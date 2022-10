¿También desea ganar dinero fácilmente con una aplicación simple en lugar de solo usarla para varios propósitos? En caso afirmativo, esta publicación es para usted. Todos usamos teléfonos móviles en todas partes y durante la mayor parte de nuestro día porque no solo es necesario, sino que ahora todo es posible con las aplicaciones que contiene. Los teléfonos móviles representan la mayor parte del uso de Internet y también se utilizan para tareas diarias sencillas. Los intercambios diarios se realizan en teléfonos móviles.

Ya sea para pagar una factura o comprar algo, solicitar un trabajo o pedir comida. Puedes hacer todo presionando un botón en el teléfono móvil. La razón detrás de esto puede ser la apretada agenda y la rutina de hoy en día; de alguna manera, las personas están ansiosas por obtener el método más sencillo para hacer las cosas. Es por eso que Internet, las aplicaciones y los dispositivos móviles son cada vez más populares, y el mercado de ingresos también crece cada año.

Puede usar aplicaciones móviles para muchas cosas que progresan día a día. ¿Alguna vez pensó que podría ganar dinero extra usando una aplicación, jugando o comprando? Si NO, bueno, debe pensar de nuevo, ya que es posible hacerlo. Cuando tanto es posible con el uso de Internet y las aplicaciones, ¿cuál será el desafío de ganar dinero?

Aquí no estamos hablando de miles de formas de ganar dinero extra en línea, puede usar esas aplicaciones que usa muchas veces al día para ganar dinero con ellas. Entonces, sí, es posible, y no hay una sola forma, pero hay miles de formas si también quieres ganar dinero extra con la aplicación.

¿Cómo ganan dinero las aplicaciones?

Cada vez que se desarrolla una aplicación, independientemente de su propósito y de las compras gratuitas, pagas o dentro de la aplicación, las aplicaciones siempre pueden generarle dinero si es de su propiedad. Este artículo abordará brevemente cómo una aplicación genera dinero porque el tema principal es cómo usted, como usuario, gana dinero con las aplicaciones instaladas.

Los mejores métodos por los cuales cualquier aplicación puede ganar dinero son los siguientes:

monetización

enlaces de afiliados

publicidad en la aplicación

Suscripciones

Compras en la aplicación

Patrocinios

Incluso si desarrolló una aplicación que es de uso gratuito y no ofrece compras dentro de la aplicación, estas funciones para ganar dinero siempre están ahí para ganar dinero con su aplicación creada.

¿Cómo puedes ganar dinero mientras usas la aplicación?

Ganar dinero con aplicaciones como usuario parece dinero fácil, y hacerlo es relativamente conciso y accesible. Muchas aplicaciones ofrecen simplemente descargar la aplicación de la tienda de aplicaciones y crear su perfil completo con sus datos. Otros pueden ofrecerle el enlace de patrocinador para compartir con sus amigos y familiares; como muchas personas se registran, ese enlace te hará ganar dinero. Pero todo depende de las posibilidades, el tipo de aplicación que está utilizando y el propósito para el que sirve la aplicación también juegan un papel importante.

Ganar dinero a través de aplicaciones requiere algún proceso de confirmación. Cada aplicación tiene un período diferente. No se deje engañar por las aplicaciones que afirman que le hacen ganar dinero sin un acuerdo o confirmación previos. Estos son en su mayoría farol y fraude. Por ejemplo, si está utilizando la aplicación Uber y desea ganar dinero, se requerirá el proceso de aprobación y confirmación, que puede demorar hasta 7 días hábiles. Porque antes de darle el dinero, obtendrán una prueba de su autenticidad con quizás los detalles de su licencia para que su confiabilidad también permanezca segura.

Por otro lado, muchas aplicaciones permiten ganar dinero sin ninguna confirmación o un largo proceso de registro. La mayoría de las aplicaciones admiten pagos con PayPal, así que antes de obtener el dinero de la aplicación, active su cuenta de PayPal.

¿Por qué las aplicaciones dan dinero por usarlas?

Eso puede ser parte de una estrategia de marketing y aumentar los usuarios de la aplicación. Pero la profundidad es algo más que eso. Los propietarios de las aplicaciones monetizan sus aplicaciones y toman dinero por colocar anuncios publicitarios o anuncios de video en otras aplicaciones, sitios web o empresas para ganar dinero con ellos. Para ello, les están cobrando mucho. La cantidad que le dan al usuario mediante la técnica de ganar dinero no es nada en comparación con eso, por lo que es más fácil para ellos pagarte y, a cambio, ellos:

Recopile sus datos y véndalos a plataformas de terceros, en su mayoría empresas de encuestas en línea. Necesitan personas para la recopilación de datos y el llenado de las encuestas.

Se toma un porcentaje de remuneración después de cada transacción de las empresas.

Reciba pagos a través de una comisión con el clic en el enlace reenviado a otros sitios web o minoristas.

