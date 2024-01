Jak to działa

Niewymagający kodu kreator aplikacji internetowych AppMaster umożliwia tworzenie aplikacji obejmujących nie tylko projektowanie interfejsu, ale także logikę biznesową i integrację z usługami stron trzecich. Dzięki AppMaster Web Designer możesz łatwo tworzyć szybkie, skalowalne i przyjazne dla użytkownika aplikacje za pomocą tylko jednego narzędzia.

Interfejs

Aby opracować aplikację internetową za pomocą AppMaster, pierwszym krokiem jest zaprojektowanie interfejsu. Proces rozwoju obejmuje trzy poziomy pracy:

Układy : projektowanie szablonów dla wszystkich typów ekranów w aplikacji.

: projektowanie szablonów dla wszystkich typów ekranów w aplikacji. Strony : tworzenie stron przy użyciu wcześniej zaprojektowanych układów.

: tworzenie stron przy użyciu wcześniej zaprojektowanych układów. Komponenty UI : budowanie indywidualnych elementów interfejsu użytkownika.

Układ

Układy stanowią ramy do organizacji komponentów aplikacji internetowej, umożliwiając stworzenie spójnej struktury strony. Układ może zawierać wspólne komponenty, logikę i style, które mają zastosowanie do powiązanych stron aplikacji internetowych, eliminując potrzebę stosowania powtarzających się elementów na różnych stronach.

Na przykład, jeśli aplikacja internetowa wymaga panelu nawigacyjnego na każdej stronie, możesz dodać komponent panelu nawigacyjnego do układu. Wszelkie zmiany wprowadzone w układzie zostaną automatycznie zastosowane do powiązanych stron. Jeśli określone strony wymagają innej struktury, możesz stworzyć dodatkowe układy, np. dla stron logowania i rejestracji.

Korzyści ze stosowania układów obejmują skrócony czas tworzenia interfejsu, usprawnioną obsługę projektów i uproszczone zmiany w działającej aplikacji. Dodatkowo układy ułatwiają testowanie A/B, przypisując różne układy do stron w oparciu o warunki. Nawigacja poprzez układy pozwala uniknąć przeładowania całej strony, a jedynie odświeża dynamiczną zawartość, co poprawia wydajność aplikacji i oszczędza pamięć.

Strony

Kolejną warstwą interfejsu aplikacji są strony. Tworzone są w oparciu o wcześniej utworzone układy, posiadają własne ustawienia i są rozbudowywane o niezbędne komponenty UI w zależności od kontekstu strony.

Na przykład, jeśli tworzysz witrynę internetową, możesz powiązać układ zawierający nagłówek i stopkę ze wszystkimi stronami aplikacji internetowej, a następnie wypełnić je treścią bez konieczności tworzenia stopki i nagłówka na każdej stronie.

Elementy interfejsu użytkownika

Elementy interfejsu użytkownika to podstawowe części składowe aplikacji internetowej. Reprezentują elementy treści, takie jak tekst, przyciski, obrazy, tabele i inne.

Dzięki interfejsowi „przeciągnij i upuść” elementy można łatwo przenosić na obszar roboczy i od razu można zobaczyć, jak będzie wyglądać przyszła aplikacja internetowa. Można budować bardziej złożone komponenty z elementów atomowych, zagnieżdżając je jeden w drugim. Wszystkie części aplikacji składają się z elementów interfejsu użytkownika, w tym układów i stron.

Tak więc AppMaster Web App Designer przedstawia się jako edytor WYSIWYG („What You See Is What You Get”) do tworzenia aplikacji internetowych.

Dostosowywanie

Ponadto, aby przyspieszyć tworzenie aplikacji internetowych, możesz dostosować ich wygląd za pomocą Kreatora motywów, który umożliwia skonfigurowanie typowych stylów elementów, takich jak kolory podstawowe i dodatkowe, rozmiary, typografia itp.

W ustawieniach aplikacji możesz ustawić widok aplikacji w przeglądarce oraz w wynikach wyszukiwania: nazwa aplikacji, opis, favicon.

Logika biznesowa

Po utworzeniu interfejsu aplikacji można przystąpić do konstruowania jej logiki biznesowej, na którą składają się:

Tworzenie lokalnej bazy danych (WKRÓTCE!) .

. Tworzenie zmiennych globalnych.

Konfigurowanie akcji komponentów i wyzwalaczy aplikacji.

Budowanie ogólnych procesów biznesowych.

Realizacja procesów biznesowych zgodnie z harmonogramem (WKRÓTCE!) .

. Konfigurowanie lokalizacji dla różnych języków (WKRÓTCE!) .

Usługi stron trzecich

Możesz zintegrować usługi innych firm z naszej biblioteki modułów, aby zwiększyć funkcjonalność swojej aplikacji internetowej. Znajdziesz tam moduły autoryzacji sieci społecznościowych (Google, Apple, Linked In, Facebook), kalendarze, różne moduły map, usługi płatnicze i wiele więcej. Pełną listę dostępnych integracji znajdziesz w dziale Moduły w AppMaster Web App Designer (WKRÓTCE!) .