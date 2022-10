Você também deseja ganhar dinheiro facilmente com um aplicativo simples, em vez de apenas usá-lo para vários fins? Se SIM, este post é para você. Todos nós usamos telefones celulares em todos os lugares e durante a maior parte do nosso dia, porque não é apenas a necessidade, mas também tudo agora é possível com os aplicativos dentro dele. Os telefones celulares carregam a maior parte do uso da Internet e também são usados para tarefas diárias simples. As negociações diárias são feitas em telefones celulares.

Seja para pagar uma conta ou comprar algo, candidatar-se a um emprego ou pedir comida. Você pode fazer tudo pressionando um botão no celular. A razão por trás disso pode ser a agenda lotada e rotina hoje em dia; de alguma forma, as pessoas estão interessadas em obter o método mais direto para fazer as coisas. É por isso que a internet, aplicativos e celulares estão se tornando cada vez mais populares, e o mercado de receita também está crescendo anualmente.

Você pode usar aplicativos móveis para muitas coisas que estão progredindo dia a dia. Você já pensou que poderia ganhar dinheiro extra usando um aplicativo, jogando um jogo ou fazendo compras? Se NÃO, bem, você precisa pensar novamente, pois é possível fazê-lo. Onde tanto é possível com o uso da Internet e aplicativos, como será um desafio ganhar dinheiro?

Aqui não estamos falando de milhares de maneiras de ganhar dinheiro extra online pode usar esses aplicativos que você usa muitas vezes ao dia para ganhar dinheiro com eles. Então, sim, é possível, e não há um caminho, mas existem milhares de maneiras se você também quiser ganhar dinheiro extra com o aplicativo.

Como os aplicativos ganham dinheiro?

Sempre que um aplicativo é desenvolvido, independentemente de sua finalidade e das compras gratuitas, pagas ou no aplicativo, os aplicativos sempre podem gerar dinheiro se você o possuir. Você sempre pode criar o aplicativo desejado a partir de uma plataforma sem código como o AppMaster. Este artigo abordará brevemente como um aplicativo ganha dinheiro, porque o tópico principal é como você, como usuário, ganha dinheiro com aplicativos instalados.

Os melhores métodos pelos quais qualquer aplicativo pode ganhar dinheiro são os seguintes:

Monetização

Links de afiliados

Publicidade no aplicativo

Assinaturas

Compras dentro do aplicativo

Patrocínios

Mesmo que você tenha desenvolvido um aplicativo gratuito e que não ofereça compras no aplicativo, esses recursos para ganhar dinheiro estão sempre disponíveis para ganhar dinheiro com o aplicativo criado. Tem interesse em criar seu aplicativo? Confira o AppMaster, que oferece uma maneira fácil de arrastar e soltar para desenvolver aplicativos sem codificação e ganhar dinheiro fácil com os métodos mencionados acima.

Como você pode ganhar dinheiro usando o aplicativo?

Ganhar dinheiro com aplicativos como usuário parece dinheiro fácil, e isso é relativamente conciso e acessível. Muitos aplicativos oferecem simplesmente baixar o aplicativo da loja de aplicativos e criar seu perfil completo com seus detalhes. Outros podem oferecer a você o link do patrocinador para compartilhar com seus amigos e familiares; como muitas pessoas se registram, esse link vai fazer você ganhar dinheiro. Mas tudo depende das possibilidades, do tipo de aplicativo que você está usando e do propósito que o aplicativo atende também desempenham um papel importante.

Ganhar dinheiro através de aplicativos requer algum processo de confirmação. Cada aplicativo tem um período diferente. Não caia em aplicativos que alegam ganhar dinheiro sem acordo ou confirmação prévia. Estes são principalmente blefe e fraude. Por exemplo, se você estiver usando o aplicativo Uber e quiser ganhar dinheiro, será necessário o processo de aprovação e confirmação, que pode levar até 7 dias úteis. Porque antes de lhe dar o dinheiro, eles obterão uma prova de sua autenticidade com talvez os detalhes da sua licença para que a confiabilidade deles também permaneça segura.

Por outro lado, muitos aplicativos permitem ganhar dinheiro sem qualquer confirmação ou processo demorado de inscrição. A maioria dos aplicativos oferece suporte ao PayPal para pagamentos, portanto, antes de receber o dinheiro do aplicativo, ative sua conta do PayPal.

Por que os aplicativos fornecem dinheiro para usá-los?

Isso pode fazer parte de uma estratégia de marketing e aumentar os usuários do aplicativo. Mas a profundidade é algo mais do que isso. Os proprietários de aplicativos monetizam seus aplicativos e recebem dinheiro para colocar anúncios de banner ou anúncios em vídeo em outros aplicativos, sites ou empresas para ganhar dinheiro com eles. Para fazer isso, eles estão cobrando muito. A quantia que eles dão ao usuário com a técnica de ganhar dinheiro não é nada comparado a isso, então é mais fácil para eles pagarem a você e, em troca, eles:

Colete seus dados e venda-os para plataformas de terceiros, principalmente empresas de pesquisa online. Eles precisam de pessoas para coleta de dados e preenchimento de pesquisas.

