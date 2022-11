O próximo passo no estudo de aplicações web é criar a capacidade de editar registos na base de dados. Para o fazer, precisamos da capacidade de utilizar variáveis globais. Vamos ver como utilizá-las, porque são necessárias e como diferem das variáveis locais comuns.

Diferença entre as variáveis globais e locais

Já utilizámos anteriormente variáveis locais. O objectivo da sua utilização era declará-las numa parte do processo de negócio e depois utilizar os dados provenientes delas noutra parte. Neste sentido, as variáveis globais desempenham tarefas semelhantes, mas a um nível mais avançado. Considerar as diferenças:

A variável global é inicializada imediatamente quando a aplicação é iniciada

Tem o seu próprio nome para facilitar a identificação

Está disponível em qualquer processo de aplicação comercial

Vale a pena notar desde já que os vários componentes da aplicação (backend, web, móvel) utilizam o seu próprio conjunto independente de variáveis globais. Ao mesmo tempo, para as aplicações web, o lançamento de variáveis globais é a sua abertura num separador do navegador. É neste separador que as variáveis globais "vivem". Se abrir a mesma aplicação num outro separador, então as suas próprias variáveis globais já serão independentes do primeiro separador.

Se considerarmos variáveis globais para a parte do servidor, para o backend, então podemos ter a certeza de que cada variável global existe numa única cópia, mesmo que seja acedida por diferentes utilizadores de diferentes partes do mundo.

Criação de variáveis globais

Vamos saltar directamente para a prática e criar a primeira variável global para aplicações web. Será útil para nós implementar a possibilidade de edição de registos na base de dados.





As variáveis globais das aplicações web são geridas no separador correspondente. Vamos lá, criemos uma nova variável e preenchamos os parâmetros necessários.





A variável destina-se a armazenar o ID do registo que está a ser editado neste momento, para que o nome apropriado seja Record ID e o tipo Integer. O valor da variável mudará, pelo que o Read-only opção deve ser deixada de lado. Também é possível definir uma opção de Default valuemas, neste caso, isto também não é necessário.