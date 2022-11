Wilt u ook gemakkelijk geld verdienen met een eenvoudige app in plaats van hem alleen voor verschillende doeleinden te gebruiken? Als JA, deze post is voor jou. Wij allen gebruiken mobiele telefoons overal en voor het grootste deel van onze dag omdat het niet alleen de behoefte, maar ook alles is nu mogelijk met de apps in het. Mobiele telefoons zijn de belangrijkste bron van internetgebruik en worden ook gebruikt voor eenvoudige dagelijkse taken. Dagelijkse transacties worden gedaan op mobiele telefoons.

Of je nu een rekening betaalt of iets koopt, solliciteert of eten bestelt. Alles kan met een druk op de knop van de mobiele telefoon. De reden hiervoor kan de drukke agenda en routine van tegenwoordig zijn; op de een of andere manier willen mensen graag de meer eenvoudige methode om dingen gedaan te krijgen. Daarom worden internet, apps en mobiele telefoons steeds populairder, en ook de inkomstenmarkt groeit jaarlijks.

Je kunt mobiele apps gebruiken voor een heleboel dingen die met de dag beter worden. Heb je er ooit aan gedacht dat je extra geld kunt verdienen door een app te gebruiken, een spelletje te spelen of te winkelen? Zo NEE, dan moet je nog maar eens goed nadenken, want het is mogelijk. Waar zoveel mogelijk is met internetgebruik en apps, hoe zal het een uitdaging zijn om geld te verdienen?

Hier hebben we het niet over duizenden manieren om extra geld te verdienen online kunnen die apps die u gebruikt vele malen per dag om geld te verdienen van hen. Dus, ja, het is mogelijk, en er is niet één manier, maar er zijn duizenden manieren als je ook extra geld wilt verdienen met de app.

Hoe verdienen apps geld?

Wanneer een app wordt ontwikkeld, ongeacht het doel en de gratis, betaalde, of in-app aankopen, kunnen apps altijd geld opleveren als je er eigenaar van bent. U kunt de gewenste app altijd maken vanaf een no-code platform zoals AppMaster. Dit artikel zal kort ingaan op hoe een app geld verdient, omdat het belangrijkste onderwerp is hoe u als gebruiker geld verdient met geïnstalleerde apps.

De beste methoden waarmee een app geld kan verdienen zijn de volgende:

Monetisatie

Affiliate links

In-app reclame

Abonnementen

In-app aankopen

Sponsoring

Zelfs als je een app hebt ontwikkeld die gratis te gebruiken is en geen in-app aankopen biedt, zijn deze mogelijkheden om geld te verdienen aan je gemaakte app er altijd. Ben je geïnteresseerd in het maken van je app? Kijk dan eens naar AppMaster, dat een eenvoudige drag-and-drop manier biedt om apps te ontwikkelen zonder codering en gemakkelijk geld te verdienen met de bovengenoemde methoden.

Hoe kun je geld verdienen terwijl je de app gebruikt?

Als gebruiker geld verdienen met apps lijkt gemakkelijk, en het is relatief eenvoudig en toegankelijk. Bij veel apps hoef je alleen maar de app uit de app store te downloaden en je complete profiel met je gegevens aan te maken. Andere bieden je misschien de sponsorlink om te delen met je vrienden en familie; als veel mensen zich registreren, levert die link je geld op. Maar het hangt allemaal af van de mogelijkheden, het type app dat je gebruikt en het doel dat de app dient spelen ook een belangrijke rol.

Geld verdienen via apps vereist enige bevestiging. Elke app heeft een andere periode. Val niet voor apps die beweren dat ze je geld opleveren zonder voorafgaande toestemming of bevestiging. Deze zijn meestal bluf en fraude. Als u bijvoorbeeld de Uber-app gebruikt en geld wilt verdienen, is het goedkeurings- en bevestigingsproces vereist, dat tot 7 werkdagen kan duren. Want voordat ze je het geld geven, krijgen ze een bewijs van je authenticiteit met misschien je licentiegegevens, zodat hun betrouwbaarheid ook veilig blijft.

Aan de andere kant maken veel apps het mogelijk geld te verdienen zonder enige bevestiging of langdurig proces van aanmelden. De meeste apps ondersteunen PayPal voor betalingen, dus voordat u app-geld krijgt, activeert u uw PayPal-account.

Waarom geven apps geld voor het gebruik ervan?

Dat kan een deel van een marketingstrategie zijn en het aantal app-gebruikers vergroten. Maar de diepte is iets meer dan dat. De eigenaren van apps maken hun apps te gelde en nemen geld aan voor het plaatsen van banneradvertenties of videoadvertenties op andere apps, websites of bedrijven om daar geld aan te verdienen. Om dit te doen, brengen ze hoge kosten in rekening. Het bedrag dat ze de gebruiker geven door het maken van geld techniek is niets vergeleken met dat, dus het is makkelijker voor hen om u te betalen, en in ruil daarvoor:

Verzamelen uw gegevens en verkopen die aan platforms van derden, meestal online enquêtebedrijven. Zij hebben mensen nodig voor het verzamelen van gegevens en het invullen van de enquêtes.

