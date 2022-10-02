هل تريد أيضًا كسب المال بسهولة من تطبيق بسيط بدلاً من استخدامه لأغراض مختلفة؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذا المنشور لك. نستخدم جميعًا الهواتف المحمولة في كل مكان ومعظم أيامنا هذه لأنها ليست مجرد حاجة ولكن أيضًا كل شيء أصبح ممكنًا الآن مع التطبيقات الموجودة بداخله. تحمل الهواتف المحمولة الجزء الأكبر من استخدام الإنترنت وتستخدم أيضًا في المهام اليومية البسيطة. يتم إجراء التداولات اليومية على الهواتف المحمولة.

سواء لدفع فاتورة أو شراء شيء ما أو التقدم لوظيفة أو طلب طعام. يمكنك فعل كل شيء بالضغط على زر في الهاتف المحمول. يمكن أن يكون السبب وراء ذلك هو الجدول الزمني والروتين المزدحم في الوقت الحاضر ؛ بطريقة ما ، يحرص الناس على الحصول على طريقة أكثر وضوحًا لإنجاز الأمور. لهذا السبب تزداد شعبية الإنترنت والتطبيقات والهواتف المحمولة ، وينمو سوق الإيرادات أيضًا سنويًا.

يمكنك استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة للعديد من الأشياء التي تتطور يومًا بعد يوم. هل فكرت يومًا في إمكانية ربح نقود إضافية باستخدام تطبيق أو ممارسة لعبة أو التسوق؟ إذا كان الجواب بالنفي ، فأنت بحاجة إلى التفكير مرة أخرى لأنه من الممكن القيام بذلك. حيثما يكون استخدام الإنترنت والتطبيقات ممكنًا ، كيف سيكون كسب المال أمرًا صعبًا؟

نحن هنا لا نتحدث عن آلاف الطرق لكسب أموال إضافية عبر الإنترنت يمكن استخدام تلك التطبيقات التي تستخدمها عدة مرات في اليوم لكسب المال منها. لذا ، نعم ، هذا ممكن ، ولا توجد طريقة واحدة ، ولكن هناك آلاف الطرق إذا كنت تريد أيضًا كسب أموال إضافية من التطبيق.

كيف تجني التطبيقات المال؟

عندما يتم تطوير تطبيق ، بغض النظر عن الغرض منه والمشتريات المجانية أو المدفوعة أو داخل التطبيق ، يمكن للتطبيقات دائمًا أن تجني لك المال إذا كنت تملكه. يمكنك دائمًا إنشاء التطبيق المطلوب من نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster. ستتطرق هذه المقالة بإيجاز إلى كيفية جني التطبيق للأموال لأن الموضوع الرئيسي هو كيف يمكنك كسب المال من التطبيقات المثبتة.

فيما يلي أفضل الطرق التي يمكن من خلالها لأي تطبيق كسب المال:

تسييل

الروابط التابعة

الإعلان داخل التطبيق

الاشتراكات

عمليات الشراء داخل التطبيق

الرعايات

حتى إذا قمت بتطوير تطبيق مجاني للاستخدام ولا يقدم أي عمليات شراء داخل التطبيق ، فإن ميزات كسب المال هذه موجودة دائمًا لكسب المال من التطبيق الذي أنشأته. هل أنت مهتم بإنشاء تطبيقك؟ تحقق من AppMaster ، الذي يوفر طريقة سحب وإفلات سهلة لتطوير التطبيقات بدون تشفير وكسب أموال سهلة بالطرق المذكورة أعلاه.

كيف يمكنك كسب المال أثناء استخدام التطبيق؟

يبدو كسب المال باستخدام التطبيقات كمستخدم مثل المال السهل ، والقيام بذلك موجز نسبيًا ويمكن الوصول إليه. تقدم العديد من التطبيقات تنزيل التطبيق ببساطة من متجر التطبيقات وإنشاء ملفك الشخصي الكامل مع التفاصيل الخاصة بك. قد يعرض عليك الآخرون رابط الراعي لمشاركته مع أصدقائك وعائلتك ؛ كما يسجل العديد من الأشخاص ، فإن هذا الرابط سيجعلك تحصل على المال. لكن كل هذا يتوقف على الاحتمالات ونوع التطبيق الذي تستخدمه والغرض الذي يخدمه التطبيق يلعب أيضًا دورًا مهمًا.

يتطلب كسب المال من خلال التطبيقات بعض عمليات التأكيد. كل تطبيق له فترة مختلفة. لا تقع في حب التطبيقات التي تدعي كسب المال دون موافقة مسبقة أو تأكيد. هذه في الغالب خداع واحتيال. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم تطبيق أوبر وترغب في كسب المال ، فستكون عملية الموافقة والتأكيد مطلوبة ، والتي قد تستغرق ما يصل إلى 7 أيام عمل. لأنه قبل إعطائك المال ، سيحصلون على دليل على مصداقيتك مع ربما تفاصيل الترخيص الخاصة بك حتى تظل موثوقيتها آمنة أيضًا.

من ناحية أخرى ، تسمح العديد من التطبيقات بجني الأموال دون أي تأكيد أو عملية تسجيل طويلة. تدعم معظم التطبيقات PayPal للمدفوعات ، لذا قبل الحصول على أموال التطبيق ، قم بتنشيط حساب PayPal الخاص بك.

لماذا توفر التطبيقات المال لاستخدامها؟

يمكن أن يكون ذلك جزءًا من استراتيجية التسويق وزيادة مستخدمي التطبيق. لكن العمق شيء أكثر من ذلك. يستثمر مالكو التطبيق أموالهم في تطبيقاتهم ويأخذون المال لوضع إعلانات البانر أو إعلانات الفيديو على تطبيقات أو مواقع أو شركات أخرى لكسب المال منها. للقيام بذلك ، فإنهم يتقاضون رسومًا باهظة. المبلغ الذي يقدمونه للمستخدم من خلال تقنية جني الأموال لا يُقارن بذلك ، لذلك يسهل عليهم الدفع لك ، وفي المقابل:

اجمع بياناتك وقم ببيعها لمنصات الطرف الثالث ، ومعظمها شركات الاستطلاعات عبر الإنترنت. إنهم بحاجة إلى أشخاص لجمع البيانات وملء الاستبيانات.

