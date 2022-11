Kolejnym krokiem w nauce aplikacji internetowych jest stworzenie możliwości edycji rekordów w bazie danych. Aby to zrobić, potrzebujemy umiejętności korzystania ze zmiennych globalnych. Zobaczmy, jak z nich korzystać, dlaczego są potrzebne i czym różnią się od zwykłych zmiennych lokalnych.

Różnica między zmiennymi globalnymi a lokalnymi

Ze zmiennych lokalnych korzystaliśmy już wcześniej. Sensem ich użycia było zadeklarowanie ich w jednej części procesu biznesowego, a następnie wykorzystanie danych z nich pochodzących w innej części. W tym sensie zmienne globalne wykonują podobne zadania, ale na bardziej zaawansowanym poziomie. Rozważ różnice:

Zmienna globalna jest inicjalizowana natychmiast po uruchomieniu aplikacji

Posiada własną nazwę dla ułatwienia identyfikacji

Jest dostępna w każdym procesie biznesowym aplikacji

Warto od razu zauważyć, że poszczególne komponenty aplikacji (backend, web, mobile) korzystają z własnego, niezależnego zestawu zmiennych globalnych. Jednocześnie w przypadku aplikacji webowych uruchomienie zmiennych globalnych to ich otwarcie w zakładce przeglądarki. To właśnie w tej zakładce "żyją" zmienne globalne. Jeśli otworzymy tę samą aplikację w innej zakładce, to ich własne zmienne globalne będą już niezależne od pierwszej zakładki.

Jeśli rozpatrujemy zmienne globalne dla części serwerowej, dla backendu, to możemy być pewni, że każda zmienna globalna istnieje w jednym egzemplarzu, nawet jeśli dostęp do niej mają różni użytkownicy z różnych części świata.

Tworzenie zmiennych globalnych

Przejdźmy od razu do praktyki i stwórzmy pierwszą zmienną globalną dla aplikacji internetowych. Przyda nam się ona do zaimplementowania możliwości edycji rekordów w bazie danych.





Zmienne globalne aplikacji internetowych zarządzane są w odpowiedniej zakładce. Przejdźmy tam, utwórzmy nową zmienną i wypełnijmy wymagane parametry.





Zmienna ma przechowywać ID rekordu, który jest w danej chwili edytowany, więc odpowiednią nazwą byłoby Record ID, a typem Integer. Wartość zmiennej będzie się zmieniać, więc opcja Read-only musi być wyłączona. Możliwe jest również ustawienie opcji a Default value, ale w tym przypadku również nie jest to konieczne.