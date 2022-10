Ayrıca basit bir uygulamadan sadece çeşitli amaçlar için kullanmak yerine kolayca para kazanmak ister misiniz? EVET ise, bu yazı tam size göre. Hepimiz her yerde ve günümüzün çoğunda cep telefonu kullanıyoruz çünkü bu sadece ihtiyaç değil, aynı zamanda içindeki uygulamalarla artık her şey mümkün. Cep telefonları internet kullanımının ana kısmını taşır ve basit günlük işler için de kullanılır. Cep telefonlarında günlük işlemler yapılmaktadır.

İster fatura ödeyin, ister bir şeyler satın alın, iş başvurusunda bulunun veya yemek siparişi verin. Cep telefonunda bir düğmeye basarak her şeyi yapabilirsiniz. Bunun nedeni, günümüzün yoğun programı ve rutini olabilir; bir şekilde, insanlar işleri halletmek için daha basit bir yöntem bulmaya hevesliler. Bu nedenle internet, uygulamalar ve cep telefonları giderek daha popüler hale geliyor ve gelir piyasası da her yıl büyüyor.

Her geçen gün gelişen pek çok şey için mobil uygulamaları kullanabilirsiniz. Bir uygulama kullanarak, oyun oynayarak veya alışveriş yaparak ekstra para kazanabileceğinizi hiç düşündünüz mü? HAYIR ise, mümkün olduğu için tekrar düşünmeniz gerekir. İnternet kullanımı ve uygulamalarla bu kadar çok şey mümkünken, para kazanmak nasıl zor olacak?

Burada çevrimiçi ekstra para kazanmanın binlerce yolundan bahsetmiyoruz, onlardan para kazanmak için günde birçok kez kullandığınız uygulamaları kullanabilirsiniz. Yani, evet, mümkün ve tek bir yolu yok, ancak uygulamadan ekstra para kazanmak istiyorsanız binlerce yol var.

Uygulamalar nasıl para kazanıyor?

Bir uygulama geliştirildiğinde, amacına ve ücretsiz, ücretli veya uygulama içi satın alımlara bakılmaksızın, sahibiyseniz uygulamalar size her zaman para kazandırabilir. İstediğiniz uygulamayı AppMaster gibi kodsuz bir platformdan her zaman oluşturabilirsiniz. Bu yazıda kısaca bir uygulamanın nasıl para kazandığına değinilecektir çünkü asıl konu nasıl bir kullanıcı olduğunuz, yüklü uygulamalardan nasıl para kazandığınızdır.

Herhangi bir uygulamanın para kazanabileceği en iyi yöntemler şunlardır:

para kazanma

Ortaklık bağlantıları

Uygulama içi reklamcılık

abonelikler

Uygulama içi satın alma işlemleri

Sponsorluklar

Kullanımı ücretsiz olan ve uygulama içi satın alımlar sunmayan bir uygulama geliştirmiş olsanız bile, bu para kazandıran özellikler, oluşturduğunuz uygulamadan para kazanmak için her zaman oradadır. Uygulamanızı oluşturmakla ilgileniyor musunuz? Kodlama yapmadan uygulama geliştirmek ve yukarıda belirtilen yöntemlerle kolay para kazanmak için kolay bir sürükle ve bırak yöntemi sunan AppMaster'a göz atın.

Uygulamayı kullanırken nasıl para kazanabilirsiniz?

Bir kullanıcı olarak uygulamalarla para kazanmak kolay para gibi görünür ve bunu yapmak nispeten kısa ve erişilebilirdir. Birçok uygulama, uygulamayı uygulama mağazasından indirmeyi ve ayrıntılarınızla eksiksiz profilinizi oluşturmayı teklif eder. Diğerleri, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmanız için size sponsor bağlantısı sunabilir; ne kadar çok kişi kaydolursa, bu bağlantı size para kazandıracaktır. Ancak bunların tümü, olasılıklara, kullandığınız uygulamanın türüne ve uygulamanın hizmet ettiği amaca bağlı olarak da önemli bir rol oynar.

Uygulamalar aracılığıyla para kazanmak için bazı onay işlemleri gerekir. Her uygulamanın farklı bir dönemi vardır. Önceden anlaşma veya onay olmadan size para kazandırdığını iddia eden uygulamalara kanmayın. Bunlar çoğunlukla blöf ve dolandırıcılıktır. Örneğin, Uber uygulamasını kullanıyorsanız ve para kazanmak istiyorsanız, 7 iş günü sürebilen onay ve onay süreci gerekecektir. Çünkü size parayı vermeden önce, güvenilirliklerinin de güvende kalması için belki de lisans bilgilerinizle birlikte orijinalliğinizin kanıtını alacaklardır.

Öte yandan, birçok uygulama herhangi bir onay veya uzun kaydolma süreci olmadan para kazanmaya izin verir. Uygulamaların çoğu ödemeler için PayPal'ı destekler, bu nedenle uygulama parası almadan önce PayPal hesabınızı etkinleştirin.

Uygulamalar neden onları kullanmak için para sağlıyor?

Bu, bir pazarlama stratejisinin parçası olabilir ve uygulama kullanıcılarını artırabilir. Ancak derinlik bundan daha fazlasıdır. Uygulama sahipleri, uygulamalarından para kazanır ve onlardan para kazanmak için diğer uygulamalara, web sitelerine veya şirketlere banner reklamlar veya video reklamlar yerleştirmek için para alır. Bunu yapmak için, onları ağır bir şekilde şarj ediyorlar. Para kazanma tekniği ile kullanıcıya verdikleri meblağ bununla kıyaslandığında hiçbir şey değil, bu yüzden size ödemeleri daha kolay ve karşılığında:

Verilerinizi toplayın ve çoğunlukla çevrimiçi anket şirketleri olmak üzere üçüncü taraf platformlara satın. Veri toplamak ve anketleri doldurmak için insanlara ihtiyaçları var.

Firmalardan her işlemden sonra bir ücret yüzdesi alınır.

Diğer web sitelerine veya perakendecilere yönlendirilen bağlantıya tıklayarak komisyon yoluyla ödeme alın.