Rakuten es la que mejor paga por las razones mencionadas anteriormente entre las aplicaciones para ganar dinero. Por lo tanto, no es como si lo favorecieran al brindarle formas de ganar dinero, pero siempre obteniendo ingresos 10 veces mejores o algo a cambio de usted. Es un negocio de toma y daca para ellos y para ti. Esa puede ser su información, comentarios, comentarios, etc. En resumen, es una especie de intercambio para usted y para ellos, así que elija sabiamente.

¿Cuál es la mejor aplicación para ganar dinero?

La respuesta no es una, ya que elegir la mejor aplicación para ganar dinero puede depender de muchos factores. Considéralos antes de elegir tu mejor aplicación para ganar dinero.;

Factores a tener en cuenta antes de elegir la aplicación

Estas son las consideraciones que debe tener en cuenta antes de decidir y elegir sus aplicaciones para ganar dinero, que incluyen:

Cuánto está dando la aplicación

Múltiples aplicaciones disponibles en el mercado afirman ser aplicaciones para hacer dinero, pero la mayoría ni siquiera califican para brindarle una ganancia de unos pocos dólares en un mes. Al considerar ganar dinero con las aplicaciones, debe tener en cuenta que la mayoría de las aplicaciones no lo harán rico ni le permitirán comprar una taza de café en un día. Busque los porcentajes que pagarán y qué tan fácil y auténtico sería su dinero demasiado dependiente.

Saldar

Debe elegir las aplicaciones en función de cuánto desea ganar. Por ejemplo, si desea ganar cientos o miles de dólares por mes, es imposible hacerlo completando encuestas. Debe usar aplicaciones como Uber, Upwork, Fiverr y TaskRabbit. Estas aplicaciones son mejores oportunidades para ganar un buen dinero que otras y le pagarán más.

Afirmación

Otro factor a considerar es decidir cuánto trabajo estás dispuesto a dedicar a una tarea o comprometerte con ella. ¿Quiere usar su teléfono inteligente solo para realizar tareas rápidas mientras descansa en el sofá o disfruta de una taza de café? ¿O prefiere ir de compras, viajar, interactuar con los clientes y realizar trabajo físico? La cantidad de pago generalmente está directamente relacionada con la cantidad de trabajo requerido. Por ejemplo, en TaskRabbit, mover muebles paga más que completar una encuesta de dos minutos.

Método de pago

Algunas aplicaciones le permiten retirar pagos. La mayoría de las veces, se utiliza una cuenta de PayPal para facilitar los retiros. Por otro lado, pocas aplicaciones requieren que envíe un cheque por correo. Otras aplicaciones lo recompensan con puntos, descuentos y tarjetas de regalo en lugar de efectivo.

Por lo tanto, una pequeña colección de puntos de Starbucks o tarjetas de regalo de Amazon no será suficiente para apoyarlo o permitirle comprar el almuerzo para usted. Sin embargo, si solo está realizando algunas tareas menores, entonces es aceptable porque no está dedicando todo su tiempo a ello. Los límites de canje se aplican a varias aplicaciones para ganar dinero. Es posible que no siempre pueda retirar dinero. Entonces, antes de comenzar, lea atentamente el cronograma de pagos y los acuerdos.

Financiamiento inicial

Hay muchas aplicaciones gratuitas, pero algunas aplicaciones exigen inversión o tarifas de entrada, mientras que otras son gratuitas. Por ejemplo, la membresía de la aplicación Acorns cuesta hasta $3 por mes. O Fiverr toma el 20 % de sus ventas, pero le brinda una mejor oportunidad de mostrar sus habilidades a una audiencia mundial. Estos costos son generalmente relativamente bajos, al igual que las inversiones iniciales. Las aplicaciones gratuitas son las mejores si no quieres gastar dinero.

autoridad de la aplicación

Antes de descargar cualquier aplicación móvil que pague y pueda generarle dinero, investigue. Verifique que la aplicación tenga muchas críticas favorables. Para saber qué dicen los clientes insatisfechos, lea las malas críticas. Por lo general, todas estas aplicaciones requieren para el registro una dirección de correo electrónico. Las aplicaciones que solicitan información confidencial pueden ser fraudulentas. Numerosas aplicaciones aseguran que no venderán sus datos. Use una aplicación con buena reputación si la privacidad es crucial para usted.

¿Cuáles son las mejores aplicaciones para ganar dinero rápido?

Muchas aplicaciones para ganar dinero están disponibles a nivel mundial o local para ganar dinero además de su trabajo habitual. En su mayoría te dan dinero a tiempo parcial. No se trata de que tengas que poner todo tu tiempo y energía en ello, sino que puedes ganar dinero cuando tienes tiempo libre, cuando estás de compras, jugando por diversión o sufriendo cuando viajas a una oficina. En este artículo, hemos enumerado las aplicaciones categóricamente para que comprenda mejor de acuerdo con su interés.

Echemos un vistazo a algunas categorías populares de aplicaciones.

