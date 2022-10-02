您是否还想通过简单的应用轻松赚钱，而不仅仅是将其用于各种目的？如果是，这篇文章是给你的。我们在任何地方和大部分时间都在使用手机，因为这不仅是需要，而且现在有了手机中的应用程序，一切皆有可能。手机承载了互联网使用的主要部分，也用于简单的日常任务。日常交易是在手机上进行的。

无论是支付账单还是购买东西、申请工作或订购食物。您可以通过按下手机上的按钮来完成所有操作。这背后的原因可能是现在繁忙的日程和例行公事；不知何故，人们热衷于使用更直接的方法来完成工作。这就是为什么互联网、应用程序和手机越来越受欢迎，收入市场也在逐年增长的原因。

您可以将移动应用程序用于每天都在进行的许多事情。你有没有想过你可以通过使用应用程序、玩游戏或购物来赚取额外的现金？如果否，那么您需要重新考虑，因为有可能这样做。互联网使用和应用程序有这么多可能，赚钱有多大的挑战？

在这里，我们不是在谈论数以千计的在线赚取额外收入的方法，可以使用您每天多次使用的那些应用程序来从中赚钱。所以，是的，这是可能的，而且没有一种方法，但是如果你也想从应用程序中赚取额外的钱，那么有成千上万种方法。

应用程序如何赚钱？

无论何时开发应用程序，无论其目的是什么，以及免费、付费或应用程序内购买，如果您拥有它，应用程序总是可以让您赚钱。您始终可以从 AppMaster 等无代码平台创建所需的应用程序。本文将简要介绍应用程序如何赚钱，因为主要主题是您如何成为用户，如何从已安装的应用程序中赚钱。

任何应用程序可以赚钱的最佳方法如下：

货币化

附属链接

应用内广告

订阅

应用内购买

赞助

即使您开发的应用程序可以免费使用并且不提供任何应用内购买，这些赚钱功能也始终可以从您创建的应用程序中赚钱。您有兴趣创建您的应用程序吗？查看 AppMaster，它提供了一种简单的拖放方式，无需编码即可开发应用程序，并通过上述方法轻松赚钱。

您如何在使用该应用程序时赚钱？

以用户身份通过应用程序赚钱看起来很容易赚钱，而且这样做相对简洁且易于使用。许多应用程序提供简单地从应用程序商店下载应用程序并使用您的详细信息创建完整的个人资料。其他人可能会向您提供赞助商链接以与您的朋友和家人分享；注册的人越多，这个链接就会让你赚钱。但这一切都取决于可能性、您使用的应用程序类型以及应用程序服务的目的也起着重要作用。

通过应用程序赚钱需要一些确认过程。每个应用程序都有不同的时期。不要在未经事先同意或确认的情况下迷上声称可以让您赚钱的应用程序。这些大多是虚张声势和欺诈。例如，如果您使用优步应用并想赚钱，则需要审批和确认流程，这可能需要长达 7 个工作日。因为在给您钱之前，他们可能会通过您的许可证详细信息来证明您的真实性，这样他们的可靠性也将保持安全。

另一方面，许多应用程序无需任何确认或冗长的注册过程即可赚钱。大多数应用程序都支持 PayPal 付款，因此在获得应用程序资金之前，请激活您的 PayPal 帐户。

为什么应用程序会为使用它们提供资金？

这可以成为营销策略的一部分并增加应用程序用户。但深度远不止于此。应用程序所有者通过他们的应用程序获利，并通过在其他应用程序、网站或公司上放置横幅广告或视频广告来从中获利。为此，他们向他们收取大量费用。他们通过赚钱技术给用户的金额与此相比微不足道，因此他们更容易付钱给你，作为回报，他们：

收集您的数据并将其出售给第三方平台，主要是在线调查公司。他们需要人来收集数据和填写调查。

公司的每笔交易后都会收取报酬百分比。

通过点击转发到其他网站或零售商的链接获得佣金。

由于上述原因，乐天是赚钱应用程序中支付最高的。因此，这并不是说他们通过提供赚钱的方式来偏爱你，但总是从你那里获得 10 倍的收入或其他回报。对他们和你来说，这是一个相互让步的业务。那可以是您的信息、反馈、评论等。总之，这是对您和他们的一种交易，所以要明智地选择。

