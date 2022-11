Maak een bedrijfsproces dat 3 getallen verwerkt. Eén ervan is constant, de andere twee zijn variabel.

Bereken:

De som van deze getallen Vermenigvuldiging Het resultaat van het delen van 2) door 1) afgerond op een geheel getal Het resultaat van het delen van 1) door 2) afgerond op de tweede decimaal.

Het resultaat van het bedrijfsproces moet twee matrices zijn. In de ene worden de gegevens gerangschikt in de volgorde waarin ze zijn berekend. In de tweede dezelfde gegevens, maar in omgekeerde volgorde.