Aplicaciones de devolución de dinero

aplicaciones de juegos

Aplicaciones de ajetreo lateral

aplicaciones de ingresos pasivos

aplicaciones de inversión

Consulte las categorías en detalle y la opción de aplicaciones para elegir de su elección.

aplicaciones de devolución de efectivo

Las aplicaciones de devolución de efectivo pagan y le otorgan un reembolso del 1 al 10 % en su compra. Hay muchas aplicaciones de devolución de efectivo como Ibotta, Dosh, Rakuten y otras cuando pides algo en línea y te lo entregan en una semana. Le permite ahorrar dinero cada vez que compra en línea. No solo le devolvemos el dinero, sino que algunas aplicaciones proporcionan puntos que puede canjear como descuento en el precio de sus compras futuras.

Además, algunas aplicaciones también le otorgan recompensas incluso si compra en tiendas físicas; todo lo que necesita tener es un recibo. Estas son algunas aplicaciones populares basadas en el potencial de ingresos y la experiencia en el uso de aplicaciones que pagan con el tiempo. Consulte la lista de las mejores aplicaciones de devolución de efectivo para pagar.

Ibotta

Ibotta es una de las mejores y más conocidas aplicaciones para ganar dinero que paga y le permite obtener recompensas en su compra en línea y en una tienda física. Se asocia con más de mil comerciantes, lo que permite a sus usuarios devolver un porcentaje del dinero de las compras. Ibotta tiene un sitio web y una aplicación móvil para los sistemas operativos iOS y Android en la tienda de aplicaciones Google Play. Una vez que descargue la aplicación gratuita, puede elegir las tiendas de su elección y recibir pagos a través de varias ofertas.

Ibotta ofrece un bono de registro a los nuevos usuarios de la aplicación de $20 y le permite compartir códigos de referencia con amigos y familiares. Si tus amigos se registran a través de tu enlace, recibirás un bono de $50 solo si tienes $20 en tu cuenta.

Ibotta le permite retirar su efectivo usando una cuenta de PayPal o Venmo, o puede usarlo para comprar cualquier artículo en una tienda de su elección. Usando Ibotta, puedes usar tus puntos en tiendas físicas; todo lo que necesita hacer es escanear o cargar su recibo en la tienda de comestibles o si está haciendo compras grandes en el país de origen.

Obtener recompensas

Obtener recompensa es otra aplicación que le permite ganar recompensas y canjearlas para que le paguen con tarjetas de regalo. Le permite cargar recibos en cualquier farmacia, tienda de abarrotes, licorería o tienda que desee; no importa lo que compre o dónde compre más. Pero debe ser una marca asociada para ganar recompensas. Disponible tanto en Google Play Store como en iOS App Store .

Puede canjear sus puntos en cualquier tienda de tecnología, tienda de ropa y docenas de otras opciones de almacenamiento disponibles. La única desventaja de obtener recompensas es que paga unos centavos en cada recibo, aunque en caso de que compre productos patrocinados, se le pagarán los puntos de bonificación. Los productos patrocinados incluyen principalmente artículos para el hogar que son una necesidad básica para todos, que comprará de todos modos.

Rakuten

Rakuten es una plataforma de compras en línea que paga el reembolso más alto que otras aplicaciones de reembolso. Se asocia con más de 2,500 tiendas que le devuelven dinero en efectivo en su compra cada vez. Puedes crear tu cuenta gratuita y empezar a ganar dinero con Rakuten. Los nuevos miembros reciben un bono de registro de $ 10 y su recompensa después de gastar $ 25 en la tienda asociada de Rakuten dentro de los tres meses. Disponible tanto en Google Play Store como en la tienda de aplicaciones de iOS.

Además, también puede obtener el beneficio de efectivo adicional de $ 25 al compartir el enlace de referencia con sus amigos y familiares y obtener recompensas en efectivo después de que realicen compras. Te pagan a través de un cheque, o necesitas tener una cuenta de PayPal.

Hay tres formas de ganar dinero en efectivo.

A través del sitio web de la tienda en línea de Rakuten, después de comprar el artículo en su tienda favorita, obtendrá un reembolso en efectivo automáticamente.

Puede descargar la extensión del botón de devolución de efectivo de Rakuten que le notificará cada vez que compre algo en su tienda asociada para activar su devolución de efectivo. Además, le permite aplicar códigos de promoción en los productos que desea comprar.

Rakuten tiene una aplicación de compras disponible tanto para iOS como para Android. A algunas personas les gusta usar una aplicación de compras en lugar de una computadora para abrir tiendas en línea; descarga la aplicación de devolución de efectivo de Rakuten, una forma de comprar en línea.

al revés

Otra aplicación popular de devolución de efectivo está disponible en las aplicaciones de iOS y Android en la tienda de aplicaciones y dispositivos de Google Play. Upside le permite escanear su recibo y obtener recompensas para supermercados, restaurantes y gasolineras. La ventaja es trabajar con 20,000 negocios, incluidos Shell, Burger King, Kmart, Dunkin' Donuts y muchos más. Una vez que haya terminado de comprar, puede cargar la imagen del recibo en la aplicación y obtener puntos y recompensas después de la verificación del recibo. Puede retirar sus recompensas a través de tarjetas de regalo, cheque o efectivo de PayPal. Y le permite retirar su efectivo con una tarifa de $ 1, pero una vez que su saldo alcance los $ 10, puede retirarlo de forma gratuita.

aplicaciones de juegos

Las aplicaciones de juegos son una excelente manera de darse un gusto doble, ganar dinero y divertirse. En la mayoría de los casos, tienes que pagar para jugar torneos de juegos si quieres ganar dinero real. El importe de la entrada es pequeño (unos céntimos).

