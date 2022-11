Bestanden in database en server verzoeken

Na alle controles kunnen we er zeker van zijn dat de gebruiker de bestanden in het juiste formaat heeft aangeleverd. Nu is het tijd om ze naar de server te sturen voor verdere verwerking. Maar eerst is het de moeite waard een belangrijke uitleg te geven over de principes van het werken met bestanden.

Soorten bestanden

Je hebt misschien gemerkt dat er twee verschillende soorten bestanden zijn. De eerste is degene waar we net mee gewerkt hebben, het modelbestand. Het tweede is het bestandstype. Het is een ID die gemakkelijk in de database kan worden opgeslagen en waarmee het volledige model gemakkelijk kan worden teruggevonden. Bij het ontwerpen van een databasemodel wordt het tweede type gebruikt. Het kan op dezelfde manier worden gebruikt als andere gegevenstypen (String, Integer en andere), maar tegelijkertijd weten we altijd dat het volledige model verborgen zit achter zijn ID.





Wanneer we een bestand van de Filepicker of het Select Files blok, wordt het weergegeven als een model. Maar het heeft nog geen ID, omdat het bestand nog niet is opgeslagen in de database van de server. Daarvoor moet je het juiste Server request POST /_files/ verzoek doen aan het eindpunt, dat vooraf automatisch is aangemaakt. Hierna wordt het bestand naar de database geschreven, en krijgt het model een ID en kan het volledig worden gebruikt.

URL voor afbeeldingen

Gebruik Swagger om te zien welke andere bestandseindpunten er bestaan. We hebben er nu een nodig. Om bestanden als afbeeldingen in de front-end te gebruiken, moet je de volledige URL naar het gegeven bestand krijgen. Deze taak wordt opgelost door het GET /_files/:id/download/ eindpunt. Als je de bestands-ID kent, kun je die gebruiken om de exacte bestands-URL te krijgen.

We moeten het model dat is verkregen als resultaat van het Server request POST /_files/ blok en de bestands-ID achterhalen. Daarna moet de ID worden omgezet in een string met behulp van het To String blok. Laten we dit resultaat gebruiken om de uiteindelijke beeld-URL te verzamelen (hetzelfde als GET request /_files/:id/download/). Hiervoor gebruiken we het Concat Strings (Multiple) string concatenation blok. Het eerste deel zal "/api/_files/" zijn, het tweede deel zal de bestands-ID zijn, en het derde deel zal "/download/" zijn.

Het enige wat overblijft is de resulterende URL doorgeven aan het Image blok. Het is gemaakt in de ontwerpfase, maar aanvankelijk was er een eenvoudige stub als afbeelding. Nu kunnen we dat herstellen. Daartoe gebruikt u het Image Update Properties blok en stel de URL in op de afbeelding.