Uma porcentagem de remuneração é cobrada após cada transação das empresas.

Seja pago via comissão com o clique no link encaminhado para outros sites ou varejistas.

O Rakuten é o que mais paga pelos motivos mencionados acima entre os aplicativos para ganhar dinheiro. Portanto, não é como se eles o favorecessem fornecendo maneiras de ganhar dinheiro, mas sempre obtendo uma receita 10 vezes melhor ou algo em troca de você. É um negócio de dar e receber para eles e você. Isso pode ser sua informação, feedback, comentário, etc. Resumindo, é um tipo de negociação para você e para eles, então escolha sabiamente.

Qual é o melhor aplicativo para ganhar dinheiro?

A resposta não é uma, pois escolher o melhor aplicativo para ganhar dinheiro pode depender de muitos fatores. Considere isso antes de escolher seu melhor aplicativo para ganhar dinheiro.;

Fatores a serem observados antes de escolher o aplicativo

Estas são as considerações que você deve esperar antes de decidir e escolher seus aplicativos para ganhar dinheiro, incluindo:

Quanto o aplicativo está dando

Vários aplicativos disponíveis no mercado afirmam ser aplicativos para ganhar dinheiro, mas a maioria nem se qualifica para ganhar alguns dólares em um mês. Ao considerar ganhar dinheiro com aplicativos, lembre-se de que a maioria dos aplicativos não o deixará rico ou poderá comprar uma xícara de café em um dia. Procure as porcentagens que eles pagarão e quão fácil e autêntico seu dinheiro seria muito dependente.

Pague

Você precisa escolher aplicativos com base em quanto deseja ganhar. Por exemplo, se você quiser ganhar centenas ou milhares de dólares por mês, é impossível fazer isso preenchendo pesquisas. Você deve usar aplicativos como Uber, Upwork, Fiverr e TaskRabbit. Esses aplicativos são melhores oportunidades para ganhar um bom dinheiro do que outros e pagarão mais.

Afirmação

Outro fator a ser considerado é decidir quanto trabalho você está disposto a dedicar a uma tarefa ou se comprometer com ela. Você quer usar seu smartphone apenas para fazer tarefas rápidas enquanto descansa no sofá ou desfruta de uma xícara de café? Ou você prefere fazer compras, viajar, interagir com clientes e realizar trabalho físico? A quantidade de pagamento normalmente está diretamente correlacionada com a quantidade de trabalho necessário. Por exemplo, no TaskRabbit, mover móveis paga mais do que preencher uma pesquisa de dois minutos.

Forma de pagamento

Alguns aplicativos permitem sacar pagamentos. Na maioria das vezes, uma conta do PayPal é usada para facilitar saques. Por outro lado, alguns aplicativos exigem que você envie um cheque. Outros aplicativos recompensam você com pontos, descontos e cartões-presente em vez de dinheiro.

Portanto, uma pequena coleção de pontos Starbucks ou cartões-presente da Amazon não será suficiente para apoiá-lo ou permitir que você compre o almoço para si mesmo. No entanto, se você estiver executando apenas algumas tarefas menores, é aceitável porque você não está dedicando todo o seu tempo a isso. Os limites de resgate se aplicam a vários aplicativos para ganhar dinheiro. Nem sempre você pode sacar dinheiro. Portanto, antes de começar, leia atentamente o cronograma de pagamentos e os acordos.

Financiamento inicial

Existem muitos aplicativos gratuitos, mas alguns aplicativos exigem investimento ou taxas de entrada, enquanto outros são gratuitos. Por exemplo, a assinatura do aplicativo Acorns custa até US$ 3 por mês. Ou o Fiverr recebe 20% de suas vendas, mas oferece a você uma oportunidade melhor de mostrar suas habilidades para um público mundial. Esses custos são geralmente relativamente baixos, assim como os investimentos iniciais. Os aplicativos gratuitos são os melhores para usar se você não quiser gastar dinheiro.

Autoridade do aplicativo

Antes de baixar qualquer aplicativo móvel que pague e possa lhe render dinheiro, faça sua pesquisa. Verifique se o aplicativo tem muitas críticas favoráveis. Para descobrir o que os clientes insatisfeitos estão dizendo, leia as críticas negativas. Normalmente, todos esses aplicativos exigem que o registro seja um endereço de e-mail. Os aplicativos que solicitam informações confidenciais podem ser fraudulentos. Vários aplicativos garantem que não venderão seus dados. Use um aplicativo com boa reputação se a privacidade for crucial para você.

Quais são os melhores aplicativos para ganhar dinheiro rápido?

Muitos aplicativos para ganhar dinheiro estão disponíveis globalmente ou localmente para ganhar dinheiro além do seu trabalho normal. Eles principalmente dão-lhe dinheiro a tempo parcial. Não se trata de você ter que colocar todo o seu tempo e energia nisso, mas você pode ganhar dinheiro quando tiver tempo livre, quando estiver fazendo compras, jogando por diversão ou sofrendo ao viajar para um escritório. Neste artigo, listamos os aplicativos categoricamente para que você entenda melhor de acordo com o seu interesse.

