Möchten Sie auch mit einer einfachen App einfach Geld verdienen, anstatt sie nur für verschiedene Zwecke zu verwenden? Wenn JA, ist dieser Beitrag für Sie. Wir alle benutzen Mobiltelefone überall und fast den ganzen Tag, weil es nicht nur notwendig ist, sondern mit den darin enthaltenen Apps jetzt auch alles möglich ist. Mobiltelefone tragen den Hauptteil der Internetnutzung und werden auch für einfache tägliche Aufgaben verwendet. Tägliche Trades werden auf Mobiltelefonen getätigt.

Sei es, um eine Rechnung zu bezahlen oder etwas zu kaufen, sich um einen Job zu bewerben oder Essen zu bestellen. Sie können alles per Knopfdruck auf dem Mobiltelefon erledigen. Der Grund dafür kann der heutige Terminkalender und die Routine sein; Irgendwie sind die Leute daran interessiert, die einfachere Methode zu finden, um Dinge zu erledigen. Aus diesem Grund werden das Internet, Apps und Mobiltelefone immer beliebter, und auch der Umsatzmarkt wächst jährlich.

Sie können mobile Apps für viele Dinge verwenden, die sich Tag für Tag weiterentwickeln. Haben Sie jemals daran gedacht, dass Sie zusätzliches Geld verdienen könnten, indem Sie eine App verwenden, ein Spiel spielen oder einkaufen? Wenn NEIN, nun, Sie müssen noch einmal darüber nachdenken, wie dies möglich ist. Wo mit Internetnutzung und Apps so viel möglich ist, wie wird es schwierig, Geld zu verdienen?

Hier sprechen wir nicht über Tausende von Möglichkeiten, um online zusätzliches Geld zu verdienen. Sie können diese Apps verwenden, die Sie viele Male am Tag verwenden, um damit Geld zu verdienen. Also, ja, es ist möglich, und es gibt nicht den einen Weg, aber es gibt Tausende von Möglichkeiten, wenn Sie auch zusätzliches Geld mit der App verdienen möchten.

Wie verdienen Apps Geld?

Wann immer eine App entwickelt wird, unabhängig von ihrem Zweck und den kostenlosen, kostenpflichtigen oder In-App-Käufen, können Apps Ihnen immer Geld einbringen, wenn Sie sie besitzen. Sie können die gewünschte App jederzeit auf einer No-Code- Plattform wie AppMaster erstellen. Dieser Artikel wird kurz darauf eingehen, wie eine App Geld verdient, denn das Hauptthema ist, wie Sie als Benutzer mit installierten Apps Geld verdienen.

Die besten Methoden, mit denen jede App Geld verdienen kann, sind die folgenden:

Monetarisierung

Affiliate-Links

In-App-Werbung

Abonnements

In-App Käufe

Patenschaften

Selbst wenn Sie eine kostenlose App entwickelt haben, die keine In-App-Käufe anbietet, sind diese Funktionen zum Geldverdienen immer da, um mit Ihrer erstellten App Geld zu verdienen. Interessieren Sie sich für die Erstellung Ihrer App? Schauen Sie sich AppMaster an, das eine einfache Drag-and-Drop-Methode bietet, um Apps ohne Codierung zu entwickeln und mit den oben genannten Methoden leichtes Geld zu verdienen.

Wie kann man mit der App Geld verdienen?

Als Nutzer mit Apps Geld verdienen sieht nach leichtem Geld aus und ist relativ übersichtlich und zugänglich. Viele Apps bieten an, die App einfach aus dem App Store herunterzuladen und Ihr komplettes Profil mit Ihren Daten zu erstellen. Andere können Ihnen den Sponsor-Link anbieten, um ihn mit Ihren Freunden und Ihrer Familie zu teilen; Wenn sich viele Leute registrieren, wird dieser Link Ihnen Geld einbringen. Aber es hängt alles von den Möglichkeiten ab, die Art der App, die Sie verwenden, und der Zweck, den die App erfüllt, spielen auch eine wichtige Rolle.

Das Geldverdienen durch Apps erfordert einen gewissen Bestätigungsprozess. Jede App hat einen anderen Zeitraum. Fallen Sie nicht auf Apps herein, die behaupten, Ihnen ohne vorherige Vereinbarung oder Bestätigung Geld zu verdienen. Dies sind meistens Bluff und Betrug. Wenn Sie beispielsweise die Uber-App verwenden und Geld verdienen möchten, ist der Genehmigungs- und Bestätigungsprozess erforderlich, der bis zu 7 Werktage dauern kann. Denn bevor sie Ihnen das Geld geben, erhalten sie einen Beweis Ihrer Authentizität mit möglicherweise Ihren Lizenzdaten, damit ihre Zuverlässigkeit auch gewährleistet bleibt.

Auf der anderen Seite ermöglichen viele Apps das Geldverdienen ohne Bestätigung oder langwierigen Anmeldeprozess. Die meisten Apps unterstützen PayPal für Zahlungen, also aktivieren Sie Ihr PayPal-Konto, bevor Sie App-Geld erhalten.

Warum bieten Apps Geld für ihre Nutzung?

Das kann Teil einer Marketingstrategie sein und die Anzahl der App-Nutzer steigern. Aber die Tiefe ist etwas mehr als das. Die App-Eigentümer monetarisieren ihre Apps und nehmen Geld für die Platzierung von Bannerwerbung oder Videoanzeigen auf anderen Apps, Websites oder Unternehmen, um damit Geld zu verdienen. Dafür berechnen sie ihnen hohe Gebühren. Der Betrag, den sie dem Benutzer durch die Technik des Geldverdienens geben, ist nichts im Vergleich dazu, daher ist es für sie einfacher, Sie zu bezahlen, und im Gegenzug:

Sammeln Sie Ihre Daten und verkaufen Sie sie an Drittplattformen, meist Online-Umfrageunternehmen. Sie brauchen Leute für die Datenerfassung und das Ausfüllen der Umfragen.

Nach jeder Transaktion wird von den Unternehmen ein Vergütungsprozentsatz erhoben.

Lassen Sie sich per Provision bezahlen, wenn Sie auf den Link klicken, der zu anderen Websites oder Händlern weitergeleitet wird.

