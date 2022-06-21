Uzaktan çalışma son zamanlarda popüler bir konu haline geldi. Uzaktan çalışmanın savunucuları, getirdiği esneklik, özerklik ve özgürlüğün erdemlerini övdüler. Ancak pek çok muhalif, uzaktan çalışmanın etkisiz, verimsiz ve nihayetinde çalışma kültürüne zarar verdiğini savunuyor. Bu blog, tartışmanın her iki tarafına da bakacak ve uzaktan çalışmanın gerçekte ne olduğu ve işinize yarayıp yaramayacağı konusunda size daha iyi bir fikir verecektir.

Evden çalışmadan önce yapılması gerekenler



Evden çalışmak bir rüyanın gerçekleşmesi gibi geliyor. Çocuklarla ilgilenecek, güne hazırlanacak ve sonra işe başlayacaksınız, ancak bu her zaman planlandığı gibi gitmez. Evden çalışmak göründüğü kadar kolay değildir ve her şeyde zorlanabilirsiniz. Evden çalışmaya başlamadan önce hazırlamanız gereken bazı şeylere bir göz atalım, böylece gerçekten çalışarak daha fazla ve hazırlanmak için daha az zaman harcarsınız.

Evden çalışmadan önce bilmem gerekenler nelerdir?



Pek çok insan, uzaktan çalışan olmayı ve her sabah ofise gelme zahmetinden kurtulmayı hedefliyor. Ancak, evden çalışmanın ön koşullarını bilmiyorsanız, yine de bunu zor bulacaksınız.

Kendinizi Anlayın



Evden çalışırken kendinizi ve çalışma tarzınızı anlamak çok önemlidir. Bir ofiste ayar ve zaman özgürlüğüne sahip değilsiniz. Uzaktan çalışmada, çalışma şeklinizi düzenleyebilir ve ona göre başlayabilirsiniz. Sabah mı yoksa akşam mı daha iyi çalışabileceğinize karar verin. Sessiz ortamlardan hoşlanır mısınız yoksa molalar, biraz etkileşim ve müzikle daha iyi çalışabilir misiniz?

Hangi Gadget'lar ve Teknoloji Gereklidir?



Evden etkili bir şekilde çalışmak için işyerinde hangi gadget'lara ve teknolojiye ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz. İlk şey çalışma alanınız ve mobilyalarınızdır. Yeni mobilyalar veya önemli bir yatırım gerekli değildir; belki de mevcut mobilyalarınızı taşımalı ve yeniden düzenlemelisiniz. Ancak bir diğer hayati nokta, teknoloji ve mükemmel bir internet bağlantısıdır. İşiniz video görüşmelerini içeriyorsa, iyi bir bağlantı ve düzenli bir arka plan elde edin. İş yerinizin profesyonel görünmesini sağlar.

Peki ya güvenlik yönü?



Birçok ofis, her türlü riski en aza indirmek için güvenli internet bağlantılarına ve diğer güvenlik düzenlemelerine sahiptir. Evden çalışırken de bu güvenliği sağlamaya çalışın. Evden çalışmak hem kolay hem de zordur.

Kendinizi Zihinsel Olarak Hazırlayın



Zihinsel olarak çalışmadığınızda, üretkenliğiniz azalır. Bu nedenle, çalışma masanızda otururken, çalışmak için oturduğunuza dair zihninizi hazırlayın. Bu nedenle, diğer her şeyi en aza indirin ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve hedeflerinize en kısa sürede ulaşmak için işinize odaklanın. Bu sayede işi daha hızlı tamamlayacak ve iş yerinizden daha erken ayrılacaksınız.

İş yaşam dengesi







WFH, şafaktan gün batımına kadar masanızda oturmanız gerektiği anlamına gelmez. İşinizi normal mesai saatlerinizde tamamlamaya çalışmalı ve mükemmel bir iş-yaşam dengesine sahip olmalısınız. Aksi takdirde evden çalışmak tam bir kabusa dönüşecektir.

Programlar ve Rutinler Yapın



Üretken ve işinizden memnun olmak için tüm hafta veya en azından her gün için programlar ve rutinler yapmalısınız. Yani, masanıza oturduğunuzda, öğleden sonra ne başaracağımı bileceksiniz. Öğleden sonra, tamamlanan görevlerin üzerini çizin ve bir sonraki gün veya hafta için bir program hazırlayın. Her gün ve haftada küçük hedefler ve başarılar ilerlemenizi sağlayacaktır.