Er wordt een vergoedingspercentage genomen na elke transactie van de bedrijven.

U wordt betaald via commissie bij de klik op de link die wordt doorgestuurd naar andere websites of retailers.

Rakuten is om bovenstaande redenen de best betalende onder de geld verdienende apps. Het is dus niet zo dat ze je bevoordelen door manieren te bieden om geld te verdienen, maar altijd 10x betere inkomsten of iets terug te krijgen van jou. Het is een kwestie van geven en nemen voor hen en voor jou. Dat kan jouw informatie zijn, feedback, commentaar, enz. Kortom, het is een soort handel voor jou en hen, dus kies verstandig.

Wat is de beste app om geld te verdienen?

Het antwoord is er niet één, want het kiezen van de beste app om geld te verdienen kan van veel factoren afhangen. Overweeg die voordat je de beste app om geld te verdienen kiest;

Factoren waarop u moet letten voordat u de app kiest

Dit zijn de overwegingen waar u naar moet kijken voordat u beslist en uw geld verdienen apps kiest, waaronder:

Hoeveel de app geeft

Meerdere apps op de markt beweren geld te verdienen, maar de meeste komen niet eens in aanmerking om u een paar dollar per maand te laten verdienen. Als u overweegt geld te verdienen met apps, moet u in gedachten houden dat de meeste apps u niet rijk maken of in staat stellen een kop koffie per dag te kopen. Kijk naar de percentages die ze zullen betalen en hoe gemakkelijk en authentiek hun geld te afhankelijk zou zijn.

Betalen

Je moet apps kiezen op basis van hoeveel je wilt verdienen. Als je bijvoorbeeld honderden of duizenden dollars per maand wilt verdienen, kun je dat onmogelijk doen door enquêtes in te vullen. Je moet apps als Uber, Upwork, Fiverr en TaskRabbit gebruiken. Deze apps zijn betere mogelijkheden om goed geld te verdienen dan andere en zullen je meer opleveren.

Affirmatie

Een andere factor om te overwegen is om te beslissen hoeveel werk je bereid bent aan een taak te besteden of je ervoor in te zetten. Wilt u uw smartphone alleen gebruiken om snelle taken uit te voeren terwijl u op de bank luiert of van een kopje koffie geniet? Of gaat u liever winkelen, rondreizen, interactie met klanten en fysieke arbeid verrichten? De hoeveelheid betaling is meestal direct gecorreleerd met de hoeveelheid werk die gedaan moet worden. Bijvoorbeeld, op TaskRabbit betaalt het verplaatsen van meubels meer dan het invullen van een enquête van twee minuten.

Betaalmethode

Bij sommige apps kun je betalingen verzilveren. Meestal wordt een PayPal-rekening gebruikt om het uitbetalen te vergemakkelijken. Aan de andere kant zijn er maar weinig apps die vereisen dat je een cheque mailt. Andere apps belonen u met punten, kortingen en cadeaubonnen in plaats van met geld.

Dus, een kleine verzameling Starbucks-punten of Amazon-cadeaukaarten zal niet genoeg zijn om je te onderhouden of je een lunch voor jezelf te laten kopen. Maar als u slechts een paar kleine taken uitvoert, dan is het acceptabel omdat u er niet uw hele tijd in steekt. Voor verschillende toepassingen om geld te verdienen gelden aflossingslimieten. U kunt niet altijd geld opnemen. Lees dus voordat u begint zorgvuldig het betalingsschema en de overeenkomsten.

Eerste financiering

Er zijn veel gratis apps, maar sommige apps vragen investerings- of instapkosten, terwijl andere gratis zijn om lid te worden. Het lidmaatschap van de Acorns-app kost bijvoorbeeld tot $ 3 per maand. Of Fiverr neemt 20% van je verkoop, maar geeft je een betere kans om je vaardigheden aan een wereldwijd publiek te tonen. Deze kosten zijn over het algemeen relatief laag, evenals de initiële investeringen. De gratis apps kun je het beste gebruiken als je geen geld wilt uitgeven.

App autoriteit

Doe je onderzoek voordat je mobiele apps downloadt die betalen en je geld kunnen opleveren. Controleer of de app veel gunstige recensies heeft. Lees de slechte recensies om erachter te komen wat ontevreden klanten zeggen. Meestal is het enige wat deze apps vereisen voor registratie een e-mailadres. Toepassingen die om gevoelige informatie vragen, kunnen frauduleus zijn. Veel apps verzekeren dat ze uw gegevens niet zullen verkopen. Gebruik een app met een goede reputatie als privacy voor u cruciaal is.

Wat zijn de beste apps om snel geld te verdienen?

