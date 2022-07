Size yardımcı olacak uygun bir mülk yönetimi mobil uygulamanız yoksa, bir mülkü yönetmek baş ağrısı olabilir. Özetle, mülk yönetimi gayrimenkulden çok iletişimle ilgilidir. Herkesi mutlu etmek, sadık bir müşteri tabanı oluşturmak ve rekabetçi bir pazarda gelecekteki büyümeyi sağlamak için mülk sahipleri, kiracılar ve personel ile düzenli etkileşimler gerektirir.

2017 yılında dünya genelinde gayrimenkul yönetimi yazılım pazarı 8,98 milyar ABD doları değerindeydi. 2025 yılına kadar, gayrimenkul yönetimi yazılımı için küresel pazarın 12,89 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. IbisWorld'e göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki emlak yönetimi sektörü şu anda yaklaşık 290.000 kişiyi istihdam etmektedir. Öyleyse neden çoğunluğa atlayıp yeni nesil bir mülk yönetimi mobil uygulaması oluşturmuyorsunuz? Bu yazıda, mülk yönetimi uygulamaları tasarlamak için gerekenleri ve bunun nasıl yapılacağını gözden geçireceğiz.





Mülk Yönetimi Yazılımı Nedir?

Bir Mülk Yönetim Sistemi (PMS), mülk yöneticileri, sahipleri ve operatörleri için mülk yönetimindeki kritik iş operasyonlarını otomatikleştiren ve basitleştiren bir yazılımdır. Finansman, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki söylem ve veri depolama, tüm olası ticari işlemlerdir. Mülk yönetim sistemlerine yönelik yazılımlar genellikle bulutta veya yerel bir sunucuda barındırılır.

Mülk yönetim sistemlerini kullanan çeşitli endüstriler ve alanlar, konaklama, üretim ve lojistik, yerel yönetimler, ticari gayrimenkul ve mülk yönetimi pazarını içerir. Bu tür bir sisteme yönelik piyasa talebi, ayrılmaz bir şekilde genel olarak emlak piyasasıyla bağlantılıdır. Öte yandan, emlak yönetimi piyasası gayrimenkul sektörü ile aynı trendleri takip etmemektedir. Kendi kalıplarına sahip olmaya devam ediyor. Örneğin, mülk yönetimi endüstrisi genellikle ekonomik gerilemelere karşı daha dirençlidir.

Mülk Yönetimi Yazılım Türleri

İster apartman komplekslerini, ister birden fazla yerde birden fazla mülkü yönetiyor olun, bir mülk yönetimi uygulaması ideal olacaktır. Ancak uygulamanın başarısı, şirketiniz için seçeceğiniz uygulama modeline göre belirlenecektir. Ev sahipleri ve kiracılar ile iletişim kurabilir, tüm finansal işlemleri ve veri depolamayı doğru çözüm ile takip edebilirsiniz.

Ancak, bir mülk yönetimi uygulamasını kullanmaya başlamadan önce, öncelikle ne tür bir mülk yönetimi yazılımına ihtiyacınız olduğunu ve özellikleri ve işlevleri nasıl uygulayacağınızı düşünmelisiniz. Şirketler için: Ticari mülk sahipleri, ofis binalarını ve perakende satış yerlerini yönetmelerine olanak tanıyan mülk yönetimi çözümlerinden yararlanabilir. Mülk yönetim sistemleri yardımıyla aşağıdakileri yapabilirler:

mülk bakımının tamamlanması için gereken süreyi azaltın

çevrimiçi raporlamanızı kişiselleştirin

kiralamalar hakkında bilgi toplamak

kira ödemelerini internet üzerinden tahsil etmek

belirli bir programda kira artışları



Endüstriler için: Ofisler, depolar, lojistik tesisler ve endüstriyel mülklerin tümü örnektir. Aşağıdakiler gibi kritik roller üstlenirler:

tesis bakım yönetimi

alan yönetimi

kiralama yönetimi

Ev Sahipleri Dernekleri (HOA) ve apartman yönetim sistemleri için: Apartmanlar, şehir evleri, kooperatifler ve mülk HOA'larının tümü HOA yönetim yazılımından yararlanır. Bu sistemler aşağıdaki gibi özelliklere sahiptir:

