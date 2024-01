Verken de interface

Wanneer u AppMaster Web Designer opent, ziet u een editor-navigator, een koptekst en een werkgebied waarin de momenteel geselecteerde tabbladinhoud wordt weergegeven.

Navigator

De Navigator biedt snelle toegang tot de tabbladen van de webeditor, handige links en een logoknop waarmee u kunt terugkeren naar de lijst met webapplicaties of andere secties van AppMaster Studio.

Terug knop

Klik op het AppMaster-logo om de vervolgkeuzelijst te openen waarin het menu verschijnt waarmee u:

Terug naar de lijst met webapps.

Navigeer naar de andere AppMaster Studio-secties.

Webdesignermenu

AppMaster Web Designer bevat niet alleen een UI-builder. Het biedt ook een reeks aanvullende tools en services.

Om snel ertussen te navigeren, gebruikt u het Web Designer Menu, dat de volgende tabbladen bevat:

UI-ontwerper

Lokale database

Toepassingstrigger

Bedrijfslogica

Globale variabelen

Planner

i18n (Lokalisatie)

Themabouwer

Applicatie instellingen

De vervolgkeuzelijst bevat acties zoals:

Chat met ons: schakel de chat rechtsonder in de webeditor in of uit.

schakel de chat rechtsonder in de webeditor in of uit. Documentatie: open een complete technische gids over het gebruik van AppMaster studio.

open een complete technische gids over het gebruik van AppMaster studio. Tutorials: open de AppMaster-verzameling met tutorials en voorbeelden.

open de AppMaster-verzameling met tutorials en voorbeelden. Community: open AppMaster Community om verbinding te maken met andere AppMaster-gebruikers.

open AppMaster Community om verbinding te maken met andere AppMaster-gebruikers. Onboarding opnieuw instellen: open onboarding opnieuw om de interface van de webeditor te bestuderen.

open onboarding opnieuw om de interface van de webeditor te bestuderen. Sneltoetsen: open de lijst met sneltoetsen waarmee u uw ontwerpworkflow kunt versnellen. U kunt deze snelkoppelingen bekijken door op Shift + / te drukken.

open de lijst met sneltoetsen waarmee u uw ontwerpworkflow kunt versnellen. U kunt deze snelkoppelingen bekijken door op Shift + / te drukken. Wat is er nieuw: als u updates mist, kunt u via deze link de volledige lijst met updates bekijken.

als u updates mist, kunt u via deze link de volledige lijst met updates bekijken. Juridisch overzicht: open alle juridische documenten van AppMaster.

Koptekst

De koptekst van de editor biedt applicatie-informatie en een app-werkbalk.

App-informatie

Aan de linkerkopzijde wordt basisinformatie over uw app weergegeven:

App-pictogram: het favicon van de app waarmee u uw applicatie snel visueel kunt identificeren.

het favicon van de app waarmee u uw applicatie snel visueel kunt identificeren. App-naam: naam van uw applicatie.

naam van uw applicatie. Projectnaam: het project waartoe de applicatie behoort.

het project waartoe de applicatie behoort. Standaard app-indicator: als de applicatie als standaard is gemarkeerd, ziet u een sterpictogram naast de app-naam.

Lijst met bijdragers

In de lijst met bijdragers worden alle projectleden weergegeven die momenteel aan de applicatie werken. Elke medewerker heeft een persoonlijke randkleur. Deze kleur wordt gebruikt voor zijn cursor.

Als het aantal bijdragers groter is dan 5, klik dan op de teller om verborgen bijdragers te zien. Je avatar wordt altijd op de eerste plaats weergegeven.

Beweeg over een avatar om de naam van de bijdrager te zien.

U kunt hier meer lezen over de samenwerkingsmodus.

Voorbeeld

Om de preview van de applicatie uit te voeren, klikt u op de knop Preview en selecteert u het implementatieplan om de gegevens ervan te laden, of selecteert u Preview met nepgegevens.

Preview wordt op een nieuw tabblad uitgevoerd en in realtime bijgewerkt terwijl u wijzigingen aanbrengt in uw applicatie zonder dat opslaan nodig is.

U kunt hier meer lezen over de Realtime preview-modus.

Actieknoppen

Veranderingen pushen

Alle wijzigingen die u in de aanvraag aanbrengt, worden in een concept opgeslagen. U hoeft tijdens uw werkproces geen applicaties op te slaan.

Maar als u uw project publiceert zonder te pushen, ziet u deze verandering niet in de buildversie. Als u wijzigingen in de projectbuild wilt opnemen, moet u deze naar de server pushen voordat u het project publiceert. Na het pushen worden de wijzigingen opgenomen in de daaropvolgende projectpublicatie.

Publiceer de applicatie BINNENKORT

Als u de gebouwde versie van het project wilt bijwerken, moet u uw toepassing publiceren naar een van uw implementatieplannen.

U kunt het publiceren rechtstreeks vanuit de editor uitvoeren. Om te publiceren klikt u op de Rocket-knop en selecteert u het beoogde implementatieplan.

Werkgebied

Het werkgebied is het centrale onderdeel van AppMaster Web Designer, waar u uw app maakt en instelt.

De inhoud van het werkgebied wordt gewijzigd afhankelijk van welk tabblad momenteel is geselecteerd. Elk van de beschikbare tabbladen geeft een overzicht in de volgende artikelen.

Na het openen van de Web Apps Editor is de eerste sectie die wordt geopend UI Designer.