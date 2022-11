Volete anche voi guadagnare facilmente da una semplice app piuttosto che utilizzarla per vari scopi? Se sì, questo post è per voi. Tutti noi utilizziamo i telefoni cellulari ovunque e per la maggior parte della nostra giornata, perché non solo è necessario, ma anche tutto ciò che è possibile fare con le app al suo interno. I telefoni cellulari rappresentano la parte principale dell'utilizzo di Internet e sono utilizzati anche per le semplici attività quotidiane. Le transazioni quotidiane vengono effettuate con i telefoni cellulari.

Sia che si tratti di pagare una bolletta o di acquistare qualcosa, sia che si tratti di richiedere un lavoro o di ordinare del cibo. È possibile fare tutto premendo un pulsante sul cellulare. La ragione di questo fenomeno può essere l'agenda fitta di impegni e la routine di oggi; in qualche modo, le persone sono desiderose di ottenere un metodo più diretto per fare le cose. Ecco perché Internet, le app e i cellulari stanno diventando sempre più popolari e anche il mercato dei ricavi cresce ogni anno.

È possibile utilizzare le app per cellulari per molte cose che stanno progredendo di giorno in giorno. Avete mai pensato di poter guadagnare denaro extra utilizzando un'app, giocando o facendo acquisti? Se no, dovete ripensarci perché è possibile farlo. Se l'utilizzo di internet e delle app permette di fare tante cose, come può essere difficile guadagnare denaro?

Non stiamo parlando di migliaia di modi per guadagnare soldi extra online, ma di quelle app che utilizzate molte volte al giorno per guadagnare da esse. Quindi, sì, è possibile e non c'è un solo modo, ma ci sono migliaia di modi se anche voi volete guadagnare soldi extra dalle app.

Come fanno le app a guadagnare?

Ogni volta che viene sviluppata un'app, indipendentemente dal suo scopo e dal fatto che sia gratuita, a pagamento o con acquisti in-app, le app possono sempre farvi guadagnare se le possedete. È sempre possibile creare l'app desiderata da una piattaforma no-code come AppMaster. Questo articolo tratterà brevemente il modo in cui un'app fa soldi, perché l'argomento principale è il modo in cui l'utente fa soldi con le app installate.

I metodi migliori con cui un'app può guadagnare sono i seguenti:

Monetizzazione

Link affiliati

Pubblicità in-app

Abbonamenti

Acquisti in-app

Sponsorizzazioni

Anche se avete sviluppato un'app gratuita e che non offre acquisti in-app, queste funzioni di guadagno sono sempre disponibili per guadagnare dalla vostra app. Siete interessati a creare la vostra app? Date un'occhiata ad AppMaster, che offre un modo semplice e drag-and-drop per sviluppare applicazioni senza codifica e guadagnare facilmente con i metodi sopra menzionati.

Come si può guadagnare utilizzando l'app?

Guadagnare con le app come utente sembra facile, e farlo è relativamente semplice e accessibile. Molte app offrono la possibilità di scaricare semplicemente l'app dall'app store e di creare un profilo completo con i propri dati. Altre possono offrire il link di sponsorizzazione da condividere con amici e familiari; se molte persone si registrano, quel link vi farà guadagnare. Ma tutto dipende dalle possibilità, dal tipo di app che si sta utilizzando e dallo scopo che l'app serve.

Guadagnare denaro attraverso le app richiede un processo di conferma. Ogni app ha un periodo diverso. Non lasciatevi ingannare dalle app che affermano di farvi guadagnare senza un accordo o una conferma preventiva. Si tratta per lo più di bluff e frodi. Ad esempio, se state usando l'app Uber e volete guadagnare, è necessario un processo di approvazione e conferma che può richiedere fino a 7 giorni lavorativi. Prima di darvi il denaro, infatti, i clienti devono ottenere una prova della vostra autenticità, magari con i dati della vostra patente, in modo da garantire la loro affidabilità.