Rakuten, para kazandıran uygulamalar arasında yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı en iyi ödeme yapandır. Yani, para kazanmanın yollarını sağlayarak sizi kayırıyorlar gibi değil, karşılığında her zaman 10 kat daha iyi gelir ya da başka bir şey alıyorlar. Bu, onlar ve sizin için bir al-ver işidir. Bu sizin bilginiz, geri bildiriminiz, yorumunuz vb. olabilir. Kısacası, bu sizin ve onlar için bir tür ticarettir, bu yüzden akıllıca seçim yapın.

Para kazanmak için en iyi uygulama nedir?

Cevap tek değil, para kazanmak için en iyi uygulamayı seçmek birçok faktöre bağlı olabilir. Para kazanmak için en iyi uygulamanızı seçmeden önce bunları düşünün.;

Uygulamayı seçmeden önce aranacak faktörler

Para kazandıran uygulamalarınızı seçmeden ve karar vermeden önce göz önünde bulundurmanız gereken hususlar şunlardır:

Uygulama ne kadar veriyor

Piyasada bulunan birden fazla uygulama, para kazandıran uygulamalar olduğunu iddia ediyor, ancak çoğu size ayda birkaç dolar kazandırmaya bile uygun değil. Uygulamalardan para kazanmayı düşünürken, çoğu uygulamanın sizi zengin etmeyeceğini veya günde bir fincan kahve satın alamayacağını unutmayın. Ödeyecekleri yüzdeleri ve paralarının ne kadar kolay ve gerçek bağımlı olacağını araştırın.

Hesabı kapatmak

Ne kadar kazanmak istediğinize bağlı olarak uygulamaları seçmeniz gerekir. Örneğin, ayda yüzlerce, binlerce dolar kazanmak istiyorsanız, anket doldurarak bunu yapmanız imkansız. Uber, Upwork, Fiverr ve TaskRabbit gibi uygulamaları kullanmalısınız. Bu uygulamalar, diğerlerinden daha iyi para kazanmak için daha iyi fırsatlardır ve size daha fazla ödeme yapacaktır.

Olumlama

Göz önünde bulundurulması gereken diğer bir faktör, bir göreve ne kadar iş ayırmaya veya taahhüt etmeye istekli olduğunuza karar vermektir. Kanepede uzanırken veya bir fincan kahvenin tadını çıkarırken akıllı telefonunuzu yalnızca hızlı işler yapmak için mi kullanmak istiyorsunuz? Yoksa alışverişe çıkmayı, seyahat etmeyi, müşterilerle etkileşim kurmayı ve fiziksel iş yapmayı mı tercih ediyorsunuz? Ödeme miktarı, tipik olarak, yapılması gereken iş miktarı ile doğrudan ilişkilidir. Örneğin, TaskRabbit'te mobilya taşımak, iki dakikalık bir anketi tamamlamaktan daha fazlasını öder.

Ödeme şekli

Bazı uygulamalar ödemeleri nakit olarak çekmenize izin verir. Çoğu zaman, para çekme işlemlerini kolaylaştırmak için bir PayPal hesabı kullanılır. Öte yandan, birkaç uygulama bir çek postalamanızı gerektirir. Diğer uygulamalar sizi nakit yerine puanlar, indirimler ve hediye kartlarıyla ödüllendirir.

Bu nedenle, küçük bir Starbucks puanları koleksiyonu veya Amazon hediye kartları sizi desteklemek veya kendiniz için öğle yemeği satın almanıza izin vermek için yeterli olmayacaktır. Ancak, yalnızca birkaç küçük görevi yerine getiriyorsanız, bu kabul edilebilir çünkü tüm zamanınızı buna harcamazsınız. Kullanım limitleri, birkaç para kazanma uygulaması için geçerlidir. Her zaman para çekemeyebilirsiniz. Bu nedenle, başlamadan önce ödeme planını ve sözleşmeleri dikkatlice okuyun.

İlk finansman

Birçok ücretsiz uygulama var, ancak bazı uygulamalar yatırım veya giriş ücreti talep ederken, diğerleri ücretsiz olarak katılabiliyor. Örneğin, Meşe Palamudu uygulaması üyeliğinin maliyeti ayda 3 ABD dolarına kadardır. Veya Fiverr satışlarınızın %20'sini alır ama size yeteneklerinizi dünya çapındaki bir kitleye sergilemek için daha iyi bir fırsat verir. Bu maliyetler, ilk yatırımlar gibi genellikle nispeten düşüktür. Para harcamak istemiyorsanız, ücretsiz uygulamaları kullanmak en iyisidir.

Uygulama yetkilisi

Size para kazandıran ve para kazandıran herhangi bir mobil uygulamayı indirmeden önce araştırmanızı yapın. Uygulamanın çok sayıda olumlu yorumu olduğunu doğrulayın. Memnun olmayan müşterilerin ne dediğini öğrenmek için kötü yorumları okuyun. Tipik olarak, tüm bu uygulamalar kayıt için bir e-posta adresi gerektirir. Hassas bilgiler isteyen uygulamalar dolandırıcılık amaçlı olabilir. Çok sayıda uygulama, verilerinizi satmayacaklarının garantisini verir. Gizlilik sizin için çok önemliyse, iyi bir üne sahip bir uygulama kullanın.

Hızlı para kazanmak için en iyi uygulamalar nelerdir?

Normal işiniz dışında para kazanmak için dünya çapında veya yerel olarak birçok para kazandıran uygulama mevcuttur. Çoğunlukla size yarı zamanlı para verirler. Tüm zamanınızı ve enerjinizi buna harcamanız gerekmiyor, ancak boş zamanınız olduğunda, alışveriş yaparken, eğlenmek için oyun oynarken veya bir ofise seyahat ederken acı çektiğinizde para kazanabilirsiniz. Bu yazımızda ilginize göre daha iyi anlamanız için uygulamaları kategorik olarak listeledik.

Bazı popüler uygulama kategorilerine bir göz atalım.

