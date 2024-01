Como funciona

O construtor de aplicativos da web sem código AppMaster permite que você desenvolva aplicativos que abrangem não apenas o design de interface, mas também a lógica de negócios e a integração com serviços de terceiros. Com o AppMaster Web Designer , você pode criar facilmente aplicativos rápidos, escalonáveis ​​e fáceis de usar usando apenas uma ferramenta.

Interface

Para desenvolver sua aplicação web com AppMaster, o passo inicial é projetar a interface. O processo de desenvolvimento envolve três níveis de trabalho:

Layouts : desenhando templates para todos os tipos de telas da sua aplicação.

: desenhando templates para todos os tipos de telas da sua aplicação. Páginas : criação de páginas usando os layouts previamente desenhados.

: criação de páginas usando os layouts previamente desenhados. Componentes da UI : construção de elementos individuais da interface do usuário.

Disposição

Os layouts fornecem uma estrutura para organizar os componentes de uma aplicação web, permitindo a criação de uma estrutura de página consistente. Um layout pode incluir componentes, lógica e estilos comuns que se aplicam às páginas associadas do aplicativo Web, eliminando a necessidade de elementos repetitivos em diferentes páginas.

Por exemplo, se um aplicativo da web exigir um painel de navegação em cada página, você poderá adicionar um componente de painel de navegação ao layout. Quaisquer alterações feitas no layout serão aplicadas automaticamente às páginas associadas. Se páginas específicas precisarem de uma estrutura diferente, você poderá criar layouts adicionais, como para páginas de Login e Registro.

Os benefícios do uso de layouts incluem tempo reduzido de criação de interface, suporte simplificado ao projeto e alterações simplificadas no aplicativo de trabalho. Além disso, os layouts facilitam os testes A/B, atribuindo diferentes layouts às páginas com base nas condições. A navegação por layouts evita recarregamentos de página inteira, atualizando apenas o conteúdo dinâmico, o que melhora o desempenho da aplicação e economiza memória.

Páginas

A próxima camada da interface do seu aplicativo são as páginas. Eles são criados com base em layouts criados anteriormente, têm suas próprias configurações e são estendidos adicionando componentes de UI necessários, dependendo do contexto da página.

Por exemplo, se você criar um site, poderá associar um layout contendo um cabeçalho e um rodapé a todas as páginas do aplicativo da web e, em seguida, preenchê-las com conteúdo sem criar um rodapé e um cabeçalho em cada página.

Elementos da IU

Os elementos da UI são as partes constituintes básicas do seu aplicativo da web. Eles representam elementos do seu conteúdo, como texto, botões, imagens, tabelas e outros.

Com a interface "arrastar e soltar", os elementos podem ser facilmente movidos para a área de trabalho e você pode ver imediatamente como será a aparência do futuro aplicativo da web. Você pode construir componentes mais complexos a partir de elementos atômicos aninhando-os uns nos outros. Todas as partes do aplicativo são montadas a partir de elementos de UI, incluindo Layouts e Páginas.

Assim, o AppMaster Web App Designer se apresenta como editor WYSIWYG ("What You See Is What You Get") para construção de aplicações web.

Costumização

Além disso, para um desenvolvimento mais rápido de aplicativos da web, você pode personalizar a aparência do aplicativo usando o construtor Theme, que permite configurar estilos de elementos comuns, como cores primárias e adicionais, tamanhos, tipografia, etc.

Nas configurações do aplicativo, você pode configurar a visualização do aplicativo no navegador e nos resultados da pesquisa: nome do aplicativo, descrição, favicon.

Logíca de negócios

Depois que a interface do aplicativo for criada, você poderá começar a construir sua lógica de negócios, que inclui:

Criando um banco de dados local (EM BREVE!) .

. Criando Variáveis ​​Globais.

Configurando ações de componentes e gatilhos de aplicativos.

Construindo Processos de Negócios Genéricos.

Executando processos de negócios dentro do cronograma (EM BREVE!) .

. Configurando localização para diferentes idiomas (EM BREVE!) .

Serviços terceirizados

Você pode integrar serviços de terceiros da nossa biblioteca de módulos para aprimorar a funcionalidade do seu aplicativo web. Lá você encontra módulos de autorização de redes sociais (Google, Apple, Linked In, Facebook), calendários, módulos diversos de mapas, serviços de pagamento e muito mais. A lista completa de integrações disponíveis pode ser encontrada na seção Módulos do AppMaster Web App Designer (EM BREVE!) .