D'altra parte, molte app consentono di guadagnare senza alcuna conferma o lunga procedura di iscrizione. La maggior parte delle app supporta PayPal per i pagamenti, quindi prima di ricevere denaro dalle app, attivate il vostro conto PayPal.

Perché le app forniscono denaro per il loro utilizzo?

Può essere una parte di una strategia di marketing e aumentare gli utenti dell'app. Ma la profondità è qualcosa di più. I proprietari delle app monetizzano le loro applicazioni e prendono soldi per inserire banner pubblicitari o video pubblicitari su altre app, siti web o aziende per guadagnare da loro. Per fare questo, li fanno pagare pesantemente. L'importo che danno all'utente con la tecnica del guadagno non è nulla in confronto a questo, quindi è più facile per loro pagare l'utente e in cambio:

raccolgono i dati dell'utente e li vendono a piattaforme terze, per lo più società di sondaggi online. Hanno bisogno di persone per la raccolta dei dati e la compilazione dei sondaggi.

Una percentuale di remunerazione viene prelevata dalle aziende dopo ogni transazione.

Si viene pagati tramite commissione con i clic sul link inoltrati ad altri siti web o rivenditori.

Rakuten è la più pagante tra le app per fare soldi per i motivi sopra citati. Quindi, non è che vi favorisca fornendovi modi per guadagnare denaro, ma ottenendo sempre un guadagno 10 volte superiore o qualcosa in cambio da voi. Si tratta di un rapporto di dare e avere per loro e per voi. Può trattarsi di informazioni, feedback, commenti, ecc. In breve, è una sorta di scambio per voi e per loro, quindi scegliete con saggezza.

Qual è la migliore app per fare soldi?

La risposta non è una sola, poiché la scelta della migliore app per fare soldi può dipendere da molti fattori. Prendete in considerazione questi fattori prima di scegliere la migliore app per fare soldi;

Fattori da considerare prima di scegliere l'app

Queste sono le considerazioni da fare prima di decidere e scegliere le app per fare soldi, tra cui:

Quanto offre l'app

Molte app disponibili sul mercato sostengono di essere applicazioni per fare soldi, ma la maggior parte non è nemmeno in grado di far guadagnare qualche dollaro in un mese. Se state pensando di guadagnare con le app, tenete presente che la maggior parte di esse non vi farà diventare ricchi o non vi permetterà di comprare una tazza di caffè in un giorno. Cercate le percentuali che pagheranno e la facilità e l'autenticità con cui i soldi dipendono da loro.

Pagamenti

Dovete scegliere le app in base a quanto volete guadagnare. Ad esempio, se volete guadagnare centinaia o migliaia di dollari al mese, è impossibile farlo compilando sondaggi. Dovreste utilizzare applicazioni come Uber, Upwork, Fiverr e TaskRabbit. Queste app offrono migliori opportunità di guadagno rispetto ad altre e vi ripagheranno maggiormente.

Affermazione

Un altro fattore da considerare è decidere quanto lavoro siete disposti a dedicare a un compito o a impegnarvi. Volete usare il vostro smartphone solo per svolgere compiti veloci mentre siete sul divano o vi godete una tazza di caffè? Oppure preferite fare shopping, viaggiare, interagire con i clienti e svolgere un lavoro fisico? La quantità di pagamento è in genere direttamente correlata alla quantità di lavoro richiesto. Ad esempio, su TaskRabbit, spostare mobili paga di più che completare un sondaggio di due minuti.

Metodo di pagamento

Alcune app consentono di incassare i pagamenti. Nella maggior parte dei casi, per facilitare l'incasso si utilizza un conto PayPal. D'altra parte, alcune app richiedono di spedire un assegno. Altre app premiano con punti, sconti e carte regalo invece che con denaro contante.

Quindi, una piccola raccolta di punti Starbucks o di carte regalo Amazon non sarà sufficiente a mantenervi o a permettervi di comprare il pranzo per voi stessi. Tuttavia, se si eseguono solo alcune attività minori, è accettabile perché non ci si impegna per tutto il tempo. I limiti di riscatto si applicano a diverse applicazioni per la creazione di denaro. Non sempre è possibile prelevare denaro. Quindi, prima di iniziare, leggete attentamente il piano dei pagamenti e gli accordi.