什么是赚钱的最佳应用程序？

答案不是一个，因为选择最适合赚钱的应用程序可能取决于许多因素。在选择你最好的应用程序赚钱之前考虑这些。

选择应用程序之前要寻找的因素

这些是您在决定和选择赚钱应用程序之前必须考虑的因素，包括：

该应用程序提供了多少

市场上有多个应用程序声称是赚钱的应用程序，但大多数甚至没有资格在一个月内为您提供几美元的收入。在考虑从应用程序赚钱时，您应该记住，大多数应用程序不会让您在一天内致富或买一杯咖啡。寻找他们将支付的百分比，以及他们的钱是多么容易和真实。

付清

你需要根据你想赚多少钱来选择应用程序。例如，如果您想每月赚取数百或数千美元，则无法通过填写调查来做到这一点。您应该使用 Uber、Upwork、Fiverr 和 TaskRabbit 等应用程序。与其他应用程序相比，这些应用程序是赚钱的更好机会，并且会为您带来更多回报。

肯定

另一个需要考虑的因素是决定你愿意为一项任务投入多少工作或承诺完成它。您是否只想在沙发上闲逛或享用一杯咖啡时只使用智能手机来完成快速任务？还是更喜欢逛街、四处旅游、与顾客互动、从事体力劳动？付款数量通常与所需完成的工作量直接相关。例如，在 TaskRabbit 上，移动家具比完成一个两分钟的调查要付出更多。

付款方式

一些应用程序允许您兑现付款。大多数情况下，PayPal 帐户用于方便提款。另一方面，很少有应用程序要求您邮寄支票。其他应用程序会用积分、折扣和礼品卡而不是现金来奖励您。

因此，一小部分星巴克积分或亚马逊礼品卡不足以支持您或让您为自己购买午餐。但是，如果您只执行一些次要任务，那么它是可以接受的，因为您没有把所有时间都投入其中。兑换限制适用于几个赚钱的应用程序。您可能并不总是能够取款。因此，在开始之前，请仔细阅读付款时间表和协议。

初始资金

有许多免费的应用程序，但有些应用程序需要投资或入门费，而另一些则可以免费加入。例如，Acorns 应用会员的费用高达每月 3 美元。或者 Fiverr 会拿走您 20% 的销售额，但让您有更好的机会向全球观众展示您的技能。这些成本通常相对较低，初始投资也是如此。如果您不想花钱，最好使用免费应用程序。

应用权限

在您下载任何支付并可以赚钱的移动应用程序之前，请先进行研究。验证该应用程序是否有很多好评。要了解不满意的客户在说什么，请阅读差评。通常，所有这些应用程序都需要注册一个电子邮件地址。请求敏感信息的应用程序可能是欺诈性的。许多应用程序保证它们不会出售您的数据。如果隐私对您至关重要，请使用声誉良好的应用程序。

什么是快速赚钱的最佳应用程序？

许多赚钱的应用程序都可以在全球或本地使用，以在您的常规工作之外赚钱。他们大多给你兼职的钱。这并不是说你必须把所有的时间和精力都投入其中，而是你可以在空闲时间、购物、游戏娱乐或去办公室受苦时赚钱。在本文中，我们分类列出了应用程序，以便您根据自己的兴趣更好地理解。

让我们来看看一些流行的应用类别。

现金返还应用程序

游戏应用

副业应用

被动收入应用

投资应用

详细查看类别和应用程序选项以供您选择。

现金返还应用

现金返还应用程序支付并为您的购买提供 1-10% 的回扣。当您在线订购商品并在一周内交付时，有许多现金返还应用程序，如 Ibotta、Dosh、Rakuten 等。让您在网上购买时每次都省钱。不仅退款，而且一些应用程序提供积分，您可以在未来购买时兑换为价格折扣。

此外，即使您从实体店购买，某些应用程序也会为您提供奖励；您只需要一张收据即可。以下是一些流行的应用程序，这些应用程序基于使用随时间付费的应用程序的收入潜力和经验。查看要支付的最佳现金返还应用程序列表。

伊博塔

Ibotta 是最好的赚钱和知名应用程序之一，它可以让您在网上和实体店购物时获得奖励。它与一千多家商家合作，允许其用户在购买时返还一定比例的钱。 Ibotta 在 Google Play 应用商店有一个网站和一个适用于 iOS 和 Android 操作系统的移动应用程序。下载免费应用程序后，您可以选择您选择的商店并通过多种优惠获得报酬。