Estas aplicaciones de juegos están mejor calificadas, con clasificaciones altas y buenas críticas. No se trata de que esté restringido a pagar por cada juego, sino que también puede jugar juegos gratis y ganar puntos para jugar cupones o recompensas, pero no dinero en efectivo de la vida real. Aligeremos las famosas y exigentes aplicaciones de juegos que pagan y ganan dinero en tiempo real. Disponible tanto en la tienda de aplicaciones de Google Play como en la tienda de aplicaciones de iOS.

bingo de apagón

Blackout bingo es una aplicación gratuita para ganar premios en efectivo jugando juegos. Es una de las mejores aplicaciones para ganar dinero en la que ganas dinero jugando contra otros usuarios. El que preste atención ganará y ganará el mejor dinero. Al comienzo de este juego, se introdujo como un juego de suerte; más tarde, se convirtió en un juego de habilidad y velocidad. Una sola ronda de cada juego dura aproximadamente 2 minutos, y dentro de eso, puede ganar dinero rápidamente, pero los torneos con dinero real y el reembolso aún no están disponibles en AR, CT, SD, IL, IN, ME, LA y DE .

En la actualidad, blackout bingo tiene más de 75 000 reseñas con calificaciones de 4,5 estrellas. Está disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y la aplicación de Android en la tienda de aplicaciones de Google Play. Si desea ganar dinero inmediatamente después de descargar el juego, debe depositar directamente su propio dinero 60 centavos para jugar ese grupo de juego de $ 1 y $ 755 y ganar dinero. Sin embargo, puedes participar en juegos gratis y ganar Zs (moneda del juego). Puedes canjear tus Zs por mercancía o tarjetas de regalo. Tomará algún tiempo hacer suficientes boletos para canjear sus Zs con el bono en efectivo que lo hará jugar juegos para ganar dinero.

cubo solitario

Al igual que Blackout bingo, también es una plataforma de juegos de torneos que requiere habilidades porque, sin habilidades, perderá su dinero. Todos reciben el mismo mazo en el juego, y el que termine con más puntos ganará y ganará dinero. Puedes jugar Solitaire cube gratis e intercambiar tus puntos con tarjetas de regalo, pero obtener suficientes puntos llevará mucho tiempo.

Puede pagar para jugar juegos y ganar el mejor dinero, ya que esta tarifa de entrada comenzará en 60 centavos. El precio máximo que le pagan es de $210. Es una aplicación de juegos bien calificada disponible para descargar en las tiendas de aplicaciones de Google Play y iOS.

juego de niebla

Mistplay es una de las mejores aplicaciones para ganar dinero disponibles en la tienda de aplicaciones de iOS y en la tienda de aplicaciones de Google Play, con más de 10 millones de descargas. La gente lo encuentra como un programa de fidelización para jugadores. Cuanto más juegues a Mistplay, más dinero ganarás. Los jugadores a veces deben subir de nivel y cruzar los hitos o proporcionar comentarios al juego. Puede canjear los puntos de su tarjeta de regalo en tiendas reconocidas como tiendas Nintendo, Starbucks, Amazon, etc.; también puede obtener su dinero en su cuenta de PayPal. Puede retirar un mínimo de $5, que son 1500 puntos en el juego.

swagbucks

Swagbucks es otra aplicación más accesible disponible en iOS y en la tienda de aplicaciones Google Play. Hay muchos juegos disponibles para jugar en Swagbucks y ganar buen dinero. Además de los juegos, esta aplicación es gratuita y te permite realizar diferentes actividades en línea y ganar dinero real.

Las actividades en línea de Swagbucks incluyen:

Jugando juegos

Viendo videos

respondiendo encuestas

Comer en restaurantes

Compras online o tienda física

Donación / Organizaciones benéficas

Un motor de búsqueda predeterminado.

Puede canjear sus puntos por tarjetas de regalo como tarjetas de regalo de Amazon o efectivo de PayPal.

Aplicaciones de ajetreo lateral

Las aplicaciones de ajetreo lateral abren docenas de oportunidades de ingresos con solo usar su teléfono inteligente o computadora portátil. Disponible tanto en la tienda de aplicaciones de Google Play como en la tienda de aplicaciones de iOS. Como el mundo ha cambiado después de la pandemia de 2019, las personas apoyan el trabajo desde casa y los trabajadores remotos .

