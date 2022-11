Bạn cũng muốn kiếm tiền dễ dàng từ một ứng dụng đơn giản thay vì chỉ sử dụng nó cho nhiều mục đích khác nhau? Nếu CÓ, bài đăng này là dành cho bạn. Tất cả chúng ta đều sử dụng điện thoại di động ở mọi nơi và trong hầu hết thời gian trong ngày bởi vì đó không chỉ là nhu cầu mà giờ đây mọi thứ đều có thể thực hiện được với các ứng dụng bên trong nó. Điện thoại di động thực hiện phần lớn việc sử dụng internet và cũng được sử dụng cho các công việc đơn giản hàng ngày. Giao dịch hàng ngày được thực hiện trên điện thoại di động.

Cho dù là thanh toán hóa đơn hay mua thứ gì đó, xin việc hay gọi đồ ăn. Bạn có thể làm mọi thứ bằng cách nhấn một nút trên điện thoại di động. Lý do đằng sau điều này có thể là lịch trình và thói quen bận rộn ngày nay; bằng cách nào đó, mọi người muốn có được phương pháp đơn giản hơn để hoàn thành công việc. Đó là lý do tại sao internet, ứng dụng và điện thoại di động ngày càng trở nên phổ biến và thị trường doanh thu cũng tăng trưởng hàng năm.

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng dành cho thiết bị di động cho rất nhiều thứ đang tiến triển từng ngày. Bạn đã bao giờ nghĩ mình có thể kiếm thêm tiền bằng cách sử dụng ứng dụng, chơi trò chơi hoặc mua sắm chưa? Nếu KHÔNG, tốt, bạn cần suy nghĩ lại vì có thể làm như vậy. Khi có thể sử dụng nhiều ứng dụng và internet, vậy việc kiếm tiền sẽ khó khăn như thế nào?

Ở đây chúng ta không nói về hàng nghìn cách kiếm thêm tiền trực tuyến mà có thể sử dụng những ứng dụng mà bạn sử dụng nhiều lần trong ngày để kiếm tiền từ chúng. Vì vậy, vâng, điều đó là có thể và không có một cách nào, nhưng có hàng nghìn cách nếu bạn cũng muốn kiếm thêm tiền từ ứng dụng.

Ứng dụng kiếm tiền như thế nào?

Bất cứ khi nào một ứng dụng được phát triển, bất kể mục đích của ứng dụng đó là gì và miễn phí, trả phí hay mua hàng trong ứng dụng, ứng dụng luôn có thể giúp bạn kiếm tiền nếu bạn sở hữu ứng dụng đó. Bạn luôn có thể tạo ứng dụng mong muốn từ một nền tảng không cần mã như AppMaster. Bài viết này sẽ đề cập ngắn gọn về cách một ứng dụng kiếm tiền vì chủ đề chính là cách bạn với tư cách là người dùng, kiếm tiền từ các ứng dụng đã cài đặt.

Các phương pháp tốt nhất mà bất kỳ ứng dụng nào cũng có thể kiếm tiền như sau:

kiếm tiền

Liên kết liên kết

Quảng cáo trong ứng dụng

đăng ký

Trong ứng dụng mua hàng

tài trợ

Ngay cả khi bạn đã phát triển một ứng dụng miễn phí sử dụng và không cung cấp bất kỳ giao dịch mua hàng trong ứng dụng nào, các tính năng kiếm tiền này vẫn luôn sẵn sàng để kiếm tiền từ ứng dụng bạn đã tạo. Bạn có quan tâm đến việc tạo ứng dụng của mình không? Hãy xem AppMaster, cung cấp cách kéo và thả dễ dàng để phát triển ứng dụng mà không cần viết mã và kiếm tiền dễ dàng bằng các phương pháp được đề cập ở trên.

Làm cách nào bạn có thể kiếm tiền khi sử dụng ứng dụng?

Kiếm tiền bằng ứng dụng với tư cách là người dùng có vẻ như kiếm tiền dễ dàng và làm như vậy tương đối ngắn gọn và dễ tiếp cận. Nhiều ứng dụng cung cấp cách đơn giản là tải xuống ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng và tạo hồ sơ hoàn chỉnh với thông tin chi tiết của bạn. Những người khác có thể cung cấp cho bạn liên kết tài trợ để chia sẻ với bạn bè và gia đình của bạn; càng nhiều người đăng ký, liên kết đó sẽ giúp bạn kiếm tiền. Nhưng tất cả phụ thuộc vào khả năng, loại ứng dụng bạn đang sử dụng và mục đích mà ứng dụng phục vụ cũng đóng một vai trò quan trọng.

Kiếm tiền thông qua các ứng dụng yêu cầu một số quy trình xác nhận. Mỗi ứng dụng có một khoảng thời gian khác nhau. Đừng rơi vào các ứng dụng tuyên bố kiếm tiền cho bạn mà không có thỏa thuận hoặc xác nhận trước. Đây chủ yếu là vô tội vạ và gian lận. Chẳng hạn, nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Uber và muốn kiếm tiền, quy trình phê duyệt và xác nhận sẽ bắt buộc, có thể mất tới 7 ngày làm việc. Bởi vì trước khi đưa tiền cho bạn, họ sẽ nhận được bằng chứng về tính xác thực của bạn với có thể là chi tiết giấy phép của bạn để độ tin cậy của họ cũng sẽ được đảm bảo.

Mặt khác, nhiều ứng dụng cho phép kiếm tiền mà không cần bất kỳ xác nhận nào hoặc quá trình đăng ký mất nhiều thời gian. Hầu hết các ứng dụng đều hỗ trợ PayPal để thanh toán, vì vậy trước khi nhận tiền từ ứng dụng, hãy kích hoạt tài khoản PayPal của bạn.

Tại sao các ứng dụng cung cấp tiền để sử dụng chúng?

Đó có thể là một phần của chiến lược tiếp thị và tăng người dùng ứng dụng. Nhưng chiều sâu là một cái gì đó nhiều hơn thế. Chủ sở hữu ứng dụng kiếm tiền từ ứng dụng của họ và thu tiền từ việc đặt quảng cáo biểu ngữ hoặc quảng cáo video trên các ứng dụng, trang web hoặc công ty khác để kiếm tiền từ chúng. Để làm điều này, họ đang tính phí rất nhiều. Số tiền họ cung cấp cho người dùng bằng kỹ thuật kiếm tiền không là gì so với số tiền đó, vì vậy họ sẽ dễ dàng trả tiền cho bạn hơn và đổi lại họ:

Thu thập dữ liệu của bạn và bán nó cho các nền tảng của bên thứ ba, chủ yếu là các công ty khảo sát trực tuyến. Họ cần người để thu thập dữ liệu và điền vào các cuộc khảo sát.