Ibotta 为新应用程序用户提供20 美元的注册奖金，并允许您与朋友和家人分享推荐代码。如果您的朋友通过您的链接注册，则只有在您的帐户中有20美元时，您才会获得50 美元的奖金。

Ibotta 允许您使用 PayPal 帐户或 Venmo 提取现金，或者您可以使用它从您选择的商店购买任何物品。使用Ibotta，您可以在实体店使用您的积分；您需要做的就是在杂货店扫描或上传您的收据，或者如果您在家中进行任何大宗采购。

获取奖励

获取奖励是另一个应用程序，可让您获得奖励并兑换以使用礼品卡付款。它允许您上传任何药房、杂货店、酒类商店或您喜欢的商店的收据；无论您购买什么商品或在哪里购物最多都无关紧要。但它必须是合作伙伴品牌才能获得奖励。可在Google Play 商店和 iOS 应用商店购买。

您可以在任何一家科技商店、服装店和许多其他可用的存储选项中兑换您的积分。获取奖励的唯一缺点是它在每张收据上支付几美分，但如果您购买赞助产品，您将获得奖励积分。赞助产品主要包括家居用品，它们是每个人的基本必需品，无论如何您都会购买。

乐天

乐天是一个在线购物平台，比其他返现应用支付最高的返现。它与 2,500 多家商店合作，每次购买都可以返现。您可以创建免费帐户并开始通过乐天赚钱。新会员在三个月内在乐天合作商店消费 25 美元后，将获得 10 美元的开卡奖金和奖励。可在 google play 商店和 iOS 应用商店购买。

此外，您还可以通过与您的朋友和家人分享推荐链接获得额外的 25 美元现金，并在他们购买后获得现金奖励。您通过支票获得报酬，或者您需要有一个 PayPal 帐户。

赚取现金的方式有以下三种。

通过乐天在线商店网站，在您喜欢的商店购买商品后，您将自动获得现金返还。

您可以下载乐天现金返还按钮扩展，当您从其合作伙伴商店购买商品以激活您的现金返还时，它会通知您。此外，它还允许您在想要购买的产品上应用促销代码。

乐天有一个适用于 iOS 和 Android 的购物应用程序。有些人喜欢使用购物应用程序而不是计算机来开设在线商店；下载乐天现金返还应用程序，一种在线购物方式。

上行空间

另一个流行的现金返还应用程序可在 google play 应用商店和设备上的 iOS 和Android 应用程序上使用。 Upside 允许您扫描收据并获得杂货店、餐馆和加油站的奖励。好处是与 20,000 家企业合作，包括壳牌、汉堡王、凯马特、邓肯甜甜圈等等。购物完成后，您可以将收据图片上传到应用程序，并在收据验证后获得积分和奖励。您可以通过礼品卡、支票或 PayPal 现金提取奖励。并允许您以 1 美元的费用提取现金，但一旦您的余额达到 10 美元，您就可以免费提取。

游戏应用

游戏应用程序是双重享受、赚钱和玩乐的好方法。在大多数情况下，如果您想赚取现实生活中的现金，则必须付费才能参加比赛。进入的金额很小（几美分）。

这些游戏应用程序评分最高，排名很高，评价也很好。这并不是说您被限制为每场游戏付费，而是您还可以玩免费游戏并赚取积分来玩优惠券或奖励，但不是现实生活中的现金。让我们减轻著名且要求苛刻的实时支付和赚钱的游戏应用程序。可在 Google Play 应用商店和 iOS 应用商店上使用。

停电宾果

Blackout bingo 是一款免费应用程序，可通过玩游戏赚取现金奖励。它是最好的赚钱应用程序之一，您可以通过与其他用户玩游戏来赚钱。关注的人将赢得并赚到最好的钱。在这个游戏开始时，它是作为运气游戏引入的；后来，它变成了技巧和速度的游戏。每个游戏的一轮大约 2 分钟，在此期间，您可以快速赚钱，但在 AR、CT、SD、IL、IN、ME、LA 和 DE 中尚不提供真钱锦标赛和现金返还.