Geri ödeme uygulamaları

Oyun uygulamaları

Yan koşuşturma uygulamaları

Pasif gelir uygulamaları

Uygulamalara yatırım yapmak

Kategorileri ayrıntılı olarak kontrol edin ve tercih ettiğiniz uygulama seçeneğini seçin.

Geri ödeme uygulamaları

Geri ödeme uygulamaları ödeme yapar ve satın alma işleminizde size %1-10 indirim sağlar. Çevrimiçi bir şey sipariş ettiğinizde ve bir hafta içinde teslim aldığınızda Ibotta, Dosh, Rakuten ve diğerleri gibi birçok geri ödeme uygulaması vardır. Çevrimiçi satın aldığınızda her seferinde paradan tasarruf etmenizi sağlar. Sadece para iadesi değil, bazı uygulamalar gelecekteki satın alımlarınızda fiyat indirimi olarak kullanabileceğiniz puanlar sağlar.

Ek olarak, bazı uygulamalar, fiziksel mağazalardan satın alıyor olsanız bile size ödül verir; sahip olmanız gereken tek şey bir makbuz. Zaman içinde ödeme yapan uygulamaları kullanma potansiyeli ve deneyimine dayalı bazı popüler uygulamaları burada bulabilirsiniz. Ödemek için en iyi geri ödeme uygulamalarının listesine göz atın.

Ibotta

Ibotta, çevrimiçi ve fiziksel bir mağazada yaptığınız satın alma işleminde ödeme yapan ve ödül almanızı sağlayan en iyi para kazandıran ve iyi bilinen uygulamalardan biridir. Binden fazla tüccarla ortaklık kurarak, kullanıcılarının satın alımlarda paranın bir yüzdesini geri vermelerine olanak tanır. Ibotta'nın Google play uygulama mağazasında iOS ve Android işletim sistemleri için bir web sitesi ve mobil uygulaması vardır. Ücretsiz uygulamayı indirdikten sonra, istediğiniz mağazaları seçmenize ve çeşitli teklifler aracılığıyla ödeme almanıza izin verilir.

Ibotta, yeni uygulama kullanıcılarına 20 $ 'lık bir kayıt bonusu sunar ve tavsiye kodlarını arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmanıza olanak tanır. Arkadaşlarınız bağlantınız üzerinden kaydolursa, yalnızca hesabınızda 20$ varsa 50$ bonus alırsınız.

Ibotta, bir PayPal hesabı veya Venmo kullanarak nakit çekmenize izin verir ya da seçtiğiniz bir mağazadan herhangi bir ürünü satın almak için kullanabilirsiniz. Ibotta'yı kullanarak puanlarınızı fiziksel mağazalarda kullanabilir; tek yapmanız gereken, bakkalda veya ev sınır dışı etmede büyük alışverişler yapıyorsanız, makbuzunuzu taramak veya yüklemek.

ödülleri getir

Getirme ödülü, ödüller kazanmanıza ve hediye kartlarıyla ödeme almak için kullanmanıza olanak tanıyan başka bir uygulamadır. Herhangi bir eczane, bakkal, içki dükkanı veya istediğiniz mağazaya makbuz yüklemenizi sağlar; ne için alışveriş yaptığınızın veya en çok nereden alışveriş yaptığınızın bir önemi yok. Ancak ödül kazanmak için bir ortak marka olması gerekir. Hem Google oyun mağazasında hem de iOS uygulama mağazasında mevcuttur.

Puanlarınızı herhangi bir teknoloji mağazasında, giyim mağazasında ve mevcut düzinelerce başka depolama seçeneğinde kullanabilirsiniz. Getirme ödüllerinin tek dezavantajı, her makbuzda birkaç kuruş ödemesidir, ancak sponsorlu ürünler satın almanız durumunda bonus puanları alırsınız. Sponsorlu ürünler, öncelikli olarak herkes için temel bir ihtiyaç olan ve yine de satın alacağınız ev eşyalarını içerir.

Rakuten

Rakuten, diğer geri ödeme uygulamalarına göre en yüksek geri ödemeyi ödeyen bir çevrimiçi alışveriş platformudur. 2.500'den fazla mağazayla ortaktır ve her seferinde satın aldığınız parayı geri verir. Ücretsiz hesabınızı oluşturabilir ve Rakuten ile para kazanmaya başlayabilirsiniz. Yeni üyeler, üç ay içinde Rakuten ortak mağazasında 25$ harcadıktan sonra 10$ kayıt bonusu ve ödüllerini alırlar. Hem google oyun mağazasında hem de iOS uygulama mağazasında mevcuttur.

Ek olarak, tavsiye bağlantısını arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşarak 25$'lık ekstra nakit avantajından faydalanabilir ve onlar alışveriş yaptıktan sonra nakit ödüller kazanabilirsiniz. Bir çekle ödeme alırsınız veya bir PayPal hesabınızın olması gerekir.

Nakit kazanmanın üç yolu vardır.

Rakuten online alışveriş sitesi aracılığıyla, en sevdiğiniz mağazadan ürünü satın aldıktan sonra otomatik olarak para iadesi alırsınız.

Para iadenizi etkinleştirmek için ortak mağazasından bir şey satın aldığınızda sizi bilgilendirecek Rakuten geri ödeme düğmesi uzantısını indirebilirsiniz. Ayrıca, satın almak istediğiniz ürünlere promosyon kodları uygulamanıza olanak tanır.

Rakuten, hem iOS hem de Android için kullanılabilen bir alışveriş uygulamasına sahiptir. Bazı insanlar çevrimiçi mağaza açmak için bilgisayar yerine bir alışveriş uygulaması kullanmayı sever; Çevrimiçi alışveriş yapmanın bir yolu olan Rakuten para iadesi uygulamasını indirin.