Một tỷ lệ phần trăm thù lao được thực hiện sau mỗi giao dịch từ các công ty.

Được trả tiền hoa hồng bằng cách nhấp vào liên kết được chuyển tiếp đến các trang web hoặc nhà bán lẻ khác.

Rakuten là ứng dụng trả tiền tốt nhất vì những lý do được đề cập ở trên trong số các ứng dụng kiếm tiền. Vì vậy, không phải họ ưu ái bạn bằng cách cung cấp các cách kiếm tiền mà luôn nhận được doanh thu tốt hơn gấp 10 lần hoặc đổi lại điều gì đó từ bạn. Đó là một doanh nghiệp cho và nhận cho họ và bạn. Đó có thể là thông tin, phản hồi, bình luận của bạn, v.v. Tóm lại, đó là một kiểu giao dịch giữa bạn và họ, vì vậy hãy lựa chọn một cách khôn ngoan.

Ứng dụng tốt nhất để kiếm tiền là gì?

Câu trả lời không phải là một, vì việc chọn ứng dụng tốt nhất để kiếm tiền có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hãy xem xét những điều đó trước khi chọn ứng dụng tốt nhất của bạn để kiếm tiền.;

Các yếu tố cần tìm trước khi chọn ứng dụng

Đây là những cân nhắc bạn phải xem xét trước khi quyết định và chọn ứng dụng kiếm tiền của mình, bao gồm:

Ứng dụng đang mang lại bao nhiêu

Nhiều ứng dụng có sẵn trên thị trường tuyên bố là ứng dụng kiếm tiền, nhưng hầu hết thậm chí không đủ điều kiện để mang lại cho bạn thu nhập vài đô la trong một tháng. Trong khi xem xét kiếm tiền từ ứng dụng, bạn nên nhớ rằng hầu hết các ứng dụng sẽ không giúp bạn trở nên giàu có hoặc có thể mua một tách cà phê trong một ngày. Tìm kiếm tỷ lệ phần trăm họ sẽ trả và mức độ dễ dàng và xác thực của tiền của họ sẽ quá phụ thuộc.

trả hết

Bạn cần chọn ứng dụng dựa trên số tiền bạn muốn kiếm được. Ví dụ: nếu bạn muốn kiếm hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la mỗi tháng, bạn không thể làm điều đó bằng cách điền vào các cuộc khảo sát. Bạn nên sử dụng các ứng dụng như Uber, Upwork, Fiverr và TaskRabbit. Những ứng dụng này là cơ hội tốt hơn để kiếm tiền tốt hơn những ứng dụng khác và sẽ mang lại cho bạn nhiều tiền hơn.

khẳng định

Một yếu tố khác cần xem xét là quyết định bạn sẵn sàng dành bao nhiêu công sức cho một nhiệm vụ hoặc cam kết thực hiện nó. Bạn có muốn chỉ sử dụng điện thoại thông minh của mình để thực hiện các tác vụ nhanh trong khi nằm dài trên ghế dài hoặc thưởng thức một tách cà phê không? Hay bạn thích đi mua sắm, du lịch khắp nơi, tương tác với khách hàng và lao động chân tay? Số tiền thanh toán thường tương quan trực tiếp với số lượng công việc được yêu cầu thực hiện. Ví dụ: trên TaskRabbit, việc di chuyển đồ đạc sẽ trả nhiều tiền hơn so với việc hoàn thành một cuộc khảo sát dài hai phút.

Phương thức thanh toán

Một số ứng dụng cho phép bạn rút tiền thanh toán. Hầu hết thời gian, tài khoản PayPal được sử dụng để tạo điều kiện rút tiền. Mặt khác, một số ứng dụng yêu cầu bạn gửi séc qua thư. Các ứng dụng khác thưởng cho bạn điểm, giảm giá và thẻ quà tặng thay vì tiền mặt.

Vì vậy, một bộ sưu tập nhỏ điểm Starbucks hoặc thẻ quà tặng Amazon sẽ không đủ để hỗ trợ bạn hoặc để bạn mua bữa trưa cho chính mình. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ thực hiện một số nhiệm vụ nhỏ thì có thể chấp nhận được vì bạn không dành toàn bộ thời gian cho nó. Đổi giới hạn áp dụng cho một số ứng dụng kiếm tiền. Bạn có thể không phải lúc nào cũng có thể rút tiền. Vì vậy, trước khi bắt đầu, hãy đọc kỹ lịch thanh toán và các thỏa thuận.

tài trợ ban đầu

Có nhiều ứng dụng miễn phí, nhưng một số ứng dụng yêu cầu phí đầu tư hoặc phí tham gia, trong khi những ứng dụng khác miễn phí tham gia. Ví dụ: phí thành viên ứng dụng Acorns lên tới 3 đô la mỗi tháng. Hoặc Fiverr lấy 20% doanh thu của bạn nhưng mang đến cho bạn cơ hội tốt hơn để thể hiện kỹ năng của mình với khán giả trên toàn thế giới. Các chi phí này thường tương đối thấp, cũng như các khoản đầu tư ban đầu. Các ứng dụng miễn phí là tốt nhất để sử dụng nếu bạn không muốn chi bất kỳ khoản tiền nào.

Cơ quan ứng dụng

Trước khi bạn tải xuống bất kỳ ứng dụng di động nào trả phí và có thể kiếm tiền cho bạn, hãy thực hiện nghiên cứu của bạn. Xác minh rằng ứng dụng có nhiều đánh giá tích cực. Để biết những khách hàng không hài lòng đang nói gì, hãy đọc các nhận xét tiêu cực. Thông thường, tất cả những ứng dụng này yêu cầu đăng ký là một địa chỉ email. Các ứng dụng yêu cầu thông tin nhạy cảm có thể là gian lận. Nhiều ứng dụng đảm bảo rằng chúng sẽ không bán dữ liệu của bạn. Sử dụng một ứng dụng có danh tiếng tốt nếu quyền riêng tư là rất quan trọng đối với bạn.

Các ứng dụng tốt nhất để kiếm tiền nhanh chóng là gì?