Finanziamento iniziale

Esistono molte applicazioni gratuite, ma alcune richiedono investimenti o quote di iscrizione, mentre altre sono gratuite. Ad esempio, l'iscrizione all'app Acorns costa fino a 3 dollari al mese. Oppure Fiverr richiede il 20% delle vendite, ma offre una migliore opportunità di mostrare le proprie capacità a un pubblico mondiale. Questi costi sono generalmente relativamente bassi, così come gli investimenti iniziali. Le app gratuite sono le migliori da utilizzare se non si vuole spendere denaro.

Autorità dell'app

Prima di scaricare qualsiasi app mobile a pagamento che possa farvi guadagnare, fate delle ricerche. Verificate che l'app abbia molte recensioni favorevoli. Per scoprire cosa dicono i clienti insoddisfatti, leggete le recensioni negative. In genere, tutto ciò che queste applicazioni richiedono per la registrazione è un indirizzo e-mail. Le applicazioni che richiedono informazioni sensibili potrebbero essere fraudolente. Numerose app assicurano che non venderanno i vostri dati. Utilizzate un'app con una buona reputazione se per voi la privacy è fondamentale.

Quali sono le migliori app per fare soldi velocemente?

Sono disponibili molte app per fare soldi a livello globale o locale per fare soldi diversi dal vostro lavoro regolare. Nella maggior parte dei casi, queste app consentono di guadagnare a tempo parziale. Non si tratta di dedicare tutto il proprio tempo e le proprie energie, ma si può guadagnare quando si ha del tempo libero, quando si fa shopping, si gioca per divertimento o si soffre quando si viaggia verso un ufficio. In questo articolo abbiamo elencato le app in modo categorico per farvi capire meglio in base ai vostri interessi.

Diamo un'occhiata ad alcune categorie di app popolari.

Applicazioni per il cash-back

Applicazioni per il gioco

Applicazioni per il guadagno secondario

Applicazioni per il reddito passivo

Applicazioni per gli investimenti

Scoprite le categorie in dettaglio e l'opzione delle app da scegliere a vostro piacimento.

Applicazioni cash back

Le app di cash back pagano e danno uno sconto dell'1-10% sui vostri acquisti. Ci sono molte app di cash back come Ibotta, Dosh, Rakuten e altre quando ordinate qualcosa online e ve lo consegnano entro una settimana. Vi permettono di risparmiare ogni volta che acquistate online. Non si tratta solo di rimborsi, ma alcune app forniscono punti che possono essere riscattati come sconto sui futuri acquisti.

Inoltre, alcune app consentono di ottenere premi anche se si acquistano in negozi fisici; è sufficiente avere lo scontrino fiscale. Ecco alcune app popolari basate sul potenziale di guadagno e sull'esperienza nell'uso di app che pagano nel tempo. Consultate l'elenco delle migliori app di cash-back per pagare.

Ibotta

Ibotta è una delle migliori e più conosciute app che pagano e permette di ottenere premi sugli acquisti online e nei negozi. Collabora con oltre un migliaio di commercianti, consentendo ai suoi utenti di restituire una percentuale di denaro sugli acquisti. Ibotta ha un sito web e un'applicazione mobile per sistemi operativi iOS e Android sull'app store Google Play. Una volta scaricata l'applicazione gratuita, è possibile scegliere i negozi di propria scelta e farsi pagare attraverso diverse offerte.

Ibotta offre un bonus di iscrizione di 20 dollari ai nuovi utenti dell'app e consente di condividere i codici di riferimento con amici e familiari. Se i vostri amici si iscrivono tramite il vostro link, riceverete un bonus di 50 dollari solo se avete 20 dollari sul vostro conto.