Üst taraf

Bir başka popüler para iadesi uygulaması, google play uygulama mağazasında ve cihazlarda iOS ve Android uygulamalarında kullanılabilir. Upside, makbuzunuzu taramanıza ve marketler, restoranlar ve akaryakıt istasyonları için ödüller kazanmanıza olanak tanır. Bunun tersi, kabuk, burger king, Kmart, Dunkin' Donuts ve daha pek çok şey dahil olmak üzere 20.000 işletme ile çalışıyor. Alışverişinizi yaptıktan sonra fiş resmini uygulamaya yükleyebilir ve fiş doğrulamasının ardından puan ve ödüller kazanabilirsiniz. Ödüllerinizi hediye kartları, çek veya PayPal nakit yoluyla çekebilirsiniz. Ve 1$'lık bir ücretle paranızı çekmenize izin verir, ancak bakiyeniz 10$'a ulaştığında, ücretsiz olarak çekebilirsiniz.

Oyun uygulamaları

Oyun uygulamaları, iki katına çıkmanın, para kazanmanın ve eğlenmenin harika bir yoludur. Çoğu durumda, gerçek hayatta para kazanmak istiyorsanız oyun turnuvaları oynamak için ödeme yapmanız gerekir. Giriş miktarı azdır (birkaç sent).

Bu oyun uygulamaları, yüksek sıralamalar ve iyi incelemeler ile en yüksek puana sahiptir. Bu, her oyun için ödeme yapmakla sınırlı olmanızla ilgili değil, aynı zamanda ücretsiz oyunlar oynayabilir ve kupon veya ödül oynamak için puan kazanabilirsiniz, ancak gerçek hayatta nakit para kazanamazsınız. Gerçek zamanlı olarak ödeme yapan ve para kazanan ünlü ve zorlu oyun uygulamalarını hafifletelim. Hem Google play uygulama mağazasında hem de iOS uygulama mağazasında mevcuttur.

karartma bingo

Blackout bingo, oyun oynayarak nakit ödüller kazanmak için ücretsiz bir uygulamadır. Diğer kullanıcılara karşı oyun oynayarak para kazandığınız en iyi para kazandıran uygulamalardan biridir. Dikkat eden kazanır ve en iyi parayı kazanır. Bu oyunun başlangıcında bir şans oyunu olarak tanıtılmıştı; daha sonra, bir beceri ve hız oyunu haline geldi. Her oyunun tek bir turu yaklaşık 2 dakikadır ve bu süre içinde hızlı para kazanabilirsiniz, ancak AR, CT, SD, IL, IN, ME, LA ve DE'de gerçek paralı turnuvalar ve geri ödeme henüz mevcut değildir. .

Şu anda, blackout bingo 4,5 yıldızlı derecelendirme ile 75.000'den fazla incelemeye sahiptir. Apple uygulama mağazasında ve google play uygulama mağazasında android uygulamasında mevcuttur. Oyunu indirdikten hemen sonra para kazanmak istiyorsanız, 1 $ ve 755 $ 'lık oyun havuzunu oynamak ve para kazanmak için kendi paranızı 60 sente doğrudan yatırmanız gerekir. Ancak ücretsiz oyunlara katılabilir ve Zs (oyun para birimi) kazanabilirsiniz. Z'lerinizi ürün veya hediye kartları ile değiştirebilirsiniz. Para kazanmak için oyun oynamanızı sağlayacak nakit bonus ile Z'lerinizi kullanmak için yeterli bilet almanız biraz zaman alacaktır.

tek taş küp

Blackout tombala gibi, aynı zamanda beceri gerektiren bir turnuva oyun platformudur çünkü beceri olmadan paranızı kaybedersiniz. Oyunda herkes aynı desteyi alır ve en çok puanla bitiren kazanır ve para kazanır. Solitaire küpünü ücretsiz oynayabilir ve puanlarınızı hediye kartları ile değiştirebilirsiniz, ancak yeterli puanı almak uzun zaman alacaktır.

Oyun oynamak için ödeme yapabilir ve en iyi parayı kazanabilirsiniz, çünkü bu giriş ücreti 60 sentten başlayacak. Alacağınız maksimum ücret 210$'dır. Google Play ve iOS uygulama mağazalarından indirilebilen, iyi derecelendirilmiş bir oyun uygulamasıdır.

sis oyunu

Mistplay, iOS uygulama mağazasında ve Google Play uygulama mağazasında bulunan en iyi para kazandıran uygulamalardan biridir ve 10+ milyon indirme ile. İnsanlar bunu oyuncular için bir sadakat programı olarak görüyor. Mistplay'i ne kadar çok oynarsanız, o kadar çok para kazanırsınız. Oyuncular bazen seviye atlayıp kilometre taşlarını geçmeli veya oyuna geri bildirim sağlamalıdır. Hediye kartı puanlarınızı Nintendo mağazaları, Starbucks, Amazon vb. gibi tanınmış perakendecilerde kullanabilirsiniz; paranızı PayPal hesabınıza da alabilirsiniz. Oyunda 1.500 puan olan minimum 5$ çekebilirsiniz.

Swagbucks

Swagbucks, iOS ve google play uygulama mağazasında bulunan en erişilebilir başka bir uygulamadır. Swagbucks'ta oynayabileceğiniz ve iyi para kazanabileceğiniz birçok oyun var. Oyunların yanı sıra bu uygulama ücretsizdir ve farklı çevrimiçi etkinlikler gerçekleştirmenize ve gerçek para kazanmanıza olanak tanır.

Swagbucks'ın çevrimiçi etkinlikleri şunları içerir:

Oyun oynamak

video izlemek

Anketleri yanıtlama

Restoranlarda yemek

Çevrimiçi veya fiziksel mağaza alışverişi

Bağış / Hayır Kurumları

Varsayılan bir arama motoru.

Puanlarınızı Amazon hediye kartları veya PayPal nakit gibi hediye kartları için kullanabilirsiniz.

Yan koşuşturma uygulamaları

Yan koşuşturma uygulamaları, yalnızca akıllı telefonunuzu veya dizüstü bilgisayarınızı kullanarak düzinelerce kazanç fırsatı sunar. Hem google play uygulama mağazasında hem de iOS uygulama mağazasında mevcuttur. 2019 pandemisinden sonra dünya değiştikçe, insanlar evden çalışmayı ve uzaktan çalışanları destekliyor.