Nhiều ứng dụng kiếm tiền có sẵn trên toàn cầu hoặc tại địa phương để kiếm tiền ngoài công việc thông thường của bạn. Họ chủ yếu cung cấp cho bạn tiền bán thời gian. Nó không phải là bạn phải dồn hết thời gian và sức lực vào nó mà bạn có thể kiếm tiền khi rảnh rỗi, khi mua sắm, chơi game cho vui, hay khổ sở khi đi công tác văn phòng. Trong bài viết này, chúng tôi đã liệt kê các ứng dụng một cách phân loại để bạn hiểu rõ hơn theo sở thích của mình.

Chúng ta hãy xem xét một số loại ứng dụng phổ biến.

Ứng dụng hoàn tiền

ứng dụng trò chơi

Ứng dụng hối hả bên lề

Ứng dụng thu nhập thụ động

ứng dụng đầu tư

Kiểm tra các danh mục một cách chi tiết và tùy chọn ứng dụng để lựa chọn của bạn.

Ứng dụng hoàn tiền

Các ứng dụng hoàn lại tiền thanh toán và giảm giá 1-10% cho giao dịch mua hàng của bạn. Có nhiều ứng dụng hoàn lại tiền như Ibotta, Dosh, Rakuten và các ứng dụng khác khi bạn đặt hàng trực tuyến và nhận hàng trong vòng một tuần. Cho phép bạn tiết kiệm tiền mỗi khi bạn mua hàng trực tuyến. Không chỉ hoàn lại tiền mà một số ứng dụng còn cung cấp điểm mà bạn có thể đổi dưới dạng giảm giá khi mua hàng trong tương lai.

Ngoài ra, một số ứng dụng cũng mang lại cho bạn phần thưởng ngay cả khi bạn mua hàng từ các cửa hàng thực; tất cả những gì bạn cần có là một biên lai. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến dựa trên tiềm năng kiếm tiền và trải nghiệm sử dụng các ứng dụng trả tiền theo thời gian. Kiểm tra danh sách các ứng dụng hoàn lại tiền tốt nhất để thanh toán.

Ibotta

Ibotta là một trong những ứng dụng nổi tiếng và kiếm tiền tốt nhất trả tiền và cho phép bạn nhận phần thưởng khi mua hàng trực tuyến và tại cửa hàng thực. Nó hợp tác với hơn một nghìn người bán, cho phép người dùng trả lại phần trăm tiền khi mua hàng. Ibotta có trang web và ứng dụng di động dành cho hệ điều hành iOS và Android trên cửa hàng ứng dụng Google play. Khi bạn tải xuống ứng dụng miễn phí, bạn được phép chọn các cửa hàng bạn chọn và được trả tiền thông qua một số ưu đãi.

Ibotta cung cấp phần thưởng đăng ký trị giá 20 đô la cho người dùng ứng dụng mới và cho phép bạn chia sẻ mã giới thiệu với bạn bè và gia đình. Nếu bạn bè của bạn đăng ký thông qua liên kết của bạn, bạn sẽ chỉ được trả 50 đô la tiền thưởng nếu bạn có 20 đô la trong tài khoản của mình.

Ibotta cho phép bạn rút tiền mặt bằng tài khoản PayPal hoặc Venmo hoặc bạn có thể sử dụng nó để mua bất kỳ mặt hàng nào từ cửa hàng bạn chọn. Sử dụng Ibotta, bạn có thể sử dụng điểm của mình trong các cửa hàng thực tế; tất cả những gì bạn cần làm là quét hoặc tải lên biên lai của mình tại cửa hàng tạp hóa hoặc nếu bạn đang thực hiện bất kỳ giao dịch mua lớn nào tại nhà.

Lấy phần thưởng

Tìm nạp phần thưởng là một ứng dụng khác cho phép bạn kiếm phần thưởng và quy đổi để được thanh toán bằng thẻ quà tặng. Nó cho phép bạn tải biên lai lên bất kỳ hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng rượu hoặc cửa hàng nào bạn thích; không quan trọng bạn mua sắm cái gì hoặc nơi bạn mua sắm nhiều nhất. Nhưng nó phải là một thương hiệu đối tác để kiếm được phần thưởng. Có sẵn trên cả cửa hàng Google play và cửa hàng ứng dụng iOS .

Bạn có thể đổi điểm của mình tại bất kỳ cửa hàng công nghệ, cửa hàng quần áo nào và hàng chục tùy chọn lưu trữ khác có sẵn. Nhược điểm duy nhất của việc lấy phần thưởng là nó trả một vài xu cho mỗi lần nhận, mặc dù trong trường hợp bạn mua sản phẩm được tài trợ, bạn sẽ được trả điểm thưởng. Các sản phẩm được tài trợ chủ yếu bao gồm các mặt hàng gia dụng cần thiết cơ bản cho mọi người mà bạn sẽ mua.

rakuten

Rakuten là một nền tảng mua sắm trực tuyến trả tiền hoàn lại cao nhất so với các ứng dụng hoàn lại tiền khác. Nó hợp tác với hơn 2.500 cửa hàng hoàn tiền cho bạn mỗi lần mua hàng. Bạn có thể tạo tài khoản miễn phí và bắt đầu kiếm tiền với Rakuten. Các thành viên mới được trả tiền thưởng đăng ký là 10 đô la và phần thưởng của họ sau khi chi tiêu 25 đô la tại cửa hàng đối tác của Rakuten trong vòng ba tháng. Có sẵn trên cả cửa hàng google play và cửa hàng ứng dụng iOS.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận được lợi ích khi nhận thêm 25 đô la tiền mặt thông qua việc chia sẻ liên kết giới thiệu với bạn bè và gia đình của mình và nhận phần thưởng tiền mặt sau khi họ mua hàng. Bạn được thanh toán qua séc hoặc bạn cần có tài khoản PayPal.

Có ba cách để kiếm tiền mặt.

Thông qua trang web cửa hàng trực tuyến Rakuten, sau khi mua hàng từ cửa hàng yêu thích của bạn, bạn sẽ tự động được hoàn lại tiền mặt.

Bạn có thể tải xuống tiện ích mở rộng nút hoàn lại tiền của Rakuten. Tiện ích này sẽ thông báo cho bạn bất cứ khi nào bạn mua thứ gì đó từ cửa hàng đối tác của họ để kích hoạt tiền hoàn lại của bạn. Ngoài ra, nó cho phép bạn áp dụng mã khuyến mãi cho các sản phẩm bạn muốn mua.

