

Bijvoorbeeld kantoortoepassingen van Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, enz.

Of een browser, waarmee u sites op het internet opent en waarschijnlijk zelfs deze tekst leest.

Overigens is de terminal voor het werken met de commandoregel vaak ook een Desktop-toepassing.

Mobiel

U hebt waarschijnlijk een smartphone. Het maakt niet uit welk besturingssysteem het gebruikt: Android, iOS of een zeldzamere. In ieder geval zijn de toepassingen die u op uw smartphone gebruikt mobiele toepassingen.

Voorbeelden zijn browsers, instant messengers, spelletjes of toepassingen voor sociale netwerken.

Ingebouwd (embedded)

Deze toepassingen (hoewel het in dit geval correct is om de term software te gebruiken) zijn moeilijker op te merken, maar ze worden gebruikt om verschillende apparaten en toestellen te bedienen.

Dankzij de ingebouwde software verwerkt de printer afdruktaken, verdeelt de router het internet en wordt de werking van allerlei apparatuur gewaarborgd.

Webtoepassingen

Toepassingen die interageren met de browser en werken via het internet.

Het zijn de meest voorkomende soorten toepassingen op dit moment, en we zullen in deze cursus veel aandacht besteden aan het maken ervan.

Typen webtoepassingen

Er zijn ook vele soorten webtoepassingen. Laten we de belangrijkste noemen:

Landingen. Kleine informatiepagina's waar u een formulier kunt invullen of een of ander verzoek kunt achterlaten.

Informatieportalen. Hieronder vallen nieuwssites (bijvoorbeeld Yahoo) of sportsites (Fifa).

Internetwinkels. Van kleine lokale winkels tot grote internationale marktplaatsen.

Sociale netwerken. Twitter, Facebook en vele andere.

Spelletjes. Van eenvoudige tekstgebaseerde games tot de meest geavanceerde 3d games.

LMS (Learning Management System).

CMS (Content Management System). Dankzij hen kunt u gemakkelijk de inhoud van de site beheren, nieuwe artikelen toevoegen.

CRM-systemen (Customer Relationship Management). Systemen om klantenrelaties te automatiseren.

Online diensten. Hun diversiteit is een aparte classificatie waard. Onder hen zijn weersvoorspellingsdiensten, zoekdiensten en bankdiensten, en nog veel meer.