Uygulama tasarımı hakkında makaleler okuduysanız, muhtemelen farklı terimlerin tüm listesine rastlamışsınızdır: düzen, prototip, maket, tel kafes, eskiz. Birbirlerinden nasıl farklılar? Aslında, kodsuz geliştirme söz konusu olduğunda, gerçekten önemli değil.

Görsel kısmını tamamen editörde tasarlayabilir, istediğiniz zaman istediğiniz gibi ayar ve değişiklikleri yapabilirsiniz. Uygulamayı yayınladıktan ve kullanıcılar kullanmaya başladıktan sonra bile, veri kaybetme riski olmadan görünümü ve sayfa düzenini değiştirebilirsiniz!

Bu nedenle, editöre geçmeden önce projeyi hangi biçimde sunduğunuz çok önemli değil. Figma'da bir prototip veya Photoshop'ta bir görüntü, Paint'te bir çizim veya serbest el çizimi veya hatta bir Excel elektronik tablosunda bir diyagram olabilir. Ana şey, nasıl çalışması gerektiğine dair net bir fikriniz olmasıdır.

Ama dikkate alınması gereken birkaç önemli nokta var.

Hangi uygulamaya ihtiyacınız olduğuna karar verin: web veya mobil

Uygulamanın birbirine bağlanacak iki sürümünü oluşturabilirsiniz - bazı kullanıcılarınız mobil cihazlardan, bazıları kişisel bilgisayarlardan çalışacak ve veriler paylaşılacaktır. Tasarım farklı olsa da.

Mobil ve web uygulamaları oluşturmak için farklı editörler kullanılır, başlamadan önce çalışmalarının özelliklerini genel anlamda anlamak önemlidir. Belgelerimizde bunlarla ilgili bölümleri okuyun.

Kullanıcı gruplarını tanımlayın

Kullanabilecekleri işlevlere göre kullanıcıları gruplara ayırın ve ne kadar farklı olduklarını analiz edin.

Sadece kullanıcılar ve yöneticiler olarak bölünmeden bahsetmiyoruz. Uygulamanız farklı erişim seviyelerine sahip müşteriler veya farklı departman çalışanları tarafından kullanılacaksa, belirli bir kullanıcı için hangi işlevlerin ve verilerin mevcut olduğuna bağlı olarak tek tek öğeleri ve hatta tüm sayfaları gizleyebilir veya görüntüleyebilirsiniz.

Açıklayıcı örneklere ihtiyacınız var

Sizinkine benzeyen mümkün olduğunca çok uygulama bulun. İstediğiniz işlevleri ekleyerek bunlardan birini temel olarak kullanabilir veya birkaç uygulamanın işlevlerini tek bir uygulamada birleştirmek isteyebilirsiniz. Avantaj ve dezavantajların bir açıklamasını içeren bir kısa liste yapın - sadece bir yerleşim planı hazırlarken değil, aynı zamanda tavsiye için teknik desteğe başvururken, bir proje için sanatçılar ve yatırımcılar ararken ve sadece yeni fikirler üretirken faydalı olacaktır.

Sayfaları ayrıntılı olarak açıklayın

Başvurunuzda hangi sayfaların olacağını ve her birinde hangi bilgilerin görüntülenmesi gerektiğini açıkça anlamanız gerekir.

Genellikle uygulama şunları içerir:

Ana sayfa: Kayıtlı olsun ya da olmasın tüm kullanıcılar bu sayfaya gelecektir.

Yönetici Portalı: Ayarları ve hesapları yönetecektir.

Farklı erişim seviyelerine sahip kullanıcılar için ayrı sayfalar.

Belirli eylemler gerçekleştirildiğinde açılır sayfalar görünür.

Kullanıcılar için hizmet mesajlarını ve eylemlerin onaylandığı ayrı pencereleri (örneğin, veri gönderme onayı) unutmayın.

Veri alışverişini unutmayın

Uygulamanızın verileri nereden alacağını ve nereye göndereceğini düşünün. Tüm bilgiler kullanıcılardan mı gelecek? Hangi süreçler otomatikleştirilebilir?

Verilerin bir kısmı sitelerden alınabilir veya muhasebe programlarından indirilebilir. Uygulamanıza giriş yapmayı basitleştirmek için Google veya Facebook gibi büyük hizmetlerin yetkilendirmesini kullanın. Bu, örneğin "Veri yükle" veya "Facebook ile giriş yap" düğmeleri gibi ayrı arayüz öğeleri gerektirir.

Her şeyi bir kerede düşünmek zorsa, minimum gerekli işlevlere sahip bir düzen oluşturun ve gelecekte eklemek istediklerinizle ilgili düşüncelerinizi ayrı ayrı yazın. Herhangi bir zorluk yaşarsanız - teknik desteğimizin telgraf kanalına yazın, her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!