Rakuten có ứng dụng mua sắm dành cho cả iOS và Android. Một số người thích sử dụng ứng dụng mua sắm hơn là máy tính để mở cửa hàng trực tuyến; tải xuống ứng dụng hoàn tiền Rakuten, một cách để mua sắm trực tuyến.

lộn ngược

Một ứng dụng hoàn lại tiền phổ biến khác hiện có trên các ứng dụng iOS và Android trên cửa hàng ứng dụng google play và các thiết bị. Upside cho phép bạn quét biên lai của mình và kiếm phần thưởng cho các cửa hàng tạp hóa, nhà hàng và trạm nhiên liệu. Ưu điểm là làm việc với 20.000 doanh nghiệp, bao gồm shell, burger king, Kmart, Dunkin' Donuts, v.v. Sau khi mua sắm xong, bạn có thể tải ảnh biên nhận lên ứng dụng và nhận điểm cũng như phần thưởng sau khi xác minh biên nhận. Bạn có thể rút phần thưởng của mình thông qua thẻ quà tặng, séc hoặc tiền mặt PayPal. Và cho phép bạn rút tiền mặt với mức phí là 1 đô la, nhưng khi số dư của bạn đạt 10 đô la, bạn có thể rút tiền miễn phí.

ứng dụng trò chơi

Các ứng dụng trò chơi là một cách tuyệt vời để nhân đôi cơ hội, kiếm tiền và tận hưởng niềm vui. Trong hầu hết các trường hợp, bạn phải trả tiền để chơi các giải đấu trò chơi nếu muốn kiếm tiền mặt ngoài đời thực. Số lượng nhập nhỏ (vài xu).

Những ứng dụng trò chơi này được xếp hạng hàng đầu, với thứ hạng cao và đánh giá tốt. Đó không phải là việc bạn bị hạn chế thanh toán cho mọi trò chơi, mà bạn còn có thể chơi các trò chơi miễn phí và kiếm điểm để chơi phiếu giảm giá hoặc phần thưởng nhưng không phải tiền mặt ngoài đời thực. Hãy làm sáng tỏ các ứng dụng trò chơi nổi tiếng và đòi hỏi phải trả tiền và kiếm tiền trong thời gian thực. Có sẵn trên cả cửa hàng ứng dụng Google Play và cửa hàng ứng dụng iOS.

chơi lô tô mất điện

Blackout bingo là một ứng dụng miễn phí để kiếm giải thưởng tiền mặt thông qua chơi trò chơi. Đây là một trong những ứng dụng kiếm tiền tốt nhất nơi bạn kiếm tiền bằng cách chơi trò chơi với những người dùng khác. Người chú ý sẽ giành chiến thắng và kiếm được số tiền tốt nhất. Khi bắt đầu trò chơi này, nó được giới thiệu là một trò chơi may rủi; sau đó, nó trở thành một trò chơi của kỹ năng và tốc độ. Một vòng duy nhất của mỗi trò chơi kéo dài khoảng 2 phút và trong thời gian đó, bạn có thể kiếm tiền nhanh chóng, nhưng các giải đấu tiền thật và tiền hoàn lại chưa khả dụng trong AR, CT, SD, IL, IN, ME, LA và DE .

Hiện tại, blackout bingo có hơn 75.000 đánh giá với xếp hạng 4,5 sao. Nó có sẵn trên cửa hàng ứng dụng apple và ứng dụng android trên cửa hàng ứng dụng google play. Nếu bạn muốn kiếm tiền ngay sau khi tải trò chơi xuống, bạn cần gửi trực tiếp 60 xu tiền của mình để chơi trò chơi đó với tổng số tiền là 1 đô la và 755 đô la và kiếm tiền. Tuy nhiên, bạn có thể tham gia các trò chơi miễn phí và kiếm Zs (đơn vị tiền tệ trong trò chơi). Bạn có thể trao đổi Z của mình bằng hàng hóa hoặc thẻ quà tặng. Sẽ mất một thời gian để kiếm đủ vé để đổi Zs của bạn bằng phần thưởng tiền mặt sẽ khiến bạn chơi trò chơi để kiếm tiền.

khối solitaire

Giống như Blackout bingo, nó cũng là một nền tảng trò chơi giải đấu đòi hỏi kỹ năng bởi vì nếu không có kỹ năng, bạn sẽ mất tiền. Mọi người đều nhận được cùng một bộ bài trong trò chơi và người về đích với nhiều điểm nhất sẽ giành chiến thắng và kiếm được tiền. Bạn có thể chơi Solitaire cube miễn phí và đổi điểm của mình bằng thẻ quà tặng, nhưng sẽ mất nhiều thời gian để có đủ điểm.

Bạn có thể trả tiền để chơi trò chơi và giành được số tiền tốt nhất, với phí vào cửa này sẽ bắt đầu từ 60 xu. Giá tối đa bạn được trả là $210. Đây là một ứng dụng trò chơi được đánh giá tốt có sẵn để tải xuống trên các cửa hàng ứng dụng Google Play và iOS.

chơi nhầm

Mistplay là một trong những ứng dụng kiếm tiền tốt nhất hiện có trên cửa hàng ứng dụng iOS và cửa hàng ứng dụng Google Play, với hơn 10 triệu lượt tải xuống. Mọi người thấy đó là một chương trình khách hàng thân thiết dành cho game thủ. Bạn càng chơi Mistplay, bạn càng kiếm được nhiều tiền. Người chơi đôi khi phải tăng cấp và vượt qua các mốc quan trọng hoặc cung cấp phản hồi cho trò chơi. Bạn có thể đổi điểm thẻ quà tặng của mình tại các nhà bán lẻ nổi tiếng như cửa hàng Nintendo, Starbucks, Amazon, v.v.; bạn cũng có thể nhận tiền trong tài khoản PayPal của mình. Bạn có thể rút tối thiểu 5 đô la, tức là 1.500 điểm trong trò chơi.

Swagbucks

Swagbucks là một ứng dụng khác dễ truy cập nhất hiện có trên iOS và cửa hàng ứng dụng Google Play. Có rất nhiều trò chơi có sẵn để chơi trên Swagbucks và kiếm được nhiều tiền. Bên cạnh các trò chơi, ứng dụng này miễn phí và cho phép bạn thực hiện các hoạt động trực tuyến khác nhau và kiếm tiền thật.