Rakuten zahlt aus den oben genannten Gründen am besten unter den Apps zum Geldverdienen. Es ist also nicht so, dass sie Sie bevorzugen, indem sie Ihnen Möglichkeiten bieten, Geld zu verdienen, aber immer 10-mal bessere Einnahmen oder eine Gegenleistung von Ihnen erhalten. Es ist ein Geben-und-Nehmen-Geschäft für sie und Sie. Das können Ihre Informationen, Ihr Feedback, Ihr Kommentar usw. sein. Kurz gesagt, es ist eine Art Handel für Sie und sie, also wählen Sie mit Bedacht.

Was ist die beste App, um Geld zu verdienen?

Die Antwort ist nicht eine, da die Wahl der besten App zum Geldverdienen von vielen Faktoren abhängen kann. Berücksichtigen Sie diese, bevor Sie Ihre beste App zum Geldverdienen auswählen.;

Faktoren, auf die Sie achten sollten, bevor Sie sich für die App entscheiden

Dies sind die Überlegungen, auf die Sie sich freuen müssen, bevor Sie sich entscheiden und Ihre Apps zum Geldverdienen auswählen, einschließlich:

Wie viel die App gibt

Mehrere Apps, die auf dem Markt erhältlich sind, behaupten, Apps zum Geldverdienen zu sein, aber die meisten qualifizieren sich nicht einmal dafür, Ihnen ein paar Dollar in einem Monat zu verdienen. Wenn Sie darüber nachdenken, mit Apps Geld zu verdienen, sollten Sie bedenken, dass die meisten Apps Sie nicht an einem Tag reich machen oder eine Tasse Kaffee kaufen können. Suchen Sie nach den Prozentsätzen, die sie zahlen werden, und wie einfach und authentisch ihr Geld zu abhängig wäre.

Auszahlen

Sie müssen Apps basierend darauf auswählen, wie viel Sie verdienen möchten. Wenn Sie beispielsweise Hunderte oder Tausende von Dollar pro Monat verdienen möchten, ist dies durch das Ausfüllen von Umfragen unmöglich. Du solltest Apps wie Uber, Upwork, Fiverr und TaskRabbit verwenden. Diese Apps sind bessere Möglichkeiten, gutes Geld zu verdienen als andere und werden sich für Sie mehr auszahlen.

Bejahung

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist die Entscheidung, wie viel Arbeit Sie bereit sind, einer Aufgabe zu widmen oder sich ihr zu widmen. Möchten Sie Ihr Smartphone nur für schnelle Aufgaben verwenden, während Sie auf der Couch faulenzen oder eine Tasse Kaffee genießen? Oder gehen Sie lieber einkaufen, reisen herum, interagieren mit Kunden und verrichten körperliche Arbeit? Die Zahlungsmenge korreliert typischerweise direkt mit dem erforderlichen Arbeitsaufwand. Bei TaskRabbit zum Beispiel zahlt sich das Bewegen von Möbeln mehr aus als das Ausfüllen einer zweiminütigen Umfrage.

Zahlungsmethode

Einige Apps ermöglichen es Ihnen, Zahlungen auszuzahlen. Meistens wird ein PayPal-Konto verwendet, um Auszahlungen zu ermöglichen. Auf der anderen Seite verlangen nur wenige Apps, dass Sie einen Scheck verschicken. Andere Apps belohnen Sie mit Punkten, Rabatten und Geschenkkarten statt mit Bargeld.

Eine kleine Sammlung von Starbucks-Punkten oder Amazon-Geschenkkarten reicht also nicht aus, um Sie zu unterstützen oder Ihnen das Mittagessen für sich selbst zu kaufen. Wenn Sie jedoch nur ein paar kleinere Aufgaben ausführen, ist dies akzeptabel, da Sie nicht Ihre gesamte Zeit darauf verwenden. Einlöselimits gelten für mehrere Anwendungen zum Geldverdienen. Möglicherweise können Sie nicht immer Geld abheben. Lesen Sie daher vor Beginn den Zahlungsplan und die Vereinbarungen sorgfältig durch.

Anschubfinanzierung

Es gibt viele kostenlose Apps, aber einige Apps verlangen Investitions- oder Eintrittsgebühren, während andere kostenlos teilnehmen können. Beispielsweise kostet die Mitgliedschaft in der Acorns-App bis zu 3 US-Dollar pro Monat. Oder Fiverr nimmt 20 % Ihres Umsatzes, gibt Ihnen aber eine bessere Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten einem weltweiten Publikum zu präsentieren. Diese Kosten sind im Allgemeinen relativ gering, ebenso wie die Anfangsinvestitionen. Die kostenlosen Apps nutzt man am besten, wenn man kein Geld ausgeben möchte.

App-Autorität

Bevor Sie mobile Apps herunterladen, die kostenpflichtig sind und Ihnen Geld einbringen können, recherchieren Sie. Stellen Sie sicher, dass die App viele positive Bewertungen hat. Um herauszufinden, was unzufriedene Kunden sagen, lesen Sie die schlechten Bewertungen. Normalerweise benötigen alle diese Apps zur Registrierung eine E-Mail-Adresse. Anwendungen, die vertrauliche Informationen anfordern, können betrügerisch sein. Zahlreiche Apps versichern, dass sie Ihre Daten nicht verkaufen. Verwenden Sie eine App mit einem guten Ruf, wenn der Datenschutz für Sie von entscheidender Bedeutung ist.

Was sind die besten Apps, um schnell Geld zu verdienen?

Viele Apps zum Geldverdienen sind weltweit oder lokal verfügbar, um neben Ihrem regulären Job Geld zu verdienen. Sie geben dir meistens Teilzeitgeld. Es geht nicht darum, dass Sie Ihre ganze Zeit und Energie darauf verwenden müssen, sondern Sie können Geld verdienen, wenn Sie Freizeit haben, wenn Sie einkaufen, zum Spaß spielen oder auf dem Weg ins Büro leiden. In diesem Artikel haben wir Apps kategorisch aufgelistet, um Sie je nach Interesse besser zu verstehen.

Werfen wir einen Blick auf einige beliebte Kategorien von Apps.