Todo lo que necesita tener es una computadora portátil o un teléfono inteligente para ganar dinero y cambiar la forma de sus ingresos tradicionales. Las aplicaciones Side Hustle te permiten ser flexible. Puede trabajar cuando lo desee y entregar su trabajo en cualquier lugar del mundo. Los siguientes son algunos ejemplos de las mejores aplicaciones secundarias.

Uber

¿Quién no conoce la aplicación de Uber? Te permite ganar dinero de dos maneras usando una sola aplicación. Uno es el viaje compartido y el segundo es UberEats, que entrega pedidos de comida para llevar.

Uber tiene más de 100 millones de miembros activos en más de 900 ciudades. Los conductores de Uber ganan una buena cantidad de dinero, lo que les permite ser flexibles para trabajar cuando lo deseen sin ningún horario restringido. Abren la aplicación de Uber y se ponen a disposición para trabajar y son aptos para aceptar los pedidos que se les presenten.

¿Has oído hablar de DoorDash? UberEats es lo mismo. Puede entregar la comida de los restaurantes locales al destino seleccionado utilizando su vehículo, como una bicicleta, un automóvil, una bicicleta o incluso a pie. Disponible tanto en la tienda de aplicaciones de Google Play como en la tienda de aplicaciones de iOS.

Además, permite que a los conductores de Uber se les pague justo el día que entregan alimentos o transportan personas. Uber acepta pagos instantáneos de los conductores para que puedan cobrar unos pocos dólares el mismo día en lugar de esperar mucho tiempo para recibir el pago en su cuenta bancaria.

cinco

Fiverr es una de las mejores aplicaciones para ganar dinero en línea y rápido simplemente vendiendo tus habilidades en línea. Esa es una plataforma de trabajo independiente y una aplicación muy utilizada por los trabajadores independientes para mostrar su talento en línea. Fiverr está disponible como aplicación de Android en la tienda de aplicaciones de Google Play y en la aplicación de iOS.

Es un mercado para que los compradores compren servicios independientes y los trabajadores independientes publiquen sobre los servicios que pueden brindar a quienes los necesitan. Todo lo que necesita hacer es crear un concierto y publicarlo en Fiverr para que los compradores puedan acercarse a usted desde allí y le paguen por ello. Puede usar cualquier tipo de servicio en las plataformas de Fiverr, como desarrollo de sitios web , redacción de contenido, desarrollo de aplicaciones , edición de videos , diseño de logotipos y muchos otros.

airbnb

Airbnb es una aplicación de alquiler de casas o habitaciones que te ayuda a ganar dinero alquilando una habitación que normalmente no usas. Airbnb es una excelente competencia para los hoteles, ya que también brinda la flexibilidad de alquilar su habitación por una noche. Todo lo que necesita para descargar la aplicación de Airbnb al igual que otras aplicaciones y calcular su alquiler a través de ella agregando su ubicación. Puede establecer sus tarifas viendo competidores o tarifas de hotel y ganar más dinero con ellos. Disponible tanto en la tienda de aplicaciones de Google Play como en la tienda de aplicaciones de iOS.

Tablero de la puerta

DoorDash es una buena opción para ganar dinero entregando comida de restaurantes locales a destinos. Los socios de Doordash proporcionan los gastos de envío a cambio de la tarifa de servicio. Esa es una excelente oportunidad para que las personas ganen dinero, y el propietario de un restaurante sin repartidor puede comunicarse con DoorDash y hacer posible la entrega sin aumentar el personal. Un dasher puede ganar a través de las tarifas del servicio de entrega y la base de comisiones y no como salario.

¿Cómo convertirse en un Dasher?

Debe tener una bicicleta, un ciclo o un automóvil para la entrega y un seguro auténtico para convertirse en un corredor. Puede elegir la hora de su flexibilidad usando DashNow o los días pico. También puede programar previamente sus horarios para los espacios disponibles. Disponible tanto en la tienda de aplicaciones de Google Play como en la tienda de aplicaciones de iOS.

aplicaciones de ingresos pasivos

Las aplicaciones de ingresos pasivos son las mejores aplicaciones para ganar dinero que pagan y le brindan las siguientes características:

pagarte por comprar

Descuentos en tu compra

Gana tarjetas de regalo

Navegar por Internet

Jugar juegos

Ver videos

Paga tus cuentas

Alquila tus cosas y más

Llena la encuesta

Echa un vistazo a algunas aplicaciones populares de ingresos pasivos.

Compras capital uno

Capital One Shopping es otra aplicación gratuita. Tiene una característica única que se llama protección de príncipe. Con Prince Protection, puede reclamar reembolsos si bajan los precios del producto que compró. La aplicación Capital One Shopping está conectada a su dirección de correo electrónico para rastrear su compra y ayudarlo a depositar la diferencia de precio del producto en su cuenta bancaria si se encuentra el reclamo.