raporlama

e-ödemeler

muhasebe

alt başvuru sahipleri ilk ikamet taramasına tabi tutulur

Otel yönetim sistemleri için: Mülk yönetim yazılımı, oteller ve pansiyonlar tarafından şu amaçlarla kullanılır:

odalar için rezervasyon yap

fatura ödeyen

atanacak odalar

giriş ve çıkış ziyaretçileri

odaların müsaitliğini izlemek

Mülk Yönetiminin İyi Yönleri

Mülk yönetimi endüstrisi hala nispeten yenidir, ancak çok fazla potansiyele sahiptir. Bir mülk yönetim sistemini bir araya getirmenin avantajlarına bir göz atalım:

Çoklu mülk yönetimi, mülk sahiplerinin bir PMS kurmayı düşünmesi için büyük olasılıkla en zorlayıcı nedenlerden biridir. Bu tür yazılımlar muhasebe, raporlama ve iletişimi kolaylaştırır. Sahibinin portalı ilgili tüm bilgilere sahiptir. Mülk yönetimi yazılımı, üçüncü taraf çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak şirket süreçlerini düzene sokar ve gelişmiş yönetim standardizasyonu ve verimliliği sağlar.

PMS, oldukça çok yönlü olma potansiyeline sahip bir üründür. Bir şirket büyüdükçe, sisteme gelir yönetimi veya kiracı taraması gibi daha fazla işlevsellik eklemesi muhtemeldir. Çevrimiçi bir emlak yönetim sisteminin ölçeklenebilirliğinin ancak özel bir yazılım çözümü ile mümkün olduğunu unutmayın.

Artık kağıt rapor veya evrak olmayacak. Sadece birkaç tıklama ile ihtiyacınız olan bilgileri bulabilirsiniz. Ayrıca, en yüksek düzeyde güvenlik sunar. Web tabanlı bir sistemin, yerel tabanlı bir sistemden ziyade verilere en kolay erişimi sağladığını belirtmekte fayda var.

Bir şirketin en iyi arkadaşı otomasyondur. Ekibiniz, mülkün boş ilanı, faturalandırma ve kiracı yanıtları gibi tekrarlayan işlemleri otomatikleştirerek üretken projelere daha fazla odaklanabilecektir. Ayrıca, hata yapma şansı çok azalır.

Benzersiz bir mülk yönetim sistemi ile kiralama veya otel hizmetlerinizi sunmak için akla gelebilecek tüm kanalları kapsayabilirsiniz.

Misafirlerinize her an ve her yerden üstün hizmet sunmak için çözümünüzü sohbet robotları veya sanal asistanlarla birleştirebilirsiniz.

Mülk Yöneticileri Excel'i Ne İçin Kullanır?

Mesleğe yeni başlayan birçok mülk yöneticisi hala Excel kullanıyor. Mülk yönetimi yazılımı, birkaç birimi olan işletmeler için ideal olsa da, Excel küçük işletmeler için hala popüler bir seçimdir. Mülk yöneticileri, ihtiyaç duydukları bilgileri düzenli olarak kaydetmek için mükemmeldir. Kaydettikleri şeylerden bazıları, her mülk için gelir ve gider, mali verileri, bakım talepleri ve devam eden bakım görevlerinin bir listesidir.

En küçük portföylerde bile, tüm bu değişkenleri elektronik tablolarla takip etmek zordur. Excel mülk yönetimi yapması gereken şeyde başarılı olsa da, sınırlamaları vardır. Kiralama bilgileri merkezileştirilmemiş veya otomatikleştirilmemiştir, bu da zaman kaybına neden olur ve genellikle maliyetli olan veri yanlışlıklarına yol açar. Ve restore edilmiş bir mülkte yardımcı programları hesaplamak, genellikle yalnızca birkaç kişinin çözebileceği bir karışıklıktır.

Kiralık Mülkünüz İçin Bir Elektronik Tablo Yapın

Bir mülk yönetimi elektronik tablosu oluşturmak biraz zaman ve çaba gerektirir. Her şeyi takip etmek için, ihtiyacınız olduğu kadar çok veya az veri eklemelisiniz. Çift girişli muhasebe tarzında aylık gelir ve harcama tablosu yapmak çok kolay. Bu çok az beceri gerektirir ve herhangi bir formülün kullanılmasını gerektirmez. Excel Elektronik Tabloları, çok yönlü ve her zaman kullanışlı bir araçtır.