Cashback-Apps

Gaming-Apps

Side-Hustle-Apps

Apps für passives Einkommen

Apps investieren

Sehen Sie sich die Kategorien im Detail an und wählen Sie die Apps Ihrer Wahl aus.

Cashback-Apps

Cashback-Apps zahlen und geben Ihnen einen Rabatt von 1-10 % auf Ihren Einkauf. Es gibt viele Cash-Back-Apps wie Ibotta, Dosh, Rakuten und andere, wenn Sie online etwas bestellen und es innerhalb einer Woche geliefert bekommen. So können Sie jedes Mal Geld sparen, wenn Sie online einkaufen. Nicht nur Geld zurück, sondern einige Apps bieten Punkte, die Sie als Preisnachlass bei Ihren zukünftigen Einkäufen einlösen können.

Darüber hinaus erhalten Sie bei einigen Apps Belohnungen, selbst wenn Sie in physischen Geschäften einkaufen. Alles, was Sie brauchen, ist eine Quittung. Hier sind einige beliebte Apps, die auf dem Verdienstpotenzial und der Erfahrung mit Apps basieren, die sich im Laufe der Zeit auszahlen. Schauen Sie sich die Liste der besten Cash-Back-Apps an, die Sie bezahlen können.

Ibotta

Ibotta ist eine der besten Geld verdienenden und bekanntesten Apps, die bezahlen und es Ihnen ermöglichen, Prämien für Ihren Einkauf online und in einem physischen Geschäft zu erhalten. Es arbeitet mit über tausend Händlern zusammen und ermöglicht seinen Benutzern, einen Prozentsatz des Geldes für Einkäufe zurückzugeben. Ibotta hat eine Website und eine mobile App für iOS- und Android-Betriebssysteme im Google Play App Store. Sobald Sie die kostenlose App heruntergeladen haben, können Sie die Geschäfte Ihrer Wahl auswählen und über mehrere Angebote bezahlt werden.

Ibotta bietet neuen App-Benutzern einen Anmeldebonus von 20 $ und ermöglicht es Ihnen, Empfehlungscodes mit Freunden und Familie zu teilen. Wenn sich Ihre Freunde über Ihren Link anmelden, erhalten Sie nur dann einen Bonus von 50 $ , wenn Sie 20 $ auf Ihrem Konto haben.

Mit Ibotta können Sie Ihr Geld über ein PayPal-Konto oder Venmo abheben, oder Sie können damit jeden Artikel in einem Geschäft Ihrer Wahl kaufen. Mit Ibotta können Sie Ihre Punkte in physischen Geschäften verwenden; Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre Quittung im Lebensmittelgeschäft zu scannen oder hochzuladen oder wenn Sie größere Einkäufe zu Hause tätigen, abzuschieben.

Belohnungen holen

Fetch Reward ist eine weitere App, mit der Sie Prämien verdienen und einlösen können, um mit Geschenkkarten bezahlt zu werden. Es ermöglicht Ihnen, Quittungen in jeder Apotheke, jedem Lebensmittelgeschäft, Spirituosengeschäft oder Geschäft Ihrer Wahl hochzuladen; Es spielt keine Rolle, was Sie einkaufen oder wo Sie am häufigsten einkaufen. Aber es muss eine Partnermarke sein, um Prämien zu verdienen. Erhältlich sowohl im Google Play Store als auch im iOS App Store .

Sie können Ihre Punkte in jedem Technologiegeschäft, Bekleidungsgeschäft und Dutzenden anderen verfügbaren Aufbewahrungsmöglichkeiten einlösen. Der einzige Nachteil von Abrufprämien besteht darin, dass für jede Quittung ein paar Cent gezahlt werden. Wenn Sie jedoch gesponserte Produkte kaufen, erhalten Sie die Bonuspunkte ausgezahlt. Gesponserte Produkte sind in erster Linie Haushaltsartikel, die für jeden Menschen ein Grundbedarf sind und die Sie sowieso kaufen werden.

Rakuten

Rakuten ist eine Online-Shopping-Plattform, die den höchsten Cashback zahlt als andere Cashback-Apps. Es arbeitet mit mehr als 2.500 Geschäften zusammen, die Ihnen jedes Mal Bargeld für Ihren Einkauf zurückgeben. Sie können Ihr kostenloses Konto erstellen und mit Rakuten Geld verdienen. Neue Mitglieder erhalten einen Anmeldebonus von 10 $ und ihre Belohnung, nachdem sie innerhalb von drei Monaten 25 $ im Rakuten-Partnergeschäft ausgegeben haben. Erhältlich sowohl im Google Play Store als auch im iOS App Store.

Darüber hinaus können Sie auch den Vorteil von zusätzlichem Bargeld in Höhe von 25 $ erhalten, indem Sie den Empfehlungslink mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen und Bargeldprämien erhalten, nachdem sie Einkäufe getätigt haben. Sie werden per Scheck bezahlt, oder Sie müssen ein PayPal-Konto haben.

Es gibt drei Möglichkeiten, Geld zu verdienen.

Über die Website des Online-Shops von Rakuten erhalten Sie nach dem Kauf des Artikels in Ihrem Lieblingsgeschäft automatisch Bargeld zurück.

Sie können die Cash-Back-Button-Erweiterung von Rakuten herunterladen, die Sie benachrichtigt, wenn Sie etwas im Partnershop kaufen, um Ihr Cash-Back zu aktivieren. Außerdem können Sie Promo-Codes auf Ihre gewünschten Produkte anwenden, um sie zu kaufen.

Rakuten hat eine Shopping-App, die sowohl für iOS als auch für Android verfügbar ist. Manche Leute nutzen lieber eine Shopping-App als einen Computer, um Online-Shops zu eröffnen; Laden Sie die Rakuten-Cashback-App herunter, eine Möglichkeit, online einzukaufen.

Auf der Oberseite

Eine weitere beliebte Cashback-App ist für iOS- und Android-Apps im Google Play App Store und auf Geräten verfügbar. Mit Upside können Sie Ihre Quittung scannen und Prämien für Lebensmittelgeschäfte, Restaurants und Tankstellen verdienen. The upside arbeitet mit 20.000 Unternehmen zusammen, darunter Shell, Burger King, Kmart, Dunkin‘ Donuts und viele mehr. Sobald Sie mit dem Einkaufen fertig sind, können Sie das Quittungsbild in die App hochladen und nach Überprüfung der Quittung Punkte und Prämien erhalten. Sie können Ihre Prämien über Geschenkkarten, Schecks oder PayPal-Bargeld abheben. Und Sie können Ihr Bargeld gegen eine Gebühr von 1 $ abheben, aber sobald Ihr Guthaben 10 $ erreicht, können Sie es kostenlos abheben.