目前，停电宾果游戏拥有超过 75,000+ 条 4.5 星评分的评论。它可在苹果应用商店和 google play 应用商店上的 android 应用上使用。如果您想在下载游戏后立即赚钱，则需要直接存入自己的资金60美分，以玩1美元和755美元的游戏池并赚钱。但是，您可以参加免费游戏并赚取 Zs（游戏币）。您可以用商品或礼品卡交换您的 Z。需要一些时间才能获得足够的门票来兑换你的 Zs 现金红利，这将使你玩游戏赚钱。

纸牌立方体

与 Blackout bingo 一样，它也是一个需要技能的锦标赛游戏平台，因为没有技能，您将赔钱。每个人在游戏中都会收到相同的套牌，得分最高的人将获胜并赚钱。您可以免费玩 Solitaire cube 并用礼品卡兑换积分，但获得足够的积分需要很长时间。

您可以付费玩游戏并赢得最好的钱，因为此入场费将从 60 美分开始。您获得的最高价格为 210 美元。它是一款评价很高的游戏应用程序，可在 Google Play 和 iOS 应用程序商店下载。

误玩

Mistplay 是 iOS 应用商店和 Google Play 应用商店上最好的赚钱应用之一，下载量超过 10 万次。人们发现它是针对游戏玩家的忠诚度计划。您玩 Mistplay 的次数越多，您赚的钱就越多。玩家有时必须升级并跨越里程碑或向游戏提供反馈。您可以在任天堂商店、星巴克、亚马逊等知名零售商处兑换您的礼品卡积分；您也可以在您的 PayPal 帐户中取款。您可以在游戏中提取至少 5 美元，即 1,500 点。

赃物

Swagbucks 是 iOS 和 google play 应用商店上另一个最易于访问的应用程序。在 Swagbucks 上可以玩许多游戏并赚取可观的金钱。除游戏外，此应用程序是免费的，可让您进行不同的在线活动并赚取真金白银。

Swagbucks 的在线活动包括：

玩游戏

看视频

回答调查

在餐馆吃饭

在线或实体店购物

捐赠/慈善

默认搜索引擎。

您可以将积分兑换成礼品卡，例如亚马逊礼品卡或 PayPal 现金。

副业应用

只需使用智能手机或笔记本电脑，副业应用程序就可以打开数十种赚钱机会。可在 google play 应用商店和 iOS 应用商店上使用。随着 2019 年大流行后世界发生变化，人们支持在家工作和远程工作。

您只需要一台笔记本电脑或智能手机就可以赚钱并改变您的传统收入方式。副业应用程序让您变得灵活。您可以随时随地工作，并在全球任何地方交付您的工作。以下是一些最好的副业应用程序示例。

优步

谁不知道优步应用程序？它允许您使用单个应用程序以两种方式赚钱。一是拼车，二是UberEats，提供外卖订单。

优步在 900 多个城市拥有超过 1 亿活跃会员。优步司机赚了一大笔钱，让他们可以灵活地随时随地工作，不受任何时间限制。他们打开优步应用程序，让自己可以工作，并适合接受来自他们的订单。

你听说过DoorDash吗？ UberEats 也是如此。您可以使用您的交通工具（例如自行车、汽车、自行车，甚至步行）将食物从当地餐馆运送到选定的目的地。可在 google play 应用商店和 iOS 应用商店上使用。

此外，它还允许 Uber 司机在送餐或载客当天立即获得报酬。优步接受司机的即时付款，以便他们可以在同一天获得几美元的报酬，而不是等待很长时间才能在您的银行账户中收到付款。

五福

Fiverr 是通过简单地销售您的在线技能来在线快速赚钱的最佳应用程序之一。这是一个自由职业者平台，也是自由职业者广泛使用的应用程序，用于在线展示他们的才华。 Fiverr 可在 google play 应用商店和 iOS 应用上作为 android 应用使用。

这是一个供买家购买自由职业者服务和自由职业者发布他们可以为需要它们的人提供的服务的市场。您需要做的就是创建一个演出并将其发布在 Fiverr 上，这样买家就可以从那里找到您，并获得报酬。您可以在 Fiverr 平台上使用任何类型的服务，例如网站开发、内容编写、 应用程序开发、 视频编辑、徽标设计等等。

爱彼迎

Airbnb 是一款房屋或房间租赁应用程序，可帮助您通过租用您通常不使用的房间来赚钱。 Airbnb 是酒店的绝佳竞争者，因为它也可以灵活地出租您的房间一晚。您只需要像其他应用程序一样下载 Airbnb 应用程序，并通过添加您的位置来计算您的租金。您可以通过查看竞争对手或酒店价格来设置价格，并通过他们赚取更多的钱。可在 Google Play 应用商店和 iOS 应用商店上使用。