Además de la protección del príncipe, la aplicación Capital One Shopping le brinda otras ventajas, como comparar los precios de diferentes minoristas, aplicar códigos de cupones automáticos y compras en línea. La aplicación Capital One Shopping también le permite escanear códigos de barras para encontrar ofertas en línea para el mismo producto si está comprando en una tienda física.

Nielsen Ordenador y panel móvil

Esta aplicación de ingresos pasivos es una forma muy sencilla de ganar hasta $ 50 por año. Simplemente descargue esta aplicación en su computadora de escritorio o dispositivo móvil y continúe usando su dispositivo como de costumbre. ¡Sí! $ 50 no es una cantidad significativa para ganar en un año. Aún así, existe la posibilidad de ganar $ 10,000 con él. Si eres residente de los Estados Unidos, hay una opción para que endulces la olla. Una vez que te unas, participarás en sorteos.

adicto a las encuestas

El adicto a las encuestas se considera una de las mejores aplicaciones de encuestas. Es como las recompensas de opinión de Google que proporcionan una encuesta. Sin embargo, a diferencia de las recompensas de opinión de Google que solo pagan el crédito de la tienda, puede darle dinero real con 4.6 calificaciones de Google Play y 4.4 calificaciones de iOS. La aplicación adicta a las encuestas tiene más de 10 millones de usuarios. Las personas comparten sus opiniones en las aplicaciones de encuestas y ganan tarjetas de regalo o las canjean por efectivo de PayPal. No hay una bonificación de registro para esta aplicación de encuestas, pero los nuevos usuarios obtienen una breve encuesta con tareas de gran valor, por ejemplo, mirar videos, confirmar su correo electrónico y una encuesta general de creación de perfiles.

Una vez que cree su cuenta en Survey Junkie, podrá ver la encuesta disponible en su tablero y cuántos puntos obtendrá después de completar esta tarea. Por ejemplo, puede tener 40 puntos por completar una encuesta de 10 minutos. Un punto es igual a 1 centavo. Puede retirar su dinero si llega a $ 5 a través de efectivo de PayPal o canjear tarjetas de regalo para los siguientes minoristas.

itunes

walmart

Amazonas

Objetivo

starbucks

Sephora

Groupon

Si desea cobrar, debe esperar hasta el siguiente día hábil para confirmar su identidad porque no hay un sistema automático de verificación de identidad en la aplicación para adictos a las encuestas.

aplicaciones de inversión

Son las mejores aplicaciones para ganar dinero que brindan un mínimo de tiempo, efectivo y energía y ganan más dinero usando su teléfono celular. Hay muchas aplicaciones de inversión y, con ellas, puede ganar una cantidad sólida de dinero sin siquiera invertir una cantidad y tiempo considerables. Estas aplicaciones incluyen las siguientes funciones:

Acciones de acciones libres

Automatice su inversión

Convierta su cambio de repuesto en inversión

bonos de registro

Dar moneda virtual

Agregue efectivo real a su dinero de jubilación

Echemos un vistazo a algunas aplicaciones de inversión populares.

Público

El público está invirtiendo en aplicaciones de pago que son fáciles de usar debido a su interfaz limpia y fácil de usar . Tiene múltiples características avanzadas para negociar une invertir en varias acciones, además le otorga un bono de registro sin necesidad de depósito. Te permite habilitar con inversores de varias empresas. Además, la aplicación Pública le permite comprar fracciones de acciones en empresas sin ninguna caída en el precio total de la acción. No es necesario depositar ningún precio de inversión, pero puede agregar sus puntos de registro a acciones gratuitas.

bellotas

Con Acorns, puede automatizar su inversión de dos maneras diferentes:

Invierte tu cambio de repuesto

Acorns tiene una de las características fantásticas llamadas Round-Ups. si compra algo por $15.30 en cualquier tienda, reserve 70 centavos para invertir en una cuenta conjunta. No es como si tomaran a la fuerza su dinero de su cuenta. Simplemente toman dinero extra de su dinero para gastos para redondearlo. Con usted, puede ahorrar dinero y ayudar a construir su cartera sin agotar su energía.

Las bellotas ganan

Acorns tiene más de cientos de socios minoristas, lo que le permite ganar dinero cada vez que compra en una tienda específica. Supongamos que está comprando $100 en Walmart. Acorns calculará un porcentaje de su gasto de $100 (10% o más para algunas tiendas minoristas) y agregará este porcentaje a sus finanzas personales. Acorns Earn es una excelente manera de crear su cartera, que depositará directamente sus ganancias secundarias en su cuenta bancaria de jubilación.

Robin Hood

Robinhood es una aplicación gratuita que le permite operar con una interfaz sencilla y fácil de usar y asegurar su futuro financiero. Ofrece inversiones sin comisiones y actualmente tiene más de 21 millones de clientes activos. La aplicación Robinhood es excepcionalmente fácil de usar y fácil de usar para principiantes. Permite a los usuarios crear una cuenta en minutos. En la aplicación Robinhood, puede invertir en las siguientes categorías relacionadas con esta aplicación, que incluyen:

criptomoneda

Bolsa

Opciones

Oro

ETF

La aplicación Robinhood tiene dos cuentas principales de administración de efectivo y corretaje, y su inversión está disponible para 5000 acciones. Y lo que hace que esta aplicación sea única es su soporte telefónico 24/7.