يتم أخذ نسبة مكافأة بعد كل معاملة من الشركات.

احصل على أموال عن طريق العمولة بالنقر فوق الرابط المحول إلى مواقع ويب أخرى أو تجار تجزئة.

Rakuten هو الأفضل ربحًا للأسباب المذكورة أعلاه من بين تطبيقات كسب المال. لذلك ، ليس الأمر كما لو أنهم يفضلونك من خلال توفير طرق لكسب المال ولكن دائمًا ما يحصلون على إيرادات أفضل بمقدار 10 أضعاف أو شيء في المقابل منك. إنه عمل يعتمد على الأخذ والعطاء لهم ولكم. يمكن أن تكون معلوماتك وتعليقاتك وتعليقاتك وما إلى ذلك. باختصار ، إنها نوع من التداول لك ولهم ، لذا اختر بحكمة.

ما هو أفضل تطبيق لكسب المال؟

الجواب ليس واحدًا ، لأن اختيار أفضل تطبيق لكسب المال يمكن أن يعتمد على العديد من العوامل. ضع في اعتبارك هؤلاء قبل اختيار أفضل تطبيق لك لكسب المال ؛

عوامل يجب البحث عنها قبل اختيار التطبيق

هذه هي الاعتبارات التي يجب أن تتطلع إليها قبل اتخاذ قرار واختيار تطبيقات كسب المال ، بما في ذلك:

كم يقدم التطبيق

تدعي التطبيقات المتعددة المتوفرة في السوق أنها تطبيقات تكسب المال ، لكن معظمها لا يتأهل حتى لمنحك ربحًا قدره بضعة دولارات في الشهر. أثناء التفكير في كسب المال من التطبيقات ، يجب أن تضع في اعتبارك أن معظم التطبيقات لن تجعلك ثريًا أو قادرًا على شراء فنجان من القهوة في يوم واحد. ابحث عن النسب المئوية التي سيدفعونها ومدى سهولة وصدق أموالهم.

سدد دينك

تحتاج إلى اختيار التطبيقات بناءً على المبلغ الذي تريد كسبه. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في جني مئات أو آلاف الدولارات شهريًا ، فمن المستحيل القيام بذلك عن طريق ملء الاستبيانات. يجب عليك استخدام تطبيقات مثل Uber و Upwork و Fiverr و TaskRabbit. هذه التطبيقات هي فرص أفضل لكسب أموال جيدة من غيرها وستدفع لك المزيد.

تأكيد

هناك عامل آخر يجب مراعاته وهو تحديد مقدار العمل الذي ترغب في تكريسه لمهمة ما أو الالتزام به. هل تريد استخدام هاتفك الذكي فقط لأداء مهام سريعة أثناء الاستلقاء على الأريكة أو الاستمتاع بفنجان من القهوة؟ أو هل تفضل التسوق والسفر والتفاعل مع العملاء وأداء العمل البدني؟ عادةً ما ترتبط كمية الدفع ارتباطًا مباشرًا بكمية العمل المطلوب إنجازه. على سبيل المثال ، في TaskRabbit ، فإن نقل الأثاث يدفع أكثر من إكمال دراسة استقصائية مدتها دقيقتان.

طريقة الدفع او السداد

تتيح لك بعض التطبيقات صرف المدفوعات. في معظم الأحيان ، يتم استخدام حساب PayPal لتسهيل عمليات السحب. من ناحية أخرى ، تتطلب بعض التطبيقات منك إرسال شيك بالبريد. تكافئك التطبيقات الأخرى بالنقاط والخصومات وبطاقات الهدايا بدلاً من النقود.

لذلك ، لن تكون مجموعة صغيرة من نقاط ستاربكس أو بطاقات هدايا أمازون كافية لدعمك أو السماح لك بشراء الغداء لنفسك. ومع ذلك ، إذا كنت تقوم فقط ببعض المهام البسيطة ، فهذا مقبول لأنك لا تضع كل وقتك فيه. تنطبق حدود الاسترداد على العديد من تطبيقات كسب المال. قد لا تتمكن دائمًا من سحب الأموال. لذا قبل أن تبدأ ، اقرأ بعناية جدول الدفع والاتفاقيات.

التمويل الأولي

هناك العديد من التطبيقات المجانية ، لكن بعض التطبيقات تطلب رسوم استثمار أو رسوم دخول ، بينما يمكن الانضمام إلى تطبيقات أخرى مجانًا. على سبيل المثال ، تبلغ تكلفة عضوية تطبيق Acorns 3 دولارات شهريًا. أو تأخذ Fiverr 20٪ من مبيعاتك ولكنها تمنحك فرصة أفضل لعرض مهاراتك على جمهور عالمي. هذه التكاليف منخفضة نسبيًا بشكل عام ، مثلها مثل الاستثمارات الأولية. من الأفضل استخدام التطبيقات المجانية إذا كنت لا تريد إنفاق أي أموال.

سلطة التطبيق

قبل تنزيل أي تطبيقات محمولة تدفع لك وتكسب المال ، قم ببحثك. تحقق من أن التطبيق يحتوي على الكثير من المراجعات الإيجابية. لمعرفة ما يقوله العملاء غير الراضين ، اقرأ التقييمات السيئة. عادةً ما تكون جميع هذه التطبيقات التي تتطلب التسجيل عبارة عن عنوان بريد إلكتروني. قد تكون التطبيقات التي تطلب معلومات حساسة احتيالية. تضمن العديد من التطبيقات أنها لن تبيع بياناتك. استخدم تطبيقًا ذا سمعة جيدة إذا كانت الخصوصية مهمة بالنسبة لك.

ما هي أفضل التطبيقات لكسب المال بسرعة؟

تتوفر العديد من تطبيقات كسب المال عالميًا أو محليًا لكسب المال بخلاف عملك المعتاد. يعطونك في الغالب نقودًا بدوام جزئي. لا يتعلق الأمر بضرورة تكريس كل وقتك وطاقتك فيه ، ولكن يمكنك كسب المال عندما يكون لديك وقت فراغ ، أو عندما تتسوق ، أو تلعب من أجل المتعة ، أو تعاني عند السفر إلى مكتب. في هذه المقالة ، قمنا بإدراج التطبيقات بشكل قاطع لتجعلك تفهم بشكل أفضل وفقًا لاهتماماتك.