Các hoạt động trực tuyến của Swagbucks bao gồm:

Chơi trò chơi

xem video

Trả lời khảo sát

Ăn uống tại các nhà hàng

Mua sắm trực tuyến hoặc cửa hàng vật lý

Đóng góp / Tổ chức từ thiện

Một công cụ tìm kiếm mặc định.

Bạn có thể đổi điểm lấy thẻ quà tặng như thẻ quà tặng Amazon hoặc tiền mặt PayPal.

Ứng dụng hối hả bên lề

Các ứng dụng hối hả bên lề mở ra hàng tá cơ hội kiếm tiền chỉ bằng cách sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay của bạn. Có sẵn trên cả cửa hàng ứng dụng google play và cửa hàng ứng dụng iOS. Khi thế giới đã thay đổi sau đại dịch năm 2019, mọi người ủng hộ công việc tại nhà và những người làm việc từ xa .

Tất cả những gì bạn cần là một chiếc máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh để kiếm tiền và thay đổi cách kiếm tiền truyền thống của bạn. Các ứng dụng hối hả bên lề cho phép bạn linh hoạt. Bạn có thể làm việc bất cứ khi nào bạn muốn và giao công việc của mình ở bất cứ đâu trên toàn thế giới. Sau đây là một số ví dụ về ứng dụng hối hả bên lề tốt nhất.

Uber

Ai không biết về ứng dụng Uber? Nó cho phép bạn kiếm tiền theo hai cách bằng một ứng dụng duy nhất. Một là chia sẻ chuyến đi và thứ hai là UberEats, cung cấp các đơn đặt hàng đồ ăn mang đi.

Uber có hơn 100 triệu thành viên tích cực tại hơn 900 thành phố. Các tài xế Uber kiếm được một số tiền khá lớn, cho phép họ linh hoạt làm việc bất cứ khi nào họ muốn mà không bị hạn chế về lịch trình. Họ mở ứng dụng Uber và sẵn sàng làm việc và sẵn sàng chấp nhận các đơn đặt hàng đến với họ.

Bạn đã nghe nói về DoorDash chưa? UberEats cũng vậy. Bạn có thể giao đồ ăn từ các nhà hàng địa phương đến điểm đến đã chọn bằng phương tiện của mình, chẳng hạn như xe đạp, ô tô, xe đạp hoặc thậm chí là đi bộ. Có sẵn trên cả cửa hàng ứng dụng google play và cửa hàng ứng dụng iOS.

Ngoài ra, nó cho phép các tài xế Uber được trả tiền ngay trong ngày họ giao đồ ăn hoặc chở người. Uber chấp nhận các khoản thanh toán ngay lập tức từ các tài xế để họ có thể được trả một vài đô la trong cùng một ngày thay vì phải đợi lâu để nhận được khoản thanh toán trong tài khoản ngân hàng của bạn.

Fiverr

Fiverr là một trong những ứng dụng tốt nhất để kiếm tiền trực tuyến và nhanh chóng bằng cách bán các kỹ năng trực tuyến của bạn. Đó là một nền tảng làm việc tự do và một ứng dụng được sử dụng rộng rãi bởi những người làm nghề tự do để thể hiện tài năng của họ trực tuyến. Fiverr có sẵn dưới dạng ứng dụng Android trên cửa hàng ứng dụng Google Play và ứng dụng iOS.

Đó là một thị trường để người mua mua các dịch vụ tự do và các dịch giả tự do đăng bài về các dịch vụ mà họ có thể cung cấp cho những người cần chúng. Tất cả những gì bạn cần làm là tạo một hợp đồng biểu diễn và đăng nó lên Fiverr để người mua có thể tiếp cận bạn từ đó và bạn được trả tiền cho việc đó. Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại dịch vụ nào trên nền tảng Fiverr, chẳng hạn như phát triển trang web , viết nội dung, phát triển ứng dụng , chỉnh sửa video , thiết kế logo và nhiều dịch vụ khác.

Airbnb

Airbnb là một ứng dụng cho thuê nhà hoặc phòng giúp bạn kiếm tiền bằng cách thuê một căn phòng mà bạn thường không sử dụng. Airbnb là một đối thủ cạnh tranh tuyệt vời cho các khách sạn vì nó cũng cho phép bạn thuê phòng một đêm một cách linh hoạt. Tất cả những gì bạn cần tải xuống ứng dụng Airbnb giống như các ứng dụng khác và tính tiền thuê của bạn thông qua ứng dụng đó bằng cách thêm vị trí của bạn vào đó. Bạn có thể đặt giá của mình bằng cách xem đối thủ cạnh tranh hoặc giá khách sạn và kiếm thêm tiền với họ. Có sẵn trên cả cửa hàng ứng dụng Google Play và cửa hàng ứng dụng iOS.

DoorDash

DoorDash là một lựa chọn tốt để kiếm tiền bằng cách giao đồ ăn từ các nhà hàng địa phương đến các điểm đến. Các đối tác của Doordash cung cấp phí giao hàng để đổi lấy phí dịch vụ. Đó là một cơ hội tuyệt vời để mọi người kiếm tiền và một chủ nhà hàng không có cậu bé giao hàng, có thể liên hệ với DoorDash và thực hiện giao hàng mà không cần tăng thêm nhân viên. Một dasher có thể kiếm được thông qua phí dịch vụ giao hàng và cơ sở hoa hồng chứ không phải dưới dạng tiền lương.

Làm thế nào để trở thành một Dasher?

Bạn cần có một chiếc xe đạp, xe đạp hoặc ô tô để giao hàng và bảo hiểm đích thực để trở thành một tay đua cừ khôi. Bạn có thể linh hoạt lựa chọn thời gian sử dụng DashNow hoặc những ngày cao điểm. Bạn cũng có thể lên lịch trước thời gian của mình cho các vị trí sẵn có. Có sẵn trên cả kho ứng dụng Google Play và kho ứng dụng iOS.

Ứng dụng thu nhập thụ động

Ứng dụng thu nhập thụ động là ứng dụng kiếm tiền tốt nhất trả tiền và cung cấp cho bạn các tính năng sau:

Trả tiền cho bạn để mua sắm

Giảm giá khi mua hàng của bạn

Kiếm thẻ quà tặng

Lên mạng

Chơi game

Xem phim

Thanh toán hóa đơn của bạn

Cho thuê nội dung của bạn và hơn thế nữa

Điền vào bản khảo sát

Kiểm tra một số ứng dụng thu nhập thụ động phổ biến.

