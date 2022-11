Czy Ty też chcesz łatwo zarabiać na prostej aplikacji, a nie tylko używać jej do różnych celów? Jeśli TAK, ten post jest dla Ciebie. Wszyscy używamy telefonów komórkowych wszędzie i przez większość naszego dnia, ponieważ jest to nie tylko potrzeba, ale także wszystko jest teraz możliwe z aplikacjami wewnątrz niego. Telefony komórkowe przenoszą główny kawałek korzystania z Internetu i są również wykorzystywane do prostych codziennych zadań. Codzienne transakcje dokonywane są na telefonach komórkowych.

Czy to zapłacić rachunek, czy kupić coś, ubiegać się o pracę lub zamówić jedzenie. Wszystko można zrobić poprzez naciśnięcie przycisku w telefonie komórkowym. Powodem tego może być napięty harmonogram i rutyna w dzisiejszych czasach; jakoś ludzie chętnie sięgają po bardziej prostą metodę załatwiania spraw. Dlatego też internet, aplikacje i telefony komórkowe stają się coraz bardziej popularne, a rynek przychodów również rośnie z roku na rok.

Aplikacje mobilne możesz wykorzystać do wielu rzeczy, które postępują z dnia na dzień. Czy kiedykolwiek myślałeś, że możesz zarobić dodatkową gotówkę, używając aplikacji, grając w grę lub robiąc zakupy? Jeśli NIE, to musisz pomyśleć jeszcze raz, ponieważ jest to możliwe. Gdzie tak wiele jest możliwe dzięki korzystaniu z internetu i aplikacji, jak to będzie trudne, aby zarobić pieniądze?

Tutaj nie mówimy o tysiącach sposobów, aby zarobić dodatkowe pieniądze online można użyć tych aplikacji używasz wiele razy dziennie, aby zarobić pieniądze z nich. Więc tak, jest to możliwe i nie ma jednego sposobu, ale są tysiące sposobów, jeśli również chcesz zarobić dodatkowe pieniądze z aplikacji.

W jaki sposób aplikacje zarabiają pieniądze?

Zawsze, gdy powstaje aplikacja, niezależnie od jej przeznaczenia i tego, czy jest darmowa, płatna, czy kupowana w aplikacji, aplikacje zawsze mogą zarabiać pieniądze, jeśli jesteś ich właścicielem. Zawsze możesz stworzyć pożądaną aplikację z platformy bez kodu, takiej jak AppMaster. Ten artykuł krótko dotyka tego, jak aplikacja zarabia pieniądze, ponieważ głównym tematem jest to, jak ty, będąc użytkownikiem, zarabiasz pieniądze z zainstalowanych aplikacji.

Najlepsze metody, dzięki którym każda aplikacja może zarabiać pieniądze są następujące:

Monetyzacja

Linki partnerskie

Reklama w aplikacji

Subskrypcje

Zakupy w aplikacji

Sponsorowanie

Nawet jeśli stworzyłeś aplikację, która jest darmowa i nie oferuje żadnych zakupów w aplikacji, te funkcje zarabiania pieniędzy są zawsze dostępne, aby zarabiać na stworzonej przez Ciebie aplikacji. Jesteś zainteresowany stworzeniem swojej aplikacji? Sprawdź AppMaster, który oferuje łatwy sposób drag-and-drop do tworzenia aplikacji bez kodowania i zarabiania łatwych pieniędzy za pomocą metod wymienionych powyżej.

Jak można zarabiać podczas korzystania z aplikacji?

Zarabianie na aplikacjach jako użytkownik wygląda jak łatwe pieniądze, a robienie tego jest stosunkowo zwięzłe i dostępne. Wiele aplikacji oferuje po prostu pobranie aplikacji ze sklepu z aplikacjami i stworzenie swojego pełnego profilu z danymi użytkownika. Inne mogą zaoferować Ci link sponsorski do udostępnienia znajomym i rodzinie; jak wiele osób się zarejestruje, ten link sprawi, że zarobisz pieniądze. Ale wszystko zależy od możliwości, rodzaju aplikacji, z której korzystasz, a cel, któremu służy aplikacja, również odgrywa ważną rolę.

Zarabianie pieniędzy poprzez aplikacje wymaga pewnego procesu potwierdzenia. Każda aplikacja ma inny okres. Nie daj się nabrać na aplikacje twierdzące, że zarabiają pieniądze bez wcześniejszej umowy lub potwierdzenia. Są to w większości blefy i oszustwa. Na przykład, jeśli używasz aplikacji Uber i chcesz zarabiać pieniądze, wymagany będzie proces zatwierdzenia i potwierdzenia, który może trwać do 7 dni roboczych. Ponieważ przed przekazaniem ci pieniędzy, otrzymają dowód twojej autentyczności z być może szczegółami licencji, aby ich wiarygodność również pozostała bezpieczna.

Z drugiej strony, wiele aplikacji pozwala na zarabianie pieniędzy bez żadnego potwierdzenia lub długiego procesu rejestracji. Większość aplikacji obsługuje PayPal dla płatności, więc przed otrzymaniem pieniędzy z aplikacji, aktywuj swoje konto PayPal.

Dlaczego aplikacje zapewniają pieniądze za korzystanie z nich?

To może być część strategii marketingowej i zwiększenie użytkowników aplikacji. Ale głębia jest czymś więcej niż tylko tym. Właściciele aplikacji monetyzują swoje aplikacje i biorą pieniądze za umieszczanie banerów reklamowych lub reklam wideo na innych aplikacjach, stronach internetowych lub firmach, aby zarabiać na nich. Aby to zrobić, pobierają od nich wysokie opłaty. Kwota, którą dają użytkownikowi, zarabiając techniką pieniędzy, jest niczym w porównaniu z tym, więc łatwiej jest im zapłacić użytkownikowi, a w zamian oni:

Zbierają Twoje dane i sprzedają je platformom zewnętrznym, głównie firmom zajmującym się ankietami online. Potrzebują ludzi do zbierania danych i wypełniania ankiet.