¿Funcionan las aplicaciones para ganar dinero?

Sí, por supuesto, las aplicaciones para ganar dinero funcionan. Pero debe recordar claramente que las ganancias no serían tan altas como espera de un trabajo regular. Sería mejor si tuviera expectativas realistas. En la mayoría de los casos, el potencial de sus ganancias puede ser relativamente limitado. Sería mejor si no dependieras completamente de estas aplicaciones para el pan y la mantequilla. Pero puede ganar dinero extra usando estas aplicaciones para hacer dinero en su tiempo libre.

Simultáneamente, varias aplicaciones gratuitas lo ayudan a ganar una cantidad sustancial de dinero si las usa de manera constante. Por ejemplo, la categoría de compras con devolución de efectivo. Con las aplicaciones de devolución de efectivo, puede ahorrar hasta $100 o ganar recompensas para futuros descuentos. Si no está utilizando ninguna aplicación de devolución de efectivo, es posible que esté gastando dinero extra en sus compras. Pero si tiene acceso a aplicaciones de compras con devolución de efectivo, puede ahorrar dinero y gastar ese dinero en cualquier trabajo necesario o ahorrar dinero para su futuro.

Luego viene otra mejor aplicación secundaria que permite a los usuarios ganar una buena cantidad de dinero al usar esas aplicaciones. Estas aplicaciones incluyen Fiverr, DoorDash y Uber. Estas categorías de aplicaciones proporcionan trabajo real; a veces, los usuarios reciben consejos si funcionan bien.

Además, algunas aplicaciones de fitness te dan dinero para perder peso. ¡Sí, lo leíste bien! Debe establecer su objetivo de cuánto peso reducirá en un período de tiempo específico y recibir un pago si lo logra. Pero al mismo tiempo, también necesita poner algunos dólares en su cuenta; estas aplicaciones son simplemente motivacionales para su viaje de pérdida de peso.

¿Cuáles son buenas aplicaciones para ganar dinero desde casa?

Muchas aplicaciones prometen ganar dinero en línea, pero recopilan todos sus datos de sus teléfonos móviles y desperdician su dinero, tiempo y energía en lugar de ayudarlo a generar dinero. Este artículo ha creado una lista de buenas aplicaciones que pagan y ganan dinero quedándose en casa, con las dos prioridades principales que valen la pena y son legítimas. Como arriba, describa todas las aplicaciones en detalle; es mejor cortar la basura y nombrar aquellas aplicaciones que pagan las prioridades.

La primera son las aplicaciones secundarias: en nuestra opinión, si inviertes tu tiempo para ganar dinero, deberías recibir un buen pago. Además, estas aplicaciones te permiten mostrar tus habilidades fundamentales, como Fiverr y Upwork, y muchas otras plataformas independientes permiten a sus usuarios vender sus servicios y ganar dinero de acuerdo con sus demandas. Estos servicios también se pueden utilizar para su emprendimiento, como trabajo en sitios web, redacción de contenido, creación de videos y muchos otros.

Nuestra segunda opción es Swagbucks; como saben, esta aplicación tiene una gran variedad de categorías, y los usuarios pueden elegir cualquier categoría de su interés y ganar dinero. Tiene tantas opciones para ganar dinero con solo descargar una sola aplicación, y puede ver videos, jugar juegos, navegar, donar o completar una encuesta.

¿Cuáles son las mejores aplicaciones para ganar dinero en mi tiempo libre?

Seamos honestos. La mayoría de nosotros apreciaría tener más dinero en nuestras billeteras. Tal vez desee comenzar a ahorrar dinero para una compra importante, como una casa, o desee aumentar el tamaño de su cuenta de ahorros. Tal vez quiera ahorrar dinero para darse un capricho de vez en cuando con un tratamiento facial y un masaje en ese spa que le gusta tener.

Cualesquiera que sean sus objetivos financieros, tener más dinero mejoraría su calidad de vida. Afortunadamente, encontrar un trabajo a tiempo parcial no es necesario para realizar este sueño. Con las apps que abordaremos podrás ganar dinero en tu tiempo libre y tener todas las facilidades que te encantan.

Si está leyendo este encabezado, significa que su prioridad es ganar dinero en su "tiempo libre", por lo que le sugerimos que opte por DoorDash y Uber. DoorDash y UberEats le permiten ganar una gran cantidad de dinero simplemente entregando la comida en el destino correcto. Y también puede obtener propinas a veces si tiene la oportunidad de conocer a clientes generosos.

La segunda opción son las aplicaciones de juegos, las personas tienden a jugar cuando encuentran tiempo libre, por lo que es el mejor momento para matar el aburrimiento y duplicar el placer jugando y ganando dinero. Pero no puedes simplemente abrir Google Play, descargar un juego y comenzar a jugar; pagar por los juegos es un poco complicado, o necesitas la experiencia para ganar contra tu oponente. Así que prepárate primero, lee todas las reglas y regulaciones del juego, luego juega; ¡Buena suerte!