Er zijn wereldwijd of lokaal veel apps beschikbaar om geld te verdienen naast je reguliere baan. Ze geven je meestal parttime geld. Het gaat er niet om dat je er al je tijd en energie in moet steken, maar je kunt geld verdienen wanneer je vrije tijd hebt, wanneer je aan het winkelen bent, aan het gamen bent voor de lol, of lijdt wanneer je naar een kantoor reist. In dit artikel hebben we apps categorisch opgesomd om u beter te laten begrijpen volgens uw interesse.

Laten we eens kijken naar enkele populaire categorieën apps.

Geld-terug apps

Gaming-apps

Apps voor bijverdiensten

Apps voor passief inkomen

Apps voor beleggen

Bekijk de categorieën in detail en de apps naar keuze.

Geld terug apps

Cash back apps betalen en geven u 1-10% korting op uw aankoop. Er zijn veel cash-back apps zoals Ibotta, Dosh, Rakuten, en anderen wanneer u iets online bestelt en het binnen een week geleverd krijgt. Hiermee kun je elke keer geld besparen als je online koopt. Niet alleen geld terug, maar sommige apps geven punten die je kunt inwisselen als prijsvoordeel op je toekomstige aankopen.

Bovendien krijg je met sommige apps ook beloningen als je in een fysieke winkel koopt; je hoeft alleen maar een bonnetje te hebben. Hier zijn enkele populaire apps op basis van verdienpotentieel en ervaring met apps die in de loop van de tijd betalen. Bekijk de lijst met de beste cash-back apps om te betalen.

Ibotta

Ibotta is een van de beste en bekendste apps die betalen en waarmee je beloningen kunt krijgen op je aankoop online en in een fysieke winkel. Het werkt samen met meer dan duizend handelaren, waardoor zijn gebruikers een percentage van het geld op aankopen kunnen teruggeven. Ibotta heeft een website en een mobiele app voor iOS en Android besturingssystemen op de Google play app store. Zodra u de gratis app downloadt, mag u de winkels van uw keuze kiezen en krijgt u betaald via verschillende aanbiedingen.

Ibotta biedt een aanmeldingsbonus voor nieuwe app-gebruikers van $ 20 en stelt je in staat om verwijzingscodes te delen met vrienden en familie. Als uw vrienden zich via uw link aanmelden, krijgt u een bonus van $50 betaald, maar alleen als u $20 op uw rekening hebt staan.

Met Ibotta kunt u uw geld opnemen via een PayPal-rekening of Venmo, of u kunt het gebruiken om een artikel te kopen in een winkel naar keuze. Met Ibotta kunt u uw punten in fysieke winkels gebruiken; het enige wat u hoeft te doen is uw kassabon scannen of uploaden bij de kruidenier of als u grote aankopen doet bij home deport.

Fetch beloningen

Fetch reward is een andere app waarmee je beloningen kunt verdienen en inwisselen om betaald te krijgen met cadeaubonnen. Je kunt er bonnetjes mee uploaden van elke apotheek, kruidenier, slijterij of winkel die je leuk vindt; het maakt niet uit wat je koopt of waar je het meest winkelt. Maar het moet wel een partnermerk zijn om beloningen te verdienen. Beschikbaar in zowel de Google play store als de iOS app store.

U kunt uw punten inwisselen bij elke techwinkel, kledingwinkel en tientallen andere opslagmogelijkheden die beschikbaar zijn. Het enige nadeel van fetch rewards is dat het een paar centen betaalt op elke bon, maar in het geval dat u gesponsorde producten koopt, krijgt u de bonuspunten uitbetaald. Gesponsorde producten zijn voornamelijk huishoudelijke artikelen die een basisbehoefte zijn voor iedereen, die je toch wel koopt.

Rakuten

Rakuten is een online winkelplatform dat de hoogste cashback betaalt dan andere cashback-apps. Het werkt samen met meer dan 2.500 winkels die u elke keer cashback geven op uw aankoop. U kunt uw gratis account aanmaken en beginnen met geld verdienen met Rakuten. Nieuwe leden krijgen een aanmeldingsbonus van $10 en hun beloning na besteding van $25 bij de Rakuten-partnerwinkel binnen drie maanden. Beschikbaar op zowel de google play store als de iOS app store.

Daarnaast kunt u ook het voordeel van extra geld van $ 25 krijgen door het delen van de verwijzing link met uw vrienden en familie en krijgen cash beloningen na hun aankopen. Je krijgt betaald via een cheque, of je moet een PayPal-rekening hebben.

Er zijn drie manieren om geld te verdienen.

Via de Rakuten online shop website, na aankoop van het artikel in uw favoriete winkel, krijgt u automatisch cashback.

U kunt de Rakuten cash back knop extensie downloaden die u op de hoogte brengt wanneer u iets koopt bij de partnerwinkel om uw cash back te activeren. Plus, het stelt u in staat om promo codes toe te passen op uw gewenste producten te kopen.

Rakuten heeft een shopping app beschikbaar voor zowel iOS als Android. Sommige mensen gebruiken graag een shopping app in plaats van een computer om online winkels te openen; download de Rakuten cash back app, een manier om online te winkelen.

