Introductie van webdesigner

Wat is AppMaster Web Designer?

AppMaster Web Designer is een visuele bouwer die is opgenomen in AppMaster Studio en waarmee u geavanceerde webapplicaties kunt maken zonder ook maar één regel code te schrijven.

Het platform biedt uitgebreide aanpassingsopties voor de gebruikersinterface en een intuïtieve drag-and-drop-interface. Het ondersteunt ook uitgebreide applicatie-infrastructuren, zoals interne bedrijfslogica, lokale DB, integraties van derden en ultrasnelle applicatie-implementatie in uw voorkeursomgeving.

Voor wie is AppMaster Web Designer gebouwd?

AppMaster is op maat gemaakt voor degenen die webapplicaties willen ontwikkelen zonder codering. Hoewel front-end-ontwikkelingsvaardigheden niet vereist zijn om het potentieel ervan te benutten, is een basiskennis van de functionaliteit van webapps en de mogelijkheid om serververzoeken te doen en variabelen te gebruiken essentieel.

Technologieën

Webapplicaties gebouwd met AppMaster Web Designer zijn SPA (Single Page Applications) die gebruik maken van het Vue3- framework. Dit ontwerp vergemakkelijkt het creëren van applicaties die niet alleen snel en responsief zijn, maar ook schaalbaar. De bedrijfslogica is geïsoleerd en uitgevoerd in een aparte thread, wat zorgt voor efficiënt taakbeheer en een responsievere interface.

Bovendien worden gegevensverwerking en complexe bewerkingen uitgevoerd in een achtergrondthread. Dit voorkomt dat de belangrijkste uitvoeringsthread van de applicatie wordt geblokkeerd, waardoor de responsiviteit wordt verbeterd en de algehele gebruikerservaring aanzienlijk wordt verbeterd.

Maatwerk

AppMaster is gebaseerd op het Flexbox- concept en ondersteunt bijna alle CSS-eigenschappen, waardoor u het uiterlijk van uw applicatie moeiteloos kunt aanpassen aan uw merk- of ontwerpvoorkeuren.

Bovendien biedt AppMaster een bibliotheek met vooraf gebouwde componenten en een themabouwer om u te helpen bij het bouwen van zeer aangepaste en visueel aantrekkelijke webapplicaties die aan uw specifieke behoeften voldoen.

systeem vereisten

Browser

Gebruik voor optimale prestaties de nieuwste drie versies van moderne browsers. AppMaster werkt optimaal op Google Chrome . Als u problemen ondervindt, raden wij u aan over te stappen naar Chrome.

Houd er rekening mee dat AppMaster Internet Explorer niet ondersteunt. Hoewel webapplicaties die in AppMaster zijn gemaakt alle standaardfuncties blijven ondersteunen die beschikbaar zijn in moderne webbrowsers, kunnen we niet garanderen dat sites goed zullen functioneren in Internet Explorer.

Schermresoluties

Voor de beste ervaring met AppMaster Web Designer wordt een desktop of laptop met een minimale schermresolutie van 1280 x 1024 aanbevolen.