Po każdej transakcji od firm pobierany jest procent wynagrodzenia.

Uzyskaj wynagrodzenie poprzez prowizję z kliknięcia w link przekazany do innych stron internetowych lub sprzedawców.

Rakuten jest najlepiej płacącym z powodów wymienionych powyżej wśród aplikacji do zarabiania pieniędzy. Więc to nie jest tak, że faworyzują cię, zapewniając sposoby zarabiania pieniędzy, ale zawsze otrzymując 10x lepsze przychody lub coś w zamian od ciebie. Jest to biznes typu give-and-take dla nich i dla ciebie. To może być twoja informacja, opinia, komentarz itp. W skrócie, jest to rodzaj handlu dla Ciebie i ich, więc wybierz mądrze.

Jaka jest najlepsza aplikacja do zarabiania pieniędzy?

Odpowiedź nie jest jedna, ponieważ wybór najlepszej aplikacji do zarabiania pieniędzy może zależeć od wielu czynników. Rozważ te przed wyborem najlepszej aplikacji do zarabiania pieniędzy...;

Czynniki, na które należy zwrócić uwagę przed wyborem aplikacji

Oto rozważania, na które musisz zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji i wyborem aplikacji do zarabiania pieniędzy, w tym:

Jak dużo aplikacja daje

Wiele aplikacji dostępnych na rynku twierdzi, że są to aplikacje do zarabiania pieniędzy, ale większość nie kwalifikuje się nawet do tego, aby dać ci zarobek kilku dolarów w miesiącu. Rozważając zarabianie na aplikacjach, należy pamiętać, że większość aplikacji nie sprawi, że staniesz się bogaty lub będziesz w stanie kupić filiżankę kawy w ciągu dnia. Spójrz na procenty, które będą płacić i jak łatwo i autentycznie ich pieniądze byłyby zbyt zależne.

Wypłata

Musisz wybrać aplikacje na podstawie tego, ile chcesz zarobić. Na przykład, jeśli chcesz zarobić setki lub tysiące dolarów miesięcznie, nie można tego zrobić wypełniając ankiety. Powinieneś używać takich aplikacji jak Uber, Upwork, Fiverr i TaskRabbit. Te aplikacje są lepszymi możliwościami zarabiania dobrych pieniędzy niż inne i bardziej Ci się opłacą.

Afirmacja

Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest decyzja, ile pracy jesteś w stanie poświęcić na dane zadanie lub zaangażować się w nie. Czy chcesz używać swojego smartfona tylko do wykonywania szybkich zadań, leżąc na kanapie lub delektując się filiżanką kawy? Czy może wolisz robić zakupy, podróżować, wchodzić w interakcje z klientami i wykonywać pracę fizyczną? Wielkość płatności jest zazwyczaj bezpośrednio skorelowana z ilością wymaganej pracy. Na przykład na TaskRabbit przenoszenie mebli opłaca się bardziej niż wypełnienie dwuminutowej ankiety.

Sposób płatności

Niektóre aplikacje pozwalają na wypłatę gotówki. W większości przypadków, aby ułatwić wypłatę gotówki, używa się konta PayPal. Z drugiej strony, kilka aplikacji wymaga wysłania czeku. Inne aplikacje nagradzają Cię punktami, zniżkami i kartami podarunkowymi zamiast gotówki.

Tak więc, mała kolekcja punktów Starbucks lub kart podarunkowych Amazon nie wystarczy, aby utrzymać cię lub pozwolić ci kupić lunch dla siebie. Jeśli jednak wykonujesz tylko kilka drobnych zadań, to jest to dopuszczalne, ponieważ nie wkładasz w to całego czasu. Limity Redeem dotyczą kilku aplikacji do zarabiania pieniędzy. Może się zdarzyć, że nie zawsze będziesz mógł wypłacić pieniądze. Dlatego zanim zaczniesz, dokładnie przeczytaj harmonogram płatności i umowy.

Początkowe finansowanie

Istnieje wiele darmowych aplikacji, ale niektóre aplikacje wymagają inwestycji lub opłat wstępnych, podczas gdy inne są bezpłatne, aby dołączyć. Na przykład członkostwo w aplikacji Acorns kosztuje do 3 dolarów miesięcznie. Lub Fiverr weź 20% swojej sprzedaży, ale daje ci lepszą możliwość pokazania swoich umiejętności światowej publiczności. Koszty te są zazwyczaj stosunkowo niskie, podobnie jak początkowe inwestycje. Darmowe aplikacje są najlepsze do użycia, jeśli nie chcesz wydawać żadnych pieniędzy.

Autorytet aplikacji

Zanim pobierzesz jakiekolwiek aplikacje mobilne, które płacą i mogą zarabiać, zrób swoje badania. Zweryfikuj, czy aplikacja ma wiele korzystnych recenzji. Aby dowiedzieć się, co mówią niezadowoleni klienci, przeczytaj złe recenzje. Zazwyczaj wszystko, czego te aplikacje wymagają do rejestracji, to adres e-mail. Aplikacje, które wymagają podania poufnych informacji, mogą być oszustwem. Liczne aplikacje zapewniają, że nie sprzedadzą Twoich danych. Użyj aplikacji o dobrej reputacji, jeśli prywatność jest dla Ciebie kluczowa.

Jakie są najlepsze aplikacje do szybkiego zarabiania pieniędzy?

Wiele aplikacji do zarabiania pieniędzy jest dostępnych globalnie lub lokalnie, aby zarabiać pieniądze inne niż zwykła praca. W większości przypadków dają ci one pieniądze w niepełnym wymiarze godzin. Nie chodzi o to, że musisz włożyć w to cały swój czas i energię, ale możesz zarabiać pieniądze, gdy masz wolny czas, gdy robisz zakupy, grasz dla zabawy lub cierpisz podczas podróży do biura. W tym artykule wymieniliśmy aplikacje kategorycznie, abyś lepiej zrozumiał zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.