Ibotta consente di prelevare il denaro utilizzando un conto PayPal o Venmo, oppure di utilizzarlo per acquistare qualsiasi articolo in un negozio di vostra scelta. Utilizzando Ibotta, potete utilizzare i vostri punti nei negozi fisici; tutto ciò che dovete fare è scansionare o caricare lo scontrino al negozio di alimentari o se state facendo grandi acquisti all'Home Deport.

Fetch rewards

Fetch reward è un'altra applicazione che consente di guadagnare premi e di riscattarli con carte regalo. Permette di caricare le ricevute di qualsiasi farmacia, drogheria, negozio di liquori o negozio che si desidera; non importa per cosa si fa la spesa o dove si fa più spesa. Ma per ottenere i premi è necessario che si tratti di un marchio partner. Disponibile su Google Play Store e iOS App Store.

È possibile riscattare i punti presso qualsiasi negozio di tecnologia, abbigliamento e decine di altre opzioni di archiviazione disponibili. L'unico svantaggio di fetch rewards è che paga pochi centesimi per ogni scontrino, anche se nel caso in cui si acquistino prodotti sponsorizzati, si riceveranno i punti bonus. I prodotti sponsorizzati includono principalmente articoli per la casa che sono una necessità di base per tutti e che comprerete comunque.

Rakuten

Rakuten è una piattaforma di shopping online che paga il cashback più alto rispetto alle altre app di cashback. Collabora con più di 2.500 negozi che vi offrono ogni volta un cashback sui vostri acquisti. Potete creare un account gratuito e iniziare a guadagnare con Rakuten. I nuovi membri ricevono un bonus di iscrizione di 10 dollari e la loro ricompensa dopo aver speso 25 dollari nei negozi partner di Rakuten entro tre mesi. Disponibile su Google Play Store e iOS App Store.

Inoltre, è possibile ottenere un extra di 25 dollari condividendo il link di riferimento con amici e parenti e ricevere ricompense in denaro dopo che questi ultimi hanno effettuato acquisti. Si viene pagati tramite assegno, oppure è necessario avere un conto PayPal.

Ci sono tre modi per guadagnare denaro.

Attraverso il sito web del negozio online Rakuten, dopo aver acquistato un articolo dal vostro negozio preferito, otterrete automaticamente il cash back.

È possibile scaricare l'estensione del pulsante Rakuten cash back che vi avviserà ogni volta che acquistate qualcosa dal negozio partner per attivare il cash back. Inoltre, vi permette di applicare codici promozionali sui prodotti che desiderate acquistare.

Rakuten ha un'app per lo shopping disponibile sia per iOS che per Android. Alcune persone preferiscono utilizzare un'app per lo shopping piuttosto che un computer per aprire i negozi online; scaricate l'app Rakuten cash back, un modo per fare acquisti online.

Upside

Un'altra popolare app di cash back è disponibile per iOS e Android sull'app store e sui dispositivi Google Play. Upside consente di scansionare lo scontrino e di guadagnare premi per negozi di alimentari, ristoranti e distributori di carburante. Upside collabora con 20.000 esercizi commerciali, tra cui Shell, Burger King, Kmart, Dunkin' Donuts e molti altri. Una volta terminata la spesa, è possibile caricare la foto dello scontrino nell'app e ottenere punti e premi dopo la verifica dello scontrino. È possibile ritirare i premi tramite carte regalo, assegni o contanti PayPal. L'applicazione consente di prelevare i contanti con una commissione di 1 dollaro, ma quando il saldo raggiunge i 10 dollari, il prelievo è gratuito.

Applicazioni di gioco

Le app per il gioco sono un ottimo modo per fare un doppio regalo, guadagnare denaro e divertirsi. Nella maggior parte dei casi, se si vuole guadagnare denaro reale, è necessario pagare per partecipare ai tornei di gioco. L'importo di iscrizione è piccolo (pochi centesimi).

