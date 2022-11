Der nächste Schritt bei der Untersuchung von Webanwendungen besteht darin, die Möglichkeit zu schaffen, Datensätze in der Datenbank zu bearbeiten. Dazu brauchen wir die Möglichkeit, globale Variablen zu verwenden. Sehen wir uns an, wie man sie verwendet, warum sie benötigt werden und wie sie sich von gewöhnlichen lokalen Variablen unterscheiden.

Der Unterschied zwischen globalen und lokalen Variablen

Lokale Variablen haben wir bereits früher verwendet. Der Sinn ihrer Verwendung bestand darin, sie in einem Teil des Geschäftsprozesses zu deklarieren und dann die Daten daraus in einem anderen Teil zu verwenden. In diesem Sinne erfüllen globale Variablen ähnliche Aufgaben, allerdings auf einem höheren Niveau. Betrachten Sie die Unterschiede:

Die globale Variable wird sofort beim Start der Anwendung initialisiert.

Sie hat einen eigenen Namen, um die Identifizierung zu erleichtern

Sie ist in jedem Geschäftsprozess der Anwendung verfügbar.

Es ist erwähnenswert, dass die verschiedenen Komponenten der Anwendung (Backend, Web, Mobile) ihre eigenen unabhängigen globalen Variablen verwenden. Gleichzeitig werden die globalen Variablen bei Webanwendungen in einer Browser-Registerkarte geöffnet. In dieser Registerkarte "leben" die globalen Variablen. Wenn Sie dieselbe Anwendung in einer anderen Registerkarte öffnen, dann sind ihre eigenen globalen Variablen bereits unabhängig von der ersten Registerkarte.

Wenn wir globale Variablen für den Serverteil, für das Backend, betrachten, dann können wir sicher sein, dass jede globale Variable in einer einzigen Kopie existiert, auch wenn verschiedene Benutzer aus verschiedenen Teilen der Welt darauf zugreifen.

Globale Variablen erstellen

Fangen wir gleich mit der Praxis an und erstellen die erste globale Variable für Webanwendungen. Sie wird uns nützlich sein, um die Möglichkeit der Bearbeitung von Datensätzen in der Datenbank zu implementieren.





Globale Variablen für Webanwendungen werden auf der entsprechenden Registerkarte verwaltet. Gehen wir dorthin, erstellen wir eine neue Variable und geben wir die erforderlichen Parameter ein.





Die Variable soll die ID des Datensatzes speichern, der gerade bearbeitet wird, so dass der entsprechende Name Record ID und der Typ Integer lauten würde. Der Wert der Variablen wird sich ändern, daher muss die Option Read-only muss daher ausgeschaltet bleiben. Es ist auch möglich, eine Default valuezu setzen, aber in diesem Fall ist dies auch nicht notwendig.