Upside

Een andere populaire cash back app is beschikbaar op iOS en Android apps op de google play app store en apparaten. Met Upside kunt u uw kassabon scannen en beloningen verdienen voor supermarkten, restaurants en tankstations. Upside werkt samen met 20.000 bedrijven, waaronder shell, burger king, Kmart, Dunkin' Donuts, en nog veel meer. Zodra u klaar bent met winkelen, kunt u de kassabon foto uploaden naar de app en krijg punten en beloningen na ontvangst verificatie. U kunt uw beloningen door middel van gift cards, cheque, of PayPal cash. En u kunt uw geld opnemen met een vergoeding van $1, maar zodra uw saldo $10 bereikt, kunt u het gratis opnemen.

Gaming-apps

Gaming apps zijn een geweldige manier om een dubbele traktatie, geld verdienen en plezier hebben. In de meeste gevallen moet je betalen om gametoernooien te spelen als je echt geld wilt verdienen. Het instapbedrag is klein (een paar cent).

Deze game-apps zijn van topkwaliteit, met hoge rankings en goede recensies. Het gaat er niet om dat je voor elk spel moet betalen, maar je kunt ook gratis spelletjes spelen en punten verdienen om coupons of beloningen te spelen, maar geen echt geld. Laten we de beroemde en veeleisende game apps die betalen en geld verdienen in real-time verlichten. Beschikbaar op zowel Google play app store en iOS app store.

Blackout bingo

Blackout bingo is een gratis app om geldprijzen te verdienen door spelletjes te spelen. Het is een van de beste geld verdienende apps waar je geld verdient door spelletjes te spelen tegen andere gebruikers. Degene die goed oplet zal winnen en het beste geld verdienen. In het begin werd dit spel geïntroduceerd als een geluksspel; later werd het een spel van vaardigheden en snelheid. Een enkele ronde van elk spel duurt ongeveer 2 minuten, en daarbinnen kun je snel geld verdienen, maar echt geld toernooien en cash-back zijn nog niet beschikbaar in AR, CT, SD, IL, IN, ME, LA, en DE.

Op dit moment heeft blackout bingo meer dan 75.000+ beoordelingen met 4,5 sterren. Het is beschikbaar op de apple app store en de android app op de google play app store. Als u geld wilt verdienen direct nadat u het spel hebt gedownload, moet u uw eigen geld 60 cent direct storten om die spelpool van $1 en $755 te spelen en geld te verdienen. U kunt echter deelnemen aan gratis spelletjes en Z's (spelvaluta) verdienen. U kunt uw Zs inwisselen met merchandise of cadeaubonnen. Het zal enige tijd duren om genoeg kaarten te maken om je Z's in te wisselen met de cash bonus die je spellen laat spelen om geld te verdienen.

Solitaire kubus

Net als Blackout bingo is het ook een toernooispelplatform dat vaardigheden vereist omdat je zonder vaardigheden je geld verliest. Iedereen krijgt hetzelfde dek in het spel, en degene die eindigt met de meeste punten zal winnen en geld verdienen. U kunt Solitaire cube gratis spelen en uw punten inruilen voor cadeaubonnen, maar het duurt lang voordat u genoeg punten heeft.

U kunt betalen om spelletjes te spelen en het meeste geld te winnen, hiervoor begint het inschrijfgeld bij 60 cent. De maximale prijs die je betaald krijgt is $210. Het is een goed beoordeelde gaming app die je kunt downloaden in de Google Play en iOS app stores.

Mistplay

Mistplay is een van de beste geld verdienende apps beschikbaar op de iOS app store en Google plays app store, met 10+miljoen downloads. Mensen vinden het een loyaliteitsprogramma voor gamers. Hoe meer je Mistplay speelt, hoe meer geld je verdient. Spelers moeten soms een level omhoog en mijlpalen halen of feedback geven aan het spel. Je kunt je cadeaubonnen inwisselen bij bekende retailers zoals Nintendo stores, Starbucks, Amazon, etc.; je kunt je geld ook op je PayPal-rekening krijgen. Je kunt minimaal $5 opnemen, wat neerkomt op 1.500 punten in het spel.

Swagbucks

Swagbucks is een andere meest toegankelijke app die beschikbaar is op iOS en de google play app store. Er zijn veel games beschikbaar om te spelen op Swagbucks en goed geld te verdienen. Naast spelletjes is deze app gratis en kun je verschillende online activiteiten uitvoeren en echt geld verdienen.

De online activiteiten van Swagbucks omvatten:

Spelletjes spelen

Video's bekijken

Enquêtes beantwoorden

Eten bij restaurants

Online of fysiek winkelen

Donatie / Goede doelen

Een standaard zoekmachine.

U kunt uw punten inwisselen voor cadeaubonnen zoals Amazon-cadeaubonnen of PayPal-cash.