Para kazanmak ve geleneksel gelirinizin yolunu değiştirmek için sahip olmanız gereken tek şey bir dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon. Yan koşuşturma uygulamaları esnek olmanızı sağlar. İstediğiniz zaman çalışabilir ve işinizi dünyanın her yerine teslim edebilirsiniz. Aşağıda bazı en iyi yan koşuşturma uygulamaları örnekleri verilmiştir.

Uber

Uber uygulamasını kim bilmiyor? Tek bir uygulama kullanarak iki şekilde para kazanmanızı sağlar. Biri araç paylaşımı, ikincisi ise paket yemek siparişleri veren UberEats.

Uber'in 900'den fazla şehirde 100 milyondan fazla aktif üyesi var. Uber sürücüleri ciddi miktarda para kazanıyor ve bu da onların herhangi bir kısıtlı program olmadan istedikleri zaman çalışma esnekliğine sahip olmalarını sağlıyor. Uber uygulamasını açarlar ve kendilerini çalışmaya hazır hale getirirler ve kendilerine gelen siparişleri kabul etmeye uygun hale gelirler.

DoorDash'i duydunuz mu? UberEats aynı. Yerel restoranlardan yiyecekleri, bisiklet, araba, bisiklet gibi aracınızı kullanarak veya hatta yürüyerek seçilen varış noktasına teslim edebilirsiniz. Hem google play uygulama mağazasında hem de iOS uygulama mağazasında mevcuttur.

Ek olarak, Uber sürücülerinin yemek teslim ettikleri veya insanları sürdükleri gün ödeme almalarını sağlar. Uber, banka hesabınıza ödeme almak için uzun süre beklemek yerine aynı gün içinde birkaç dolar ödeme alabilmeleri için sürücülerden anında ödeme kabul eder.

Fiverr

Fiverr, yalnızca çevrimiçi becerilerinizi satarak çevrimiçi ve hızlı para kazanmak için en iyi uygulamalardan biridir. Bu, serbest çalışan bir platform ve serbest çalışanlar tarafından yeteneklerini çevrimiçi olarak sergilemek için yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Fiverr, google play uygulama mağazasında ve iOS uygulamasında android uygulaması olarak mevcuttur.

Alıcıların freelance hizmetler satın alabilecekleri ve freelancerların da ihtiyacı olanlara sunabilecekleri hizmetler hakkında paylaşımda bulunabilecekleri bir pazar yeridir. Tek yapmanız gereken bir konser oluşturup Fiverr'da yayınlamak, böylece alıcılar oradan size ulaşabilir ve bunun için ödeme alırsınız. Fiverr platformlarında web sitesi geliştirme , içerik yazma, uygulama geliştirme , video düzenleme , logo tasarımı ve daha pek çok hizmetten yararlanabilirsiniz.

Airbnb

Airbnb, genellikle kullanmadığınız bir odayı kiralayarak para kazanmanıza yardımcı olan bir ev veya oda kiralama uygulamasıdır . Airbnb, odanızı bir geceliğine kiralama esnekliği sağladığı için oteller için mükemmel bir rekabettir. Diğer uygulamalar gibi Airbnb uygulamasını indirmek ve konumunuzu ekleyerek kiranızı hesaplamak için ihtiyacınız olan tek şey. Rakiplerinizi veya otel fiyatlarını görerek fiyatlarınızı belirleyebilir ve onlarla daha fazla para kazanabilirsiniz. Hem Google play uygulama mağazasında hem de iOS uygulama mağazasında mevcuttur.

kapı paneli

DoorDash, yerel restoranlardan destinasyonlara yiyecek teslim ederek para kazanmak için iyi bir seçenektir. Doordash ortakları, hizmet ücreti karşılığında teslimat ücreti sağlar. Bu, insanlar için para kazanmak için mükemmel bir fırsat ve teslimat görevlisi olmayan bir restoran sahibi, DoorDash ile iletişime geçebilir ve personeli artırmadan teslimatı mümkün kılabilir. Bir Dasher, maaş olarak değil, teslimat hizmeti ücretleri ve komisyon tabanı yoluyla kazanabilir.

Nasıl Dasher olunur?

Hızlı olmak için teslimat ve gerçek sigorta için bir bisiklete, bisiklete veya arabaya ihtiyacınız var. DashNow veya yoğun günleri kullanarak esnekliğinizin zamanını seçebilirsiniz. Ayrıca kullanılabilirlik yuvaları için zamanlamalarınızı önceden planlayabilirsiniz. Hem Google Play uygulama mağazasında hem de iOS uygulama mağazasında mevcuttur.

Pasif gelir uygulamaları

Pasif gelir uygulamaları, size aşağıdaki özellikleri ödeyen ve sağlayan en iyi para kazandıran uygulamalardır:

sana alışveriş yapman için ödeme yap

Satın alma işleminizde indirimler

Hediye kartları kazanın

İnternete göz atın

Oyun oynamak

Videoları izle

faturalarını öde

Eşyalarınızı ve daha fazlasını kiralayın

Anketi doldurun

Bazı popüler pasif gelir uygulamalarına göz atın.

Sermaye bir alışveriş

Capital one alışveriş başka bir ücretsiz uygulamadır. Prens koruması adı verilen benzersiz bir özelliği vardır. Prens koruması ile satın aldığınız ürün için fiyatlar düşerse para iadesi talep edebilirsiniz. Capital One Shopping uygulaması, satın alma işleminizi takip etmek ve talep bulunması durumunda ürünün fark fiyatını banka hesabınıza yatırmanıza yardımcı olmak için e-posta adresinize bağlanır.

Prens koruması dışında Capital One Shopping uygulaması size farklı perakendecilerin fiyatlarını karşılaştırma, otomatik kupon kodları uygulama ve çevrimiçi alışveriş gibi başka avantajlar da sunar. Capital One Shopping uygulaması, fiziksel bir mağazada alışveriş yapıyorsanız, aynı ürün için çevrimiçi fırsatları bulmak için barkodları taramanıza da olanak tanır.