دعنا نلقي نظرة على بعض فئات التطبيقات الشائعة.

تطبيقات استرداد النقود

تطبيقات الألعاب

تطبيقات جانبية

تطبيقات الدخل السلبي

تطبيقات الاستثمار

تحقق من الفئات بالتفصيل وخيار التطبيقات للاختيار من بينها.

تطبيقات استرداد النقود

تدفع تطبيقات الاسترداد النقدي وتمنحك خصمًا بنسبة 1-10 ٪ على الشراء. هناك العديد من تطبيقات استرداد النقود مثل Ibotta و Dosh و Rakuten وغيرها عندما تطلب شيئًا عبر الإنترنت ويتم توصيله في غضون أسبوع. تسمح لك بتوفير المال في كل مرة عند الشراء عبر الإنترنت. لا يقتصر الأمر على استرداد الأموال فحسب ، بل توفر بعض التطبيقات نقاطًا يمكنك استبدالها كإقطاع في الأسعار على مشترياتك المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك ، تمنحك بعض التطبيقات أيضًا مكافآت حتى إذا كنت تشتري من المتاجر الفعلية ؛ كل ما تحتاجه هو إيصال. فيما يلي بعض التطبيقات الشائعة بناءً على المكاسب المحتملة والخبرة باستخدام التطبيقات التي تدفع بمرور الوقت. تحقق من قائمة أفضل تطبيقات استرداد النقود للدفع.

إبوتا

Ibotta هي واحدة من أفضل تطبيقات كسب المال والمعروفة التي تدفع وتتيح لك الحصول على مكافآت على مشترياتك عبر الإنترنت وفي متجر فعلي. إنها شريكة مع أكثر من ألف تاجر ، مما يسمح لمستخدميها بإعادة نسبة مئوية من المال على المشتريات. لدى Ibotta موقع ويب وتطبيق جوّال لأنظمة تشغيل iOS و Android على متجر تطبيقات Google. بمجرد تنزيل التطبيق المجاني ، يُسمح لك باختيار المتاجر التي تختارها والحصول على أموال من خلال عدة عروض.

تقدم Ibotta مكافأة تسجيل لمستخدمي التطبيق الجدد بقيمة 20 دولارًا وتتيح لك مشاركة رموز الإحالة مع الأصدقاء والعائلة. إذا قام أصدقاؤك بالتسجيل من خلال الرابط الخاص بك ، فستحصل على مكافأة قدرها 50 دولارًا فقط إذا كان لديك 20 دولارًا في حسابك.

يسمح لك Ibotta بسحب أموالك باستخدام حساب PayPal أو Venmo ، أو يمكنك استخدامه لشراء أي عنصر من متجر من اختيارك. باستخدام Ibotta ، يمكنك استخدام نقاطك في المتاجر الفعلية ؛ كل ما عليك فعله هو مسح الإيصال ضوئيًا أو تحميله في متجر البقالة أو إذا كنت تقوم بأي عمليات شراء كبيرة في المنزل.

إحضار المكافآت

Fetch Rewards هو تطبيق آخر يسمح لك بربح المكافآت واستردادها للحصول على أموال ببطاقات الهدايا. يسمح لك بتحميل الإيصالات في أي صيدلية أو محل بقالة أو محل لبيع الخمور أو متجر تفضله ؛ لا يهم ما تتسوق من أجله أو المكان الذي تتسوق منه أكثر من غيره. ولكن يجب أن تكون علامة تجارية شريكة لكسب المكافآت. متوفر في كل من متجر Google play ومتجر تطبيقات iOS .

يمكنك استبدال نقاطك في أي متجر تقني ، ومتجر ملابس ، وعشرات من خيارات التخزين الأخرى المتاحة. العيب الوحيد لجلب المكافآت هو أنه يدفع بضعة سنتات على كل إيصال ، على الرغم من أنك في حالة شراء منتجات برعاية ، فسوف تحصل على نقاط المكافأة. تشمل المنتجات الدعائية بشكل أساسي العناصر المنزلية التي تعتبر ضرورة أساسية للجميع ، والتي ستشتريها على أي حال.

راكوتين

Rakuten هي عبارة عن منصة تسوق عبر الإنترنت تدفع أعلى استرداد نقدي من تطبيقات استرداد النقود الأخرى. إنها شريكة مع أكثر من 2500 متجر تعيد لك النقود على مشترياتك في كل مرة. يمكنك إنشاء حسابك المجاني والبدء في كسب المال مع Rakuten. يحصل الأعضاء الجدد على مكافأة تسجيل بقيمة 10 دولارات ومكافأتهم بعد إنفاق 25 دولارًا في متجر شركاء Rakuten في غضون ثلاثة أشهر. متوفر في كل من متجر google play ومتجر تطبيقات iOS.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا الاستفادة من نقود إضافية بقيمة 25 دولارًا من خلال مشاركة رابط الإحالة مع أصدقائك وعائلتك والحصول على مكافآت نقدية بعد إجراء عمليات الشراء. يتم الدفع لك من خلال شيك ، أو تحتاج إلى أن يكون لديك حساب PayPal.

هناك ثلاث طرق لكسب النقود.

من خلال موقع متجر Rakuten عبر الإنترنت ، بعد شراء العنصر من متجرك المفضل ، ستسترد نقودك تلقائيًا.

يمكنك تنزيل ملحق زر استرداد النقود Rakuten الذي سيُعلمك عندما تشتري شيئًا من المتجر الشريك لتنشيط استرداد أموالك. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح لك تطبيق الرموز الترويجية على المنتجات التي ترغب في شرائها.

لدى Rakuten تطبيق تسوق متاح لكل من iOS و Android. يحب بعض الأشخاص استخدام تطبيق تسوق بدلاً من الكمبيوتر لفتح متاجر عبر الإنترنت ؛ قم بتنزيل تطبيق Rakuten cashback ، وهو وسيلة للتسوق عبر الإنترنت.

