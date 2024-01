Làm thế nào nó hoạt động

Trình tạo ứng dụng web AppMaster không cần mã cho phép bạn phát triển các ứng dụng không chỉ bao gồm thiết kế giao diện mà còn cả logic kinh doanh và tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba. Với AppMaster Web Designer , bạn có thể dễ dàng tạo các ứng dụng nhanh, có thể mở rộng và thân thiện với người dùng chỉ bằng một công cụ.

Giao diện

Để phát triển ứng dụng web của bạn với AppMaster, bước đầu tiên là thiết kế giao diện. Quá trình phát triển bao gồm ba cấp độ công việc:

Bố cục : thiết kế mẫu cho tất cả các loại màn hình trong ứng dụng của bạn.

: thiết kế mẫu cho tất cả các loại màn hình trong ứng dụng của bạn. Trang : tạo trang bằng cách sử dụng bố cục được thiết kế trước đó.

: tạo trang bằng cách sử dụng bố cục được thiết kế trước đó. Thành phần UI : xây dựng các thành phần giao diện người dùng riêng lẻ.

Cách trình bày

Bố cục cung cấp một khuôn khổ để tổ chức các thành phần của ứng dụng web, cho phép tạo cấu trúc trang nhất quán. Bố cục có thể bao gồm các thành phần, logic và kiểu phổ biến áp dụng cho các trang ứng dụng web được liên kết, loại bỏ nhu cầu về các yếu tố lặp lại trên các trang khác nhau.

Ví dụ: nếu một ứng dụng web yêu cầu bảng điều hướng trên mỗi trang, bạn có thể thêm thành phần bảng điều hướng vào bố cục. Mọi thay đổi được thực hiện đối với bố cục sẽ tự động áp dụng cho các trang được liên kết. Nếu các trang cụ thể cần cấu trúc khác, bạn có thể tạo bố cục bổ sung, chẳng hạn như cho trang Đăng nhập và Đăng ký.

Lợi ích của việc sử dụng bố cục bao gồm giảm thời gian tạo giao diện, hỗ trợ dự án hợp lý và các thay đổi đơn giản hóa đối với ứng dụng đang hoạt động. Ngoài ra, bố cục hỗ trợ thử nghiệm A/B bằng cách chỉ định các bố cục khác nhau cho các trang dựa trên các điều kiện. Điều hướng qua bố cục tránh tải lại toàn bộ trang, chỉ làm mới nội dung động, giúp cải thiện hiệu suất ứng dụng và tiết kiệm bộ nhớ.

Trang

Lớp tiếp theo trong giao diện ứng dụng của bạn là các trang. Chúng được tạo dựa trên các bố cục đã tạo trước đó, có cài đặt riêng và được mở rộng bằng cách thêm các thành phần giao diện người dùng cần thiết tùy thuộc vào ngữ cảnh của trang.

Ví dụ: nếu bạn xây dựng một trang web, bạn có thể liên kết bố cục chứa đầu trang và chân trang với tất cả các trang ứng dụng web, sau đó điền nội dung vào chúng mà không cần tạo chân trang và đầu trang trên mỗi trang.

Các thành phần giao diện người dùng

Các thành phần giao diện người dùng là các phần cấu thành cơ bản của ứng dụng web của bạn. Chúng đại diện cho các thành phần nội dung của bạn, chẳng hạn như văn bản, nút, hình ảnh, bảng và các thành phần khác.

Với giao diện "kéo và thả", các thành phần có thể dễ dàng di chuyển vào không gian làm việc và bạn có thể thấy ngay ứng dụng web trong tương lai sẽ trông như thế nào. Bạn có thể xây dựng các thành phần phức tạp hơn từ các nguyên tố nguyên tử bằng cách lồng chúng vào nhau. Tất cả các phần của ứng dụng được tập hợp từ các thành phần UI, bao gồm Bố cục và Trang.

Vì vậy, AppMaster Web App Designer trình bày dưới dạng trình soạn thảo WYSIWYG ("What You See Is What You Get") để xây dựng các ứng dụng web.

Tùy chỉnh

Ngoài ra, để phát triển ứng dụng web nhanh hơn, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của ứng dụng bằng Trình tạo chủ đề, cho phép bạn thiết lập các kiểu thành phần phổ biến, như màu chính và màu bổ sung, kích thước, kiểu chữ, v.v.

Trong cài đặt ứng dụng, bạn có thể thiết lập chế độ xem ứng dụng trong trình duyệt và trong kết quả tìm kiếm: tên ứng dụng, mô tả, favicon.

Logic kinh doanh

Khi giao diện ứng dụng được tạo, bạn có thể bắt đầu xây dựng logic nghiệp vụ của nó, bao gồm:

Tạo cơ sở dữ liệu cục bộ (SỚM!) .

. Tạo các biến toàn cục.

Định cấu hình các hành động thành phần và kích hoạt ứng dụng.

Xây dựng quy trình kinh doanh chung.

Thực hiện các quy trình kinh doanh theo lịch trình (SỚM!) .

. Thiết lập bản địa hóa cho các ngôn ngữ khác nhau (SỚM!) .

Dịch vụ của bên thứ ba

Bạn có thể tích hợp các dịch vụ của bên thứ ba từ thư viện mô-đun của chúng tôi để nâng cao chức năng của ứng dụng web của bạn. Ở đó, bạn có thể tìm thấy các mô-đun ủy quyền mạng xã hội (Google, Apple, Linked In, Facebook), lịch, các mô-đun bản đồ khác nhau, dịch vụ thanh toán, v.v. Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các tích hợp sẵn có trong phần Mô-đun trong AppMaster Web App Designer (SỚM!) .