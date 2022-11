L'étape suivante de l'étude des applications Web consiste à créer la possibilité de modifier des enregistrements dans la base de données. Pour ce faire, nous devons pouvoir utiliser des variables globales. Voyons comment les utiliser, pourquoi elles sont nécessaires et en quoi elles diffèrent des variables locales ordinaires.

Différence entre les variables globales et locales

Nous avons déjà utilisé des variables locales auparavant. L'intérêt de leur utilisation était de les déclarer dans une partie du processus de gestion, puis d'utiliser les données qu'elles contiennent dans une autre partie. En ce sens, les variables globales effectuent des tâches similaires, mais à un niveau plus avancé. Considérez les différences :

La variable globale est initialisée immédiatement au démarrage de l'application.

Elle a son propre nom pour faciliter son identification

Elle est disponible dans n'importe quel processus métier ou application

Il convient de noter d'emblée que les différents composants de l'application (backend, web, mobile) utilisent leur propre ensemble indépendant de variables globales. En même temps, pour les applications web, le lancement des variables globales est leur ouverture dans un onglet du navigateur. C'est dans cet onglet que les variables globales "vivent". Si vous ouvrez la même application dans un autre onglet, alors leurs propres variables globales seront déjà indépendantes du premier onglet.

Si nous considérons les variables globales pour la partie serveur, pour le backend, alors nous pouvons être sûrs que chaque variable globale existe en une seule copie, même si elle est accédée par différents utilisateurs de différentes parties du monde.

Création de variables globales

Passons directement à la pratique et créons la première variable globale pour les applications Web. Elle nous sera utile pour mettre en œuvre la possibilité de modifier des enregistrements dans la base de données.





Les variables globales des applications web sont gérées dans l'onglet correspondant. Allons-y, créons une nouvelle variable et remplissons les paramètres requis.





La variable est destinée à stocker l'ID de l'enregistrement qui est en cours d'édition en ce moment, de sorte que le nom approprié serait Record ID et le type Integer. La valeur de la variable va changer, donc l'option Read-only doit être désactivée. Il est également possible de définir une variable Default valuemais dans ce cas, ce n'est pas non plus nécessaire.