Evden Çalışırken Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler?



Neden evden çalışıyorsun? Serbest çalışan, yarı zamanlı çalışan veya tam zamanlı çalışan olsun, birçok insanın sorduğu bir sorudur. Çoğu insan gibiyseniz, evden çalışma sebebiniz para biriktirmektir. Bu anlaşılabilir olsa da, yine de birkaç şeyi aklınızda tutmanız gerekir. İşte evden çalışırken yapılması ve yapılmaması gerekenler.

Rahatsız Etmeyin



Uzak bir çalışansanız, rahat olduğunuzdan emin olun. Evden çalışmak rahat değilse, buna değmeyebilir. Örneğin, WFH'den önce 8 saat çalışıyor ve günün geri kalanını ofisten herhangi bir gerginlik olmadan geçiriyorsanız ve şimdi 7/24 gerginseniz, o zaman bu bir problemdir. Buna bir çözüm bulsaydınız daha iyi olurdu. En iyi çözüm, sağlam bir zaman çizelgesi hazırlamak, iş rutininizi analiz etmek ve düzeltmektir.

kendine fazla yüklenme



Birçok çalışan işe gidip gelirken zamandan tasarruf eder ancak rutinlerini mahveder. Sonunda, daha fazla çalışmak ve kendilerine aşırı yüklenmek zorunda kalırlar. Aynı saatte başlayıp aynı saatte bitirdiğiniz ve yatakta telefonunuza iş e-postalarından kaçındığınız düzenli bir çalışma programı oluşturmaya çalışmanız yardımcı olacaktır. Aile zamanı olmalı.

Parçalarda Çalışmak



Çalışma sırasında mola vermek iyi olsa da çalışma saatlerinizi gereksiz yere dağıtmamalısınız. Çocuklar için bir öğle yemeği molası veya zamanıysa, sorun değil. Ama arkadaşlarınız sizi garip bir zamanda bir partiye sürüklüyorsa, o saatleri bir şekilde telafi etmeniz gerekecek. Bu da esnek çalışma saatlerinin keyfini çıkarabilir.

Çalışanları evden çalışmaya nasıl hazırlarsınız?

İlk olarak, fiziksel ofislerden evden çalışmaya geçmek için sağlam bir neden olmalıdır. Çok sayıda Covid-19 işletmesi sırasında gördüğümüz gibi, uzaktan ve çevrimiçi oldu. Ve Evden Çalışmak için bir sürü profesyonel var. Ancak işverenler tüm sebepleri ve artıları çalışanlara iletmeli ve onları evden çalışmaya hazırlamalıdır. Ayrıca, şirket veya işverenin,

Teknoloji desteği sağlayın

Kurulum Uzun vadeli çözüm

Ekiple etkili iletişim kurun

Dijital bir çalışma alanı oluşturmada yardım

Dijital araçlar sağlayın

Ve mükemmel bir çalışma ilişkisi kurun



Evden çalışmanın en zor yanı nedir?



Evden çalışmanın birkaç dezavantajı var. En zor olanı, çalışma ve boş zaman arasındaki bulanık çizgidir. Birçok çalışan, ne zaman çalıştığımızı ve ne zaman ailemizle geçirdiğimiz zamandan keyif aldığımızı bilmediğimizi düşünüyor. Her ikisi de harmanlandı ve şimdi günde 24 saat çalışıyormuşuz gibi geliyor.

Ayrıca ekip üyeleri arasında etkili iletişim ve koordinasyon yoksa evden çalışmak baş ağrısına dönüşür. Ofiste, ayağa kalkıp diğer üyelerin ilerlemesini görebilirsiniz. Evden çalışmak için bunu yapamazsınız, bu da onu karmaşık hale getirir. Diğer dikkat dağıtıcı şeyler çocuklar ve ev işleridir. Pek çok insan evden çalışmak ister, ancak çalışır çalışmaz bunun hiç de fena olmayan bir şey olmadığını anlarlar. Diğer insanlarla birlikte olmanın arkadaşlığını/arkadaşlığını kaçırıyorsunuz ve ev ile iş arasında bir denge bulmak zor olabilir.

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