¿Cómo no toparse con estafadores?

Si desea ganar dinero mientras usa aplicaciones, debe tener en cuenta algunas cosas al descargar aplicaciones para ganar dinero.

Primero, comprenda que las aplicaciones recopilan sus datos, incluidos detalles generales sobre su demografía (edad, ubicación, etc.) e información más privada, como lo que más navega, sus intereses de acuerdo con su historial de búsqueda y todos los patrones en línea. Si le molesta la recopilación de datos de la aplicación, lea la declaración de privacidad de la aplicación.

Naturalmente, las políticas de privacidad se redactan con frecuencia en un lenguaje formal o técnico. Es aconsejable consultar y leer las preguntas frecuentes en el sitio web o la plataforma de la empresa o en la información de la base de conocimientos para ver si ofrecen información fácil de entender sobre qué datos se deben recopilar, el motivo detrás de la recopilación de estos datos y cómo se van a utilizar. .

Luego viene el grave problema de las razones de seguridad para las finanzas personales, como la información de la cuenta bancaria y las contraseñas de inicio de sesión del banco. Algunas aplicaciones le piden que ingrese su nombre de usuario, contraseña y número de ruta. O vincule su cuenta bancaria a través de un proveedor externo como Stripe para recibir pagos de aplicaciones para ganar dinero. Los servicios como Stripe generalmente se consideran seguros. Por lo tanto, creemos que debería sentirse cómodo usándolos porque las aplicaciones como Stripe y plaid tienen una buena reputación y no divulgarán ni venderán sus datos.

Preste especial atención a las evaluaciones de los usuarios por sus reseñas al evaluar las aplicaciones para ganar dinero, especialmente las publicadas en iOS App Store y Google Play Store. Las empresas no están autorizadas y no tienen acceso para cambiar o eliminar las reseñas que aparecen en las tiendas de aplicaciones oficiales, a diferencia de otras plataformas de reseñas de usuarios. Por lo tanto, si una aplicación es una estafa, probablemente lo notará de inmediato según las reseñas de los usuarios.

Supongamos que lee las reseñas que no están a favor de la aplicación. En ese caso, se recomienda mantenerse alejado de la aplicación si muchos clientes experimentan dificultades con los retiros de dinero o no reciben asistencia del servicio al cliente.

Además, puede buscar en plataformas populares, por ejemplo, Quora, Reddit y muchas otras, donde los usuarios discuten sus interacciones con varias aplicaciones.

Pautas a tener en cuenta para evitar estafas

Independientemente de la aplicación de pago móvil que seleccione, los profesionales de la industria recomiendan seguir estas pautas para protegerse de los estafadores:

Solo envía dinero a alguien que conozcas; asegúrese de tener su número de teléfono o dirección de correo electrónico cuando lo haga. Ponga opciones de seguridad en su aplicación específica y su teléfono inteligente. Estos valores incluyen factores de autenticación múltiple que pueden requerir una huella digital, un PIN o reconocimiento facial. Utilice una contraseña segura que no sea fácil de adivinar; por ejemplo, puede agregar números, letras y símbolos para crear una contraseña segura. Además, las funciones de huellas dactilares o la autenticación de dos factores mantienen su teléfono inteligente seguro. Trate de no vincular su teléfono inteligente con su cuenta bancaria o tarjeta de débito; utilizar una tarjeta de crédito para realizar pagos. Cuando envíe o reciba un pago, asegúrese de que la transferencia de dinero se haya completado en todo momento. Nunca envíe dinero para cobrar un premio o premios de concursos.

La línea de fondo

Este artículo explica que es posible ganar dinero con una aplicación. Si está buscando una aplicación para hacerlo, las aplicaciones mencionadas anteriormente se encuentran entre las mejores aplicaciones para ganar dinero en línea, y es dinero fácil de obtener mientras está sentado en su sofá o jugando. Debe probarlos y, si ya los usa, intente usarlos para ganar dinero.

Pero recuerde, la mayoría de las aplicaciones para ganar dinero solo le proporcionarán algo de dinero extra, y el dinero de su cocina no puede depender de él en su mayor parte. Sin embargo, si desarrolla su aplicación y le pagan monetizado, puede ganar mucho dinero de forma pasiva. Para el desarrollo de su aplicación, el método de desarrollo sin código siempre es el mejor, ya que le permitirá desarrollar la aplicación sin problemas. Una vez que se crea la aplicación, puede ganar dinero a través de la monetización y la publicación de anuncios.

A través de una forma de codificación tradicional, crear una aplicación puede ser un desafío, especialmente si no tiene conocimientos previos de programación.

Lo mejor de esta plataforma de codificación visual es que no se necesitan conocimientos previos de codificación o programación. Simplemente puede desarrollar su aplicación arrastrando y soltando elementos en su ilustrador visual.