Thủ đô một mua sắm

Capital one shopping là một ứng dụng miễn phí khác. Nó có một tính năng độc đáo được gọi là bảo vệ hoàng tử. Với sự bảo vệ của hoàng tử, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền nếu sản phẩm bạn đã mua giảm giá. Ứng dụng Mua sắm Capital One được kết nối với địa chỉ email của bạn để theo dõi giao dịch mua của bạn và giúp bạn gửi giá chênh lệch của sản phẩm vào tài khoản ngân hàng của mình nếu phát hiện thấy khiếu nại.

Ngoài bảo vệ hoàng tử, ứng dụng Capital One Shopping cung cấp cho bạn các đặc quyền khác như so sánh giá từ các nhà bán lẻ khác nhau, áp dụng mã phiếu giảm giá tự động và mua sắm trực tuyến. Ứng dụng Capital One Shopping cũng cho phép bạn quét mã vạch để tìm các giao dịch trực tuyến cho cùng một sản phẩm nếu bạn đang mua sắm tại một cửa hàng thực.

Bảng điều khiển máy tính và di động Nielsen

Ứng dụng thu nhập thụ động này là một cách cực kỳ đơn giản để kiếm tới 50 đô la mỗi năm. Chỉ cần tải xuống ứng dụng này trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của bạn và tiếp tục sử dụng tiện ích của bạn như bình thường. Ừ! $50 không phải là một số tiền đáng kể để kiếm được trong một năm. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội giành được 10.000 đô la với nó. Nếu bạn là cư dân Hoa Kỳ, có một tùy chọn để bạn làm ngọt nồi. Khi bạn tham gia nó, bạn sẽ tham gia rút thăm trúng thưởng.

người nghiện khảo sát

Người nghiện khảo sát được coi là một trong những ứng dụng khảo sát tốt nhất. Nó giống như phần thưởng ý kiến của google cung cấp một cuộc khảo sát. Tuy nhiên, không giống như phần thưởng ý kiến của google chỉ thanh toán tín dụng của cửa hàng, nó có thể mang lại cho bạn tiền thật với 4,6 xếp hạng google play và 4,4 xếp hạng iOS. Ứng dụng nghiện khảo sát có hơn 10 triệu người dùng. Mọi người chia sẻ ý kiến của họ trong các ứng dụng khảo sát và kiếm thẻ quà tặng hoặc đổi lấy tiền mặt PayPal. Không có phần thưởng đăng ký cho ứng dụng khảo sát này, nhưng người dùng mới nhận được một cuộc khảo sát ngắn với các nhiệm vụ có giá trị cao, chẳng hạn như xem video, xác nhận email của bạn và khảo sát xây dựng hồ sơ chung.

Khi bạn tạo tài khoản của mình trên người nghiện khảo sát, bạn sẽ có thể xem khảo sát có sẵn trong trang tổng quan của mình và số điểm bạn sẽ nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Ví dụ: bạn có thể có 40 điểm khi điền vào bản khảo sát 10 phút. Một điểm tương đương với 1 xu. Bạn có thể rút tiền nếu đạt 5 đô la qua PayPal tiền mặt hoặc đổi thẻ quà tặng cho các nhà bán lẻ sau.

itunes

Walmart

amazon

Mục tiêu

Starbucks

Sephora

nhóm

Nếu bạn muốn rút tiền mặt, bạn phải đợi ngày làm việc tiếp theo để xác nhận danh tính của mình vì không có hệ thống xác minh danh tính tự động trong ứng dụng nghiện khảo sát.

ứng dụng đầu tư

Chúng là những ứng dụng kiếm tiền tốt nhất cung cấp thời gian, tiền mặt và năng lượng tối thiểu và kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách sử dụng điện thoại di động của bạn. Có rất nhiều ứng dụng đầu tư và với chúng, bạn có thể kiếm được một khoản tiền lớn mà không cần đầu tư một khoản thời gian và số tiền đáng kể. Các ứng dụng này bao gồm các tính năng sau:

Cổ phiếu miễn phí

Tự động hóa khoản đầu tư của bạn

Biến sự thay đổi dự phòng của bạn thành khoản đầu tư

Đăng ký tiền thưởng

Tặng tiền ảo

Thêm tiền thật vào tiền hưu trí của bạn

Chúng ta hãy xem xét một số ứng dụng đầu tư phổ biến.

Công cộng

Công chúng đang đầu tư vào các ứng dụng trả tiền dễ sử dụng vì giao diện rõ ràng và thân thiện với người dùng . Nó có nhiều tính năng nâng cao để giao dịch và đầu tư vào một số cổ phiếu, cộng với nó mang lại cho bạn phần thưởng đăng ký mà không cần bất kỳ khoản tiền gửi nào. Nó cho phép bạn kích hoạt với các nhà đầu tư của một số công ty. Ngoài ra, ứng dụng Công khai cho phép bạn mua cổ phần nhỏ trong các công ty mà không làm giảm tổng giá cổ phần. Không cần đặt cọc bất kỳ giá đầu tư nào, nhưng bạn có thể thêm điểm đăng ký của mình vào cổ phiếu miễn phí.

quả sồi

Với Acorns, bạn có thể tự động hóa khoản đầu tư của mình theo hai cách khác nhau:

Đầu tư thay đổi dự phòng của bạn

Acorns có một trong những tính năng tuyệt vời được gọi là Round-Ups. nếu bạn mua thứ gì đó với giá 15,30 đô la từ bất kỳ cửa hàng nào, hãy dành 70 xu để đầu tư vào một tài khoản chung. Nó không giống như việc họ lấy tiền từ tài khoản của bạn một cách mạnh mẽ. Họ chỉ lấy tiền nhàn rỗi từ số tiền tiêu của bạn để làm tròn số tiền đó. Với bạn, bạn có thể tiết kiệm tiền và giúp xây dựng danh mục đầu tư của mình mà không làm cạn kiệt năng lượng của bạn.

quả sồi kiếm được

Acorns có hơn hàng trăm đối tác bán lẻ, cho phép bạn kiếm tiền mỗi khi mua sắm tại một cửa hàng cụ thể. Giả sử bạn đang mua sắm với giá 100 đô la tại Walmart. Acorns sẽ tính phần trăm số tiền chi tiêu $100 của bạn (10% trở lên đối với một số cửa hàng bán lẻ) và thêm số phần trăm này vào tài chính cá nhân của bạn. Acorns Earn là một cách tuyệt vời để tạo danh mục đầu tư của bạn, nó sẽ gửi trực tiếp thu nhập phụ của bạn vào tài khoản ngân hàng hưu trí của bạn.

