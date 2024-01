Come funziona

Il costruttore di app web AppMaster senza codice ti consente di sviluppare applicazioni che comprendono non solo la progettazione dell'interfaccia ma anche la logica aziendale e l'integrazione con servizi di terze parti. Con AppMaster Web Designer puoi creare facilmente applicazioni veloci, scalabili e facili da usare utilizzando un solo strumento.

Interfaccia

Per sviluppare la tua applicazione web con AppMaster, il passo iniziale è progettare l'interfaccia. Il processo di sviluppo prevede tre livelli di lavoro:

Layout : progettazione di modelli per tutti i tipi di schermate nella tua applicazione.

: progettazione di modelli per tutti i tipi di schermate nella tua applicazione. Pagine : creazione di pagine utilizzando i layout precedentemente progettati.

: creazione di pagine utilizzando i layout precedentemente progettati. Componenti dell'interfaccia utente : creazione di singoli elementi dell'interfaccia utente.

Disposizione

I layout forniscono una struttura per organizzare i componenti di un'applicazione web, consentendo la creazione di una struttura di pagina coerente. Un layout può includere componenti, logica e stili comuni che si applicano alle pagine dell'applicazione Web associate, eliminando la necessità di elementi ripetitivi su pagine diverse.

Ad esempio, se un'applicazione web richiede un pannello di navigazione su ogni pagina, puoi aggiungere un componente del pannello di navigazione al layout. Qualsiasi modifica apportata al layout verrà applicata automaticamente alle pagine associate. Se pagine specifiche necessitano di una struttura diversa, puoi creare layout aggiuntivi, ad esempio per le pagine di accesso e registrazione.

I vantaggi derivanti dall'utilizzo dei layout includono tempi ridotti di creazione dell'interfaccia, supporto semplificato del progetto e modifiche semplificate all'applicazione funzionante. Inoltre, i layout facilitano i test A/B assegnando layout diversi alle pagine in base alle condizioni. La navigazione tramite layout evita ricaricamenti dell'intera pagina, aggiornando solo il contenuto dinamico, migliorando le prestazioni dell'applicazione e risparmiando memoria.

Pagine

Il livello successivo dell'interfaccia della tua applicazione sono le pagine. Vengono creati in base a layout creati in precedenza, hanno le proprie impostazioni e vengono estesi aggiungendo i componenti dell'interfaccia utente necessari a seconda del contesto della pagina.

Ad esempio, se crei un sito Web, puoi associare un layout contenente un'intestazione e un piè di pagina a tutte le pagine dell'app Web e quindi riempirle con contenuto senza creare un piè di pagina e un'intestazione su ogni pagina.

Elementi dell'interfaccia utente

Gli elementi dell'interfaccia utente sono le parti costitutive di base della tua applicazione web. Rappresentano elementi dei tuoi contenuti, come testo, pulsanti, immagini, tabelle e altro.

Con l'interfaccia "drag-and-drop", gli elementi possono essere facilmente spostati nell'area di lavoro e puoi vedere immediatamente come apparirà la futura applicazione web. Puoi costruire componenti più complessi da elementi atomici nidificandoli uno nell'altro. Tutte le parti dell'applicazione sono assemblate da elementi dell'interfaccia utente, inclusi layout e pagine.

Pertanto, AppMaster Web App Designer si presenta come editor WYSIWYG ("Ciò che vedi è ciò che ottieni") per la creazione di applicazioni web.

Personalizzazione

Inoltre, per uno sviluppo più rapido di app Web, puoi personalizzare l'aspetto dell'applicazione utilizzando il generatore di temi, che ti consente di impostare stili di elementi comuni, come colori primari e aggiuntivi, dimensioni, tipografia, ecc.

Nelle impostazioni dell'applicazione, puoi impostare la visualizzazione dell'applicazione in un browser e nei risultati di ricerca: nome dell'applicazione, descrizione, favicon.

Logica di business

Una volta creata l'interfaccia dell'applicazione, puoi iniziare a costruire la sua logica aziendale, che include:

Creazione di un database locale (PRESTO!) .

. Creazione di variabili globali.

Configurazione delle azioni dei componenti e dei trigger dell'applicazione.

Creazione di processi aziendali generici.

Esecuzione dei processi aziendali secondo una pianificazione (PRESTO!) .

. Impostazione della localizzazione per diverse lingue (PRESTO!) .

Servizi di terze parti

Puoi integrare servizi di terze parti dalla nostra libreria di moduli per migliorare la funzionalità della tua applicazione web. Lì puoi trovare moduli di autorizzazione dei social network (Google, Apple, Linked In, Facebook), calendari, vari moduli di mappe, servizi di pagamento e molto altro. L'elenco completo delle integrazioni disponibili è disponibile nella sezione Moduli in AppMaster Web App Designer (PRESTO!) .