Vamos dar uma olhada em algumas categorias populares de aplicativos.

Aplicativos de reembolso

Aplicativos de jogos

Aplicativos de agitação lateral

Aplicativos de renda passiva

Aplicativos de investimento

Confira as categorias em detalhes e a opção de apps para escolher de sua preferência.

Aplicativos de reembolso

Os aplicativos de reembolso pagam e oferecem um desconto de 1 a 10% em sua compra. Existem muitos aplicativos de reembolso, como Ibotta, Dosh, Rakuten e outros, quando você faz um pedido on-line e o entrega em uma semana. Permite que você economize dinheiro toda vez que comprar online. Não apenas o dinheiro de volta, mas alguns aplicativos fornecem pontos que você pode resgatar como desconto em suas compras futuras.

Além disso, alguns aplicativos também oferecem recompensas mesmo se você estiver comprando em lojas físicas; tudo que você precisa ter é um recibo. Aqui estão alguns aplicativos populares com base no potencial de ganho e experiência usando aplicativos que pagam ao longo do tempo. Confira a lista dos melhores aplicativos de reembolso para pagar.

Ibotta

O Ibotta é um dos aplicativos mais rentáveis e conhecidos que pagam e permitem que você receba recompensas em sua compra online e em uma loja física. Possui parceria com mais de mil comerciantes, permitindo que seus usuários devolvam uma porcentagem do dinheiro nas compras. A Ibotta tem um site e um aplicativo móvel para os sistemas operacionais iOS e Android na loja de aplicativos Google play. Depois de baixar o aplicativo gratuito, você pode escolher as lojas de sua preferência e ser pago por meio de várias ofertas.

O Ibotta oferece um bônus de inscrição para novos usuários do aplicativo de $ 20 e permite que você compartilhe códigos de referência com amigos e familiares. Se seus amigos se inscreverem através do seu link, você receberá um bônus de $ 50 apenas se tiver $ 20 em sua conta.

O Ibotta permite que você retire seu dinheiro usando uma conta do PayPal ou Venmo, ou você pode usá-lo para comprar qualquer item em uma loja de sua escolha. Usando o Ibotta, você pode utilizar seus pontos em lojas físicas; tudo o que você precisa fazer é digitalizar ou enviar seu recibo no supermercado ou se estiver fazendo compras grandes em casa.

Buscar recompensas

O Fetch reward é outro aplicativo que permite ganhar recompensas e resgatar para receber pagamentos com cartões-presente. Ele permite que você carregue recibos em qualquer farmácia, mercearia, loja de bebidas ou loja que desejar; não importa o que você compra ou onde você compra mais. Mas deve ser uma marca parceira para ganhar recompensas. Disponível na Google Play Store e na App Store do iOS .

Você pode resgatar seus pontos em qualquer loja de tecnologia, loja de roupas e dezenas de outras opções de armazenamento disponíveis. A única desvantagem de buscar recompensas é que ele paga alguns centavos em cada recibo, embora no caso de você comprar produtos patrocinados, você receberá os pontos de bônus. Os produtos patrocinados incluem principalmente itens domésticos que são uma necessidade básica para todos, que você comprará de qualquer maneira.

Rakuten

Rakuten é uma plataforma de compras online que paga o maior reembolso do que outros aplicativos de reembolso. Possui parceria com mais de 2.500 lojas que sempre devolvem o dinheiro em suas compras. Você pode criar sua conta gratuita e começar a ganhar dinheiro com a Rakuten. Os novos membros recebem um bônus de inscrição de $ 10 e sua recompensa depois de gastar $ 25 na loja parceira da Rakuten em três meses. Disponível na Google Play Store e na App Store do iOS.

Além disso, você também pode obter o benefício de um dinheiro extra de $ 25 compartilhando o link de indicação com seus amigos e familiares e receber recompensas em dinheiro depois que fizerem compras. Você é pago através de um cheque ou precisa ter uma conta no PayPal.

Existem três maneiras de ganhar dinheiro.

Através do site da loja online Rakuten, após comprar o item na sua loja favorita, você receberá o dinheiro de volta automaticamente.

Você pode baixar a extensão do botão de reembolso da Rakuten que o notificará sempre que você comprar algo em sua loja parceira para ativar seu reembolso. Além disso, permite que você aplique códigos promocionais nos produtos desejados para comprar.

A Rakuten tem um aplicativo de compras disponível para iOS e Android. Algumas pessoas gostam de usar um aplicativo de compras em vez de um computador para abrir lojas online; baixe o aplicativo de reembolso Rakuten, uma forma de fazer compras online.

Parte de cima

Outro aplicativo popular de reembolso está disponível em aplicativos iOS e Android na loja de aplicativos e dispositivos do Google Play. O Upside permite que você digitalize seu recibo e ganhe recompensas para mercearias, restaurantes e postos de combustível. A vantagem é trabalhar com 20.000 empresas, incluindo shell, burger king, Kmart, Dunkin' Donuts e muito mais. Depois de fazer as compras, você pode fazer o upload da foto do recibo no aplicativo e obter pontos e recompensas após a verificação do recibo. Você pode retirar suas recompensas por meio de cartões-presente, cheque ou dinheiro do PayPal. E permitem que você retire seu dinheiro com uma taxa de US $ 1, mas quando seu saldo atingir US $ 10, você poderá retirá-lo gratuitamente.