Spójrzmy na niektóre popularne kategorie aplikacji.

Aplikacje do zwrotu gotówki

Aplikacje dla graczy

Aplikacje do zarabiania na boku

Aplikacje do pasywnego dochodu

Aplikacje inwestycyjne

Sprawdź szczegółowo kategorie i opcje aplikacji do wyboru.

Aplikacje typu cash back

Aplikacje cash back płacą i dają Ci 1-10% rabatu na zakup. Istnieje wiele aplikacji cash-back, takich jak Ibotta, Dosh, Rakuten i inne, gdy zamówisz coś online i otrzymasz to w ciągu tygodnia. Pozwalają zaoszczędzić pieniądze za każdym razem, gdy kupujesz online. Nie tylko zwrot pieniędzy, ale niektóre aplikacje zapewniają punkty, które możesz wymienić jako zniżkę na przyszłe zakupy.

Dodatkowo, niektóre aplikacje dają Ci nagrody nawet jeśli kupujesz w sklepach fizycznych; wszystko co musisz mieć to paragon. Oto kilka popularnych aplikacji opartych na potencjale zarobkowym i doświadczeniu w korzystaniu z aplikacji, które płacą w czasie. Sprawdź listę najlepszych aplikacji cash-back do płacenia.

Ibotta

Ibotta jest jedną z najlepszych, zarabiających pieniądze i znanych aplikacji, które płacą i pozwalają uzyskać nagrody za zakup online i w sklepie fizycznym. Współpracuje z ponad tysiącem sprzedawców, umożliwiając swoim użytkownikom oddanie procentu pieniędzy na zakupach. Ibotta posiada stronę internetową oraz aplikację mobilną dla systemów operacyjnych iOS i Android w sklepie z aplikacjami Google play. Po pobraniu darmowej aplikacji, użytkownik może wybrać wybrane przez siebie sklepy i otrzymać wynagrodzenie poprzez kilka ofert.

Ibotta oferuje premię za rejestrację dla nowych użytkowników aplikacji w wysokości 20 dolarów i umożliwia udostępnianie kodów polecających znajomym i rodzinie. Jeśli Twoi znajomi zarejestrują się poprzez Twój link, otrzymasz bonus w wysokości 50$, tylko jeśli masz 20$ na swoim koncie.

Ibotta pozwala wypłacić gotówkę za pomocą konta PayPal lub Venmo, lub możesz użyć jej do zakupu dowolnego przedmiotu z wybranego sklepu. Korzystanie z Ibotta, można użyć punktów w sklepach fizycznych; wszystko, co musisz zrobić, to zeskanować lub przesłać swój paragon w sklepie spożywczym lub jeśli robisz jakieś duże zakupy w domu deport.

Fetch rewards

Fetch reward to kolejna aplikacja, która pozwala na zdobywanie nagród i umarzanie, aby uzyskać zapłatę za pomocą kart podarunkowych. Pozwala przesłać paragony na każdej aptece, sklepie spożywczym, monopolowym lub sklepie, który lubisz; nie ma znaczenia, co robisz zakupy lub gdzie robisz zakupy najbardziej. Ale musi to być marka partnerska, aby zdobyć nagrody. Dostępna zarówno w sklepie Google play, jak i w sklepie z aplikacjami na iOS.

Możesz wymienić swoje punkty w dowolnym sklepie technologicznym, sklepie odzieżowym i dziesiątkach innych dostępnych opcji przechowywania. Jedyną wadą fetch rewards jest to, że płaci kilka centów od każdego paragonu, choć w przypadku, gdy kupujesz produkty sponsorowane, otrzymasz punkty bonusowe. Produkty sponsorowane obejmują przede wszystkim artykuły gospodarstwa domowego, które są podstawową koniecznością dla każdego, które i tak kupisz.

Rakuten

Rakuten to platforma zakupowa online, która wypłaca najwyższy cashback niż inne aplikacje cash-back. Współpracuje z ponad 2500 sklepów, które za każdym razem dają Ci zwrot gotówki za zakupy. Możesz stworzyć swoje darmowe konto i zacząć zarabiać z Rakuten. Nowi członkowie otrzymują bonus sign-up w wysokości 10 dolarów i ich nagrodę po wydaniu 25 dolarów w sklepie partnerskim Rakuten w ciągu trzech miesięcy. Dostępne zarówno w sklepie google play, jak i w sklepie z aplikacjami na iOS.

Dodatkowo, można również uzyskać korzyści z dodatkowej gotówki 25 dolarów poprzez dzielenie link polecający z przyjaciółmi i rodziną i uzyskać nagrody pieniężne po dokonaniu zakupów. Otrzymujesz wynagrodzenie poprzez czek, lub musisz mieć konto PayPal.

Są trzy sposoby na zarabianie gotówki.

Poprzez stronę sklepu internetowego Rakuten, po zakupie przedmiotu z ulubionego sklepu, otrzymasz cash back automatycznie.

Możesz pobrać rozszerzenie przycisku Rakuten cash back, które powiadomi Cię, gdy kupisz coś z jego sklepu partnerskiego, aby aktywować zwrot gotówki. Plus, pozwala na zastosowanie kodów promocyjnych na pożądanych produktach do zakupu.

Rakuten ma aplikację zakupową dostępną zarówno dla systemu iOS, jak i Android. Niektórzy ludzie lubią używać aplikacji do zakupów zamiast komputera, aby otworzyć sklepy internetowe; pobierz aplikację Rakuten cash back, sposób na zakupy online.