رأسًا على عقب

يتوفر تطبيق استرداد نقدي شهير آخر على تطبيقات iOS و Android على متجر تطبيقات Google Play والأجهزة. يسمح لك Upside بمسح إيصالك ضوئيًا وكسب مكافآت لمحلات البقالة والمطاعم ومحطات الوقود. يعمل الاتجاه الصعودي مع 20000 شركة ، بما في ذلك شل وبرغر كينج و Kmart و Dunkin 'Donuts وغيرها الكثير. بمجرد الانتهاء من التسوق ، يمكنك تحميل صورة الإيصال في التطبيق والحصول على النقاط والمكافآت بعد التحقق من الاستلام. يمكنك سحب مكافآتك من خلال بطاقات الهدايا أو الشيكات أو نقد PayPal. وتسمح لك بسحب أموالك برسوم قدرها 1 دولار ، ولكن بمجرد أن يصل رصيدك إلى 10 دولارات ، يمكنك سحبه مجانًا.

تطبيقات الألعاب

تعد تطبيقات الألعاب طريقة رائعة للحصول على متعة مضاعفة وكسب المال والاستمتاع. في معظم الحالات ، يتعين عليك الدفع مقابل لعب بطولات الألعاب إذا كنت ترغب في كسب نقود حقيقية. مبلغ الدخول صغير (بضعة سنتات).

تطبيقات الألعاب هذه هي الأعلى تصنيفًا ، مع تصنيفات عالية ومراجعات جيدة. لا يتعلق الأمر بكونك مقيدًا بالدفع مقابل كل لعبة ، ولكن يمكنك أيضًا لعب ألعاب مجانية وكسب نقاط للعب القسائم أو المكافآت ولكن ليس النقد الحقيقي. دعنا نخفف تطبيقات الألعاب الشهيرة والمطلوبة التي تدفع وتكسب المال في الوقت الفعلي. متوفر في كل من متجر تطبيقات Google play ومتجر تطبيقات iOS.

بنغو التعتيم

Blackout bingo هو تطبيق مجاني لكسب جوائز نقدية من خلال ممارسة الألعاب. إنه أحد أفضل تطبيقات كسب المال حيث تكسب المال من خلال ممارسة الألعاب ضد مستخدمين آخرين. الشخص الذي ينتبه سيفوز ويكسب أفضل المال. في بداية هذه اللعبة ، تم تقديمها كلعبة حظ ؛ فيما بعد ، أصبحت لعبة المهارات والسرعة. تستغرق الجولة الواحدة من كل لعبة حوالي دقيقتين ، وخلال ذلك ، يمكنك كسب المال بسرعة ، ولكن البطولات بالمال الحقيقي واسترداد النقود غير متوفرة حتى الآن في AR و CT و SD و IL و IN و ME و LA و DE .

في الوقت الحاضر ، يحتوي Blackout bingo على أكثر من 75000+ تقييم مع تصنيف 4.5 نجوم. وهي متوفرة على متجر تطبيقات آبل وتطبيق أندرويد على متجر تطبيقات جوجل بلاي. إذا كنت ترغب في كسب المال مباشرة بعد تنزيل اللعبة ، فأنت بحاجة إلى إيداع أموالك الخاصة بشكل مباشر 60 سنتًا للعب مجموعة الألعاب هذه بقيمة 1 دولار و 755 دولارًا وكسب المال. ومع ذلك ، يمكنك المشاركة في الألعاب المجانية وكسب Zs (عملة اللعبة). يمكنك استبدال Zs بالبضائع أو بطاقات الهدايا. سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لإنشاء تذاكر كافية لاسترداد Zs الخاصة بك بالمكافأة النقدية التي ستجعلك تلعب ألعابًا لكسب المال.

مكعب سوليتير

مثل Blackout bingo ، إنها أيضًا منصة ألعاب دورات تتطلب مهارات لأنه بدون مهارات ، ستخسر أموالك. يحصل كل شخص على نفس المجموعة في اللعبة ، والشخص الذي ينتهي بأكبر عدد من النقاط سيفوز ويكسب المال. يمكنك لعب Solitaire cube مجانًا واستبدال نقاطك ببطاقات الهدايا ، لكن الحصول على نقاط كافية سيستغرق وقتًا طويلاً.

يمكنك الدفع مقابل ممارسة الألعاب وربح أفضل الأموال ، حيث تبدأ رسوم الدخول هذه من 60 سنتًا. الحد الأقصى للسعر الذي تدفعه هو 210 دولارًا. إنه تطبيق ألعاب جيد التصنيف متاح للتنزيل من متجر تطبيقات Google Play و iOS.

خطأ

Mistplay هو أحد أفضل تطبيقات كسب المال المتوفرة على متجر تطبيقات iOS ومتجر تطبيقات Google play ، مع أكثر من 10 ملايين تنزيل. يجد الناس أنه برنامج ولاء للاعبين. كلما لعبت Mistplay ، زادت الأموال التي تكسبها. يجب على اللاعبين أحيانًا رفع المستوى وتجاوز المعالم أو تقديم ملاحظات للعبة. يمكنك استرداد نقاط بطاقة الهدايا الخاصة بك لدى تجار التجزئة المعروفين مثل متاجر Nintendo و Starbucks و Amazon وما إلى ذلك ؛ يمكنك أيضًا الحصول على أموالك في حساب PayPal الخاص بك. يمكنك سحب ما لا يقل عن 5 دولارات وهو 1500 نقطة داخل اللعبة.

Swagbucks

Swagbucks هو تطبيق آخر يمكن الوصول إليه متاحًا على iOS ومتجر تطبيقات google. هناك العديد من الألعاب المتاحة للعب على Swagbucks وكسب أموال جيدة. إلى جانب الألعاب ، هذا التطبيق مجاني ويسمح لك بأداء أنشطة مختلفة عبر الإنترنت وكسب أموال حقيقية.

تشمل أنشطة Swagbucks عبر الإنترنت ما يلي:

يلعب ألعابا

مشاهدة فيديوهات

الرد على الاستطلاعات

الأكل في المطاعم

التسوق عبر الإنترنت أو المتجر الفعلي

التبرع / الجمعيات الخيرية

محرك بحث افتراضي.

يمكنك استبدال نقاطك ببطاقات الهدايا مثل بطاقات هدايا أمازون أو نقد PayPal.

تطبيقات جانبية

تفتح تطبيقات الصخب الجانبي العشرات من فرص الكسب فقط باستخدام هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول. متوفر في كل من متجر تطبيقات google play ومتجر تطبيقات iOS. نظرًا لأن العالم قد تغير بعد وباء عام 2019 ، فإن الناس يدعمون العمل من المنزل والعمال عن بعد .