Aplicativos de jogos

Os aplicativos de jogos são uma ótima maneira de dar um presente duplo, ganhar dinheiro e se divertir. Na maioria dos casos, você tem que pagar para jogar torneios se quiser ganhar dinheiro na vida real. A quantidade de entrada é pequena (alguns centavos).

Esses aplicativos de jogos são os mais bem avaliados, com classificações altas e boas críticas. Não se trata de você estar restrito a pagar por todos os jogos, mas você também pode jogar jogos grátis e ganhar pontos para jogar cupons ou recompensas, mas não dinheiro da vida real. Vamos aliviar os famosos e exigentes apps de jogos que pagam e ganham dinheiro em tempo real. Disponível na loja de aplicativos Google Play e na loja de aplicativos iOS.

bingo apagão

Blackout bingo é um aplicativo gratuito para ganhar prêmios em dinheiro jogando. É um dos melhores aplicativos para ganhar dinheiro, onde você ganha dinheiro jogando contra outros usuários. Quem prestar atenção vai ganhar e ganhar o melhor dinheiro. No início deste jogo, foi introduzido como um jogo de sorte; depois, tornou-se um jogo de habilidade e velocidade. Uma única rodada de cada jogo dura cerca de 2 minutos e, dentro disso, você pode ganhar dinheiro rapidamente, mas os torneios a dinheiro real e o reembolso ainda não estão disponíveis em AR, CT, SD, IL, IN, ME, LA e DE .

Atualmente, o blackout bingo tem mais de 75.000 avaliações com classificações de 4,5 estrelas. Está disponível na loja de aplicativos da Apple e no aplicativo Android na loja de aplicativos do Google Play. Se você quiser ganhar dinheiro logo depois de baixar o jogo, você precisa depositar seu próprio dinheiro 60 centavos para jogar esse pool de jogos de $ 1 e $ 755 e ganhar dinheiro. No entanto, você pode participar de jogos grátis e ganhar Zs (moeda do jogo). Você pode trocar seus Zs por mercadorias ou cartões-presente. Levará algum tempo para fazer ingressos suficientes para resgatar seus Zs com o bônus em dinheiro que o fará jogar para ganhar dinheiro.

cubo de paciência

Assim como o Blackout bingo, também é uma plataforma de jogos de torneios que requer habilidades porque, sem habilidades, você perderá seu dinheiro. Todos recebem o mesmo baralho no jogo, e quem terminar com mais pontos ganhará e ganhará dinheiro. Você pode jogar o cubo Solitaire gratuitamente e trocar seus pontos por cartões-presente, mas obter pontos suficientes levará muito tempo.

Você pode pagar para jogar e ganhar o melhor dinheiro, pois esta taxa de entrada começará em 60 centavos. O preço máximo que você recebe é $ 210. É um aplicativo de jogos bem avaliado disponível para download nas lojas de aplicativos Google Play e iOS.

Mistério

O Mistplay é um dos melhores aplicativos para ganhar dinheiro disponíveis na loja de aplicativos do iOS e na loja de aplicativos do Google Play, com mais de 10 milhões de downloads. As pessoas acham que é um programa de fidelidade para jogadores. Quanto mais você joga Mistplay, mais dinheiro você ganha. Às vezes, os jogadores precisam subir de nível e cruzar os marcos ou fornecer feedback ao jogo. Você pode resgatar seus pontos de vale-presente em varejistas conhecidos, como lojas Nintendo, Starbucks, Amazon, etc.; você também pode obter seu dinheiro em sua conta do PayPal. Você pode retirar um mínimo de $ 5, que é 1.500 pontos no jogo.

Swagbucks

Swagbucks é outro aplicativo mais acessível disponível no iOS e na loja de aplicativos do Google Play. Existem muitos jogos disponíveis para jogar no Swagbucks e ganhar um bom dinheiro. Além dos jogos, este app é gratuito e permite que você realize diversas atividades online e ganhe dinheiro real.

As atividades online da Swagbucks incluem:

Jogando jogos

vendo videos

Respondendo a pesquisas

Comer em restaurantes

Compras online ou loja física

Doação / Instituições de Caridade

Um mecanismo de pesquisa padrão.

Você pode trocar seus pontos por cartões-presente, como cartões-presente da Amazon ou dinheiro do PayPal.

Aplicativos de agitação lateral

Os aplicativos side hustle abrem dezenas de oportunidades de ganhos apenas usando seu smartphone ou laptop. Disponível na loja de aplicativos google play e na loja de aplicativos iOS. À medida que o mundo mudou após a pandemia de 2019, as pessoas apoiam o trabalho em casa e os trabalhadores remotos .