Nielsen Bilgisayar ve mobil panel

Bu pasif gelir uygulaması, yılda 50 dolara kadar kazanmanın süper basit bir yoludur. Bu uygulamayı masaüstünüze veya cep telefonunuza indirin ve gadget'ınızı her zamanki gibi kullanmaya devam edin. Evet! 50 dolar bir yılda kazanılacak önemli bir miktar değil. Yine de, onunla 10.000 $ kazanma şansı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet ediyorsanız, tencereyi tatlandırmanız için bir seçenek var. Katıldığınızda, çekilişlere katılacaksınız.

anket bağımlısı

Anket bağımlısı en iyi anket uygulamalarından biri olarak kabul edilir. Bir anket sağlayan google fikir ödülleri gibi. Ancak, yalnızca mağaza kredisi ödeyen google fikir ödüllerinden farklı olarak, 4.6 google play derecelendirmesi ve 4.4 iOS derecelendirmesi ile size gerçek para verebilir. Anket bağımlısı uygulamasının 10 milyondan fazla kullanıcısı var. İnsanlar anket uygulamalarında fikirlerini paylaşıyor ve hediye kartları kazanıyor veya bunları PayPal parası için kullanıyor. Bu anket uygulaması için kayıt bonusu yoktur, ancak yeni kullanıcılar, örneğin video izleme, e-postanızı onaylama ve genel bir profil oluşturma anketi gibi yüksek değerli görevlerle kısa bir anket alır.

Anket bağımlısı hesabınızı oluşturduktan sonra, panonuzda mevcut anketi ve bu görevi tamamladıktan sonra kaç puan alacağınızı görebileceksiniz. Örneğin 10 dakikalık anket doldurmak için 40 puanınız olabilir. Bir puan 1 cent'e eşittir. PayPal ile 5$'a ulaşırsanız paranızı çekebilir veya aşağıdaki perakendeciler için hediye kartları kullanabilirsiniz.

iTunes

Walmart

Amazon

Hedef

Starbucks

Sefora

Grupon

Nakit para çekmek istiyorsanız, anket bağımlısı uygulamasında otomatik kimlik doğrulama sistemi olmadığı için kimliğinizi doğrulamak için bir sonraki iş gününü beklemeniz gerekir.

Uygulamalara yatırım yapmak

Minimum zaman, nakit ve enerji veren ve cep telefonunuzu kullanarak daha fazla para kazandıran en iyi para kazandıran uygulamalardır. Pek çok yatırım uygulaması var ve onlarla önemli miktarda ve zaman harcamadan bile sağlam miktarda para kazanabilirsiniz. Bu uygulamalar aşağıdaki özellikleri içerir:

Ücretsiz hisse senedi

Yatırımınızı otomatikleştirin

Yedek değişiminizi yatırıma dönüştürün

kaydolma bonusları

Sanal para birimi ver

Emeklilik paranıza gerçek para ekleyin

Bazı popüler yatırım uygulamalarına bir göz atalım.

Halk

Halk, temiz ve kullanıcı dostu arayüzü nedeniyle kullanımı kolay ödeme yapan uygulamalara yatırım yapıyor. Birkaç hisse senedine yatırım yapmak ve alım satım yapmak için birden fazla gelişmiş özelliğe sahiptir ve ayrıca size herhangi bir depozito gerekmeden kayıt bonusu verir. Birkaç şirketin yatırımcıları ile etkinleştirmenizi sağlar. Ek olarak, Public uygulaması, hissenin toplam fiyatında herhangi bir düşüş olmadan şirketlerdeki kesirli hisseleri satın almanıza olanak tanır. oradaHerhangi bir yatırım bedeli yatırmanıza gerek yoktur, ancak kayıt puanlarınızı ücretsiz stoka ekleyebilirsiniz.

meşe palamudu

Palamutlar ile yatırımınızı iki farklı şekilde otomatikleştirebilirsiniz:

Yedek paranızı yatırın

Meşe Palamudu, Round-Ups adı verilen fantastik özelliklerden birine sahiptir. Herhangi bir mağazadan 15,30 dolara bir şey satın alırsanız, ortak bir hesaba yatırım yapmak için 70 sent ayırın. Paranızı hesabınızdan zorla almak gibi değil. Sadece harcamak için harcadığınız paradan yedek para alıyorlar. Sizinle, enerjinizi tüketmeden paradan tasarruf edebilir ve portföyünüzü oluşturmaya yardımcı olabilirsiniz.

meşe palamudu kazanmak

Meşe palamudu, belirli bir mağazada her alışveriş yaptığınızda para kazanmanızı sağlayan yüzlerce perakendeci ortağına sahiptir. Walmart'ta 100$'a alışveriş yaptığınızı varsayalım. Meşe palamudu, 100$'lık harcama tutarınızın bir yüzdesini hesaplar (bazı perakende mağazaları için %10 veya daha fazla) ve bu yüzde tutarını kişisel finansmanınıza ekler. Meşe Palamudu Kazanç, yan kazançlarınızı emeklilik banka hesabınıza doğrudan yatıracak olan portföyünüzü oluşturmanın mükemmel bir yoludur.

Robinhood

Robinhood, kolay ve kullanıcı dostu bir arayüzle ticaret yapmanıza ve finansal geleceğinizi güvence altına almanıza olanak tanıyan ücretsiz bir uygulamadır. Komisyonsuz yatırım sunar ve şu anda 21 milyondan fazla aktif müşteriye sahiptir. Robinhood uygulaması son derece kullanıcı dostudur ve yeni başlayanlar için kullanımı kolaydır. Kullanıcıların dakikalar içinde bir hesap oluşturmasını sağlar. Robinhood uygulamasında, bu uygulamayla ilgili olarak aşağıdaki kategorilere yatırım yapabilirsiniz:

Kripto para

Borsa

Seçenekler

Altın

ETF'ler

Robinhood uygulamasının iki ana hesabı nakit yönetimi ve aracılık vardır ve yatırımı 5.000 hisse senedi için kullanılabilir. Ve bu uygulamayı benzersiz kılan şey, 7/24 telefon desteğidir.

Para kazandıran uygulamalar işe yarıyor mu?

