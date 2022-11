De volgende stap in het bestuderen van webapplicaties is het creëren van de mogelijkheid om records in de database te bewerken. Daarvoor moeten we globale variabelen kunnen gebruiken. Laten we eens kijken hoe we ze kunnen gebruiken, waarom ze nodig zijn en hoe ze verschillen van gewone lokale variabelen.

Verschil tussen globale en lokale variabelen

We hebben al eerder lokale variabelen gebruikt. De bedoeling was om ze in het ene deel van het bedrijfsproces te declareren en vervolgens de gegevens ervan in een ander deel te gebruiken. In die zin vervullen globale variabelen soortgelijke taken, maar op een geavanceerder niveau. Beschouw de verschillen:

De globale variabele wordt onmiddellijk geïnitialiseerd wanneer de toepassing start.

Hij heeft een eigen naam voor gemakkelijke identificatie

Hij is beschikbaar in elk bedrijfsproces of toepassing

Het is goed om meteen op te merken dat de verschillende onderdelen van de applicatie (backend, web, mobiel) hun eigen onafhankelijke set globale variabelen gebruiken. Voor webtoepassingen is de lancering van globale variabelen het openen ervan in een browsertabblad. In dit tabblad "leven" de globale variabelen. Open je dezelfde toepassing in een ander tabblad, dan zijn de eigen globale variabelen al onafhankelijk van het eerste tabblad.

Als we globale variabelen beschouwen voor het servergedeelte, voor de backend, dan kunnen we er zeker van zijn dat elke globale variabele bestaat in een enkele kopie, zelfs als deze wordt geopend door verschillende gebruikers uit verschillende delen van de wereld.

Globale variabelen aanmaken

Laten we meteen in de praktijk springen en de eerste globale variabele voor webapplicaties aanmaken. Het zal ons van pas komen om de mogelijkheid te implementeren om records in de database te bewerken.





Globale variabelen voor webtoepassingen worden beheerd in het overeenkomstige tabblad. Laten we daarheen gaan, een nieuwe variabele aanmaken en de vereiste parameters invullen.





De variabele is bedoeld om de ID van het record op te slaan dat momenteel wordt bewerkt, zodat de juiste naam Record ID wordt en het type Integer. De waarde van de variabele zal veranderen, dus de Read-only optie moet worden uitgeschakeld. Het is ook mogelijk om een Default value, maar in dit geval is dat ook niet nodig.