كل ما تحتاجه هو جهاز كمبيوتر محمول أو هاتف ذكي لكسب المال وتغيير طريقة دخلك التقليدي. تتيح لك التطبيقات الجانبية أن تكون مرنًا. يمكنك العمل وقتما تشاء وتقديم عملك في أي مكان في جميع أنحاء العالم. فيما يلي بعض أفضل أمثلة التطبيقات الجانبية.

اوبر

من منا لا يعرف شيئًا عن تطبيق أوبر؟ يتيح لك كسب المال بطريقتين باستخدام تطبيق واحد. الأول هو مشاركة الركوب ، والثاني هو UberEats ، الذي يقدم طلبات الطعام في الخارج.

تضم أوبر أكثر من 100 مليون عضو نشط في أكثر من 900 مدينة. يكسب سائقو أوبر مبلغًا كبيرًا من المال ، مما يتيح لهم المرونة في العمل وقتما يريدون دون أي جدول زمني مقيد. يفتحون تطبيق Uber ويجعلون أنفسهم متاحين للعمل ومناسبين لقبول الطلبات القادمة في طريقهم.

هل سمعت عن DoorDash؟ UberEats هو نفسه. يمكنك توصيل الطعام من المطاعم المحلية إلى الوجهة المحددة باستخدام سيارتك ، مثل الدراجة أو السيارة أو الدراجة أو حتى سيرًا على الأقدام. متوفر في كل من متجر تطبيقات google play ومتجر تطبيقات iOS.

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يسمح لسائقي أوبر بالحصول على رواتبهم في اليوم الذي يقدمون فيه الطعام أو يقودون الناس. يقبل Uber المدفوعات الفورية من السائقين حتى يتمكنوا من الحصول على بضعة دولارات في نفس اليوم بدلاً من الانتظار طويلاً لتلقي الدفع في حسابك المصرفي.

فايفر

يعد Fiverr أحد أفضل التطبيقات لكسب المال عبر الإنترنت وبسرعة عن طريق بيع مهاراتك عبر الإنترنت. هذه منصة مستقلة وتطبيق يستخدم على نطاق واسع من قبل المستقلين لعرض مواهبهم عبر الإنترنت. يتوفر Fiverr كتطبيق android في متجر تطبيقات google play وتطبيق iOS.

إنه سوق للمشترين لشراء الخدمات المستقلة وأصحاب الأعمال الحرة للنشر عن الخدمات التي يمكنهم تقديمها لمن يحتاجون إليها. كل ما عليك فعله هو إنشاء حفلة ونشرها على Fiverr حتى يتمكن المشترون من الاقتراب منك من هناك ، وستحصل على أموال مقابل ذلك. يمكنك استخدام أي نوع من الخدمات على منصات Fiverr ، مثل تطوير مواقع الويب ، وكتابة المحتوى ، وتطوير التطبيقات ، وتحرير الفيديو ، وتصميم الشعار ، وغيرها الكثير.

Airbnb

Airbnb هو تطبيق لتأجير المنازل أو الغرف يساعدك على كسب المال عن طريق استئجار غرفة لا تستخدمها عادة. تعد Airbnb منافسة ممتازة للفنادق لأنها تمنح المرونة لتأجير غرفتك لليلة واحدة أيضًا. كل ما تحتاجه لتنزيل تطبيق Airbnb تمامًا مثل التطبيقات الأخرى وحساب الإيجار من خلاله عن طريق إضافة موقعك إليه. يمكنك تحديد أسعارك من خلال رؤية المنافسين أو أسعار الفنادق وكسب المزيد من المال معهم. متوفر في كل من متجر تطبيقات Google play ومتجر تطبيقات iOS.

DoorDash

يعد DoorDash خيارًا جيدًا لكسب المال عن طريق توصيل الطعام من المطاعم المحلية إلى الوجهات. يقدم شركاء Doordash رسوم التوصيل مقابل رسوم الخدمة. هذه فرصة ممتازة للأشخاص لكسب المال ، ويمكن لمالك المطعم الذي ليس لديه عامل توصيل ، الاتصال بـ DoorDash وجعل التسليم ممكنًا دون زيادة عدد الموظفين. يمكن للداشر أن يكسب من خلال رسوم خدمة التوصيل وقاعدة العمولة وليس كمرتب.

كيف تصبح Dasher؟

تحتاج إلى دراجة أو دراجة أو سيارة للتسليم وتأمين أصيل لتصبح قاذفًا. يمكنك اختيار وقت مرونتك باستخدام DashNow أو أيام الذروة. يمكنك أيضًا جدولة مواعيدك مسبقًا لخانات التوفر. متوفر في كل من متجر تطبيقات Google Play ومتجر تطبيقات iOS.

تطبيقات الدخل السلبي

تطبيقات الدخل السلبي هي أفضل تطبيقات كسب المال التي تدفع وتوفر لك الميزات التالية:

تدفع لك للتسوق

خصومات على مشترياتك

اربح بطاقات هدايا

تصفح الانترنت

يلعب العاب

شاهد فيديوهات

ادفع فواتيرك

تأجير الأشياء الخاصة بك وأكثر

املأ الاستبيان

تحقق من بعض تطبيقات الدخل السلبي الشائعة.

كابيتال وان للتسوق

يعد تطبيق Capital one shopping تطبيقًا مجانيًا آخر. لها ميزة فريدة تسمى حماية الأمير. مع حماية الأمير ، يمكنك المطالبة باسترداد الأموال إذا انخفضت أسعار المنتج الذي اشتريته. تطبيق Capital One Shopping متصل بعنوان بريدك الإلكتروني لتتبع مشترياتك ومساعدتك على إيداع سعر فرق المنتج في حسابك المصرفي إذا تم العثور على المطالبة.

بخلاف حماية الأمير ، يمنحك تطبيق Capital One Shopping امتيازات أخرى مثل مقارنة الأسعار من تجار التجزئة المختلفين ، وتطبيق أكواد القسيمة التلقائية ، والتسوق عبر الإنترنت. يتيح لك تطبيق Capital One Shopping أيضًا مسح الرموز الشريطية للعثور على صفقات عبر الإنترنت لنفس المنتج إذا كنت تتسوق في متجر فعلي.