Queste app di gioco sono di alto livello, con classifiche elevate e buone recensioni. Non si tratta di essere obbligati a pagare per ogni gioco, ma si può anche giocare gratuitamente e guadagnare punti per ottenere buoni o premi, ma non denaro reale. Alleggeriamo le famose e impegnative app di gioco che pagano e fanno guadagnare in tempo reale. Disponibile sia su Google play app store che su iOS app store.

Blackout bingo

Blackout bingo è un'app gratuita per guadagnare premi in denaro giocando. È una delle migliori app per guadagnare denaro giocando contro altri utenti. Chi presta attenzione vincerà e guadagnerà i soldi migliori. All'inizio, questo gioco è stato introdotto come un gioco di fortuna; in seguito, è diventato un gioco di abilità e velocità. Un singolo round di ogni gioco dura circa 2 minuti, durante i quali è possibile guadagnare velocemente denaro, ma i tornei con denaro reale e il cash-back non sono ancora disponibili in AR, CT, SD, IL, IN, ME, LA e DE.

Attualmente, blackout bingo ha più di 75.000 recensioni con valutazioni a 4,5 stelle. È disponibile sull'app store di Apple e sull'app store di Google Play per Android. Se si desidera guadagnare denaro subito dopo aver scaricato il gioco, è necessario depositare direttamente i propri soldi 60 centesimi per giocare a quel pool di gioco di $1 e $755 e guadagnare denaro. Tuttavia, è possibile partecipare a giochi gratuiti e guadagnare Z (valuta del gioco). È possibile scambiare gli Z con merce o carte regalo. Ci vorrà un po' di tempo per fare abbastanza biglietti per riscattare i vostri Z con il bonus in denaro che vi farà giocare ai giochi per guadagnare denaro.

Cubo solitario

Come il Blackout bingo, anche questa è una piattaforma di gioco a torneo che richiede abilità perché, senza abilità, si perderà il proprio denaro. Tutti ricevono lo stesso mazzo di carte e chi finisce con il maggior numero di punti vince e guadagna denaro. È possibile giocare a Solitaire cube gratuitamente e scambiare i propri punti con carte regalo, ma ottenere abbastanza punti richiederà molto tempo.

È possibile pagare per giocare e vincere i soldi migliori, per questo la quota di iscrizione parte da 60 centesimi. Il prezzo massimo pagabile è di 210 dollari. È un'app di gioco ben valutata, disponibile per il download sugli app store di Google Play e iOS.

Mistplay

Mistplay è una delle migliori app per fare soldi disponibili sull'app store iOS e sull'app store Google Play, con oltre 10 milioni di download. È un programma di fidelizzazione per i giocatori. Più si gioca a Mistplay, più soldi si guadagnano. A volte i giocatori devono salire di livello e superare le pietre miliari o fornire feedback al gioco. È possibile riscattare i punti della carta regalo presso noti rivenditori come i negozi Nintendo, Starbucks, Amazon, ecc. È possibile prelevare un minimo di 5 dollari, pari a 1.500 punti nel gioco.

Swagbucks

Swagbucks è un'altra applicazione molto accessibile, disponibile su iOS e sull'app store Google Play. Ci sono molti giochi disponibili per giocare su Swagbucks e guadagnare bene. Oltre ai giochi, questa app è gratuita e consente di svolgere diverse attività online e di guadagnare denaro reale.

Le attività online di Swagbucks includono:

Giocare ai giochi

Guardare video

Rispondere a sondaggi

Mangiare al ristorante

Fare acquisti online o in negozi fisici

Donazioni / beneficenza

Un motore di ricerca predefinito.

È possibile riscattare i propri punti per ottenere carte regalo, come quelle di Amazon o i contanti di PayPal.

Applicazioni per il lavoro secondario

Le app per il lavoro accessorio offrono decine di opportunità di guadagno semplicemente utilizzando lo smartphone o il laptop. Sono disponibili su Google Play App Store e iOS App Store. Poiché il mondo è cambiato dopo la pandemia del 2019, le persone sostengono il lavoro da casa e i lavoratori a distanza.