Evet, elbette para kazandıran uygulamalar işe yarıyor. Ancak, kazancın normal bir işten beklediğiniz kadar yüksek olmayacağını açıkça hatırlamanız gerekir. Gerçekçi beklentileriniz olsaydı daha iyi olurdu. Çoğu durumda, kazançlarınızın potansiyeli nispeten sınırlı olabilir. Ekmek ve tereyağı için bu uygulamalara tamamen bağımlı olmasaydınız en iyisi olurdu. Ancak boş zamanlarınızda bu para kazandıran uygulamaları kullanarak ekstra para kazanabilirsiniz.

Aynı zamanda, birkaç ücretsiz uygulama, bunları sürekli olarak kullanırsanız önemli miktarda para kazanmanıza yardımcı olur. Örneğin, geri ödemeli alışveriş kategorisi. Nakit geri ödeme uygulamalarıyla 100$'a kadar tasarruf edebilir veya gelecekteki indirimler için ödüller kazanabilirsiniz. Herhangi bir geri ödeme uygulaması kullanmıyorsanız, alışverişinize ekstra para harcıyor olabilirsiniz. Ancak erişiminizde nakit geri ödemeli alışveriş uygulamalarınız varsa, para biriktirebilir ve bu parayı gerekli herhangi bir iş için harcayabilir veya geleceğiniz için tasarruf edebilirsiniz.

Ardından, kullanıcıların bu uygulamaları kullanarak büyük miktarda para kazanmalarını sağlayan başka bir en iyi yan koşuşturma uygulaması geliyor. Bu uygulamalar Fiverr, DoorDash ve Uber'i içerir. Bu uygulama kategorileri gerçek iş sağlar; bazen, kullanıcılar iyi çalışırlarsa ipuçları alırlar.

Ek olarak, bazı fitness uygulamaları kilo vermeniz için size para verir. Evet, doğru okudunuz! Belirli bir zaman diliminde ne kadar kilo vereceğinize dair hedefinizi belirlemeli ve bunu başarırsanız bunun için ödeme almalısınız. Ancak aynı zamanda hesabınıza birkaç dolar da yatırmanız gerekiyor; Bu uygulamalar kilo verme yolculuğunuz için sadece motive edicidir.

Evden para kazanmak için iyi uygulamalar nelerdir?

Dışarıdaki birçok uygulama çevrimiçi para kazanma sözü veriyor, ancak tüm verilerinizi cep telefonunuzdan topluyor ve para kazanmanıza yardımcı olmak yerine paranızı, zamanınızı ve enerjinizi boşa harcıyor. Bu makale, değerli ve meşru en önemli iki önceliğe sahip, evde kalarak ödeme yapan ve para kazandıran iyi uygulamaların bir listesini oluşturdu. Yukarıdaki gibi, tüm uygulamaları ayrıntılı olarak açıklayın; saçmalığı kesmek ve öncelikleri ödeyen uygulamaları adlandırmak daha iyidir.

Birincisi, yan koşuşturma uygulamaları: Bize göre, zamanınızı para kazanmak için harcarsanız, iyi bir ödeme almalısınız. Ayrıca, bu uygulamalar Fiverr ve Upwork gibi temel becerilerinizi göstermenize olanak tanır ve diğer birçok serbest çalışma platformu, kullanıcılarının hizmetlerini satmalarına ve taleplerine göre para kazanmalarına olanak tanır. Bu hizmetler, web sitesi çalışması, içerik yazma, video oluşturma ve diğerleri gibi girişimciliğiniz için de kullanılabilir.

İkinci tercihimiz Swagbucks; Bildiğiniz gibi, bu uygulama çok çeşitli kategorilere sahiptir ve kullanıcılar ilgi alanlarına göre herhangi bir kategoriyi seçip para kazanabilir. Sadece tek bir uygulamayı indirerek para kazanmak için çok fazla seçeneğiniz var ve video izleyebilir, oyun oynayabilir, göz atabilir, bağışta bulunabilir veya bir anket doldurabilirsiniz.

Boş zamanlarımda para kazanmak için en iyi uygulamalar nelerdir?

Dürüst olalım. Çoğumuz cüzdanlarımızda daha fazla para olmasını takdir ederiz. Belki bir ev gibi önemli bir satın alma için para biriktirmeye başlamak ya da tasarruf hesabınızın boyutunu artırmak istiyorsunuz. Belki de, sahip olmak istediğiniz spa'da ara sıra bir yüz bakımı ve masaj yaptırmak için para biriktirmek istersiniz.

Finansal hedefleriniz ne olursa olsun, daha fazla paraya sahip olmak yaşam kalitenizi artıracaktır. Neyse ki, bu hayali gerçekleştirmek için yarı zamanlı iş bulmak gerekli değildir. Ele alacağımız uygulamalar ile boş zamanlarınızda para kazanabilir ve sevdiğiniz tüm olanaklara sahip olabilirsiniz.

Bu başlığı okuyorsanız, önceliğinizin "boş zamanınızda" para kazanmak olduğu anlamına gelir, bu nedenle DoorDash ve Uber'e gitmenizi öneririz. DoorDash ve UberEats, yalnızca yiyecekleri doğru yere teslim ederek sağlam miktarda para kazanmanıza olanak tanır. Ayrıca bazen cömert müşterilerle tanışma şansınız olursa ipuçları da alabilirsiniz.

İkinci seçenek Oyun uygulamalarıdır, insanlar boş zaman bulduklarında oyun oynama eğilimindedir, bu nedenle can sıkıntısını gidermek ve oyun oynayarak ve para kazanarak eğlenceyi ikiye katlamak için en iyi zamandır. Ancak öylece google play'i açıp bir oyun indirip oynamaya başlayamazsınız; oyunlar için ödeme yapmak biraz zor ya da rakibinize karşı kazanmak için uzmanlığa ihtiyacınız var. Bu yüzden önce hazırlıklı olun, oyunun tüm kural ve düzenlemelerini okuyun, sonra oynayın; İyi şanslar!

Dolandırıcılarla nasıl karşılaşılmaz?

Uygulamaları kullanırken para kazanmak istiyorsanız para kazandıran uygulamaları indirirken bazı şeylere dikkat etmelisiniz.