Upside

Kolejna popularna aplikacja cash back jest dostępna na iOS i Android w sklepie z aplikacjami i urządzeniami google play. Upside pozwala skanować swój paragon i zarabiać nagrody dla sklepów spożywczych, restauracji i stacji paliw. Upside współpracuje z 20 000 firm, w tym shell, burger king, Kmart, Dunkin' Donuts i wiele innych. Po zakończeniu zakupów można przesłać zdjęcie paragonu do aplikacji i otrzymać punkty i nagrody po weryfikacji paragonu. Możesz wycofać swoje nagrody poprzez karty podarunkowe, czek lub PayPal gotówki. I pozwalają na wycofanie gotówki z opłatą w wysokości 1 USD, ale gdy saldo osiągnie 10 USD, można go wycofać za darmo.

Aplikacje dla graczy

Aplikacje hazardowe to świetny sposób na podwójną gratkę, zarabianie pieniędzy i dobrą zabawę. W większości przypadków musisz zapłacić za udział w turniejach gier, jeśli chcesz zarobić prawdziwą gotówkę. Kwota wejścia jest niewielka (kilka centów).

Te aplikacje do gier są najwyżej oceniane, mają wysokie rankingi i dobre recenzje. Nie chodzi o to, że jesteś ograniczony do płacenia za każdą grę, ale możesz również grać w darmowe gry i zdobywać punkty, aby grać w kupony lub nagrody, ale nie prawdziwą gotówkę. Rozjaśnijmy słynne i wymagające aplikacje do gier, które płacą i zarabiają w czasie rzeczywistym. Dostępne zarówno w Google play app store, jak i iOS app store.

Blackout bingo

Blackout bingo to darmowa aplikacja do zdobywania nagród pieniężnych poprzez granie w gry. Jest to jedna z najlepszych aplikacji do zarabiania pieniędzy, gdzie zarabiasz pieniądze grając w gry przeciwko innym użytkownikom. Ten, kto zwróci uwagę, wygra i zarobi najlepsze pieniądze. Na początku tej gry, została ona wprowadzona jako gra szczęścia; później stała się grą umiejętności i szybkości. Pojedyncza runda każdej rozgrywki trwa około 2 minut, a w jej ramach można szybko zarobić pieniądze, ale turnieje na prawdziwe pieniądze i cash-back nie są jeszcze dostępne w AR, CT, SD, IL, IN, ME, LA i DE.

Obecnie blackout bingo ma ponad 75 000+ recenzji z 4,5-gwiazdkowymi ocenami. Jest dostępny w sklepie z aplikacjami dla jabłek i aplikacji dla androidów w sklepie z aplikacjami google play. Jeśli chcesz zarobić pieniądze zaraz po pobraniu gry, musisz bezpośrednio zdeponować własne pieniądze 60 centów, aby zagrać w tę pulę gier o wartości 1 USD i 755 USD i zarobić pieniądze. Możesz jednak brać udział w darmowych grach i zarabiać Zs (waluta gry). Możesz wymienić swoje Zs na towary lub karty podarunkowe. To zajmie trochę czasu, aby zrobić wystarczająco dużo biletów, aby wymienić swoje Zs z premią pieniężną, która sprawi, że będziesz grać w gry, aby zarobić pieniądze.

Kostka pasjansa

Podobnie jak Blackout bingo, jest to również platforma gier turniejowych, która wymaga umiejętności, ponieważ bez umiejętności stracisz swoje pieniądze. W grze każdy otrzymuje taką samą talię, a ten kto skończy z największą ilością punktów wygra i zarobi pieniądze. Możesz grać w kostkę pasjansa za darmo i wymieniać swoje punkty na karty podarunkowe, ale zdobycie wystarczającej liczby punktów zajmie dużo czasu.

Możesz zapłacić, aby grać w gry i wygrać najlepsze pieniądze, dla tego opłata za wejście zacznie się od 60 centów. Maksymalna cena, którą otrzymasz, to 210 dolarów. Jest to dobrze oceniana aplikacja do gier dostępna do pobrania w sklepach z aplikacjami Google Play i iOS.

Mistplay

Mistplay jest jedną z najlepszych aplikacji do zarabiania pieniędzy dostępnych w sklepie z aplikacjami na iOS i Google plays app store, z 10+milionami pobrań. Ludzie uważają, że jest to program lojalnościowy dla graczy. Im więcej grasz w Mistplay, tym więcej pieniędzy zarabiasz. Gracze czasami muszą wyrównać poziom i przekroczyć kamienie milowe lub dostarczyć informacje zwrotne do gry. Punkty za karty podarunkowe możesz zrealizować w znanych sklepach, takich jak sklepy Nintendo, Starbucks, Amazon, itp; możesz również uzyskać pieniądze na swoim koncie PayPal. Możesz wypłacić minimum 5 dolarów, co stanowi 1 500 punktów w grze.

Swagbucks

Swagbucks to kolejna najbardziej dostępna aplikacja dostępna na iOS i w sklepie z aplikacjami google play. W Swagbucks można grać w wiele gier i zarabiać dobre pieniądze. Oprócz gier, aplikacja ta jest darmowa i pozwala na wykonywanie różnych aktywności online i zarabianie prawdziwych pieniędzy.

Do aktywności online Swagbucks należą:

Granie w gry

Oglądanie filmów

Odpowiadanie na ankiety

Jedzenie w restauracjach

Zakupy w sklepie internetowym lub fizycznym

Darowizny / organizacje charytatywne

Domyślna wyszukiwarka.

Możesz wymienić swoje punkty na karty podarunkowe, takie jak karty podarunkowe Amazon lub gotówkę PayPal.

Aplikacje do pracy dorywczej

Aplikacje side hustle otwierają dziesiątki możliwości zarabiania tylko dzięki użyciu smartfona lub laptopa. Dostępne zarówno w sklepie z aplikacjami google play, jak i w sklepie z aplikacjami iOS. Ponieważ świat zmienił się po pandemii 2019 roku, ludzie wspierają pracę z domu i pracowników zdalnych.

Wszystko, co musisz mieć, to laptop lub smartfon, aby zarabiać pieniądze i zmienić sposób swojego tradycyjnego dochodu. Aplikacje Side hustle pozwalają na elastyczność. Możesz pracować, kiedy tylko chcesz i dostarczać swoją pracę w dowolnym miejscu na całym świecie. Poniżej kilka przykładów najlepszych side hustle apps.