Tutto ciò che serve è un computer portatile o uno smartphone per fare soldi e cambiare il modo in cui si guadagna tradizionalmente. Le app per il side hustle vi permettono di essere flessibili. Potete lavorare quando volete e consegnare il vostro lavoro ovunque nel mondo. Di seguito sono riportati alcuni esempi delle migliori app per il side hustle.

Uber

Chi non conosce l'app Uber? Permette di guadagnare in due modi utilizzando un'unica app. Il primo è il ride-sharing e il secondo è UberEats, che consegna ordini di cibo da asporto.

Uber conta più di 100 milioni di membri attivi in oltre 900 città. Gli autisti di Uber guadagnano una bella somma di denaro, che consente loro di lavorare in modo flessibile quando vogliono, senza vincoli di orario. Aprono l'app di Uber e si rendono disponibili a lavorare e adatti ad accettare gli ordini che arrivano.

Avete sentito parlare di DoorDash? UberEats è la stessa cosa. È possibile consegnare il cibo dai ristoranti locali alla destinazione selezionata utilizzando il proprio veicolo, come una bicicletta, un'auto, una cyclette o anche a piedi. È disponibile sia su Google Play App Store che su iOS App Store.

Inoltre, Uber consente agli autisti di essere pagati il giorno stesso in cui consegnano cibo o accompagnano persone. Uber accetta pagamenti istantanei da parte degli autisti, in modo che possano essere pagati pochi dollari il giorno stesso invece di aspettare a lungo per ricevere il pagamento sul proprio conto bancario.

Fiverr

Fiverr è una delle migliori app per fare soldi online e velocemente, semplicemente vendendo le proprie competenze online. Si tratta di una piattaforma di freelance e di un'app molto utilizzata dai freelance per mostrare il proprio talento online. Fiverr è disponibile come app per Android sull'app store di Google Play e come app per iOS.

È un mercato in cui gli acquirenti possono acquistare servizi freelance e i freelance possono pubblicare i servizi che possono fornire a chi ne ha bisogno. Tutto ciò che dovete fare è creare un lavoro e pubblicarlo su Fiverr, in modo che gli acquirenti possano contattarvi da lì e voi veniate pagati. Sulle piattaforme di Fiverr è possibile utilizzare qualsiasi tipo di servizio, come lo sviluppo di siti web, la scrittura di contenuti, lo sviluppo di app, l'editing video, la progettazione di loghi e molti altri.

Airbnb

Airbnb è un'applicazione per l'affitto di case o stanze che vi aiuta a guadagnare affittando una stanza che di solito non utilizzate. Airbnb è un'ottima concorrenza per gli hotel, in quanto offre la possibilità di affittare la propria stanza anche per una notte. Tutto quello che dovete fare è scaricare l'app Airbnb, proprio come le altre app, e calcolare l'affitto aggiungendo la vostra posizione. È possibile impostare le tariffe vedendo le tariffe dei concorrenti o degli hotel e guadagnare di più con loro. Disponibile su Google Play App Store e iOS App Store.

DoorDash

DoorDash è una buona opzione per guadagnare consegnando cibo dai ristoranti locali alle destinazioni. I partner di Doordash forniscono le spese di consegna in cambio della tariffa del servizio. Si tratta di un'ottima opportunità di guadagno per le persone, e un ristoratore che non ha fattorini può contattare DoorDash e rendere possibili le consegne senza aumentare il personale. Un Dasher può guadagnare attraverso le tariffe del servizio di consegna e le commissioni di base e non come stipendio.

Come si diventa Dasher?

Per diventare Dasher è necessario avere una bicicletta, una cyclette o un'auto per le consegne e un'assicurazione autentica. È possibile scegliere l'orario di flessibilità utilizzando DashNow o i giorni di punta. È anche possibile pre-schedulare gli orari per le fasce di disponibilità. Disponibile sia sull'app store di Google Play che su quello di iOS.