门冲

DoorDash 是通过将食物从当地餐馆运送到目的地来赚钱的好选择。 Doordash 合作伙伴提供送货费以换取服务费。这是人们赚钱的绝佳机会，没有送货员的餐厅老板可以联系 DoorDash 并在不增加员工的情况下实现送货。一个dasher可以通过送货服务费和佣金基础赚取，而不是作为薪水。

如何成为达人？

你需要有一辆自行车、自行车或一辆汽车来运送和真正的保险才能成为一个dasher。您可以使用 DashNow 或高峰日来选择灵活的时间。您还可以预先安排可用时段的时间。适用于 Google Play 应用商店和 iOS 应用商店。

被动收入应用

被动收入应用程序是最好的赚钱应用程序，它支付并为您提供以下功能：

付钱给你购物

购买折扣

赚取礼品卡

浏览网络

玩游戏

看视频

付你的账单

出租你的东西等等

填写调查表

查看一些流行的被动收入应用程序。

第一资本购物

Capital one shopping 是另一个免费应用程序。它有一个独特的功能，称为王子保护。使用王子保护，如果您购买的产品价格下降，您可以要求退款。 Capital One Shopping 应用程序连接到您的电子邮件地址，以跟踪您的购买情况，并在发现索赔时帮助您将产品的差价存入您的银行账户。

除了王子保护之外，Capital One Shopping 应用程序还为您提供其他优惠，例如比较不同零售商的价格、应用自动优惠券代码和在线购物。如果您在实体店购物，Capital One Shopping 应用程序还允许您扫描条形码以查找同一产品的在线交易。

尼尔森电脑和移动面板

这款被动收入应用程序是一种超级简单的方式，每年可赚取高达 50 美元。只需在您的桌面或移动设备上下载此应用程序，然后继续照常使用您的小工具。是的！ 50 美元在一年中并不是一笔可观的收入。尽管如此，还是有机会赢得 10,000 美元。如果您是美国居民，您可以选择让锅变甜。加入后，您将参加抽奖活动。

调查迷

调查迷被认为是最好的调查应用程序之一。就像提供调查的谷歌意见奖励一样。但是，与仅支付商店信用的 google 意见奖励不同，它可以给你 4.6 google play 评级和 4.4 iOS 评级的真钱。调查瘾君子应用程序拥有超过 1000 万用户。人们在调查应用程序中分享他们的意见并赚取礼品卡或兑换 PayPal 现金。此调查应用程序没有注册奖励，但新用户会获得一份包含高价值任务的简短调查，例如观看视频、确认您的电子邮件和一般的个人资料建设调查。

在调查迷上创建帐户后，您将能够在仪表板中看到可用的调查以及完成此任务后您将获得多少积分。例如，填写 10 分钟的调查问卷可以得到 40 分。一分等于一美分。如果您通过 PayPal 现金达到 5 美元或为以下零售商兑换礼品卡，则可以提款。

iTunes

沃尔玛

亚马逊

目标

星巴克

丝芙兰

团购

如果您想兑现，您必须等待下一个工作日确认您的身份，因为调查瘾君子应用程序中没有自动身份验证系统。

投资应用

它们是最好的赚钱应用程序，只需最少的时间、金钱和精力，并使用您的手机赚更多的钱。有许多投资应用程序，使用它们，您无需投入大量时间和时间即可赚取可观的资金。这些应用程序包括以下功能：

免费股票

自动化您的投资

将您的零钱变成投资

注册奖金

赠送虚拟货币

将真实现金加到您的退休金中

让我们来看看一些流行的投资应用程序。

上市

由于其干净且用户友好的界面，公众正在投资易于使用的付费应用程序。它具有多种高级功能，可用于交易和投资多种股票，并且无需任何存款即可为您提供开户奖励。它允许您启用多家公司的投资者。此外，公共应用程序允许您购买公司的零碎股票，而不会降低股票的总价格。无需存入任何投资价格，但您可以将您的注册积分添加到免费股票中。

橡子

使用 Acorns，您可以通过两种不同的方式自动化您的投资：

投资你的零钱

Acorns 有一个神奇的功能，叫做 Round-Ups。如果您从任何商店以 15.30 美元的价格购买商品，请留出 70 美分投资于联名账户。这不像他们强行从您的帐户中抢走您的钱。他们只是从你的花钱中拿出多余的钱来四舍五入。有了您，您可以节省资金并帮助建立您的投资组合，而不会耗尽您的精力。