Gaming-Apps

Gaming-Apps sind eine großartige Möglichkeit, sich doppelt zu verwöhnen, Geld zu verdienen und Spaß zu haben. In den meisten Fällen müssen Sie für das Spielen von Spielturnieren bezahlen, wenn Sie echtes Geld verdienen möchten. Der Eintrittsbetrag ist gering (wenige Cent).

Diese Gaming-Apps sind erstklassig bewertet, mit hohen Platzierungen und guten Bewertungen. Es geht nicht darum, dass Sie für jedes Spiel bezahlen müssen, sondern Sie können auch kostenlose Spiele spielen und Punkte sammeln, um Coupons oder Belohnungen zu spielen, aber kein echtes Bargeld. Lassen Sie uns die berühmten und anspruchsvollen Spiele-Apps erleichtern, die in Echtzeit bezahlen und Geld verdienen. Verfügbar sowohl im Google Play App Store als auch im iOS App Store.

Blackout-Bingo

Blackout-Bingo ist eine kostenlose App, um Geldpreise durch das Spielen von Spielen zu verdienen. Es ist eine der besten Apps zum Geldverdienen, bei der Sie Geld verdienen, indem Sie Spiele gegen andere Benutzer spielen. Wer aufpasst, gewinnt und verdient das beste Geld. Zu Beginn dieses Spiels wurde es als Glücksspiel eingeführt; später wurde es zu einem Geschicklichkeits- und Schnelligkeitsspiel. Eine einzelne Runde jedes Spiels dauert ungefähr 2 Minuten, und innerhalb dieser Zeit können Sie schnell Geld verdienen, aber Echtgeldturniere und Cashback sind noch nicht in AR, CT, SD, IL, IN, ME, LA und DE verfügbar .

Derzeit hat Blackout Bingo mehr als 75.000 Bewertungen mit 4,5-Sterne-Bewertungen. Es ist im Apple App Store und für die Android-App im Google Play App Store erhältlich. Wenn Sie direkt nach dem Herunterladen des Spiels Geld verdienen möchten, müssen Sie Ihr eigenes Geld in Höhe von 60 Cent direkt einzahlen, um diesen Spielpool von 1 $ und 755 $ zu spielen und Geld zu verdienen. Sie können jedoch an kostenlosen Spielen teilnehmen und Zs (Spielwährung) verdienen. Sie können Ihre Zs gegen Waren oder Geschenkkarten eintauschen. Es wird einige Zeit dauern, bis Sie genügend Tickets erstellt haben, um Ihre Zs mit dem Cash-Bonus einzulösen, mit dem Sie Spiele spielen können, um Geld zu verdienen.

Solitär-Würfel

Wie Blackout-Bingo ist es auch eine Turnierspielplattform, die Fähigkeiten erfordert, da Sie ohne Fähigkeiten Ihr Geld verlieren werden. Jeder erhält das gleiche Deck im Spiel, und derjenige, der mit den meisten Punkten abschließt, gewinnt und verdient Geld. Sie können Solitaire Cube kostenlos spielen und Ihre Punkte gegen Geschenkkarten eintauschen, aber es wird lange dauern, genügend Punkte zu bekommen.

Sie können bezahlen, um Spiele zu spielen und das beste Geld zu gewinnen, denn diese Teilnahmegebühr beginnt bei 60 Cent. Der Höchstpreis, den Sie erhalten, beträgt 210 $. Es ist eine gut bewertete Gaming-App, die in den App-Stores von Google Play und iOS heruntergeladen werden kann.

Nebelspiel

Mistplay ist mit mehr als 10 Millionen Downloads eine der besten Apps zum Geldverdienen, die im iOS App Store und im Google Plays App Store erhältlich sind. Die Leute finden es ein Treueprogramm für Gamer. Je mehr Sie Mistplay spielen, desto mehr Geld verdienen Sie. Spieler müssen manchmal aufsteigen und Meilensteine überqueren oder Feedback zum Spiel geben. Sie können Ihre Geschenkkartenpunkte bei bekannten Einzelhändlern wie Nintendo Stores, Starbucks, Amazon usw. einlösen; Sie können Ihr Geld auch auf Ihr PayPal-Konto erhalten. Sie können mindestens $5 abheben, was 1.500 Punkten im Spiel entspricht.

Swagbucks

Swagbucks ist eine weitere am leichtesten zugängliche App, die auf iOS und im Google Play App Store verfügbar ist. Es gibt viele Spiele, die man auf Swagbucks spielen und gutes Geld verdienen kann. Neben Spielen ist diese App kostenlos und ermöglicht es Ihnen, verschiedene Online-Aktivitäten durchzuführen und echtes Geld zu verdienen.

Zu den Online-Aktivitäten von Swagbucks gehören:

Spiele spielen

Videos gucken

Umfragen beantworten

Essen in Restaurants

Einkaufen online oder im Ladengeschäft

Spende / Wohltätigkeitsorganisationen

Eine Standardsuchmaschine.

Sie können Ihre Punkte gegen Geschenkkarten wie Amazon-Geschenkkarten oder PayPal-Bargeld einlösen.

Side-Hustle-Apps

Die Nebenbeschäftigungs-Apps eröffnen Dutzende von Verdienstmöglichkeiten, indem Sie einfach Ihr Smartphone oder Ihren Laptop verwenden. Verfügbar sowohl im Google Play App Store als auch im iOS App Store. Da sich die Welt nach der Pandemie von 2019 verändert hat, unterstützen die Menschen die Arbeit von zu Hause aus und Remote-Arbeiter .

Alles, was Sie brauchen, ist ein Laptop oder ein Smartphone, um Geld zu verdienen und die Art und Weise Ihres traditionellen Einkommens zu ändern. Side-Hustle-Apps ermöglichen es Ihnen, flexibel zu sein. Sie können arbeiten, wann immer Sie wollen, und Ihre Arbeit überall auf der Welt liefern. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für die besten Side-Hustle-Apps.