Người hùng Robin Hood

Robinhood là một ứng dụng miễn phí cho phép bạn giao dịch với giao diện dễ sử dụng, thân thiện và đảm bảo tương lai tài chính của bạn. Nó cung cấp đầu tư miễn phí hoa hồng và hiện có hơn 21 triệu khách hàng đang hoạt động. Ứng dụng Robinhood đặc biệt thân thiện với người dùng và dễ sử dụng cho người mới bắt đầu. Nó cho phép người dùng tạo một tài khoản trong vài phút. Trên ứng dụng Robinhood, bạn có thể đầu tư vào các danh mục sau liên quan đến ứng dụng này, bao gồm:

tiền điện tử

Sở giao dịch chứng khoán

Tùy chọn

Vàng

quỹ ETF

Ứng dụng Robinhood có hai tài khoản chính là quản lý tiền mặt và môi giới, và khoản đầu tư của nó có sẵn cho 5.000 cổ phiếu. Và điều làm cho ứng dụng này trở nên độc đáo là hỗ trợ qua điện thoại 24/7.

Các ứng dụng kiếm tiền có hoạt động không?

Vâng, tất nhiên, các ứng dụng kiếm tiền hoạt động. Nhưng bạn cần nhớ rõ rằng thu nhập sẽ không cao như bạn mong đợi từ một công việc bình thường. Sẽ tốt hơn nếu bạn có những kỳ vọng thực tế. Trong hầu hết các trường hợp, tiềm năng thu nhập của bạn có thể tương đối hạn chế. Sẽ là tốt nhất nếu bạn không hoàn toàn phụ thuộc vào các ứng dụng này để kiếm bánh mì và bơ. Nhưng bạn có thể kiếm thêm tiền bằng cách sử dụng các ứng dụng kiếm tiền này trong thời gian rảnh rỗi.

Đồng thời, một số ứng dụng miễn phí giúp bạn kiếm được một số tiền đáng kể nếu bạn sử dụng chúng một cách nhất quán. Ví dụ: danh mục mua sắm hoàn tiền. Với các ứng dụng hoàn lại tiền, bạn có thể tiết kiệm tới 100 đô la hoặc kiếm phần thưởng cho các khoản giảm giá trong tương lai. Nếu bạn không sử dụng bất kỳ ứng dụng hoàn lại tiền nào, bạn có thể đang chi thêm tiền cho việc mua sắm của mình. Nhưng nếu bạn có các ứng dụng mua sắm hoàn lại tiền trong quyền truy cập của mình, bạn có thể tiết kiệm tiền và chi tiêu số tiền đó cho bất kỳ công việc cần thiết nào hoặc tiết kiệm tiền cho tương lai của mình.

Sau đó, xuất hiện một ứng dụng hối hả tốt nhất khác cho phép người dùng kiếm được một số tiền lớn bằng cách sử dụng các ứng dụng đó. Những ứng dụng này bao gồm Fiverr, DoorDash và Uber. Những danh mục ứng dụng này cung cấp công việc thực tế; đôi khi, người dùng nhận được tiền boa nếu họ làm việc tốt.

Ngoài ra, một số ứng dụng thể dục cung cấp cho bạn tiền để giảm cân. Vâng, bạn đọc nó một cách chính xác! Bạn cần đặt mục tiêu giảm bao nhiêu cân trong khung thời gian cụ thể và được trả tiền nếu đạt được. Nhưng đồng thời, bạn cũng cần bỏ một vài đô la vào tài khoản của mình; những ứng dụng này chỉ đơn giản là động lực cho hành trình giảm cân của bạn.

Các ứng dụng tốt để kiếm tiền từ nhà là gì?

Nhiều ứng dụng ngoài kia hứa hẹn kiếm tiền trực tuyến, nhưng chúng thu thập tất cả dữ liệu của bạn từ điện thoại di động và lãng phí tiền bạc, thời gian và năng lượng của bạn thay vì giúp bạn tạo ra tiền. Bài viết này đã tạo ra một danh sách các ứng dụng tốt trả tiền và kiếm tiền ngay tại nhà, với hai ưu tiên hàng đầu là đáng giá và hợp pháp. Như trên, hãy mô tả chi tiết tất cả các ứng dụng; tốt hơn hết là cắt bỏ những thứ tào lao và đặt tên cho những ứng dụng trả tiền ưu tiên.

Đầu tiên là các ứng dụng phụ: theo quan điểm của chúng tôi, nếu bạn đầu tư thời gian của mình để kiếm tiền, bạn sẽ được trả lương cao. Ngoài ra, các ứng dụng này cho phép bạn thể hiện các kỹ năng cơ bản của mình, chẳng hạn như Fiverr và Upwork, và nhiều nền tảng làm việc tự do khác cho phép người dùng bán dịch vụ của họ và kiếm tiền theo nhu cầu của họ. Những dịch vụ này cũng có thể được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của bạn, chẳng hạn như làm việc trên trang web, viết nội dung, tạo video và nhiều dịch vụ khác.

Lựa chọn thứ hai của chúng tôi là Swagbucks; như bạn đã biết, ứng dụng này có rất nhiều danh mục và người dùng có thể chọn bất kỳ danh mục nào họ quan tâm và kiếm tiền. Bạn có rất nhiều tùy chọn để kiếm tiền chỉ bằng cách tải xuống một ứng dụng duy nhất và bạn có thể xem video, chơi trò chơi, duyệt, quyên góp hoặc điền vào bản khảo sát.

Các ứng dụng tốt nhất để kiếm tiền trong thời gian rảnh của tôi là gì?

Hãy Trung thực. Hầu hết chúng ta sẽ đánh giá cao việc có nhiều tiền hơn trong ví của mình. Có lẽ bạn muốn bắt đầu tiết kiệm tiền cho một khoản mua sắm quan trọng, chẳng hạn như một ngôi nhà, hoặc bạn muốn tăng quy mô tài khoản tiết kiệm của mình. Có lẽ bạn muốn tiết kiệm tiền để thỉnh thoảng tự chăm sóc da mặt và mát-xa tại spa mà bạn thích.

