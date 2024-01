Wie es funktioniert

Mit dem AppMaster-Web-Apps-Builder ohne Code können Sie Anwendungen entwickeln, die nicht nur das Schnittstellendesign, sondern auch die Geschäftslogik und die Integration mit Diensten von Drittanbietern umfassen. Mit AppMaster Web Designer können Sie mit nur einem Tool ganz einfach schnelle, skalierbare und benutzerfreundliche Anwendungen erstellen.

Schnittstelle

Um Ihre Webanwendung mit AppMaster zu entwickeln, besteht der erste Schritt darin, die Benutzeroberfläche zu entwerfen. Der Entwicklungsprozess umfasst drei Arbeitsebenen:

Layouts : Entwerfen von Vorlagen für alle Arten von Bildschirmen in Ihrer Anwendung.

: Entwerfen von Vorlagen für alle Arten von Bildschirmen in Ihrer Anwendung. Seiten : Erstellen von Seiten mit den zuvor entworfenen Layouts.

: Erstellen von Seiten mit den zuvor entworfenen Layouts. UI-Komponenten : Erstellen einzelner Benutzeroberflächenelemente.

Layout

Layouts bieten einen Rahmen für die Organisation der Komponenten einer Webanwendung und ermöglichen die Erstellung einer konsistenten Seitenstruktur. Ein Layout kann gemeinsame Komponenten, Logik und Stile enthalten, die für zugehörige Webanwendungsseiten gelten, sodass sich wiederholende Elemente auf verschiedenen Seiten nicht mehr erforderlich sind.

Wenn eine Webanwendung beispielsweise ein Navigationsfeld auf jeder Seite erfordert, können Sie dem Layout eine Navigationsfeldkomponente hinzufügen. Alle am Layout vorgenommenen Änderungen werden automatisch auf die zugehörigen Seiten angewendet. Wenn bestimmte Seiten eine andere Struktur benötigen, können Sie zusätzliche Layouts erstellen, beispielsweise für Anmelde- und Registrierungsseiten.

Zu den Vorteilen der Verwendung von Layouts gehören eine kürzere Zeit für die Erstellung der Benutzeroberfläche, eine optimierte Projektunterstützung und vereinfachte Änderungen an der Arbeitsanwendung. Darüber hinaus erleichtern Layouts A/B-Tests, indem sie den Seiten je nach Bedingungen unterschiedliche Layouts zuweisen. Die Navigation über Layouts vermeidet das Neuladen ganzer Seiten und aktualisiert nur dynamische Inhalte, was die Anwendungsleistung verbessert und Speicherplatz spart.

Seiten

Die nächste Ebene der Benutzeroberfläche Ihrer Anwendung sind Seiten. Sie werden auf Basis zuvor erstellter Layouts erstellt, verfügen über eigene Einstellungen und werden je nach Kontext der Seite um notwendige UI-Komponenten erweitert.

Wenn Sie beispielsweise eine Website erstellen, können Sie allen Web-App-Seiten ein Layout zuordnen, das eine Kopf- und eine Fußzeile enthält, und diese dann mit Inhalt füllen, ohne auf jeder Seite eine Fuß- und eine Kopfzeile zu erstellen.

UI-Elemente

UI-Elemente sind die grundlegenden Bestandteile Ihrer Webanwendung. Sie stellen Elemente Ihres Inhalts dar, z. B. Text, Schaltflächen, Bilder, Tabellen und andere.

Mit der „Drag-and-Drop“-Oberfläche lassen sich Elemente einfach auf den Arbeitsbereich verschieben und Sie sehen sofort, wie die zukünftige Webanwendung aussehen wird. Sie können aus atomaren Elementen komplexere Komponenten erstellen, indem Sie diese ineinander verschachteln. Alle Anwendungsteile werden aus UI-Elementen zusammengestellt, einschließlich Layouts und Seiten.

Daher präsentiert sich AppMaster Web App Designer als WYSIWYG-Editor („What You See Is What You Get“) zum Erstellen von Webanwendungen.

Anpassung

Für eine schnellere Web-App-Entwicklung können Sie außerdem das Erscheinungsbild der Anwendung mit dem Theme Builder anpassen, mit dem Sie gängige Elementstile wie Primär- und Zusatzfarben, Größen, Typografie usw. einrichten können.

In den Anwendungseinstellungen können Sie eine Anwendungsansicht in einem Browser und in Suchergebnissen einrichten: Anwendungsname, Beschreibung, Favicon.

Geschäftslogik

Sobald die Anwendungsschnittstelle erstellt ist, können Sie mit dem Aufbau ihrer Geschäftslogik beginnen, die Folgendes umfasst:

Erstellen einer lokalen Datenbank (BALD!) .

. Globale Variablen erstellen.

Konfigurieren von Komponentenaktionen und Anwendungsauslösern.

Aufbau allgemeiner Geschäftsprozesse.

Geschäftsprozesse nach einem Zeitplan ausführen (BALD!) .

. Lokalisierung für verschiedene Sprachen einrichten (BALD!) .

Dienste Dritter

Sie können Dienste von Drittanbietern aus unserer Modulbibliothek integrieren, um die Funktionalität Ihrer Webanwendung zu verbessern. Dort finden Sie Module zur Autorisierung sozialer Netzwerke (Google, Apple, LinkedIn, Facebook), Kalender, verschiedene Kartenmodule, Zahlungsdienste und vieles mehr. Die vollständige Liste der verfügbaren Integrationen finden Sie im Abschnitt „Module“ im AppMaster Web App Designer (BALD!) .