Uber

Kto nie wie o aplikacji Uber? Pozwala ona na zarabianie pieniędzy na dwa sposoby za pomocą jednej aplikacji. Jeden to ride-sharing, a drugi to UberEats, który dostarcza zamówienia jedzenia na wynos.

Uber ma ponad 100 milionów aktywnych członków w 900+ miastach. Kierowcy Uber zarabiają pokaźną sumę pieniędzy, co pozwala im być elastycznym, aby pracować, kiedy chcą, bez żadnych ograniczonych harmonogramów. Otwierają aplikację Uber i udostępniają się do pracy i nadają się do przyjmowania zleceń przychodzących na ich drodze.

Czy słyszałeś o DoorDash? UberEats jest taki sam. Możesz dostarczyć jedzenie z lokalnych restauracji do wybranego miejsca docelowego za pomocą swojego pojazdu, takiego jak rower, samochód, rower, a nawet pieszo. Dostępny zarówno w sklepie z aplikacjami google play, jak i w sklepie z aplikacjami na iOS.

Dodatkowo umożliwia kierowcom Ubera otrzymanie zapłaty bezpośrednio w dniu, w którym dostarczają jedzenie lub wożą ludzi. Uber akceptuje natychmiastowe wypłaty od kierowców, dzięki czemu mogą oni otrzymać kilka dolarów tego samego dnia, zamiast długo czekać na płatność na swoim koncie bankowym.

Fiverr

Fiverr jest jedną z najlepszych aplikacji do zarabiania pieniędzy online i szybko, po prostu sprzedając swoje umiejętności online. To jest platforma freelancingowa i szeroko stosowana aplikacja przez freelancerów, aby pokazać swój talent online. Fiverr jest dostępny jako android app na google play app store i iOS app.

Jest to rynek dla kupujących kupić usługi freelance i freelancerów do postu o usługach, które mogą dostarczyć do tych, którzy ich potrzebują. Wszystko, co musisz zrobić, to stworzyć koncert i umieścić go na Fiverr więc kupujący mogą zbliżyć się do Ciebie stamtąd, a otrzymasz wynagrodzenie za to. Możesz korzystać z każdego rodzaju usług na platformach Fiverr, takich jak tworzenie stron internetowych, pisanie treści, tworzenie aplikacji, edycja wideo, projektowanie logo i wiele innych.

Airbnb

Airbnb to aplikacja do wynajmu domów lub pokoi, która pomaga zarabiać pieniądze poprzez wynajem pokoju, którego zwykle nie używasz. Airbnb jest doskonałą konkurencją dla hoteli, ponieważ daje elastyczność wynajmowania swojego pokoju również na jedną noc. Wystarczy, że pobierzesz aplikację Airbnb, tak jak inne aplikacje i obliczysz swój czynsz za jej pośrednictwem, dodając do niej swoją lokalizację. Możesz ustalić swoje stawki, widząc stawki konkurencji lub hotelu i zarabiać dzięki nim więcej pieniędzy. Dostępne zarówno w sklepie z aplikacjami Google play, jak i w sklepie z aplikacjami iOS.

DoorDash

DoorDash to dobra opcja zarabiania pieniędzy poprzez dostarczanie żywności z lokalnych restauracji do miejsc docelowych. Partnerzy Doordash zapewniają dostawy w zamian za opłatę za usługę. To doskonała okazja dla ludzi do zarabiania pieniędzy, a właściciel restauracji, który nie ma doręczyciela, może skontaktować się z DoorDash i umożliwić dostawę bez zwiększania personelu. Dasher może zarabiać dzięki opłatom za usługę dostawy i podstawie prowizji, a nie jako pensja.

Jak zostać Dasherem?

Musisz mieć rower, rower lub samochód do dostarczania i autentyczne ubezpieczenie, aby zostać dasherem. Możesz wybrać czas swojej elastyczności za pomocą DashNow lub dni szczytowych. Możesz również wstępnie zaplanować swoje czasy dla slotów dostępności. Dostępne zarówno w sklepie z aplikacjami Google Play, jak i sklepie z aplikacjami iOS.

Aplikacje przynoszące pasywny dochód

Aplikacje do pasywnego dochodu to najlepsze aplikacje do zarabiania pieniędzy, które płacą i zapewniają następujące funkcje:

Płacą Ci za zakupy

Zniżki na zakup

Zdobywać karty podarunkowe

Przeglądaj internet

Graj w gry

Oglądaj filmy

Płać rachunki

Wynajmuj swoje rzeczy i nie tylko

Wypełnij ankietę

Sprawdź kilka popularnych aplikacji zapewniających dochód pasywny.

Capital one shopping

Capital one shopping to kolejna darmowa aplikacja. Posiada ona unikalną funkcję, która nazywa się ochroną księcia. Dzięki ochronie księcia możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy, jeśli ceny spadną dla zakupionego produktu. Aplikacja Capital One Shopping jest połączona z Twoim adresem e-mail, aby śledzić Twój zakup i pomóc Ci zdeponować cenę różnicy produktu na Twoim koncie bankowym, jeśli roszczenie zostanie znalezione.

Poza ochroną księcia aplikacja Capital One Shopping daje Ci inne korzyści, takie jak porównywanie cen u różnych sprzedawców, stosowanie automatycznych kodów kuponów i zakupy online. Aplikacja Capital One Shopping umożliwia również skanowanie kodów kreskowych w celu znalezienia ofert online na ten sam produkt, jeśli robisz zakupy w sklepie fizycznym.

Nielsen Panel komputerowy i mobilny

Ta aplikacja do pasywnego dochodu to super prosty sposób na zarobienie do 50 dolarów rocznie. Wystarczy pobrać tę aplikację na komputerze stacjonarnym lub komórkowym i nadal używać swojego gadżetu jak zwykle. Tak 50$ nie jest znaczącą kwotą do zarobienia w ciągu roku. Mimo to istnieje szansa na wygranie dzięki niej 10 000 dolarów. Jeśli jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, istnieje opcja dla Ciebie, aby osłodzić pulę. Po dołączeniu do niej, wejdziesz do loterii.