Nielsen الكمبيوتر واللوحة المحمولة

يعد تطبيق الدخل السلبي هذا طريقة مباشرة للغاية لكسب ما يصل إلى 50 دولارًا سنويًا. ما عليك سوى تنزيل هذا التطبيق على سطح المكتب أو الهاتف المحمول والاستمرار في استخدام أداتك الذكية كالمعتاد. نعم! 50 دولارًا ليس مبلغًا كبيرًا يجب كسبه في السنة. ومع ذلك ، هناك فرصة لربح 10000 دولار معها. إذا كنت مقيمًا في الولايات المتحدة ، فهناك خيار لك لتحلية القدر. بمجرد الانضمام إليه ، سوف تدخل في مسابقة يانصيب.

مدمن المسح

يعتبر Survey junkie أحد أفضل تطبيقات الاستطلاع. إنها مثل مكافآت آراء google التي تقدم استبيانًا. ومع ذلك ، على عكس مكافآت google رأي التي تدفع فقط ائتمان المتجر ، يمكن أن تمنحك أموالًا حقيقية مع 4.6 تصنيفات google play و 4.4 تقييمات iOS. يضم تطبيق الاستطلاع المدمن أكثر من 10 ملايين مستخدم. يشارك الأشخاص آرائهم في تطبيقات الاستبيان ويكسبون بطاقات هدايا أو يستردونها مقابل أموال PayPal. لا توجد مكافأة تسجيل في تطبيق الاستطلاع هذا ، لكن المستخدمين الجدد يحصلون على استطلاع قصير مع مهام عالية القيمة ، على سبيل المثال ، مشاهدة مقاطع الفيديو ، وتأكيد بريدك الإلكتروني ، واستطلاع عام لبناء ملف التعريف.

بمجرد إنشاء حسابك على المدمن على الاستبيان ، ستتمكن من رؤية الاستطلاع المتاح في لوحة القيادة وعدد النقاط التي ستحصل عليها بعد إكمال هذه المهمة. على سبيل المثال ، يمكنك الحصول على 40 نقطة لملء استبيان مدته 10 دقائق. النقطة الواحدة تساوي سنتًا واحدًا. يمكنك سحب أموالك إذا وصلت إلى 5 دولارات عبر PayPal نقدًا أو استرداد بطاقات الهدايا لتجار التجزئة التاليين.

اي تيونز

وول مارت

أمازون

استهداف

ستاربكس

سيفورا

جروبون

إذا كنت ترغب في الحصول على نقود ، فيجب عليك الانتظار ليوم العمل التالي لتأكيد هويتك لأنه لا يوجد نظام تلقائي للتحقق من الهوية في تطبيق المدمن على الاستطلاع.

تطبيقات الاستثمار

إنها أفضل تطبيقات كسب المال التي توفر الحد الأدنى من الوقت والمال والطاقة وتجني المزيد من المال باستخدام هاتفك الخلوي. هناك العديد من تطبيقات الاستثمار ، ويمكنك بواسطتها كسب مبلغ كبير من المال دون استثمار قدر كبير من الوقت والوقت. تتضمن هذه التطبيقات الميزات التالية:

الأسهم الحرة

أتمتة استثمارك

حوّل فائض النقود إلى استثمار

مكافآت التسجيل

قدم عملة افتراضية

أضف نقودًا حقيقية إلى أموال التقاعد الخاصة بك

دعنا نلقي نظرة على بعض تطبيقات الاستثمار الشائعة.

عام

يستثمر الجمهور في تطبيقات الدفع سهلة الاستخدام بسبب واجهتها النظيفة وسهلة الاستخدام . يحتوي على العديد من الميزات المتقدمة للتداول والاستثمار في العديد من الأسهم ، بالإضافة إلى أنه يمنحك مكافأة تسجيل دون الحاجة إلى أي إيداع. يسمح لك بالتمكين مع مستثمرين من العديد من الشركات. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح لك التطبيق العام شراء حصص صغيرة في الشركات دون أي انخفاض في السعر الإجمالي للسهم. ليست هناك حاجة لإيداع أي سعر استثمار ، ولكن يمكنك إضافة نقاط التسجيل الخاصة بك إلى المخزون المجاني.

ثمرة شجرة البلوط

مع Acorns ، يمكنك أتمتة استثمارك بطريقتين مختلفتين:

استثمر فائضك الفائض

تتمتع Acorns بواحدة من الميزات الرائعة التي تسمى Round-Ups. إذا اشتريت شيئًا ما مقابل 15.30 دولارًا من أي متجر ، فخصص 70 سنتًا للاستثمار في حساب مشترك. ليس الأمر كما لو أنهم يأخذون أموالك بالقوة من حسابك. إنهم يأخذون نقودًا فائضة من أموالك التي تنفقها لتقريبها. معك ، يمكنك توفير المال والمساعدة في بناء محفظتك دون استنزاف طاقتك.

تكسب الجوز

لدى Acorns أكثر من المئات من شركاء تجار التجزئة ، مما يتيح لك كسب المال في كل مرة تتسوق فيها في متجر معين. لنفترض أنك تتسوق مقابل 100 دولار في وول مارت. ستحسب Acorns نسبة مئوية من مبلغ إنفاقك البالغ 100 دولار (10 ٪ أو أكثر لبعض متاجر البيع بالتجزئة) وتضيف هذه النسبة المئوية إلى تمويلك الشخصي. تعد Acorns Earn طريقة ممتازة لإنشاء محفظتك ، والتي ستوجه إيداع أرباحك الجانبية في حساب بنك التقاعد الخاص بك.