Dù mục tiêu tài chính của bạn là gì, có nhiều tiền hơn sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn. May mắn thay, tìm công việc bán thời gian là không cần thiết để thực hiện ước mơ này. Với các ứng dụng chúng tôi sẽ giải quyết, bạn có thể kiếm tiền trong thời gian rảnh và có tất cả các tiện ích mà bạn yêu thích.

Nếu bạn đang đọc tiêu đề này, điều đó có nghĩa là ưu tiên của bạn là kiếm tiền trong "thời gian rảnh rỗi", vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng DoorDash và Uber. DoorDash và UberEats cho phép bạn kiếm được một khoản tiền lớn chỉ bằng cách giao đồ ăn đến đúng địa chỉ. Và đôi khi bạn cũng có thể nhận được tiền boa nếu có cơ hội gặp những khách hàng hào phóng.

Tùy chọn thứ hai là Ứng dụng trò chơi, mọi người có xu hướng chơi trò chơi khi họ có thời gian rảnh, vì vậy đây là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt sự nhàm chán và nhân đôi phần thưởng bằng cách chơi trò chơi và kiếm tiền. Nhưng bạn không thể chỉ mở google play, tải xuống một trò chơi và bắt đầu chơi; trả tiền cho các trò chơi hơi phức tạp hoặc bạn cần chuyên môn để giành chiến thắng trước đối thủ của mình. Vì vậy, hãy chuẩn bị trước, đọc tất cả các quy tắc và quy định của trò chơi, sau đó chơi; Chúc may mắn!

Làm thế nào để không gặp phải những kẻ lừa đảo?

Nếu muốn kiếm tiền khi sử dụng ứng dụng, bạn nên lưu ý một số điều khi tải xuống ứng dụng kiếm tiền.

Trước tiên, hãy hiểu rằng các ứng dụng thu thập dữ liệu của bạn, bao gồm các chi tiết chung về nhân khẩu học của bạn (tuổi, vị trí, v.v.) và các thông tin riêng tư khác như nội dung bạn duyệt qua nhiều nhất, sở thích của bạn theo lịch sử tìm kiếm và tất cả các mẫu trực tuyến. Nếu việc thu thập dữ liệu từ ứng dụng làm phiền bạn, hãy đọc điều khoản về quyền riêng tư của ứng dụng.

Đương nhiên, chính sách bảo mật thường được viết bằng ngôn ngữ chính thức hoặc kỹ thuật. Bạn nên kiểm tra và đọc Câu hỏi thường gặp trên trang web của công ty hoặc nền tảng hoặc thông tin cơ sở kiến thức để xem liệu họ có cung cấp thông tin dễ hiểu về dữ liệu nào được yêu cầu thu thập, lý do đằng sau việc thu thập dữ liệu này và cách thức sử dụng dữ liệu đó hay không. .

Sau đó là vấn đề nghiêm trọng về lý do bảo mật đối với tài chính cá nhân, chẳng hạn như thông tin tài khoản ngân hàng và mật khẩu đăng nhập ngân hàng . Một số ứng dụng yêu cầu bạn nhập thông tin đăng nhập, mật khẩu và số định tuyến. Hoặc liên kết tài khoản ngân hàng của bạn thông qua nhà cung cấp bên thứ ba như Stripe để nhận thanh toán từ các ứng dụng kiếm tiền. Các dịch vụ như Stripe thường được coi là an toàn. Do đó, chúng tôi tin rằng bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi sử dụng chúng vì các ứng dụng như Stripe và kẻ sọc có danh tiếng tốt và sẽ không tiết lộ hoặc bán dữ liệu của bạn.

Đặc biệt chú ý đến đánh giá của người dùng thông qua đánh giá của họ khi đánh giá các ứng dụng kiếm tiền, đặc biệt là những ứng dụng được đăng trên iOS App Store và cửa hàng Google Play. Các công ty không được phép và không có quyền thay đổi hoặc xóa các bài đánh giá xuất hiện trên các cửa hàng ứng dụng chính thức, trái ngược với một số nền tảng đánh giá của người dùng khác. Do đó, nếu một ứng dụng là lừa đảo, bạn có thể sẽ nhận ra điều đó ngay lập tức dựa trên đánh giá của người dùng.

Giả sử bạn đọc bất kỳ bài đánh giá nào không ủng hộ ứng dụng. Trong trường hợp đó, nên tránh xa ứng dụng nếu nhiều khách hàng gặp khó khăn khi rút tiền hoặc không nhận được hỗ trợ từ dịch vụ khách hàng.

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm trên các nền tảng phổ biến, chẳng hạn như Quora, Reddit và nhiều nền tảng khác, nơi người dùng thảo luận về các tương tác của họ với các ứng dụng khác nhau.

Hướng dẫn để xem xét để tránh lừa đảo

Bất kể bạn chọn ứng dụng thanh toán di động nào, các chuyên gia trong ngành khuyên bạn nên tuân theo các nguyên tắc sau để được bảo mật khỏi những kẻ lừa đảo:

Chỉ gửi tiền cho người mà bạn biết; đảm bảo bạn có số điện thoại hoặc địa chỉ email của họ khi bạn làm. Đặt các tùy chọn bảo mật trên ứng dụng cụ thể và điện thoại thông minh của bạn. Các chứng khoán này bao gồm các yếu tố đa xác thực có thể yêu cầu dấu vân tay, mã PIN hoặc nhận dạng khuôn mặt. Sử dụng mật khẩu mạnh không dễ đoán; ví dụ: thêm bạn có thể thêm số, bảng chữ cái và ký hiệu để tạo mật khẩu mạnh. Ngoài ra, các tính năng vân tay hoặc xác thực hai yếu tố giúp giữ an toàn cho điện thoại thông minh của bạn. Cố gắng không liên kết điện thoại thông minh của bạn với tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ; sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán. Khi bạn gửi hoặc nhận thanh toán, hãy đảm bảo rằng việc chuyển tiền luôn được hoàn tất. Không bao giờ gửi tiền để nhận giải thưởng hoặc giải thưởng cuộc thi.

Điểm mấu chốt

Bài viết này giải thích rằng có thể kiếm tiền từ một ứng dụng. Nếu bạn đang tìm kiếm một ứng dụng để làm như vậy, thì các ứng dụng được đề cập ở trên là một trong những ứng dụng tốt nhất để kiếm tiền trực tuyến và đó là cách kiếm tiền dễ dàng khi bạn ngồi trên đi văng hoặc chơi trò chơi. Đây là những thứ phải thử và nếu bạn đã sử dụng chúng, hãy thử sử dụng chúng để kiếm tiền.