Side hustle apps

De side hustle apps openen tientallen verdienmogelijkheden door gewoon je smartphone of laptop te gebruiken. Ze zijn beschikbaar in de google play app store en de iOS app store. Aangezien de wereld na de pandemie van 2019 is veranderd, ondersteunen mensen thuiswerk en telewerkers.

Alles wat je nodig hebt is een laptop of een smartphone om geld te verdienen en de manier van je traditionele inkomen te veranderen. Side hustle apps stellen je in staat om flexibel te zijn. Je kunt werken wanneer je wilt en je werk overal ter wereld afleveren. Hieronder volgen enkele voorbeelden van de beste side hustle apps.

Uber

Wie kent de Uber app niet? Hiermee kun je op twee manieren geld verdienen met één app. Een daarvan is ride-sharing, en de tweede is UberEats, dat afhaalmaaltijden levert.

Uber heeft meer dan 100 miljoen actieve leden in meer dan 900 steden. Uber-chauffeurs verdienen een mooi bedrag, waardoor ze flexibel kunnen werken wanneer ze willen, zonder een beperkt schema. Ze openen de Uber-app en maken zich beschikbaar om te werken en geschikt om de bestellingen aan te nemen die op hun pad komen.

Heb je al gehoord van DoorDash? UberEats is hetzelfde. Je kunt het eten van lokale restaurants bezorgen op de geselecteerde bestemming met behulp van je voertuig, zoals een fiets, auto, fiets, of zelfs te voet. Beschikbaar op zowel google play app store als iOS app store.

Bovendien stelt het Uber chauffeurs in staat om direct betaald te krijgen op de dag dat ze voedsel leveren of mensen rijden. Uber accepteert onmiddellijke uitbetalingen van chauffeurs, zodat ze een paar dollar op dezelfde dag betaald kunnen krijgen in plaats van lang te wachten om de betaling op uw bankrekening te ontvangen.

Fiverr

Fiverr is een van de beste apps om online en snel geld te verdienen door simpelweg je online vaardigheden te verkopen. Dat is een freelance platform en een veel gebruikte app door freelancers om hun talent online te laten zien. Fiverr is beschikbaar als de android app op de google play app store en de iOS app.

Het is een marktplaats voor kopers om freelance diensten te kopen en freelancers om te posten over de diensten die ze kunnen leveren aan degenen die ze nodig hebben. Het enige wat je hoeft te doen is een gig maken en die op Fiverr posten zodat kopers je van daaruit kunnen benaderen, en je krijgt ervoor betaald. Op de Fiverr platforms kun je alle soorten diensten gebruiken, zoals website ontwikkeling, content schrijven, app ontwikkeling, videobewerking, logo ontwerpen, en vele anderen.

Airbnb

Airbnb is een huis of kamer verhuur app die u helpt geld te verdienen door het verhuren van een kamer die u meestal niet gebruikt. Airbnb is een uitstekende concurrentie voor hotels omdat het de flexibiliteit biedt om uw kamer ook voor een nacht te verhuren. U hoeft alleen maar de Airbnb app te downloaden net als andere apps en uw huur via deze app te berekenen door uw locatie toe te voegen. U kunt uw tarieven bepalen door de tarieven van concurrenten of hotels te zien en daarmee meer geld te verdienen. Beschikbaar op zowel Google play app store als iOS app store.

DoorDash

DoorDash is een goede optie om geld te verdienen met het bezorgen van eten van lokale restaurants op bestemmingen. DoorDash-partners leveren bezorgkosten in ruil voor de servicevergoeding. Dat is een uitstekende mogelijkheid voor mensen om geld te verdienen, en een restauranteigenaar die geen bezorger heeft, kan contact opnemen met DoorDash en bezorging mogelijk maken zonder het personeel uit te breiden. Een Dasher kan verdienen via bezorgkosten en commissiebasis en niet als salaris.

Hoe word je een Dasher?

Je moet een fiets, een fiets of een auto voor bezorging en een authentieke verzekering hebben om Dasher te worden. U kunt de tijd van uw flexibiliteit kiezen met behulp van DashNow of piekdagen. U kunt ook uw tijden vooraf plannen voor beschikbaarheidsslots. Beschikbaar op zowel Google Play app store als iOS app store.

Passief inkomen apps

Passief inkomen apps zijn het beste geld verdienen apps die betalen en bieden u de volgende functies:

Betalen om te winkelen

Kortingen op uw aankoop

Cadeaubonnen verdienen

Surfen op het internet

Spelletjes spelen

Video's bekijken

Uw rekeningen betalen

Uw spullen verhuren en meer

Vul de enquête in

Bekijk enkele populaire apps voor passief inkomen.

Capital one shopping

Capital one shopping is een andere gratis app. Het heeft een unieke functie die prins bescherming heet. Met prins bescherming, kunt u restitutie claimen als de prijzen dalen voor uw gekochte product. Capital One Shopping-app is verbonden met uw e-mailadres om uw aankoop te volgen en u te helpen de verschilprijs van het product op uw bankrekening te storten als de claim wordt gevonden.