Über

Wer kennt die Uber-App nicht? Es ermöglicht Ihnen, mit einer einzigen App auf zwei Arten Geld zu verdienen. Das eine ist Ride-Sharing und das zweite UberEats, das Essensbestellungen zum Mitnehmen liefert.

Uber hat mehr als 100 Millionen aktive Mitglieder in über 900 Städten. Uber-Fahrer verdienen eine stattliche Menge Geld, was es ihnen ermöglicht, flexibel zu arbeiten, wann immer sie wollen, ohne einen eingeschränkten Zeitplan. Sie öffnen die Uber-App und machen sich arbeitsfähig und bereit, die Bestellungen anzunehmen, die auf sie zukommen.

Haben Sie schon von DoorDash gehört? UberEats ist das gleiche. Sie können das Essen von lokalen Restaurants mit Ihrem Fahrzeug, z. B. einem Fahrrad, Auto, Fahrrad oder sogar zu Fuß, an das ausgewählte Ziel liefern. Verfügbar sowohl im Google Play App Store als auch im iOS App Store.

Darüber hinaus können Uber-Fahrer direkt an dem Tag bezahlt werden, an dem sie Essen liefern oder Menschen fahren. Uber akzeptiert sofortige Auszahlungen von Fahrern, damit sie noch am selben Tag ein paar Dollar bezahlt bekommen, anstatt lange auf den Erhalt der Zahlung auf Ihrem Bankkonto zu warten.

Fiverr

Fiverr ist eine der besten Apps, um online und schnell Geld zu verdienen, indem Sie einfach Ihre Online-Fähigkeiten verkaufen. Das ist eine freiberufliche Plattform und eine weit verbreitete App von Freiberuflern, um ihr Talent online zu präsentieren. Fiverr ist als Android-App im Google Play App Store und als iOS-App verfügbar.

Es ist ein Marktplatz für Käufer, um freiberufliche Dienstleistungen zu kaufen, und für Freiberufler, um über die Dienstleistungen zu berichten, die sie denen anbieten können, die sie benötigen. Alles, was Sie tun müssen, ist, einen Auftritt zu erstellen und ihn auf Fiverr zu veröffentlichen, damit Käufer von dort aus auf Sie zukommen können, und Sie werden dafür bezahlt. Sie können jede Art von Diensten auf den Fiverr-Plattformen nutzen, wie z. B. Website-Entwicklung , Inhaltserstellung, App-Entwicklung , Videobearbeitung , Logo-Design und viele andere.

Airbnb

Airbnb ist eine Wohnungs- oder Zimmervermietungs -App , mit der Sie Geld verdienen können, indem Sie ein Zimmer mieten, das Sie normalerweise nicht nutzen. Airbnb ist eine hervorragende Konkurrenz für Hotels, da es die Flexibilität bietet, Ihr Zimmer auch für eine Nacht zu vermieten. Alles, was Sie brauchen, ist die Airbnb-App wie andere Apps herunterzuladen und Ihre Miete zu berechnen, indem Sie Ihren Standort hinzufügen. Sie können Ihre Preise festlegen, indem Sie Mitbewerber- oder Hotelpreise sehen und damit mehr Geld verdienen. Verfügbar sowohl im Google Play App Store als auch im iOS App Store.

DoorDash

DoorDash ist eine gute Option, um Geld zu verdienen, indem Sie Lebensmittel von lokalen Restaurants an Ziele liefern. Doordash-Partner bieten Liefergebühren im Austausch für die Servicegebühr. Das ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für Leute, Geld zu verdienen, und ein Restaurantbesitzer ohne Lieferbote kann DoorDash kontaktieren und die Lieferung ermöglichen, ohne das Personal zu erhöhen. Ein Dasher kann durch Zustelldienstgebühren und Provisionsbasis und nicht als Gehalt verdienen.

Wie wird man Dasher?

Sie müssen ein Fahrrad, ein Fahrrad oder ein Auto für die Lieferung und eine authentische Versicherung haben, um ein Dasher zu werden. Sie können den Zeitpunkt Ihrer Flexibilität mit DashNow oder Spitzentagen wählen. Sie können Ihre Zeiten für verfügbare Slots auch im Voraus planen. Verfügbar sowohl im Google Play App Store als auch im iOS App Store.

Apps für passives Einkommen

Apps für passives Einkommen sind die besten Apps zum Geldverdienen, die zahlen und Ihnen die folgenden Funktionen bieten:

Zahlen Sie zum Einkaufen

Rabatte auf Ihren Einkauf

Geschenkgutscheine verdienen

Im Internet surfen

Spiele spielen

Videos ansehen

Zahl deine Rechnungen

Vermiete deine Sachen und mehr

Füllen Sie die Umfrage aus

Sehen Sie sich einige beliebte Apps für passives Einkommen an.

Capital One einkaufen

Capital One Shopping ist eine weitere kostenlose App. Es hat eine einzigartige Funktion, die als Prinzenschutz bezeichnet wird. Mit Prinzenschutz können Sie Rückerstattungen verlangen, wenn die Preise für Ihr gekauftes Produkt sinken. Die Capital One Shopping-App ist mit Ihrer E-Mail-Adresse verbunden, um Ihren Einkauf zu verfolgen und Ihnen zu helfen, den Differenzpreis des Produkts auf Ihr Bankkonto einzuzahlen, wenn der Anspruch festgestellt wird.

Abgesehen vom Prinzenschutz bietet Ihnen die Capital One Shopping-App weitere Vorteile, wie z. B. den Vergleich der Preise verschiedener Einzelhändler, die Anwendung automatischer Gutscheincodes und Online-Shopping. Mit der Capital One Shopping-App können Sie auch Barcodes scannen , um Online-Angebote für dasselbe Produkt zu finden, wenn Sie in einem physischen Geschäft einkaufen.