Robinhood

Robinhood هو تطبيق مجاني يتيح لك التداول بواجهة سهلة الاستخدام وتأمين مستقبلك المالي. تقدم استثمارًا بدون عمولة ولديها أكثر من 21 مليون عميل نشط حاليًا. تطبيق Robinhood سهل الاستخدام بشكل استثنائي وسهل الاستخدام من قبل المبتدئين. يسمح للمستخدمين بإنشاء حساب في دقائق. في تطبيق Robinhood ، يمكنك الاستثمار في الفئات التالية المتعلقة بهذا التطبيق ، بما في ذلك:

عملة مشفرة

تداول الاسهم

خيارات

ذهب

صناديق الاستثمار المتداولة

يحتوي تطبيق Robinhood على حسابين رئيسيين لإدارة النقد والوساطة ، واستثماره متاح لـ 5000 سهم. والشيء الذي يجعل هذا التطبيق فريدًا هو دعمه عبر الهاتف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

هل تعمل تطبيقات كسب المال؟

نعم ، بالطبع ، تطبيقات كسب المال تعمل. لكن عليك أن تتذكر بوضوح أن الأرباح لن تكون عالية كما تتوقع من وظيفة عادية. سيكون من الأفضل لو كانت لديك توقعات واقعية. في معظم الحالات ، يمكن أن تكون إمكانات أرباحك محدودة نسبيًا. سيكون من الأفضل لو لم تكن معتمدًا كليًا على هذه التطبيقات للحصول على الخبز والزبدة. ولكن يمكنك كسب نقود إضافية باستخدام تطبيقات كسب المال هذه في أوقات فراغك.

في الوقت نفسه ، تساعدك العديد من التطبيقات المجانية على كسب مبلغ كبير من المال إذا كنت تستخدمها باستمرار. على سبيل المثال ، فئة التسوق استرداد النقود. باستخدام تطبيقات استرداد النقود ، يمكنك توفير أموال تصل إلى 100 دولار أو كسب مكافآت للخصومات المستقبلية. إذا كنت لا تستخدم أي تطبيقات لاسترداد النقود ، فقد تنفق أموالاً إضافية على التسوق. ولكن إذا كانت لديك تطبيقات تسوق لاسترداد النقود في متناولك ، فيمكنك توفير المال وإنفاق هذه الأموال على أي عمل ضروري أو توفير المال لمستقبلك.

ثم يأتي بعد ذلك أفضل تطبيق جانبي آخر يتيح للمستخدمين كسب مبلغ كبير من المال باستخدام هذه التطبيقات. تتضمن هذه التطبيقات Fiverr و DoorDash و Uber. توفر هذه الفئات من التطبيقات عملاً حقيقيًا ؛ في بعض الأحيان ، يحصل المستخدمون على نصائح إذا عملوا بشكل جيد.

بالإضافة إلى ذلك ، تمنحك بعض تطبيقات اللياقة البدنية المال لفقدان الوزن. نعم ، لقد قرأتها بشكل صحيح! تحتاج إلى تحديد هدفك المتمثل في مقدار الوزن الذي ستقلله في إطار زمني محدد والحصول على أموال مقابل ذلك إذا حققت ذلك. لكن في الوقت نفسه ، تحتاج أيضًا إلى وضع بضعة دولارات في حسابك ؛ هذه التطبيقات هي ببساطة تحفيزية لرحلة إنقاص الوزن.

ما هي التطبيقات الجيدة لكسب المال من المنزل؟

تتعهد العديد من التطبيقات بجني الأموال عبر الإنترنت ، لكنها تجمع كل بياناتك من هواتفك المحمولة وتضيع أموالك ووقتك وطاقتك بدلاً من مساعدتك في جني الأموال. أنشأت هذه المقالة قائمة بالتطبيقات الجيدة التي تدفع وتكسب المال من البقاء في المنزل ، مع وجود أولويتين مهمتين جديرة بالاهتمام وشرعية. على النحو الوارد أعلاه ، قم بوصف جميع التطبيقات بالتفصيل ؛ من الأفضل التخلص من الهراء وتسمية تلك التطبيقات التي تدفع الأولويات.

أولاً ، التطبيقات الجانبية: في رأينا ، إذا استثمرت وقتك لكسب المال ، فيجب أن تحصل على أجر جيد. بالإضافة إلى ذلك ، تسمح لك هذه التطبيقات بإظهار مهاراتك الأساسية ، مثل Fiverr و Upwork والعديد من منصات العمل المستقل الأخرى التي تسمح لمستخدميها ببيع خدماتهم وكسب المال وفقًا لمتطلباتهم. يمكن أيضًا استخدام هذه الخدمات في ريادة الأعمال الخاصة بك ، مثل عمل موقع الويب وكتابة المحتوى وإنشاء الفيديو والعديد من الخدمات الأخرى.

خيارنا الثاني هو Swagbucks. كما تعلم ، يحتوي هذا التطبيق على مجموعة متنوعة من الفئات ، ويمكن للمستخدمين اختيار أي فئة من اهتماماتهم وكسب المال. لديك العديد من الخيارات لكسب المال فقط عن طريق تنزيل تطبيق واحد ، ويمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب أو التصفح أو التبرع أو ملء الاستبيان.

ما هي أفضل التطبيقات لكسب المال في أوقات فراغي؟

لنكن صادقين. سيقدر معظمنا وجود المزيد من الأموال في محافظنا. ربما تريد أن تبدأ في توفير المال لعملية شراء كبيرة ، مثل منزل ، أو تريد زيادة حجم حساب التوفير الخاص بك. ربما ترغب في توفير المال لتدليل نفسك من حين لآخر بجلسة تدليك للوجه وتدليك في المنتجع الصحي الذي ترغب في الحصول عليه.

مهما كانت أهدافك المالية ، فإن الحصول على المزيد من المال من شأنه تحسين نوعية حياتك. لحسن الحظ ، فإن العثور على عمل بدوام جزئي ليس ضروريًا لتحقيق هذا الحلم. من خلال التطبيقات التي سنتناولها ، يمكنك كسب المال في وقت فراغك والحصول على جميع التسهيلات التي تحبها.

إذا كنت تقرأ هذا العنوان ، فهذا يعني أن أولويتك هي جني الأموال في "وقت فراغك" ، لذلك نقترح عليك استخدام DoorDash و Uber. تتيح لك DoorDash و UberEats كسب مبلغ ثابت من المال بمجرد توصيل الطعام إلى الوجهة الصحيحة. ويمكنك أيضًا الحصول على نصائح في بعض الأحيان إذا سنحت لك فرصة مقابلة عملاء كرماء.