Applicazioni per il reddito passivo

Le app per il reddito passivo sono le migliori app per fare soldi che pagano e forniscono le seguenti funzioni:

Ti pagano per fare acquisti

Sconti sugli acquisti

Guadagnare carte regalo

Navigare in internet

Giocare a giochi

Guardare video

Pagare le bollette

Affittare le tue cose e altro ancora

Compilare i sondaggi

Scoprite alcune popolari app per il reddito passivo.

Capital one shopping

Capital one shopping è un'altra app gratuita. Ha una caratteristica unica, chiamata protezione principe. Con la protezione principe, è possibile richiedere il rimborso se i prezzi dei prodotti acquistati scendono. L'app Capital One Shopping è collegata al vostro indirizzo e-mail per tracciare il vostro acquisto e aiutarvi a depositare la differenza di prezzo del prodotto sul vostro conto bancario se la richiesta è stata accolta.

Oltre alla protezione principe, l'app Capital One Shopping offre altri vantaggi come il confronto dei prezzi di diversi rivenditori, l'applicazione di codici coupon automatici e lo shopping online. L'app Capital One Shopping consente anche di scansionare i codici a barre per trovare offerte online per lo stesso prodotto se si sta acquistando in un negozio fisico.

Panel Nielsen per computer e cellulari

Questa app per il reddito passivo è un modo molto semplice per guadagnare fino a 50 dollari all'anno. Basta scaricare l'applicazione sul desktop o sul cellulare e continuare a usare il proprio gadget come al solito. Già, 50 dollari non sono una cifra significativa da guadagnare in un anno. Tuttavia, c'è la possibilità di vincere 10.000 dollari. Se siete residenti negli Stati Uniti, c'è un'opzione che vi permette di addolcire la pillola. Una volta iscritto, parteciperai ai concorsi a premi.

Sondaggio drogato

Survey junkie è considerata una delle migliori app per sondaggi. È come google opinion rewards che fornisce un sondaggio. Tuttavia, a differenza di google opinion rewards che paga solo il credito del negozio, può dare soldi veri con una valutazione di 4,6 su google play e 4,4 su iOS. L'app survey junkie ha più di 10 milioni di utenti. Le persone condividono le loro opinioni nelle app di sondaggio e guadagnano carte regalo o le riscattano in contanti con PayPal. Non c'è un bonus di iscrizione per questa app di sondaggi, ma i nuovi utenti ricevono un breve sondaggio con compiti di alto valore, ad esempio guardare video, confermare la propria e-mail e un sondaggio generale per la costruzione del profilo.

Una volta creato il vostro account su survey junkie, potrete vedere il sondaggio disponibile nella vostra dashboard e quanti punti otterrete dopo aver completato questo compito. Ad esempio, si possono ottenere 40 punti per aver completato un sondaggio di 10 minuti. Un punto equivale a 1 centesimo. Potete ritirare il vostro denaro se raggiungete i 5 dollari tramite i contanti di PayPal o riscattare carte regalo per i seguenti rivenditori.

iTunes

Walmart

Amazon

Target

Starbucks

Sephora

Groupon

Se volete incassare, dovete aspettare il giorno lavorativo successivo per confermare la vostra identità, perché non esiste un sistema di verifica automatica dell'identità nell'app di survey junkie.

Applicazioni per gli investimenti

Sono le migliori app per fare soldi che consentono di risparmiare tempo, denaro ed energia e di guadagnare di più usando il cellulare. Esistono molte app per gli investimenti e con esse è possibile guadagnare una notevole quantità di denaro senza nemmeno investire una quantità considerevole di tempo. Queste app includono le seguenti caratteristiche:

Azioni gratuite

Automatizzare gli investimenti

Trasformare gli spiccioli in investimenti

Bonus di iscrizione

Regalare valuta virtuale

Aggiungere denaro reale al vostro denaro per la pensione

Diamo un'occhiata ad alcune popolari app per gli investimenti.