Behalve prinsbescherming geeft Capital One Shopping app u nog andere voordelen, zoals het vergelijken van de prijzen van verschillende retailers, het toepassen van automatische couponcodes en online winkelen. Met de Capital One Shopping app kunt u ook barcodes scannen om online deals te vinden voor hetzelfde product als u in een fysieke winkel winkelt.

Nielsen Computer en mobiel panel

Deze passief inkomen app is een super eenvoudige manier om tot $50 per jaar te verdienen. Download deze app gewoon op je desktop of mobiel en blijf je gadget gewoon gebruiken. Ja, $50 is geen groot bedrag om in een jaar te verdienen. Toch kun je er $10.000 mee winnen. Als u een inwoner van de Verenigde Staten bent, is er een optie voor u om de pot te verzoeten. Zodra je lid wordt, doe je mee aan sweepstakes.

Enquête junkie

Survey junkie wordt beschouwd als een van de beste enquête apps. Het is net als google opinion rewards die een enquête aanbiedt. Echter, in tegenstelling tot google opinion rewards die alleen store credit betalen, kan het je echt geld geven met 4,6 google play ratings en 4,4 iOS ratings. De enquête junkie app heeft meer dan 10 miljoen gebruikers. Mensen delen hun mening in de enquête apps en verdienen cadeaubonnen of wisselen deze in voor PayPal cash. Er is geen aanmeldingsbonus voor deze enquête-app, maar nieuwe gebruikers krijgen een korte enquête met hoogwaardige taken, bijvoorbeeld video's bekijken, je e-mail bevestigen en een algemene profielopbouwende enquête.

Zodra u uw account op enquête junkie, zult u in staat om de beschikbare enquête te zien in uw dashboard en hoeveel punten je krijgt na het invullen van deze taak. Bijvoorbeeld, kunt u 40 punten voor het invullen van 10 minuten enquête. Een punt is gelijk aan 1 cent. U kunt uw geld opnemen als u $ 5 bereikt via PayPal cash of cadeaubonnen inwisselen voor de volgende retailers.

iTunes

Walmart

Amazon

Target

Starbucks

Sephora

Groupon

Als u wilt cashen, moet u wachten op de volgende werkdag om uw identiteit te bevestigen, omdat er geen automatisch identiteitsverificatiesysteem is in de enquêtejunkie-app.

Belegging apps

Dit zijn de beste geldmakende apps die minimale tijd, geld en energie geven en meer geld verdienen met behulp van uw mobiele telefoon. Er zijn veel investeren apps, en met hen, kunt u een stevige hoeveelheid geld te verdienen zonder zelfs het investeren van een aanzienlijke hoeveelheid en tijd. Deze apps omvatten de volgende functies:

Gratis aandelen

Automatiseer uw investering

Zet uw wisselgeld om in investeringen

Aanmelden bonussen

Geef virtuele valuta

Voeg echt geld toe aan uw pensioengeld

Laten we eens kijken naar enkele populaire beleggingsapps.

Publiek

Public investeert in apps die betalen is makkelijk te gebruiken vanwege de schone en gebruiksvriendelijke interface. Het heeft meerdere geavanceerde functies voor de handel en het investeren in verschillende aandelen, plus het geeft je een aanmeldingsbonus zonder enige storting vereist. Het stelt u in staat om in te schakelen met beleggers van verschillende bedrijven. Bovendien kunt u met de Public app fractieaandelen van bedrijven kopen zonder dat de totale prijs van het aandeel daalt. U hoeft geen investeringsprijs te storten, maar u kunt uw aanmeldingspunten toevoegen aan gratis aandelen.

Acorns

Met Acorns kun je je belegging op twee verschillende manieren automatiseren:

Investeer uw spaargeld

Acorns heeft een van de fantastische functies genaamd Round-Ups. als u iets koopt voor $ 15,30 in een willekeurige winkel, zet u 70 cent opzij om te investeren in een gezamenlijke rekening. Het is niet zo dat ze met geweld je geld van je rekening halen. Ze nemen gewoon reserve geld van je uitgaven om het af te ronden. Met u kunt u geld besparen en uw portefeuille helpen opbouwen zonder uw energie af te voeren.

Acorns verdienen

Acorns heeft meer dan honderden retailers partners, waarmee je geld kunt verdienen elke keer dat je bij een bepaalde winkel winkelt. Stel dat je voor $100 winkelt bij Walmart. Acorns berekent een percentage van je uitgavenbedrag van $100 (10% of meer voor sommige winkels) en voegt dit percentagebedrag toe aan je persoonlijke financiën. Acorns Earn is een uitstekende manier om uw portefeuille te creëren, die uw bijverdiensten rechtstreeks op uw pensioenbankrekening zal storten.