Nielsen Computer und mobiles Panel

Diese App für passives Einkommen ist eine super einfache Möglichkeit, bis zu 50 US-Dollar pro Jahr zu verdienen. Laden Sie diese App einfach auf Ihren Desktop oder Ihr Handy herunter und verwenden Sie Ihr Gadget wie gewohnt weiter. Ja! 50 US-Dollar sind keine bedeutende Menge, die man in einem Jahr verdienen kann. Trotzdem besteht die Chance, 10.000 Dollar damit zu gewinnen. Wenn Sie in den Vereinigten Staaten ansässig sind, haben Sie die Möglichkeit, den Pot zu versüßen. Sobald Sie daran teilnehmen, nehmen Sie an Gewinnspielen teil.

Umfrage-Junkie

Survey Junkie gilt als eine der besten Umfrage-Apps. Es ist wie Google Meinungsprämien, die eine Umfrage bereitstellen. Im Gegensatz zu den Belohnungen von Google Opinion, die nur Guthaben auszahlen, können Sie mit 4,6 Google Play-Bewertungen und 4,4 iOS-Bewertungen echtes Geld erhalten. Die Umfrage-Junkie-App hat mehr als 10 Millionen Nutzer. Menschen teilen ihre Meinung in den Umfrage-Apps und verdienen Geschenkgutscheine oder lösen sie gegen PayPal-Bargeld ein. Es gibt keinen Anmeldebonus für diese Umfrage-App, aber neue Benutzer erhalten eine kurze Umfrage mit hochwertigen Aufgaben, z. B. das Ansehen von Videos, das Bestätigen Ihrer E-Mail und eine allgemeine Umfrage zur Profilerstellung.

Sobald Sie Ihr Konto bei Survey Junkie erstellt haben, können Sie die verfügbare Umfrage in Ihrem Dashboard sehen und wie viele Punkte Sie nach Abschluss dieser Aufgabe erhalten. Beispielsweise können Sie 40 Punkte für das Ausfüllen einer 10-minütigen Umfrage erhalten. Ein Punkt entspricht 1 Cent. Sie können Ihr Geld abheben, wenn Sie 5 $ per PayPal-Bargeld erreichen, oder Geschenkkarten für die folgenden Einzelhändler einlösen.

Itunes

Walmart

Amazonas

Ziel

Starbucks

Sephora

Groupon

Wenn Sie Bargeld einlösen möchten, müssen Sie bis zum nächsten Werktag warten, um Ihre Identität zu bestätigen, da es in der Umfrage-Junkie-App kein automatisches Identitätsprüfungssystem gibt.

Apps investieren

Sie sind die besten Apps zum Geldverdienen, die nur minimal Zeit, Geld und Energie geben und mit Ihrem Handy mehr Geld verdienen. Es gibt viele Investitions-Apps, und mit ihnen können Sie eine solide Menge Geld verdienen, ohne auch nur viel Zeit und Geld zu investieren. Diese Apps beinhalten die folgenden Funktionen:

Kostenlose Aktien

Automatisieren Sie Ihre Investition

Verwandeln Sie Ihr Kleingeld in eine Investition

Boni anmelden

Geben Sie virtuelle Währung

Fügen Sie Ihrem Ruhestand echtes Bargeld hinzu

Werfen wir einen Blick auf einige beliebte Investment-Apps.

Öffentlichkeit

Die Öffentlichkeit investiert in kostenpflichtige Apps, die aufgrund ihrer sauberen und benutzerfreundlichen Oberfläche einfach zu bedienen sind. Es verfügt über mehrere erweiterte Funktionen für den Handel und die Investition in mehrere Aktien und gibt Ihnen einen Anmeldebonus ohne dePosten erforderlich. Es ermöglicht Ihnen, mit Investoren mehrerer Unternehmen zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus können Sie mit der Public-App Bruchteile von Aktien von Unternehmen kaufen, ohne dass der Gesamtpreis der Aktie sinkt. Es ist nicht erforderlich, einen Investitionspreis zu hinterlegen, aber Sie können Ihre Anmeldepunkte in den freien Bestand aufnehmen.

Eicheln

Mit Acorns können Sie Ihre Investition auf zwei verschiedene Arten automatisieren:

Investieren Sie Ihr Kleingeld

Acorns hat eine der fantastischen Funktionen namens Round-Ups. Wenn Sie etwas für 15,30 $ in einem beliebigen Geschäft kaufen, legen Sie 70 Cent beiseite, um es in ein gemeinsames Konto zu investieren. Es ist nicht so, dass sie Ihr Geld gewaltsam von Ihrem Konto stehlen. Sie nehmen einfach Ersatzgeld von Ihrem Taschengeld, um es aufzurunden. Mit Ihnen können Sie Geld sparen und Ihr Portfolio aufbauen, ohne Ihre Energie zu verbrauchen.

Eicheln verdienen

Acorns hat mehr als Hunderte von Einzelhändlern, mit denen Sie bei jedem Einkauf in einem bestimmten Geschäft Geld verdienen können. Nehmen wir an, Sie kaufen für 100 Dollar bei Walmart ein. Acorns berechnet einen Prozentsatz Ihrer Ausgaben in Höhe von 100 $ (10 % oder mehr für einige Einzelhandelsgeschäfte) und fügt diesen prozentualen Betrag Ihren persönlichen Finanzen hinzu. Acorns Earn ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihr Portfolio zu erstellen, wodurch Ihre Nebeneinnahmen direkt auf Ihr Rentenbankkonto eingezahlt werden.

Robin Hood

Robinhood ist eine kostenlose App, mit der Sie mit einer einfachen und benutzerfreundlichen Oberfläche handeln und Ihre finanzielle Zukunft sichern können. Es bietet provisionsfreie Investitionen und hat derzeit mehr als 21 Millionen aktive Kunden. Die Robinhood-App ist außergewöhnlich benutzerfreundlich und auch für Anfänger einfach zu bedienen. Es ermöglicht Benutzern, ein Konto in wenigen Minuten zu erstellen. In der Robinhood-App können Sie in Bezug auf diese App in die folgenden Kategorien investieren, darunter:

Kryptowährung

Börse

Optionen

Gold

ETFs

Die Robinhood-App verfügt über zwei Hauptkonten für Cash-Management und Brokerage, und ihre Investition ist für 5.000 Aktien verfügbar. Und was diese App einzigartig macht, ist der telefonische Support rund um die Uhr.

Funktionieren Apps zum Geldverdienen?