Tudo que você precisa ter é um laptop ou um smartphone para ganhar dinheiro e mudar a forma de sua renda tradicional. Aplicativos de agitação lateral permitem que você seja flexível. Você pode trabalhar quando quiser e entregar seu trabalho em qualquer lugar do mundo. A seguir estão alguns exemplos de aplicativos de agitação lateral.

Uber

Quem não conhece o aplicativo Uber? Ele permite que você ganhe dinheiro de duas maneiras usando um único aplicativo. Um é o compartilhamento de carona e o segundo é o UberEats, que entrega pedidos de comida para viagem.

A Uber tem mais de 100 milhões de membros ativos em mais de 900 cidades. Os motoristas do Uber ganham uma quantia considerável de dinheiro, permitindo que eles sejam flexíveis para trabalhar sempre que quiserem, sem qualquer horário restrito. Eles abrem o aplicativo Uber e se colocam à disposição para trabalhar e aptos a aceitar os pedidos que chegam.

Você já ouviu falar do DoorDash? UberEats é o mesmo. Você pode entregar a comida de restaurantes locais para o destino selecionado usando seu veículo, como bicicleta, carro, bicicleta ou até mesmo a pé. Disponível na loja de aplicativos google play e na loja de aplicativos iOS.

Além disso, permite que os motoristas do Uber sejam pagos no dia em que entregam comida ou levam pessoas. A Uber aceita pagamentos instantâneos de motoristas para que eles possam receber alguns dólares no mesmo dia, em vez de esperar muito para receber o pagamento em sua conta bancária.

Fiverr

Fiverr é um dos melhores aplicativos para ganhar dinheiro online e rápido simplesmente vendendo suas habilidades online. Essa é uma plataforma freelancer e um aplicativo amplamente utilizado por freelancers para mostrar seu talento online. O Fiverr está disponível como aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google Play e no aplicativo para iOS.

É um mercado para compradores comprarem serviços freelance e freelancers postarem sobre os serviços que podem fornecer a quem precisa deles. Tudo o que você precisa fazer é criar um show e publicá-lo no Fiverr para que os compradores possam abordá-lo de lá, e você é pago por isso. Você pode usar qualquer tipo de serviço nas plataformas Fiverr, como desenvolvimento de sites , redação de conteúdo, desenvolvimento de aplicativos , edição de vídeo , design de logotipo e muitos outros.

Airbnb

O Airbnb é um aplicativo de aluguel de casa ou quarto que ajuda você a ganhar dinheiro alugando um quarto que você normalmente não usa. O Airbnb é uma excelente competição para hotéis, pois oferece flexibilidade para alugar seu quarto por uma noite também. Tudo o que você precisa para baixar o aplicativo do Airbnb assim como outros aplicativos e calcular seu aluguel através dele adicionando sua localização a ele. Você pode definir suas tarifas vendo concorrentes ou tarifas de hotéis e ganhar mais dinheiro com eles. Disponível na loja de aplicativos Google Play e na loja de aplicativos iOS.

DoorDash

O DoorDash é uma boa opção para ganhar dinheiro entregando comida de restaurantes locais para destinos. Os parceiros Doordash fornecem taxas de entrega em troca da taxa de serviço. Essa é uma excelente oportunidade para as pessoas ganharem dinheiro, e um dono de restaurante sem entregador pode entrar em contato com a DoorDash e viabilizar a entrega sem aumentar a equipe. Um dasher pode ganhar por meio de taxas de serviço de entrega e base de comissão e não como salário.

Como se tornar um Dasher?

Você precisa ter uma bicicleta, uma bicicleta ou um carro para entrega e um seguro autêntico para se tornar um arrojador. Você pode escolher o horário de sua flexibilidade usando o DashNow ou dias de pico. Você também pode pré-agendar seus horários para horários de disponibilidade. Disponível na loja de aplicativos Google Play e na loja de aplicativos iOS.

Aplicativos de renda passiva

Os aplicativos de renda passiva são os melhores aplicativos para ganhar dinheiro que pagam e fornecem os seguintes recursos:

Pagar-lhe para fazer compras

Descontos na sua compra

Ganhe cartões-presente

Navegar na internet

Jogar jogos

Ver vídeos

Pague suas contas

Alugue suas coisas e muito mais

Preencha a pesquisa

Confira alguns aplicativos populares de renda passiva.

Capital um compras

Capital one shopping é outro aplicativo gratuito. Possui uma característica única que é chamada de proteção do príncipe. Com a proteção do príncipe, você pode solicitar reembolsos se os preços caírem para o produto adquirido. O aplicativo Capital One Shopping está conectado ao seu endereço de e-mail para rastrear sua compra e ajudá-lo a depositar a diferença de preço do produto em sua conta bancária, caso a reclamação seja encontrada.

Além da proteção do príncipe, o aplicativo Capital One Shopping oferece outras vantagens, como comparar os preços de diferentes varejistas, aplicar códigos de cupom automáticos e fazer compras on-line. O aplicativo Capital One Shopping também permite escanear códigos de barras para encontrar ofertas online para o mesmo produto se você estiver comprando em uma loja física.