Robinhood

Robinhood is een gratis app waarmee u kunt handelen met een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface en uw financiële toekomst veilig kunt stellen. Het biedt commissievrij beleggen en heeft momenteel meer dan 21 miljoen actieve klanten. De Robinhood app is uitzonderlijk gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te gebruiken door beginners. Het stelt gebruikers in staat om binnen enkele minuten een account aan te maken. Op de Robinhood app kunt u investeren in de volgende categorieën met betrekking tot deze app, waaronder:

Cryptocurrency

Beurs

Opties

Goud

ETF's

Robinhood app heeft twee hoofdrekeningen cash management en brokerage, en zijn investering is beschikbaar voor 5.000 aandelen. En het ding dat maakt deze app uniek is zijn 24/7 telefonische ondersteuning.

Werken apps die geld verdienen?

Ja, natuurlijk, geld verdienen apps werken. Maar je moet duidelijk onthouden dat de verdiensten niet zo hoog zijn als je verwacht van een gewone baan. Het zou beter zijn als u realistische verwachtingen had. In de meeste gevallen kan het potentieel van uw verdiensten relatief beperkt zijn. Het zou het beste zijn als je niet volledig afhankelijk bent van deze apps voor brood en boter. Maar u kunt in uw vrije tijd extra geld verdienen met deze apps om geld te verdienen.

Tegelijkertijd kunt u met verschillende gratis apps een aanzienlijk bedrag verdienen als u ze consequent gebruikt. Bijvoorbeeld de categorie cash-back winkelen. Met cash-back apps kun je tot $100 besparen of beloningen verdienen voor toekomstige kortingen. Als u geen cash-back apps gebruikt, geeft u misschien extra geld uit aan uw boodschappen. Maar als je cash-back shopping apps in je toegang hebt, kun je geld besparen en dat geld uitgeven aan noodzakelijk werk of geld sparen voor je toekomst.

Dan komt een andere beste side hustle app waarmee gebruikers een knappe hoeveelheid geld kunnen verdienen door die apps te gebruiken. Deze apps omvatten Fiverr, DoorDash en Uber. Deze categorieën apps bieden echt werk; soms krijgen gebruikers tips als ze goed werken.

Daarnaast geven sommige fitness apps je geld om af te vallen. Ja, je leest het goed! Je moet je doel stellen van hoeveel gewicht je in een bepaald tijdsbestek gaat verminderen en krijgt betaald als je het haalt. Maar tegelijkertijd moet je ook een paar dollar op je rekening zetten; deze apps zijn gewoon motiverend voor je gewichtsverlies reis.

Wat zijn goede apps om thuis geld te verdienen?

Er zijn veel apps die beloven online geld te verdienen, maar ze verzamelen al je gegevens van je mobiele telefoons en verspillen je geld, tijd en energie in plaats van je te helpen geld te genereren. Dit artikel heeft een lijst gemaakt van goede apps die betalen en geld verdienen door thuis te blijven, waarbij de top twee de moeite waard en legitiem is. Zoals hierboven, beschrijf alle apps in detail; het is beter om de onzin te snijden en die apps te benoemen die de prioriteiten betalen.

De eerste is side hustle apps: naar onze mening, als je je tijd investeert om geld te verdienen, moet je goed betaald krijgen. Plus, met deze apps kun je je fundamentele vaardigheden laten zien, zoals Fiverr en Upwork, en vele andere freelancing platforms stellen hun gebruikers in staat om hun diensten te verkopen en geld te verdienen volgens hun eisen. Deze diensten kunnen ook worden gebruikt voor uw ondernemerschap, zoals website werk, content schrijven, video creatie, en vele anderen.

Onze tweede keuze is Swagbucks; zoals u weet heeft deze app een grote verscheidenheid aan categorieën, en gebruikers kunnen elke categorie van hun interesse kiezen en geld verdienen. Je hebt zoveel mogelijkheden om geld te verdienen door slechts één app te downloaden, en je kunt video's bekijken, spelletjes spelen, browsen, doneren of een enquête invullen.

Wat zijn de beste apps om geld te verdienen in mijn vrije tijd?

Laten we eerlijk zijn. De meesten van ons zouden graag meer geld in hun portemonnee hebben. Misschien wil je beginnen met sparen voor een belangrijke aankoop, zoals een huis, of wil je de omvang van je spaarrekening vergroten. Misschien wilt u geld sparen om uzelf af en toe te trakteren op een gezichtsbehandeling en massage in dat kuuroord waar u graag komt.

Wat uw financiële doelstellingen ook zijn, meer geld hebben zou uw levenskwaliteit verbeteren. Gelukkig is het vinden van parttime werk niet nodig om deze droom te realiseren. Met de apps die we zullen behandelen, kunt u geld verdienen in uw vrije tijd en over alle faciliteiten beschikken waar u van houdt.

Als je deze rubriek leest, betekent dit dat je prioriteit ligt bij geld verdienen in je "vrije tijd", dus we stellen voor om voor DoorDash en Uber te gaan. Met DoorDash en UberEats kun je een stevige hoeveelheid geld verdienen, alleen al door het eten op de juiste bestemming te bezorgen. En je kunt soms ook fooien krijgen als je de kans krijgt om gulle klanten te ontmoeten.