橡子赚

Acorns 拥有数百家零售商合作伙伴，让您每次在特定商店购物时都能赚钱。假设您在沃尔玛以 100 美元的价格购物。 Acorns 将计算您 100 美元支出金额的百分比（某些零售店为 10% 或更多），并将此百分比金额添加到您的个人财务中。 Acorns Earn 是创建投资组合的绝佳方式，可将您的副业收入直接存入您的退休银行账户。

罗宾汉

Robinhood 是一款免费应用程序，可让您通过简单且用户友好的界面进行交易并确保您的财务未来。它提供免佣金投资，目前拥有超过 2100 万活跃客户。 Robinhood 应用程序非常用户友好且易于初学者使用。它允许用户在几分钟内创建一个帐户。在 Robinhood 应用程序上，您可以投资与此应用程序相关的以下类别，包括：

加密货币

股票交易

选项

金子

ETF

Robinhood应用程序有现金管理和经纪两个主要账户，其投资可用于5,000股。这个应用程序的独特之处在于它的 24/7 电话支持。

赚钱的应用程序有用吗？

是的，当然，赚钱的应用程序有效。但是您需要清楚地记住，收入不会像您对正常工作的期望那样高。如果你有现实的期望会更好。在大多数情况下，您的收入潜力可能相对有限。如果您不完全依赖这些应用程序来获取面包和黄油，那将是最好的。但是您可以在业余时间使用这些赚钱的应用程序赚取额外的现金。

同时，如果您始终如一地使用，一些免费应用程序可以帮助您赚取大量金钱。例如，现金返还购物类别。使用现金返还应用程序，您可以节省高达 100 美元的资金或获得未来折扣的奖励。如果您不使用任何现金返还应用程序，您可能会在购物上花费额外的钱。但是，如果您可以访问现金返还购物应用程序，则可以省钱并将这笔钱花在任何必要的工作上，或者为您的未来省钱。

然后是另一个最好的副业应用程序，它允许用户通过使用这些应用程序赚取可观的钱。这些应用程序包括 Fiverr、DoorDash 和 Uber。这些类别的应用程序提供了真正的工作；有时，如果他们工作得好，用户会得到提示。

此外，一些健身应用程序给你钱来减肥。是的，你没看错！您需要设定在特定时间范围内将减少多少重量的目标，并在实现时获得报酬。但同时，您还需要在您的账户中存入几美元；这些应用程序只是您减肥之旅的动力。

什么是在家赚钱的好应用？

许多应用程序承诺在网上赚钱，但它们会从你的手机中收集你的所有数据，浪费你的金钱、时间和精力，而不是帮助你赚钱。这篇文章列出了一个可以在家支付和赚钱的好应用程序列表，其中最重要的两个优先事项是值得且合法的。如上，详细描述所有应用程序；最好不要废话并命名那些支付优先级的应用程序。

首先是副业：在我们看来，如果你把时间花在赚钱上，你应该得到丰厚的报酬。此外，这些应用程序允许您展示您的基本技能，例如 Fiverr 和 Upwork，以及许多其他自由职业平台允许他们的用户出售他们的服务并根据他们的需求赚钱。这些服务也可用于您的创业，例如网站工作、内容写作、视频创作等等。

我们的第二选择是 Swagbucks；如您所知，这个应用程序有各种各样的类别，用户可以选择他们感兴趣的任何类别并赚钱。只需下载一个应用程序，您就有很多选择来赚钱，您可以观看视频、玩游戏、浏览、捐赠或填写调查表。

在空闲时间赚钱的最佳应用是什么？

说实话。我们大多数人都希望钱包里有更多的钱。也许您想开始为大宗购买（例如房屋）存钱，或者您想增加储蓄账户的规模。也许您想省钱，偶尔在您喜欢的水疗中心享受面部护理和按摩。

无论您的财务目标是什么，拥有更多的钱都会提高您的生活质量。幸运的是，实现这个梦想并不需要找到兼职工作。通过我们将介绍的应用程序，您可以在空闲时间赚钱并拥有您喜爱的所有设施。

如果您正在阅读此标题，则意味着您的首要任务是在“空闲时间”中赚钱，因此我们建议您选择 DoorDash 和 Uber。 DoorDash 和 UberEats 让您只需将食物送到正确的目的地即可赚取可观的收入。如果您有机会结识慷慨的客户，有时您也可以获得小费。

