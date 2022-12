Visual Business Process Designer met geavanceerde functies

Ondersteuning voor asynchrone uitvoering met multithreading en Goroutines

Met goroutines kunnen we asynchrone parallelle programma's maken die sommige taken veel sneller kunnen uitvoeren dan wanneer ze op een sequentiële manier zouden zijn geschreven. Door honderden of duizenden goroutines op een enkele thread toe te wijzen, hoeven we ons geen zorgen te maken over de prestaties van onze toepassing.