Öncelikle, uygulamaların demografik bilgileriniz (yaş, konum vb.) hakkında genel ayrıntılar ve en çok nelere göz attığınız, arama geçmişinize göre ilgi alanlarınız ve tüm çevrimiçi kalıplar gibi daha özel bilgiler dahil olmak üzere verilerinizi topladığını anlayın. Uygulamadan veri toplanması sizi rahatsız ediyorsa uygulamanın gizlilik bildirimini okuyun.

Doğal olarak, gizlilik politikaları sıklıkla resmi veya teknik bir dille yazılır. Hangi verilerin toplanması gerektiği, bu verilerin toplanmasının ardındaki neden ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında anlaşılması kolay bilgiler sunup sunmadıklarını görmek için şirket web sitesindeki veya platformundaki veya bilgi tabanı bilgilerindeki SSS'leri kontrol etmek ve okumak akıllıca olacaktır. .

Ardından, banka hesabı bilgileri ve banka giriş şifreleri gibi kişisel finans için ciddi güvenlik nedenleri sorunu gelir. Bazı uygulamalar kullanıcı adınızı, parolanızı ve yönlendirme numaranızı girmenizi sağlar. Veya para kazandıran uygulamalardan ödeme almak için banka hesabınızı Stripe gibi bir üçüncü taraf tedarikçi aracılığıyla bağlayın. Stripe gibi hizmetler genellikle güvenli olarak görülür. Bu nedenle, Stripe ve plaid gibi uygulamalar iyi bir üne sahip olduğundan ve verilerinizi ifşa etmeyeceğinden veya satmayacağından, bunları kullanırken kendinizi rahat hissetmeniz gerektiğine inanıyoruz.

Para kazandıran uygulamaları, özellikle iOS App Store ve Google Play Store'da yayınlananları değerlendirirken, kullanıcı değerlendirmelerine özellikle dikkat edin. Şirketlerin, diğer bazı kullanıcı inceleme platformlarının aksine, resmi uygulama mağazalarında görünen incelemeleri değiştirmesine veya kaldırmasına izin verilmez ve erişimleri yoktur. Bu nedenle, bir uygulama bir aldatmacaysa, muhtemelen bunu kullanıcı incelemelerine göre hemen fark edeceksiniz.

Uygulamanın lehine olmayan yorumları okuduğunuzu varsayalım. Bu durumda, birçok müşterinin para çekme konusunda zorluk yaşaması veya müşteri hizmetlerinden yardım alamaması durumunda uygulamadan uzak durmaları tavsiye edilir.

Ayrıca, Quora, Reddit ve kullanıcıların çeşitli uygulamalarla etkileşimlerini tartıştıkları diğer pek çok popüler platformda arama yapabilirsiniz.

Dolandırıcılıklardan kaçınmak için dikkate alınması gereken kurallar

Hangi mobil ödeme uygulamasını seçerseniz seçin, sektör profesyonelleri dolandırıcılardan korunmak için bu yönergeleri izlemenizi önerir:

Yalnızca tanıdığınız birine para gönderin; bunu yaparken telefon numarasına veya e-posta adresine sahip olduğunuzdan emin olun. Özel uygulamanıza ve akıllı telefonunuza güvenlik seçenekleri koyun. Bu menkul kıymetler, parmak izi, PIN veya yüz tanıma gerektirebilecek çoklu kimlik doğrulama faktörlerini içerir. Tahmin edilmesi kolay olmayan güçlü bir şifre kullanın; örneğin ekle, güçlü bir parola oluşturmak için sayılar, harfler ve simgeler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, parmak izi özellikleri veya iki faktörlü kimlik doğrulama, akıllı telefonunuzu güvende tutar. Akıllı telefonunuzu banka hesabınız veya banka kartınızla bağlamamaya çalışın; ödeme yapmak için bir kredi kartı kullanın. Ödeme gönderdiğinizde veya aldığınızda, para transferinin her zaman tamamlanmış olduğundan emin olun. Ödül veya yarışma ödülleri toplamak için asla para göndermeyin.

Alt çizgi

Bu makale, bir uygulamadan para kazanmanın mümkün olduğunu açıklamaktadır. Bunu yapmak için bir uygulama arıyorsanız, yukarıda bahsedilen uygulamalar çevrimiçi para kazanmak için en iyi uygulamalar arasındadır ve bu, koltuğunuzda otururken veya oyun oynarken kolayca kazanabileceğiniz bir paradır. Bunlar mutlaka denenmeli ve zaten kullanıyorsanız para kazanmak için kullanmayı deneyin.

Ancak unutmayın, para kazandıran uygulamaların çoğu sizin için yalnızca biraz ekstra nakit sağlar ve mutfak paranız çoğunlukla buna bağlı olamaz. Ancak, uygulamanızı geliştirirseniz ve para kazanmaya başlarsanız, pasif olarak ondan çok para kazanabilirsiniz. Uygulamanızın geliştirilmesi için, kodsuz geliştirme yöntemi her zaman en iyisidir, çünkü uygulamayı sorunsuz bir şekilde geliştirmenize olanak tanır. Uygulama oluşturulduktan sonra, para kazanma ve reklam yayınlama yoluyla ondan para kazanabilirsiniz.

Özellikle önceden programlama bilginiz yoksa, geleneksel kodlama yoluyla bir uygulama oluşturmak zor olabilir. AppMaster, kod içermeyen bir platform olarak bu senaryoda nihai cankurtaranınız olabilir. Burada, istediğiniz amaç için yepyeni uygulamanızı kolayca oluşturabilirsiniz.

Bu görsel kodlama platformuyla ilgili en iyi şey, önceden herhangi bir kodlama veya programlama bilgisine gerek olmamasıdır. Öğeleri görsel illüstratörlerine sürükleyip bırakarak uygulamanızı kolayca geliştirebilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir sorunuz varsa, 24 saat hizmet veren ekipten yardım alabilirsiniz. AppMaster'da fiyatlara göz atın ve bugün kaydolun ve uygulamanızı geliştirin!