Ja, natürlich funktionieren Apps zum Geldverdienen. Aber Sie müssen sich klar vor Augen halten, dass das Einkommen nicht so hoch ist, wie Sie es von einem regulären Job erwarten würden. Es wäre besser, wenn Sie realistische Erwartungen hätten. In den meisten Fällen kann das Potenzial Ihres Einkommens relativ begrenzt sein. Am besten wäre es, wenn Sie für Brot und Butter nicht vollständig auf diese Apps angewiesen wären. Aber Sie können mit diesen Apps zum Geldverdienen in Ihrer Freizeit zusätzliches Geld verdienen.

Gleichzeitig helfen Ihnen mehrere kostenlose Apps dabei, bei konsequenter Nutzung eine beachtliche Menge Geld zu verdienen. Zum Beispiel die Cash-Back-Shopping-Kategorie. Mit Cashback-Apps können Sie bis zu 100 $ sparen oder Prämien für zukünftige Rabatte erhalten. Wenn Sie keine Cash-Back-Apps verwenden, geben Sie möglicherweise zusätzliches Geld für Ihre Einkäufe aus. Aber wenn Sie Cash-Back-Shopping-Apps in Ihrem Zugang haben, können Sie Geld sparen und dieses Geld für notwendige Arbeiten ausgeben oder Geld für Ihre Zukunft sparen.

Dann kommt eine weitere beste Nebenbeschäftigungs-App, mit der Benutzer mit diesen Apps eine ansehnliche Menge Geld verdienen können. Zu diesen Apps gehören Fiverr, DoorDash und Uber. Diese Kategorien von Apps leisten echte Arbeit; Manchmal erhalten Benutzer Tipps, wenn sie gut funktionieren.

Darüber hinaus geben Ihnen einige Fitness-Apps Geld, um Gewicht zu verlieren. Ja, du hast richtig gelesen! Sie müssen Ihr Ziel festlegen, wie viel Gewicht Sie in einem bestimmten Zeitrahmen reduzieren und dafür bezahlt werden, wenn Sie es erreichen. Aber gleichzeitig müssen Sie auch ein paar Dollar auf Ihr Konto einzahlen; Diese Apps sind einfach motivierend für Ihren Weg zur Gewichtsabnahme.

Was sind gute Apps, um von zu Hause aus Geld zu verdienen?

Viele Apps da draußen versprechen, online Geld zu verdienen, aber sie sammeln alle Ihre Daten von Ihren Mobiltelefonen und verschwenden Ihr Geld, Ihre Zeit und Ihre Energie, anstatt Ihnen zu helfen, Geld zu verdienen. Dieser Artikel hat eine Liste guter Apps erstellt, die zahlen und Geld verdienen, wenn sie zu Hause bleiben, wobei die beiden wichtigsten Prioritäten lohnenswert und legitim sind. Beschreiben Sie wie oben alle Apps im Detail; Es ist besser, den Mist zu schneiden und die Apps zu benennen, die die Prioritäten zahlen.

Das erste sind Nebenbeschäftigungs-Apps: Unserer Meinung nach sollten Sie gut bezahlt werden, wenn Sie Ihre Zeit investieren, um Geld zu verdienen. Außerdem können Sie mit diesen Apps Ihre grundlegenden Fähigkeiten zeigen, wie z. B. Fiverr und Upwork, und viele andere freiberufliche Plattformen ermöglichen es ihren Benutzern, ihre Dienstleistungen zu verkaufen und Geld entsprechend ihren Anforderungen zu verdienen. Diese Dienste können auch für Ihr Unternehmertum genutzt werden, z. B. für die Arbeit an Websites, das Schreiben von Inhalten, die Erstellung von Videos und viele andere.

Unsere zweite Wahl ist Swagbucks; Wie Sie wissen, hat diese App eine Vielzahl von Kategorien, und Benutzer können jede Kategorie ihres Interesses auswählen und Geld verdienen. Sie haben so viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen, indem Sie einfach eine einzige App herunterladen, und Sie können Videos ansehen, Spiele spielen, stöbern, spenden oder eine Umfrage ausfüllen.

Was sind die besten Apps, um in meiner Freizeit Geld zu verdienen?

Lass uns ehrlich sein. Die meisten von uns würden es begrüßen, mehr Geld im Portemonnaie zu haben. Vielleicht möchten Sie anfangen, Geld für einen bedeutenden Kauf wie ein Haus zu sparen, oder Sie möchten die Größe Ihres Sparkontos erhöhen. Vielleicht möchten Sie Geld sparen, um sich gelegentlich eine Gesichtsbehandlung und Massage in dem Spa zu gönnen, das Sie gerne haben.

Was auch immer Ihre finanziellen Ziele sind, mehr Geld würde Ihre Lebensqualität verbessern. Glücklicherweise ist es nicht notwendig, eine Teilzeitstelle zu finden, um diesen Traum zu verwirklichen. Mit den Apps, auf die wir eingehen, können Sie in Ihrer Freizeit Geld verdienen und haben alle Einrichtungen, die Sie lieben.

Wenn Sie diese Überschrift lesen, bedeutet das, dass Ihre Priorität darin besteht, in Ihrer „Freizeit“ Geld zu verdienen, also empfehlen wir Ihnen, sich für DoorDash und Uber zu entscheiden. Mit DoorDash und UberEats können Sie eine solide Menge Geld verdienen, indem Sie das Essen an den richtigen Ort liefern. Und Sie können manchmal auch Trinkgeld bekommen, wenn Sie die Gelegenheit haben, großzügige Kunden zu treffen.

Die zweite Option sind Gaming-Apps, Menschen neigen dazu, Spiele zu spielen, wenn sie Freizeit finden, also ist es die beste Zeit, um die Langeweile zu vertreiben und das Vergnügen zu verdoppeln, indem sie Spiele spielen und Geld verdienen. Aber Sie können nicht einfach Google Play öffnen, ein Spiel herunterladen und mit dem Spielen beginnen; Das Bezahlen für Spiele ist etwas knifflig, oder Sie brauchen das Fachwissen, um gegen Ihren Gegner zu gewinnen. Bereiten Sie sich also zuerst vor, lesen Sie alle Regeln und Vorschriften des Spiels und spielen Sie dann; Viel Glück!