Survey junkie

Survey junkie jest uważany za jedną z najlepszych aplikacji do zbierania ankiet. To tak jak google opinion rewards udostępniające ankiety. Jednak w przeciwieństwie do google opinion rewards, które płacą tylko kredyty sklepowe, może dać ci prawdziwe pieniądze z 4,6 ocenami google play i 4,4 ocenami iOS. Aplikacja survey junkie ma ponad 10 milionów użytkowników. Ludzie dzielą się swoimi opiniami w aplikacjach ankietowych i zarabiają karty podarunkowe lub wymieniają je na gotówkę PayPal. W tej aplikacji ankietowej nie ma bonusu za zapisanie się, ale nowi użytkownicy otrzymują krótką ankietę z zadaniami o wysokiej wartości, na przykład oglądanie filmów, potwierdzanie swojego e-maila i ogólną ankietę budującą profil.

Po założeniu konta na survey junkie, będziesz mógł zobaczyć dostępne ankiety w swoim pulpicie i ile punktów otrzymasz po wykonaniu tego zadania. Na przykład za wypełnienie 10-minutowej ankiety możesz otrzymać 40 punktów. Jeden punkt jest równy 1 centowi. Możesz wypłacić swoje pieniądze, jeśli osiągniesz 5$ poprzez PayPal cash lub wymienić karty podarunkowe do następujących sprzedawców.

iTunes

Walmart

Amazon

Target

Starbucks

Sephora

Groupon

Jeśli chcesz wypłacić gotówkę, musisz poczekać na następny dzień roboczy, aby potwierdzić swoją tożsamość, ponieważ w aplikacji survey junkie nie ma automatycznego systemu weryfikacji tożsamości.

Aplikacje do inwestowania

Są to najlepsze aplikacje do zarabiania pieniędzy, które dają minimalny czas, gotówkę i energię i zarabiają więcej pieniędzy za pomocą telefonu komórkowego. Istnieje wiele aplikacji do inwestowania, a dzięki nim możesz zarobić solidną kwotę pieniędzy, nie inwestując nawet znacznej ilości i czasu. Aplikacje te zawierają następujące funkcje:

Darmowe akcje giełdowe.

Zautomatyzuj swoje inwestycje

Zamień swoją wolną zmianę w inwestycję

Bonusy za zapisanie się

Podaruj wirtualną walutę

Dodaj prawdziwą gotówkę do swoich pieniędzy na emeryturę

Przyjrzyjmy się kilku popularnym aplikacjom do inwestowania.

Publiczna

Publiczny inwestuje w aplikacje, które płacą jest łatwy w użyciu ze względu na jego czysty i przyjazny dla użytkownika interfejs. Ma wiele zaawansowanych funkcji do handlu i inwestowania w kilka akcji, plus daje bonus za zapisanie się bez wymaganego depozytu. Pozwala na włączenie z inwestorami kilku firm. Dodatkowo, aplikacja Public pozwala na zakup udziałów frakcyjnych w firmach bez spadku całkowitej ceny akcji. Nie ma potrzeby wpłacania jakiejkolwiek ceny inwestycyjnej, ale możesz dodać swoje punkty sign-up do darmowych akcji.

Acorns

Dzięki Acorns możesz zautomatyzować swoje inwestycje na dwa różne sposoby:

Zainwestuj swoje wolne zmiany

Acorns ma jedną z fantastycznych funkcji o nazwie Round-Ups. jeśli kupisz coś za 15,30 dolarów z dowolnego sklepu, odłóż 70 centów, aby zainwestować we wspólne konto. To nie jest tak, że siłą chwytają Twoje pieniądze z konta. Oni po prostu biorą wolne pieniądze z twoich wydatków, aby je zaokrąglić. Z Tobą mogą zaoszczędzić pieniądze i pomóc w budowaniu portfela bez drenowania Twojej energii.

Acorns zarabiają

Acorns mają ponad setki partnerów detalicznych, co pozwala Ci zarabiać pieniądze za każdym razem, gdy robisz zakupy w danym sklepie. Załóżmy, że robisz zakupy za 100 dolarów w Walmart. Acorns obliczy procent od kwoty Twoich wydatków 100$ (10% lub więcej w przypadku niektórych sklepów detalicznych) i doda tę kwotę procentową do Twoich finansów osobistych. Acorns Earn to doskonały sposób na stworzenie portfela, który bezpośrednio zdeponuje Twoje poboczne zarobki na Twoim emerytalnym koncie bankowym.

Robinhood

Robinhood to darmowa aplikacja, która pozwala na handel za pomocą łatwego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu i zabezpiecza Twoją finansową przyszłość. Oferuje inwestowanie bez prowizji i ma obecnie ponad 21 milionów aktywnych klientów. Aplikacja Robinhood jest wyjątkowo przyjazna dla użytkownika i łatwa w użyciu przez początkujących. Pozwala użytkownikom na utworzenie konta w ciągu kilku minut. W aplikacji Robinhood możesz inwestować w następujące kategorie dotyczące tej aplikacji, w tym:

Kryptokurty

Giełda papierów wartościowych

Opcje

Złoto

ETFy

Aplikacja Robinhood ma dwa główne konta zarządzanie gotówką i maklerstwo, a jej inwestycje są dostępne dla 5 000 akcji. A rzeczą, która czyni tę aplikację wyjątkową jest jej 24/7 wsparcie telefoniczne.

Czy aplikacje do zarabiania pieniędzy działają?