第二种选择是游戏类应用，人们往往一有空闲就去玩游戏，所以现在是打发无聊、玩游戏赚钱加倍享受的最佳时机。但是你不能只打开google play，下载一个游戏，然后开始玩；为游戏付费有点棘手，或者您需要专业知识才能战胜对手。所以先做好准备，阅读所有游戏规则和规则，然后玩；祝你好运！

怎样才不会遇到骗子？

如果您想在使用应用程序时赚钱，那么在下载赚钱应用程序时应该记住一些事情。

首先，了解应用程序会收集您的数据，包括有关您的人口统计数据（年龄、位置等）的一般详细信息以及更多私人信息，例如您最常浏览的内容、根据您的搜索历史记录的兴趣以及所有在线模式。如果从应用程序收集数据让您感到困扰，请阅读应用程序的隐私声明。

自然，隐私政策经常以正式或技术语言编写。明智的做法是检查和阅读公司网站或平台或知识库信息上的常见问题解答，看看它们是否提供了关于需要收集哪些数据、收集这些数据的原因以及如何利用这些数据的简单易懂的信息.

然后是个人理财的严重安全问题，例如银行账户信息和银行登录密码。有些应用程序会让您输入您的登录名、密码和路由号码。或通过 Stripe 等第三方供应商关联您的银行账户，以从赚钱的应用程序中获取付款。像 Stripe 这样的服务通常被认为是安全的。因此，我们认为您应该放心使用它们，因为 Stripe 和 plaid 等应用程序拥有良好的声誉，不会泄露或出售您的数据。

在评估赚钱的应用程序时，尤其是发布在 iOS App Store 和 Google Play 商店的应用程序时，要特别注意用户的评价。与其他一些用户评论平台相比，公司不允许也无权更改或删除出现在官方应用商店上的评论。因此，如果某个应用是骗局，您可能会根据用户评论立即注意到这一点。

假设您阅读了任何不支持该应用程序的评论。在这种情况下，如果许多客户在提款时遇到困难或无法获得客户服务的帮助，建议远离该应用程序。

此外，您可以在流行的平台上进行搜索，例如 Quora、Reddit 和许多其他平台，用户在这些平台上讨论他们与各种应用程序的交互。

避免诈骗的指南

无论您选择哪种移动支付应用程序，行业专业人士都建议您遵循以下准则以确保免受诈骗者的侵害：

只向您认识的人汇款；确保您有他们的电话号码或电子邮件地址。 在您的特定应用程序和智能手机上设置安全选项。这些证券包括可能需要指纹、PIN 或面部识别的多重身份验证因素。 使用不易被猜到的强密码；例如，添加您可以添加数字、字母和符号来制作强密码。此外，指纹功能或双重身份验证可确保您的智能手机安全。 尽量不要将您的智能手机与您的银行账户或借记卡关联；使用信用卡付款。 当您发送或接收付款时，请确保始终完成汇款。 切勿通过汇款来领取奖品或竞赛奖品。

底线

本文解释了可以从应用程序中赚钱。如果您正在寻找一个应用程序，上面提到的应用程序是最好的在线赚钱应用程序之一，坐在沙发上或玩游戏时很容易赚钱。这些是必须尝试的，如果您已经使用它们，请尝试使用它们来赚钱。

但是请记住，大多数赚钱的应用程序只会为您提供一些额外的现金，而您的厨房钱不能主要依赖它。但是，如果您开发您的应用程序并通过货币化获得报酬，您可以被动地从中赚取大量现金。对于您的应用程序的开发， 无代码开发方法始终是最好的，因为它可以让您轻松开发应用程序。创建应用程序后，您可以通过货币化和投放广告从中获利。

通过传统的编码方式创建应用程序可能具有挑战性，尤其是在您没有编程知识的情况下。 AppMaster 作为一个无代码平台，在这种情况下可以成为你的终极救星。在这里，您可以轻松地为您喜欢的任何目的构建您的全新应用程序。

这个可视化编码平台最好的一点是不需要事先的编码或编程知识。您可以通过在视觉插画师上拖放元素来简单地开发您的应用程序。此外，如果您有任何疑问，可以向全天候可用的团队寻求帮助。查看 AppMaster 的价格并立即注册，开发您的应用程序！