Nielsen Computador e painel móvel

Este aplicativo de renda passiva é uma maneira super simples de ganhar até US $ 50 por ano. Basta baixar este aplicativo em seu desktop ou celular e continuar a usar seu gadget normalmente. Sim! $ 50 não é uma quantia significativa para ganhar em um ano. Ainda assim, há uma chance de ganhar $ 10.000 com ele. Se você é residente nos Estados Unidos, existe a opção de adoçar o pote. Depois de participar, você entrará em sorteios.

Viciado em pesquisas

O viciado em pesquisas é considerado um dos melhores aplicativos de pesquisa. É como recompensas de opinião do Google fornecendo uma pesquisa. No entanto, ao contrário das recompensas de opinião do Google que pagam apenas crédito na loja, ele pode lhe dar dinheiro real com 4,6 classificações do Google Play e 4,4 classificações do iOS. O aplicativo viciado em pesquisas tem mais de 10 milhões de usuários. As pessoas compartilham suas opiniões nos aplicativos de pesquisa e ganham vales-presente ou os trocam por dinheiro do PayPal. Não há bônus de inscrição para este aplicativo de pesquisa, mas os novos usuários recebem uma pesquisa curta com tarefas de alto valor, por exemplo, assistir a vídeos, confirmar seu e-mail e uma pesquisa geral de criação de perfil.

Depois de criar sua conta no viciado em pesquisa, você poderá ver a pesquisa disponível em seu painel e quantos pontos obterá após concluir esta tarefa. Por exemplo, você pode ter 40 pontos para preencher uma pesquisa de 10 minutos. Um ponto é igual a 1 centavo. Você pode sacar seu dinheiro se chegar a US$ 5 via dinheiro do PayPal ou resgatar cartões-presente para os seguintes varejistas.

iTunes

Walmart

Amazonas

Alvo

Starbucks

Sephora

Groupon

Se você quiser sacar, deverá aguardar o próximo dia útil para confirmar sua identidade, pois não existe um sistema automático de verificação de identidade no aplicativo para viciados em pesquisas.

Aplicativos de investimento

Eles são os melhores aplicativos para ganhar dinheiro que dão o mínimo de tempo, dinheiro e energia e ganham mais dinheiro usando seu celular. Existem muitos aplicativos de investimento e, com eles, você pode ganhar uma quantia sólida de dinheiro sem investir uma quantia e tempo consideráveis. Esses aplicativos incluem os seguintes recursos:

Ações gratuitas

Automatize seu investimento

Transforme seu troco em investimento

Bônus de inscrição

Dê moeda virtual

Adicione dinheiro real ao seu dinheiro de aposentadoria

Vamos dar uma olhada em alguns aplicativos de investimento populares.

Público

O público está investindo em aplicativos que pagam é fácil de usar por causa de sua interface limpa e amigável . Possui vários recursos avançados para negociar e investir em várias ações, além de oferecer uma inscriçãobônus sem qualquer depósito necessário. Permite habilitar com investidores de diversas empresas. Além disso, o aplicativo Público permite a compra de frações de ações em empresas sem qualquer queda no preço total da ação. Não há necessidade de depositar nenhum preço de investimento, mas você pode adicionar seus pontos de inscrição em estoque gratuito.

Nozes

Com Acorns, você pode automatizar seu investimento de duas maneiras diferentes:

Invista seu troco

Acorns tem um dos recursos fantásticos chamados Round-Ups. se você comprar algo por $ 15,30 em qualquer loja, reserve 70 centavos para investir em uma conta conjunta. Não é como se eles pegassem com força seu dinheiro da sua conta. Eles apenas pegam o dinheiro extra do seu dinheiro para gastar para arredondar. Com você, você pode economizar dinheiro e ajudar a construir seu portfólio sem esgotar sua energia.

Bolotas ganham

A Acorns tem mais de centenas de parceiros varejistas, o que permite que você ganhe dinheiro toda vez que fizer compras em uma loja específica. Vamos supor que você está comprando $ 100 no Walmart. A Acorns calculará uma porcentagem do valor de seus gastos de US $ 100 (10% ou mais para algumas lojas de varejo) e adicionará esse valor percentual às suas finanças pessoais. O Acorns Earn é uma excelente maneira de criar seu portfólio, que depositará diretamente seus ganhos laterais em sua conta bancária de aposentadoria.

Robinhood

Robinhood é um aplicativo gratuito que permite negociar com uma interface fácil e amigável e proteger seu futuro financeiro. Oferece investimentos sem comissões e tem mais de 21 milhões de clientes ativos atualmente. O aplicativo Robinhood é excepcionalmente fácil de usar e fácil de usar por iniciantes. Ele permite que os usuários criem uma conta em minutos. No aplicativo Robinhood, você pode investir nas seguintes categorias relacionadas a este aplicativo, incluindo:

Criptomoeda

Bolsa de Valores

Opções

Ouro

ETFs

O aplicativo Robinhood possui duas contas principais de gestão de caixa e corretagem, e seu investimento está disponível para 5.000 ações. E o que torna este aplicativo único é o suporte por telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Aplicativos para ganhar dinheiro funcionam?

