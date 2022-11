Il passo successivo nello studio delle applicazioni web consiste nel creare la possibilità di modificare i record nel database. Per fare ciò, è necessario poter utilizzare le variabili globali. Vediamo come usarle, perché sono necessarie e come si differenziano dalle normali variabili locali.

Differenza tra variabili globali e locali

Abbiamo già usato le variabili locali in passato. Lo scopo dell'utilizzo era quello di dichiararle in una parte del processo aziendale per poi utilizzare i dati in un'altra parte. In questo senso, le variabili globali svolgono compiti simili, ma a un livello più avanzato. Considerate le differenze:

La variabile globale viene inizializzata immediatamente all'avvio dell'applicazione.

Ha un nome proprio per facilitare l'identificazione

È disponibile in qualsiasi processo aziendale dell'applicazione

Vale la pena notare subito che i vari componenti dell'applicazione (backend, web, mobile) utilizzano un proprio insieme indipendente di variabili globali. Allo stesso tempo, per le applicazioni web il lancio delle variabili globali è la loro apertura in una scheda del browser. È in questa scheda che le variabili globali "vivono". Se si apre la stessa applicazione in un'altra scheda, le sue variabili globali saranno già indipendenti dalla prima scheda.

Se consideriamo le variabili globali per la parte server, per il backend, allora possiamo essere sicuri che ogni variabile globale esiste in un'unica copia, anche se vi accedono utenti diversi da diverse parti del mondo.

Creare variabili globali

Passiamo subito alla pratica e creiamo la prima variabile globale per le applicazioni web. Ci sarà utile per implementare la possibilità di modificare i record nel database.





Le variabili globali delle applicazioni Web sono gestite nella scheda corrispondente. Andiamo lì, creiamo una nuova variabile e inseriamo i parametri richiesti.





La variabile è destinata a memorizzare l'ID del record che si sta modificando al momento, per cui il nome appropriato sarà Record ID e il tipo Integer. Il valore della variabile cambierà, quindi l'opzione Read-only deve essere lasciata disattivata. È anche possibile impostare un valore Default valuema in questo caso non è necessario.