Wie kann man Betrügern nicht begegnen?

Wenn Sie mit der Nutzung von Apps Geld verdienen möchten, sollten Sie beim Herunterladen von Apps zum Geldverdienen einige Dinge beachten.

Verstehen Sie zunächst, dass Apps Ihre Daten erfassen, einschließlich allgemeiner Details über Ihre demografischen Daten (Alter, Standort usw.) und privatere Informationen wie das, was Sie am häufigsten durchsuchen, Ihre Interessen gemäß Ihrem Suchverlauf und alle Online-Muster. Wenn Sie die Datenerfassung durch die App stört, lesen Sie die Datenschutzerklärung der App.

Natürlich sind Datenschutzrichtlinien häufig in formaler oder technischer Sprache verfasst. Es ist ratsam, die FAQs auf der Unternehmenswebsite oder -plattform oder in der Wissensdatenbank zu überprüfen und zu lesen, um zu sehen, ob sie einfach verständliche Informationen darüber bieten, welche Daten gesammelt werden müssen, warum diese Daten gesammelt werden und wie sie verwendet werden .

Dann kommt das schwerwiegende Problem der Sicherheitsgründe für persönliche Finanzen, wie Bankkontoinformationen und Bank-Login- Passwörter . Bei einigen Apps müssen Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und Ihre Bankleitzahl eingeben. Oder verknüpfen Sie Ihr Bankkonto über einen Drittanbieter wie Stripe, um Zahlungen von Apps zum Geldverdienen zu erhalten. Dienste wie Stripe gelten in der Regel als sicher. Daher glauben wir, dass Sie sich bei der Verwendung wohl fühlen sollten, da Apps wie Stripe und Plaid einen guten Ruf haben und Ihre Daten nicht offenlegen oder verkaufen.

Achten Sie besonders auf Benutzerbewertungen anhand ihrer Rezensionen, während Sie gewinnbringende Apps bewerten, insbesondere solche, die im iOS App Store und im Google Play Store veröffentlicht werden. Unternehmen dürfen und haben keinen Zugriff darauf, Bewertungen zu ändern oder zu entfernen, die in den offiziellen App-Stores erscheinen, im Gegensatz zu einigen anderen Benutzerbewertungsplattformen. Wenn eine App also ein Betrug ist, werden Sie das wahrscheinlich sofort anhand von Benutzerbewertungen bemerken.

Angenommen, Sie lesen Bewertungen, die die App nicht befürworten. In diesem Fall wird empfohlen, sich von der App fernzuhalten, wenn viele Kunden Schwierigkeiten mit Geldabhebungen haben oder keine Hilfe vom Kundendienst erhalten.

Darüber hinaus können Sie auf beliebten Plattformen wie Quora, Reddit und vielen anderen suchen, auf denen Benutzer ihre Interaktionen mit verschiedenen Apps diskutieren.

Richtlinien zur Vermeidung von Betrug

Unabhängig davon, für welche mobile Zahlungs-App Sie sich entscheiden, raten Branchenexperten, diese Richtlinien zu befolgen, um sich vor Betrügern zu schützen:

Senden Sie Geld nur an jemanden, den Sie kennen; Stellen Sie sicher, dass Sie ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse dabei haben. Setzen Sie Sicherheitsoptionen auf Ihre spezifische App und Ihr Smartphone. Diese Wertpapiere umfassen Multi-Authentifizierungsfaktoren, die einen Fingerabdruck, eine PIN oder eine Gesichtserkennung erfordern können. Verwenden Sie ein starkes Passwort, das nicht leicht zu erraten ist; Beispielsweise können Sie Zahlen, Buchstaben und Symbole hinzufügen, um ein starkes Passwort zu erstellen. Außerdem schützen Fingerabdruckfunktionen oder Zwei-Faktor-Authentifizierung Ihr Smartphone. Versuchen Sie, Ihr Smartphone nicht mit Ihrem Bankkonto oder Ihrer Debitkarte zu verknüpfen; Verwenden Sie eine Kreditkarte, um Zahlungen zu leisten. Stellen Sie beim Senden oder Empfangen von Zahlungen sicher, dass die Überweisung jederzeit abgeschlossen ist. Senden Sie niemals Geld, um einen Preis zu kassieren oder Preise zu gewinnen.

Das Endergebnis

Dieser Artikel erklärt, dass es möglich ist, mit einer App Geld zu verdienen. Wenn Sie nach einer App dafür suchen, gehören die oben genannten Apps zu den besten Apps, um online Geld zu verdienen, und das ist leicht zu verdienen, während Sie auf Ihrer Couch sitzen oder ein Spiel spielen. Diese müssen Sie ausprobieren, und wenn Sie sie bereits verwenden, versuchen Sie, damit Geld zu verdienen.

Aber denken Sie daran, dass die meisten Apps zum Geldverdienen Ihnen nur etwas zusätzliches Geld zur Verfügung stellen, und Ihr Küchengeld kann nicht davon abhängig sein. Wenn Sie jedoch Ihre App entwickeln und monetarisiert bezahlt werden, können Sie passiv viel Geld damit verdienen. Für die Entwicklung Ihrer App ist die No-Code-Entwicklungsmethode immer die beste, da Sie damit die App problemlos entwickeln können. Sobald die App erstellt ist, können Sie durch Monetarisierung und Schaltung von Anzeigen Geld damit verdienen.

Durch eine traditionelle Codierungsmethode kann das Erstellen einer App eine Herausforderung darstellen, insbesondere wenn Sie keine Programmierkenntnisse haben. AppMaster kann als No-Code-Plattform in diesem Szenario Ihr ultimativer Lebensretter sein. Hier können Sie ganz einfach Ihre brandneue App für jeden beliebigen Zweck erstellen.

Das Beste an dieser visuellen Codierungsplattform ist, dass keine Vorkenntnisse in Codierung oder Programmierung erforderlich sind. Sie können Ihre App einfach entwickeln, indem Sie Elemente per Drag & Drop auf ihren visuellen Illustrator ziehen. Außerdem können Sie sich bei Fragen an das rund um die Uhr verfügbare Team wenden. Sehen Sie sich die Preise auf AppMaster an, melden Sie sich noch heute an und entwickeln Sie Ihre App!