De tweede optie is Gaming apps, mensen hebben de neiging om games te spelen wanneer ze vrije tijd vinden, dus het is de beste tijd om de verveling te doden en dubbele traktatie door het spelen van games en het verdienen van geld. Maar je kunt niet zomaar google play openen, een spel downloaden en beginnen te spelen; betalen voor games is een beetje lastig, of je moet de expertise hebben om te winnen van je tegenstander. Wees dus eerst voorbereid, lees alle regels en voorschriften van het spel, en speel dan; Good Luck!

Hoe kom je geen oplichters tegen?

Als u geld wilt verdienen met apps, moet u een aantal dingen in gedachten houden bij het downloaden van apps die geld opleveren.

Ten eerste, begrijp dat apps uw gegevens verzamelen, inclusief algemene details over uw demografische gegevens (leeftijd, locatie, enz.) en meer privé-informatie zoals wat u het meest surft, uw interesses volgens uw zoekgeschiedenis, en alle online patronen. Als het verzamelen van gegevens door de app u stoort, lees dan de privacyverklaring van de app.

Natuurlijk is het privacybeleid vaak in formele of technische taal geschreven. Het is verstandig om de FAQ's op de website of het platform van het bedrijf of de kennisbank te controleren en te lezen om te zien of ze eenvoudig te begrijpen informatie bieden over welke gegevens moeten worden verzameld, de reden achter het verzamelen van deze gegevens, en hoe ze gaan worden gebruikt.

Dan komt de ernstige kwestie van veiligheidsredenen voor persoonlijke financiën, zoals bankrekeninginformatie en bank login wachtwoorden. Bij sommige apps moet u uw login, wachtwoord en routeringsnummer invoeren. Of koppelen uw bankrekening via een externe leverancier zoals Stripe om betaling te krijgen van apps die geld verdienen. Diensten als Stripe worden doorgaans als veilig beschouwd. Daarom vinden wij dat u zich op uw gemak moet voelen als u ze gebruikt, omdat apps als Stripe en plaid een goede reputatie hebben en uw gegevens niet openbaar maken of verkopen.

Let bij het beoordelen van apps die geld opleveren vooral op de beoordelingen van gebruikers door hun recensies, met name die in de iOS App Store en Google Play store. Bedrijven zijn niet toegestaan en hebben geen toegang tot het wijzigen of verwijderen van beoordelingen die verschijnen op de officiële app stores, in tegenstelling tot sommige andere gebruikersbeoordelingsplatforms. Als een app oplichterij is, zul je dat dus waarschijnlijk meteen merken aan de hand van de gebruikersbeoordelingen.

Stel dat je recensies leest die niet in het voordeel van de app zijn. In dat geval is het raadzaam weg te blijven van de app als veel klanten problemen ondervinden met geldopnames of geen hulp krijgen van de klantenservice.

Daarnaast kunt u zoeken op populaire platforms, bijvoorbeeld Quora, Reddit en vele andere, waar gebruikers hun interacties met verschillende apps bespreken.

Richtlijnen om oplichting te vermijden

Welke mobiele betaalapp u ook kiest, professionals uit de sector adviseren u deze richtlijnen te volgen om veilig te zijn voor oplichters:

Stuur alleen geld naar iemand die je kent; zorg ervoor dat je hun telefoonnummer of e-mailadres hebt als je dat doet. Zet beveiligingsopties op uw specifieke app en uw smartphone. Deze beveiligingen omvatten multi-authenticatiefactoren die een vingerafdruk, een pincode of gezichtsherkenning kunnen vereisen. Gebruik een sterk wachtwoord dat niet gemakkelijk te raden is; voeg bijvoorbeeld cijfers, alfabetten en symbolen toe om een sterk wachtwoord te maken. Bovendien houden vingerafdrukfuncties of tweefactorauthenticatie uw smartphone veilig. Probeer uw smartphone niet te koppelen aan uw bankrekening of bankpas; gebruik een creditcard om betalingen te doen. Wanneer u een betaling verstuurt of ontvangt, zorg er dan altijd voor dat de geldoverdracht is voltooid. Stuur nooit geld om een prijs of prijsvraag op te halen.

De conclusie

Dit artikel legt uit dat het mogelijk is om geld te verdienen met een app. Als je op zoek bent naar een app om dat te doen, behoren de hierboven genoemde apps tot de beste apps om online geld te verdienen, en dat is makkelijk geld verdienen terwijl je op je bank zit of een spelletje speelt. Deze zijn must try en als je ze al gebruikt, probeer ze dan te gebruiken om geld te verdienen.

Maar vergeet niet, de meeste van de geld verdienen apps zal alleen wat extra geld voor u, en uw keuken geld kan niet afhankelijk zijn van het meestal.



