Comment ça fonctionne

Le générateur d'applications Web sans code AppMaster vous permet de développer des applications englobant non seulement la conception d'interfaces, mais également la logique métier et l'intégration avec des services tiers. Avec AppMaster Web Designer , vous pouvez facilement créer des applications rapides, évolutives et conviviales à l'aide d'un seul outil.

Interface

Pour développer votre application web avec AppMaster, la première étape consiste à concevoir l'interface. Le processus de développement implique trois niveaux de travail :

Mises en page : conception de modèles pour tous les types d'écrans de votre application.

: conception de modèles pour tous les types d'écrans de votre application. Pages : création de pages en utilisant les mises en page précédemment conçues.

: création de pages en utilisant les mises en page précédemment conçues. Composants d'interface utilisateur : création d'éléments d'interface utilisateur individuels.

Mise en page

Les mises en page fournissent un cadre pour organiser les composants d'une application Web, permettant la création d'une structure de page cohérente. Une mise en page peut inclure des composants, une logique et des styles communs qui s'appliquent aux pages d'application Web associées, éliminant ainsi le besoin d'éléments répétitifs sur différentes pages.

Par exemple, si une application Web nécessite un panneau de navigation sur chaque page, vous pouvez ajouter un composant de panneau de navigation à la mise en page. Toute modification apportée à la mise en page s'appliquera automatiquement aux pages associées. Si des pages spécifiques nécessitent une structure différente, vous pouvez créer des mises en page supplémentaires, par exemple pour les pages de connexion et d'inscription.

Les avantages de l'utilisation des mises en page incluent un temps de création d'interface réduit, une prise en charge de projet rationalisée et des modifications simplifiées de l'application de travail. De plus, les mises en page facilitent les tests A/B en attribuant différentes mises en page aux pages en fonction des conditions. La navigation via les mises en page évite les rechargements de pages entières, mais rafraîchit uniquement le contenu dynamique, ce qui améliore les performances des applications et préserve la mémoire.

Pages

La couche suivante de l'interface de votre application est constituée de pages. Ils sont créés sur la base de mises en page créées précédemment, ont leurs propres paramètres et sont étendus en ajoutant les composants d'interface utilisateur nécessaires en fonction du contexte de la page.

Par exemple, si vous créez un site Web, vous pouvez associer une mise en page contenant un en-tête et un pied de page à toutes les pages d'une application Web, puis les remplir de contenu sans créer de pied de page et d'en-tête sur chaque page.

Éléments de l'interface utilisateur

Les éléments d’interface utilisateur sont les éléments constitutifs de base de votre application Web. Ils représentent des éléments de votre contenu, tels que du texte, des boutons, des images, des tableaux et autres.

Grâce à l'interface « glisser-déposer », les éléments peuvent être facilement déplacés sur l'espace de travail et vous pouvez immédiatement voir à quoi ressemblera la future application web. Vous pouvez créer des composants plus complexes à partir d’éléments atomiques en les imbriquant les uns dans les autres. Toutes les parties de l'application sont assemblées à partir d'éléments de l'interface utilisateur, y compris les mises en page et les pages.

Ainsi, AppMaster Web App Designer se présente comme un éditeur WYSIWYG (« Ce que vous voyez est ce que vous obtenez ») pour créer des applications Web.

Personnalisation

De plus, pour un développement plus rapide d'applications Web, vous pouvez personnaliser l'apparence de l'application à l'aide du générateur de thèmes, qui vous permet de configurer des styles d'éléments communs, comme les couleurs primaires et supplémentaires, les tailles, la typographie, etc.

Dans les paramètres de l'application, vous pouvez paramétrer une vue de l'application dans un navigateur et dans les résultats de recherche : nom de l'application, description, favicon.

Logique métier

Une fois l'interface de l'application créée, vous pouvez commencer à construire sa logique métier, qui comprend :

Création d'une base de données locale (BIENTÔT !) .

. Création de variables globales.

Configuration des actions des composants et des déclencheurs d'application.

Création de processus métier génériques.

Exécuter les processus métier selon un calendrier (BIENTÔT !) .

. Mise en place de la localisation pour différentes langues (BIENTÔT !) .

Services tiers

Vous pouvez intégrer des services tiers de notre bibliothèque de modules pour améliorer les fonctionnalités de votre application Web. Vous y trouverez des modules d'autorisation des réseaux sociaux (Google, Apple, Linked In, Facebook), des calendriers, divers modules de cartes, des services de paiement et bien plus encore. La liste complète des intégrations disponibles se trouve dans la section Modules d'AppMaster Web App Designer (BIENTÔT !) .