Sim, é claro, os aplicativos para ganhar dinheiro funcionam. Mas você precisa lembrar claramente que os ganhos não seriam tão altos quanto você espera de um trabalho regular. Seria melhor se você tivesse expectativas realistas. Na maioria dos casos, o potencial de seus ganhos pode ser relativamente limitado. Seria melhor se você não dependesse totalmente desses aplicativos para pão e manteiga. Mas você pode ganhar dinheiro extra usando esses aplicativos para ganhar dinheiro em seu tempo livre.

Simultaneamente, vários aplicativos gratuitos ajudam você a ganhar uma quantia substancial de dinheiro se você os usar de forma consistente. Por exemplo, a categoria de compras com reembolso. Com aplicativos de reembolso, você pode economizar até US$ 100 ou ganhar recompensas para descontos futuros. Se você não estiver usando nenhum aplicativo de reembolso, pode estar gastando dinheiro extra em suas compras. Mas se você tiver aplicativos de compras de reembolso em seu acesso, poderá economizar dinheiro e gastar esse dinheiro em qualquer trabalho necessário ou economizar dinheiro para o seu futuro.

Em seguida, vem outro melhor aplicativo de agitação lateral que permite aos usuários ganhar uma quantia considerável de dinheiro usando esses aplicativos. Esses aplicativos incluem Fiverr, DoorDash e Uber. Essas categorias de aplicativos fornecem trabalho real; às vezes, os usuários recebem dicas se funcionarem bem.

Além disso, alguns aplicativos de fitness oferecem dinheiro para perder peso. Sim, você leu certo! Você precisa definir sua meta de quanto peso você reduzirá em um período de tempo específico e ser pago por isso se conseguir. Mas, ao mesmo tempo, você também precisa colocar alguns dólares em sua conta; esses aplicativos são simplesmente motivacionais para sua jornada de perda de peso.

Quais são os bons aplicativos para ganhar dinheiro em casa?

Muitos aplicativos prometem ganhar dinheiro online, mas coletam todos os seus dados de seus telefones celulares e desperdiçam seu dinheiro, tempo e energia em vez de ajudá-lo a gerar dinheiro. Este artigo criou uma lista de bons aplicativos que pagam e ganham dinheiro ficando em casa, com as duas principais prioridades valendo a pena e legítimas. Como acima, descreva todos os aplicativos em detalhes; é melhor cortar a porcaria e nomear os aplicativos que pagam as prioridades.

O primeiro são os aplicativos side hustle: em nossa opinião, se você investir seu tempo para ganhar dinheiro, deve ser bem pago. Além disso, esses aplicativos permitem que você mostre suas habilidades fundamentais, como Fiverr e Upwork, e muitas outras plataformas de freelancers permitem que seus usuários vendam seus serviços e ganhem dinheiro de acordo com suas demandas. Esses serviços também podem ser usados para o seu empreendedorismo, como trabalho em sites, redação de conteúdo, criação de vídeos e muitos outros.

Nossa segunda escolha é Swagbucks; como você sabe, este aplicativo tem uma grande variedade de categorias, e os usuários podem escolher qualquer categoria de seu interesse e ganhar dinheiro. Você tem tantas opções para ganhar dinheiro apenas baixando um único aplicativo e pode assistir a vídeos, jogar, navegar, doar ou preencher uma pesquisa.

Quais são os melhores aplicativos para ganhar dinheiro no meu tempo livre?

Sejamos honestos. A maioria de nós gostaria de ter mais dinheiro em nossas carteiras. Talvez você queira começar a economizar dinheiro para uma compra significativa, como uma casa, ou queira aumentar o tamanho de sua conta poupança. Talvez você queira economizar dinheiro para ocasionalmente tratar-se de um tratamento facial e massagem naquele spa que você gosta de ter.

Quaisquer que sejam seus objetivos financeiros, ter mais dinheiro melhoraria sua qualidade de vida. Felizmente, encontrar trabalho a tempo parcial não é necessário para realizar este sonho. Com os aplicativos que vamos abordar, você pode ganhar dinheiro no seu tempo livre e ter todas as facilidades que você adora.

Se você está lendo este título, significa que sua prioridade é ganhar dinheiro no seu "tempo livre", então sugerimos que você opte pelo DoorDash e Uber. O DoorDash e o UberEats permitem que você ganhe uma quantia sólida de dinheiro apenas entregando a comida no destino certo. E você também pode obter dicas às vezes se tiver a chance de conhecer clientes generosos.

A segunda opção são os aplicativos de jogos, as pessoas tendem a jogar quando encontram tempo livre, por isso é o melhor momento para matar o tédio e dobrar o prazer jogando e ganhando dinheiro. Mas você não pode simplesmente abrir o Google Play, baixar um jogo e começar a jogar; pagar por jogos é um pouco complicado, ou você precisa de experiência para vencer seu oponente. Portanto, esteja preparado primeiro, leia todas as regras e regulamentos do jogo, depois jogue; Boa sorte!

Como não cair em golpistas?

Se você deseja ganhar dinheiro usando aplicativos, lembre-se de algumas coisas ao baixar aplicativos para ganhar dinheiro.