Tak, oczywiście, aplikacje do zarabiania pieniędzy działają. Ale musisz wyraźnie pamiętać, że zarobki nie byłyby tak wysokie, jak oczekujesz od zwykłej pracy. Lepiej byłoby, gdybyś miał realistyczne oczekiwania. W większości przypadków potencjał Twoich zarobków może być stosunkowo ograniczony. Najlepiej byłoby, gdybyś nie był całkowicie zależny od tych aplikacji dla chleba i masła. Ale możesz zarobić dodatkową gotówkę za pomocą tych aplikacji do zarabiania pieniędzy w wolnym czasie.

Jednocześnie, kilka darmowych aplikacji pozwala zarobić znaczną ilość pieniędzy, jeśli używasz ich konsekwentnie. Na przykład kategoria zakupów z cash-back. Dzięki aplikacjom cash back możesz zaoszczędzić pieniądze do 100 dolarów lub zdobyć nagrody za przyszłe zniżki. Jeśli nie używasz żadnych aplikacji cash-back, możesz wydawać dodatkowe pieniądze na zakupy. Ale jeśli masz aplikacje cash-back na zakupy w swoim dostępie, możesz zaoszczędzić pieniądze i wydać te pieniądze na każdą niezbędną pracę lub zaoszczędzić pieniądze na swoją przyszłość.

Następnie przychodzi kolejna najlepsza aplikacja side hustle, która pozwala użytkownikom zarobić przystojną kwotę pieniędzy za pomocą tych aplikacji. Te aplikacje obejmują Fiverr, DoorDash i Uber. Te kategorie aplikacji zapewniają prawdziwą pracę; czasami użytkownicy otrzymują wskazówki, jeśli dobrze pracują.

Dodatkowo, niektóre aplikacje fitness dają ci pieniądze za utratę wagi. Tak, czytasz to poprawnie! Musisz ustawić swój cel, ile wagi zredukujesz w określonym czasie i otrzymasz za to wynagrodzenie, jeśli go osiągniesz. Ale w tym samym czasie musisz również umieścić kilka dolarów na swoim koncie; te aplikacje są po prostu motywujące dla twojej podróży odchudzającej.

Jakie są dobre aplikacje do zarabiania pieniędzy z domu?

Wiele aplikacji tam obiecuje zarabiać pieniądze online, ale zbierają wszystkie twoje dane z telefonów komórkowych i marnują twoje pieniądze, czas i energię, zamiast pomagać ci generować pieniądze. Ten artykuł stworzył listę dobrych aplikacji, które płacą i zarabiają pieniądze pozostając w domu, przy czym dwa pierwsze priorytety są warte uwagi i uzasadnione. Jak wyżej, opisz wszystkie aplikacje w szczegółach; lepiej wyciąć gówno i wymienić te aplikacje, które płacą priorytety.

Pierwszy to aplikacje side hustle: naszym zdaniem, jeśli inwestujesz swój czas, aby zarabiać pieniądze, powinieneś dostać dobrą zapłatę. Plus, te aplikacje pozwalają pokazać swoje podstawowe umiejętności, takie jak Fiverr i Upwork, i wiele innych platform freelancingu pozwalają swoim użytkownikom sprzedawać swoje usługi i zarabiać pieniądze zgodnie z ich wymaganiami. Usługi te mogą być również wykorzystywane w Twojej przedsiębiorczości, takie jak praca nad stroną internetową, pisanie treści, tworzenie wideo i wiele innych.

Naszym drugim wyborem jest Swagbucks; jak wiesz, ta aplikacja ma szeroką gamę kategorii, a użytkownicy mogą wybrać dowolną kategorię swoich zainteresowań i zarabiać pieniądze. Masz tak wiele możliwości zarabiania pieniędzy po prostu pobierając jedną aplikację, a możesz oglądać filmy, grać w gry, przeglądać strony, przekazywać datki lub wypełniać ankiety.

Jakie są najlepsze aplikacje do zarabiania pieniędzy w wolnym czasie?

Bądźmy szczerzy. Większość z nas chciałaby mieć więcej pieniędzy w portfelu. Być może chcesz zacząć oszczędzać pieniądze na znaczący zakup, taki jak dom, lub chcesz zwiększyć rozmiar swojego konta oszczędnościowego. Być może chcesz zaoszczędzić pieniądze, aby od czasu do czasu leczyć się na twarz i masaż w tym spa, które lubisz.

Niezależnie od Twoich celów finansowych, posiadanie większej ilości pieniędzy poprawiłoby jakość Twojego życia. Na szczęście znalezienie pracy w niepełnym wymiarze godzin nie jest konieczne, aby zrealizować to marzenie. Dzięki aplikacjom, którymi się zajmiemy, możesz zarabiać pieniądze w wolnym czasie i mieć wszystkie udogodnienia, które kochasz.

Jeśli czytasz ten nagłówek, oznacza to, że Twoim priorytetem jest zarabianie w "wolnym czasie", dlatego sugerujemy przejście na DoorDash i Uber. DoorDash i UberEats pozwalają zarobić solidną sumę pieniędzy tylko dzięki dostarczaniu jedzenia do właściwego miejsca. I możesz też czasem dostać napiwki, jeśli masz szansę spotkać hojnych klientów.

Druga opcja to aplikacje do gier, ludzie mają tendencję do grania w gry, gdy znajdą wolny czas, więc jest to najlepszy czas, aby zabić nudę i podwoić smakołyk poprzez granie w gry i zarabianie pieniędzy. Ale nie możesz po prostu otworzyć google play, pobrać grę i zacząć grać; płacenie za gry jest trochę podstępne, lub potrzebujesz wiedzy, aby wygrać z przeciwnikiem. Więc najpierw bądź przygotowany, przeczytaj wszystkie zasady i przepisy gry, a następnie graj; Good Luck!

Jak nie natknąć się na oszustów?

Jeśli chcesz zarabiać pieniądze podczas korzystania z aplikacji, powinieneś pamiętać o kilku rzeczach podczas pobierania aplikacji do zarabiania pieniędzy.