Bir elektronik tablo, karmaşık hesaplamaları hızlı ve basit bir şekilde yürütebilir. Basit bir şablon oluşturduktan sonra, şimdi tek yapmanız gereken bilgileri girmek ve gerisini elektronik tablo halledecek. Mülk yöneticileri, bir elektronik tabloyu bir PDF dosyasına yazdırabilir ve muhasebecilerine e-postayla gönderebilir veya bulut tabanlı bir elektronik tabloysa birisiyle paylaşabilir. Bir mülk yönetimi elektronik tablosu, az sayıda mülkü olan ev sahipleri için idealdir. Yalnızca bir veya iki eviniz olduğunda, bir elektronik tabloda mütevazı gelir ve harcamaları takip etmek kolaydır.

Mülk Yöneticileri Nasıl Organize Olur?

Mülk yöneticilerinin her zaman bir acil durum planı vardır - belirli durumlarda onlara yardımcı olacak kapsamlı bir strateji. Bir krizin ortasında bile, bir stratejiye sahip olmak, her şeyin mümkün olduğunca sorunsuz çalışmasını sağlar. Mülk yöneticileri, dışarıdan temin edilmek için neyin daha uygun olduğu konusunda net bir fikre sahiptir. Güçlü ve eksik yönlerine aşinadırlar ve her zaman görev başında olan yetkin bir kadroya sahiptirler. Çok fazla basılı rapor ve kağıtla, bir mülk yönetimi işi hızla düzensiz hale gelebilir. Ayrıca her şeyi düzenli tutmak için çok daha fazla çaba gerektirir.

Mülk yönetimi yazılımı, evrak ihtiyacını ortadan kaldırarak ve raporları elektronik olarak göndermenize izin vererek zamandan ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Mülk yöneticileri, bir kıyaslama olarak hizmet edecek, karşılıklı olarak arzu edilen bir iletişim tekniğine karar verir. Sahibini nasıl memnun edeceklerini biliyorlar ve yine de mülk yönetiminde etkin bir şekilde çalışıyorlar. Bir mülk yöneticisinin amacı, bir veya daha fazla mülkü yönetmenin zorluklarını ve kargaşasını azaltmaktır. Herhangi bir aksiliği önlemek için ortaya çıkabilecek çeşitli durumlar için dikkatlice planlar ve yapılandırırlar.

Mülkiyet İçin En İyi Uygulama Hangisi?

İnternetten ev bulmak, sadece komisyonunu artırmakla ilgilenen ve evinizden ne istediğinizi anlamayan bir emlakçıya güvenmekten daha etkilidir. Mevcut emlak web sitelerinin ve emlak uygulamalarının bolluğunun bir sonucu olarak, nereden başlayacağınıza karar vermek yorucu olabilir. Listeleri araştırdıktan ve hangi uygulamaların popüler olduğuna baktıktan sonra kısa bir platform listesi bulduk.

Aracısız

NoBroker, sitelerdeki listeler ve ayrıntılarla harika bir iş çıkarıyor. Konutların sahipleri tarafından listelendiğini fark edeceksiniz, bu da büyük bir aracılık ücreti ödemeniz gerekmeyeceği anlamına geliyor ve şirket tüm sahiplerini doğruladığını iddia ediyor. Sahipler, tüm listelerin alakalı olması için yeterli bilgi içerdiğini garanti etmek için bir kontrol listesi izlemelidir.

99 dönüm

99acres, sonuçları resim veya video içeren konutlarla veya yalnızca 99acres'in fiziksel olarak onayladığı mülklerle sınırlandırmanıza olanak tanıyan bir listeleme kalitesi filtresi sunar.

Nestorya

Nestoria, listeleri doğrudan bir araya getirmemesi bakımından bu listedeki diğer uygulamalardan farklıdır. Nestoria, toplayıcılar için bir toplayıcıdır; bu nedenle, sitede yapılan bir arama, Housing.com, Makaan, NoBroker, Commonfloor ve 99acres'den gelen sonuçları döndürür.