Primeiro, entenda que os aplicativos coletam seus dados, incluindo detalhes gerais sobre seus dados demográficos (idade, localização etc.) e mais informações privadas, como o que você mais navega, seus interesses de acordo com seu histórico de pesquisa e todos os padrões online. Se a coleta de dados do aplicativo estiver incomodando você, leia a declaração de privacidade do aplicativo.

Naturalmente, as políticas de privacidade são frequentemente escritas em linguagem formal ou técnica. É aconselhável verificar e ler as perguntas frequentes no site ou plataforma da empresa ou nas informações da base de conhecimento para ver se elas oferecem informações simples de entender sobre quais dados devem ser coletados, o motivo por trás da coleta desses dados e como eles serão utilizados .

Em seguida, vem a grave questão dos motivos de segurança para finanças pessoais, como informações de contas bancárias e senhas de login do banco. Alguns aplicativos fazem você digitar seu login, senha e número de roteamento. Ou vincule sua conta bancária por meio de um fornecedor terceirizado como o Stripe para receber pagamentos de aplicativos para ganhar dinheiro. Serviços como o Stripe normalmente são vistos como seguros. Portanto, acreditamos que você deve se sentir à vontade ao usá-los porque aplicativos como Stripe e xadrez têm uma boa reputação e não divulgam ou vendem seus dados.

Preste atenção especial às avaliações dos usuários por meio de seus comentários ao avaliar aplicativos que ganham dinheiro, especialmente aqueles postados na iOS App Store e na Google Play Store. As empresas não têm permissão e não têm acesso para alterar ou remover avaliações que aparecem nas lojas de aplicativos oficiais, ao contrário de algumas outras plataformas de avaliações de usuários. Portanto, se um aplicativo for uma farsa, você provavelmente perceberá isso imediatamente com base nas avaliações dos usuários.

Suponha que você leia comentários que não sejam a favor do aplicativo. Nesse caso, é aconselhável ficar longe do aplicativo se muitos clientes tiverem dificuldades com saques de dinheiro ou não receberem assistência do atendimento ao cliente.

Além disso, você pode pesquisar em plataformas populares, por exemplo, Quora, Reddit e muitas outras, onde os usuários discutem suas interações com vários aplicativos.

Diretrizes a serem consideradas para evitar fraudes

Não importa qual aplicativo de pagamento móvel você selecione, os profissionais do setor aconselham seguir estas diretrizes para se proteger dos golpistas:

Envie dinheiro apenas para alguém que você conhece; certifique-se de ter seu número de telefone ou endereço de e-mail quando fizer isso. Coloque opções de segurança em seu aplicativo específico e em seu smartphone. Esses títulos incluem fatores de autenticação múltipla que podem exigir uma impressão digital, um PIN ou reconhecimento facial. Use uma senha forte que não seja fácil de adivinhar; por exemplo, add você pode adicionar números, alfabetos e símbolos para criar uma senha forte. Além disso, os recursos de impressão digital ou autenticação de dois fatores mantêm seu smartphone seguro. Tente não vincular seu smartphone à sua conta bancária ou cartão de débito; usar um cartão de crédito para fazer pagamentos. Ao enviar ou receber o pagamento, certifique-se de que a transferência de dinheiro foi sempre concluída. Nunca envie dinheiro para coletar um prêmio ou prêmios de concurso.

A linha de fundo

Este artigo explica que é possível ganhar dinheiro com um aplicativo. Se você está procurando um aplicativo para fazer isso, os aplicativos mencionados acima estão entre os melhores aplicativos para ganhar dinheiro online, e esse é um dinheiro fácil de conseguir sentado no sofá ou jogando um jogo. Estes são obrigatórios e se você já os usa, tente usá-los para ganhar dinheiro.

Mas lembre-se, a maioria dos aplicativos para ganhar dinheiro fornecerá apenas algum dinheiro extra para você, e o dinheiro da sua cozinha não pode depender principalmente disso. No entanto, se você desenvolver seu aplicativo e for monetizado, poderá ganhar muito dinheiro com ele passivamente. Para o desenvolvimento do seu aplicativo, o método de desenvolvimento sem código é sempre o melhor, pois permitirá que você desenvolva o aplicativo sem problemas. Depois que o aplicativo é criado, você pode ganhar dinheiro com ele por meio da monetização e da veiculação de anúncios.

Através de uma maneira tradicional de codificação, criar um aplicativo pode ser um desafio, especialmente se você não tiver conhecimento prévio de programação. AppMaster, como uma plataforma sem código, pode ser seu salva-vidas final neste cenário. Aqui você pode construir facilmente seu novo aplicativo para qualquer finalidade que desejar.

A melhor coisa sobre essa plataforma de codificação visual é que nenhum conhecimento prévio de codificação ou programação é necessário. Você pode simplesmente desenvolver seu aplicativo arrastando e soltando elementos em seu ilustrador visual. Além disso, você pode obter ajuda da equipe disponível 24 horas por dia, se tiver alguma dúvida. Confira os preços no AppMaster e inscreva-se hoje e desenvolva seu aplicativo!