Po pierwsze, zrozum, że aplikacje zbierają twoje dane, w tym ogólne szczegóły dotyczące twoich danych demograficznych (wiek, lokalizacja itp.) oraz bardziej prywatne informacje, takie jak to, co najczęściej przeglądasz, twoje zainteresowania według historii wyszukiwania i wszystkie wzorce online. Jeśli zbieranie danych z aplikacji Cię niepokoi, przeczytaj oświadczenie o prywatności aplikacji.

Oczywiście, polityka prywatności jest często napisana w języku formalnym lub technicznym. To mądre, aby sprawdzić i przeczytać FAQ na stronie internetowej firmy lub platformy lub informacji bazy wiedzy, aby zobaczyć, czy oferują one proste do zrozumienia informacje o tym, co dane są wymagane do zbierania, powód zbierania tych danych, i jak to będzie wykorzystywać.

Następnie przychodzi poważna kwestia względów bezpieczeństwa dla finansów osobistych, takich jak informacje o koncie bankowym i hasła logowania do banku. Niektóre aplikacje zmuszają do podania loginu, hasła i numeru routingowego. Lub połączyć swoje konto bankowe za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego, takiego jak Stripe, aby uzyskać płatność od aplikacji do zarabiania pieniędzy. Usługi takie jak Stripe są zazwyczaj postrzegane jako bezpieczne. Dlatego uważamy, że powinieneś czuć się swobodnie korzystając z nich, ponieważ aplikacje takie jak Stripe i plaid mają dobrą reputację i nie ujawnią ani nie sprzedadzą Twoich danych.

Zwróć szczególną uwagę na oceny użytkowników przez ich recenzje podczas oceniania aplikacji do zarabiania pieniędzy, zwłaszcza tych umieszczonych w sklepie iOS App Store i Google Play. Firmy nie mogą i nie mają dostępu do zmiany lub usunięcia recenzji, które pojawiają się w oficjalnych sklepach z aplikacjami, w przeciwieństwie do niektórych innych platform recenzji użytkowników. Dlatego, jeśli aplikacja jest oszustwem, prawdopodobnie zauważysz to od razu na podstawie recenzji użytkowników.

Załóżmy, że czytasz jakiekolwiek recenzje, które nie są na korzyść aplikacji. W takim przypadku zaleca się, aby trzymać się z dala od aplikacji, jeśli wielu klientów doświadcza trudności z wypłatami pieniędzy lub nie otrzymuje pomocy od obsługi klienta.

Dodatkowo możesz szukać na popularnych platformach, na przykład Quora, Reddit i wiele innych, gdzie użytkownicy omawiają swoje interakcje z różnymi aplikacjami.

Wskazówki, które należy wziąć pod uwagę, aby uniknąć oszustw

Niezależnie od tego, którą aplikację do płatności mobilnych wybierzesz, specjaliści z branży zalecają przestrzeganie poniższych wskazówek, aby zabezpieczyć się przed oszustami:

Wysyłaj pieniądze tylko do kogoś, kogo znasz; upewnij się, że masz jego numer telefonu lub adres e-mail, kiedy to robisz. Umieść opcje bezpieczeństwa w konkretnej aplikacji i na swoim smartfonie. Te zabezpieczenia obejmują czynniki wieloautentyczne, które mogą wymagać odcisku palca, kodu PIN lub rozpoznawania twarzy. Użyj silnego hasła, które nie jest łatwe do odgadnięcia; na przykład dodaj możesz dodać liczby, alfabety i symbole, aby stworzyć silne hasło. Dodatkowo, funkcje odcisku palca lub dwuskładnikowe uwierzytelnianie zapewniają bezpieczeństwo Twojego smartfona. Staraj się nie łączyć swojego smartfona z kontem bankowym lub kartą debetową; do dokonywania płatności używaj karty kredytowej. Kiedy wysyłasz lub otrzymujesz płatność, zawsze upewnij się, że transfer pieniędzy został zakończony. Nigdy nie wysyłaj pieniędzy, aby odebrać nagrodę lub nagrody w konkursie.

Wniosek końcowy

Ten artykuł wyjaśnia, że istnieje możliwość zarabiania na aplikacji. Jeśli szukasz aplikacji, aby to zrobić, aplikacje wymienione powyżej są jednymi z najlepszych aplikacji do zarabiania pieniędzy online, i to jest łatwe pieniądze, aby uzyskać siedząc na kanapie lub grając w grę. To są must try i jeśli już z nich korzystasz, spróbuj użyć ich do zarabiania pieniędzy.

Ale pamiętaj, że większość aplikacji do zarabiania pieniędzy zapewni Ci tylko trochę dodatkowej gotówki, a Twoje pieniądze z kuchni nie mogą być zależne głównie od niej. Jeśli jednak rozwiniesz swoją aplikację i otrzymasz monetyzację wynagrodzenia, możesz na niej pasywnie zarobić sporo gotówki. Do rozwoju aplikacji, metoda rozwoju bez kodu jest zawsze najlepsza, ponieważ pozwoli Ci na bezproblemowe opracowanie aplikacji. Gdy aplikacja jest już stworzona, możesz na niej zarabiać poprzez monetyzację i uruchamianie reklam.

Poprzez tradycyjny sposób kodowania tworzenie aplikacji może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli nie masz wcześniejszej wiedzy programistycznej. AppMaster, jako platforma bez kodu, może być twoim ostatecznym ratunkiem w tym scenariuszu. Tutaj możesz łatwo zbudować swoją nową aplikację dla dowolnego celu, który chcesz.

Najlepszą rzeczą w tej wizualnej platformie kodowania jest to, że nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza z zakresu kodowania lub programowania. Możesz po prostu rozwijać swoją aplikację poprzez przeciąganie i upuszczanie elementów na ich wizualnym ilustratorze. Ponadto, możesz skorzystać z pomocy zespołu dostępnego przez całą dobę, jeśli masz jakiekolwiek pytania. Sprawdź ceny na AppMaster i zapisać się dzisiaj, i rozwijać swoją aplikację!