الخيار الثاني هو تطبيقات الألعاب ، حيث يميل الأشخاص إلى ممارسة الألعاب عندما يجدون وقت فراغ ، لذلك فهو أفضل وقت لقتل الملل ومضاعفة المتعة من خلال ممارسة الألعاب وكسب المال. لكن لا يمكنك فقط فتح google play وتنزيل لعبة والبدء في اللعب ؛ يعد الدفع مقابل الألعاب أمرًا صعبًا بعض الشيء ، أو أنك بحاجة إلى الخبرة للفوز ضد خصمك. لذا كن مستعدًا أولاً ، اقرأ جميع قواعد وأنظمة اللعبة ، ثم العب ؛ حظا طيبا وفقك الله!

كيف لا تصطدم بالمحتالين؟

إذا كنت ترغب في كسب المال أثناء استخدام التطبيقات ، فيجب أن تضع بعض الأشياء في الاعتبار أثناء تنزيل تطبيقات كسب المال.

أولاً ، افهم أن التطبيقات تجمع بياناتك ، بما في ذلك التفاصيل العامة حول التركيبة السكانية (العمر ، والموقع ، وما إلى ذلك) والمزيد من المعلومات الخاصة مثل أكثر ما تتصفحه ، واهتماماتك وفقًا لسجل البحث الخاص بك ، وجميع الأنماط عبر الإنترنت. إذا كان جمع البيانات من التطبيق يزعجك ، فاقرأ بيان خصوصية التطبيق.

بطبيعة الحال ، غالبًا ما تتم كتابة سياسات الخصوصية بلغة رسمية أو تقنية. من الحكمة التحقق من الأسئلة الشائعة وقراءتها على موقع الشركة على الويب أو النظام الأساسي أو معلومات قاعدة المعرفة لمعرفة ما إذا كانت تقدم معلومات سهلة الفهم حول البيانات المطلوبة لجمعها ، والسبب وراء جمع هذه البيانات ، وكيف سيتم استخدامها .

ثم تأتي القضية الخطيرة المتعلقة بالأسباب الأمنية للتمويل الشخصي ، مثل معلومات الحساب المصرفي وكلمات مرور تسجيل الدخول المصرفي. تجعلك بعض التطبيقات تدخل معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور ورقم التوجيه. أو اربط حسابك المصرفي من خلال مورد خارجي مثل Stripe للحصول على مدفوعات من تطبيقات كسب المال. عادةً ما يُنظر إلى خدمات مثل Stripe على أنها آمنة. لذلك ، نعتقد أنه يجب أن تشعر بالراحة في استخدامها لأن تطبيقات مثل Stripe و plaid تتمتع بسمعة طيبة ولن تكشف عن بياناتك أو تبيعها.

انتبه بشكل خاص إلى تقييمات المستخدمين من خلال مراجعاتهم أثناء تقييم تطبيقات كسب المال ، خاصة تلك المنشورة على iOS App Store ومتجر Google Play. لا يُسمح للشركات وليس لديها إمكانية الوصول لتغيير أو إزالة المراجعات التي تظهر في متاجر التطبيقات الرسمية ، على عكس بعض منصات مراجعة المستخدمين الأخرى. لذلك ، إذا كان التطبيق عبارة عن عملية احتيال ، فمن المحتمل أن تلاحظ ذلك على الفور بناءً على تعليقات المستخدمين.

لنفترض أنك قرأت أي مراجعات ليست في صالح التطبيق. في هذه الحالة ، يُنصح بالابتعاد عن التطبيق إذا واجه العديد من العملاء صعوبات في سحب الأموال أو فشلوا في تلقي المساعدة من خدمة العملاء.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك البحث في الأنظمة الأساسية الشائعة ، على سبيل المثال ، Quora و Reddit والعديد من الأنظمة الأخرى ، حيث يناقش المستخدمون تفاعلاتهم مع التطبيقات المختلفة.

إرشادات يجب مراعاتها لتجنب عمليات الاحتيال

بغض النظر عن تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول الذي تختاره ، ينصح المتخصصون في هذا المجال باتباع هذه الإرشادات لتكون آمنًا من المحتالين:

أرسل الأموال فقط إلى شخص تعرفه ؛ تأكد من حصولك على رقم هاتفهم أو عنوان بريدهم الإلكتروني عندما تفعل ذلك. ضع خيارات الأمان على تطبيقك المحدد وهاتفك الذكي. تتضمن هذه الأوراق المالية عوامل مصادقة متعددة قد تتطلب بصمة الإصبع أو رمز PIN أو التعرف على الوجه. استخدم كلمة مرور قوية يصعب تخمينها ؛ على سبيل المثال ، يمكنك إضافة يمكنك إضافة أرقام وحروف أبجدية ورموز لإنشاء كلمة مرور قوية. بالإضافة إلى ذلك ، تحافظ ميزات بصمات الأصابع أو المصادقة ذات العاملين على أمان هاتفك الذكي. حاول ألا تربط هاتفك الذكي بحسابك المصرفي أو بطاقة الخصم الخاصة بك ؛ استخدام بطاقة الائتمان لإجراء المدفوعات. عند إرسال أو استلام دفعة ، تأكد من إتمام تحويل الأموال في جميع الأوقات. لا ترسل أبدًا أموالًا لتحصيل جائزة أو جوائز مسابقة.

الخط السفلي

توضح هذه المقالة أنه من الممكن كسب المال من أحد التطبيقات. إذا كنت تبحث عن تطبيق للقيام بذلك ، فإن التطبيقات المذكورة أعلاه هي من بين أفضل التطبيقات لكسب المال عبر الإنترنت ، وهذا هو المال السهل للحصول عليه أثناء الجلوس على الأريكة أو اللعب. هذه يجب أن تحاول ، وإذا كنت تستخدمها بالفعل ، فحاول استخدامها لكسب المال.

لكن تذكر أن معظم تطبيقات كسب المال ستوفر لك بعض النقود الإضافية فقط ، ولا يمكن أن تعتمد أموال مطبخك عليها في الغالب. ومع ذلك ، إذا قمت بتطوير تطبيقك وحصلت على أموال ، يمكنك كسب الكثير من المال منه بشكل سلبي. لتطوير تطبيقك ، فإن طريقة التطوير بدون رمز هي الأفضل دائمًا لأنها ستسمح لك بتطوير التطبيق بدون متاعب. بمجرد إنشاء التطبيق ، يمكنك كسب المال منه من خلال تحقيق الدخل وتشغيل الإعلانات.

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