Pubblico

Public investe in app che pagano è facile da usare grazie alla sua interfaccia pulita e user-friendly. Dispone di numerose funzioni avanzate per il trading e l'investimento in diversi titoli, oltre a offrire un bonus di iscrizione senza alcun deposito richiesto. Consente di attivare gli investitori di diverse società. Inoltre, l'applicazione pubblica consente di acquistare frazioni di azioni di società senza alcun calo del prezzo totale dell'azione. Non è necessario depositare alcun prezzo di investimento, ma è possibile aggiungere i punti di iscrizione in azioni gratuite.

Acorns

Con Acorns potete automatizzare i vostri investimenti in due modi diversi:

Investire i vostri spiccioli

Acorns ha una fantastica funzione chiamata Round-Ups. Se acquistate qualcosa per 15,30 dollari in qualsiasi negozio, mettete da parte 70 centesimi da investire in un conto comune. Non si tratta di prelevare con la forza il denaro dal vostro conto. Si limitano a prelevare i soldi di scorta dalla vostra spesa per arrotondare. Insieme a voi, potete risparmiare denaro e contribuire a costruire il vostro portafoglio senza prosciugare le vostre energie.

Acorns guadagna

Acorns ha più di centinaia di rivenditori partner, che vi permettono di guadagnare ogni volta che fate acquisti in un determinato negozio. Supponiamo di fare una spesa di 100 dollari da Walmart. Acorns calcolerà una percentuale della spesa di 100 dollari (10% o più per alcuni negozi al dettaglio) e aggiungerà questa percentuale alle vostre finanze personali. Acorns Earn è un modo eccellente per creare il vostro portafoglio, che depositerà direttamente i vostri guadagni laterali sul vostro conto corrente per la pensione.

Robinhood

Robinhood è un'applicazione gratuita che vi permette di fare trading con un'interfaccia facile e intuitiva e di garantire il vostro futuro finanziario. Offre investimenti senza commissioni e conta attualmente più di 21 milioni di clienti attivi. L'app di Robinhood è eccezionalmente facile da usare per i principianti. Permette agli utenti di creare un account in pochi minuti. Sull'app Robinhood è possibile investire nelle seguenti categorie, tra cui:

Criptovalute

Borsa valori

Opzioni

Oro

ETF

L'app Robinhood ha due conti principali, gestione della liquidità e intermediazione, e i suoi investimenti sono disponibili per 5.000 azioni. L'aspetto che rende unica questa app è l'assistenza telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Le app per fare soldi funzionano?

Sì, certo, le app per fare soldi funzionano. Ma è necessario ricordare chiaramente che i guadagni non saranno così alti come quelli che ci si aspetta da un lavoro regolare. Sarebbe meglio avere aspettative realistiche. Nella maggior parte dei casi, il potenziale di guadagno può essere relativamente limitato. Sarebbe meglio non dipendere completamente da queste app per il pane e il burro. Tuttavia, è possibile guadagnare denaro extra utilizzando queste app per fare soldi nel tempo libero.

Allo stesso tempo, diverse app gratuite vi aiutano a guadagnare una quantità sostanziale di denaro se le utilizzate con costanza. Ad esempio, la categoria degli acquisti con cash-back. Con le app di cash-back è possibile risparmiare fino a 100 dollari o guadagnare premi per sconti futuri. Se non utilizzate nessuna app di cash-back, potreste spendere denaro extra per i vostri acquisti. Ma se avete accesso alle app per lo shopping con cash-back, potete risparmiare e spendere quel denaro per qualsiasi lavoro necessario o per risparmiare per il vostro futuro.

Poi c'è un'altra app che permette agli utenti di guadagnare una bella somma di denaro utilizzando queste app. Queste app includono Fiverr, DoorDash e Uber. Queste categorie di app offrono un lavoro vero e proprio; a volte, gli utenti ricevono delle mance se lavorano bene.

Inoltre, alcune app per il fitness offrono denaro per perdere peso. Sì, avete letto bene! Dovete stabilire il vostro obiettivo di riduzione del peso in un periodo di tempo specifico e, se lo raggiungete, sarete pagati. Ma allo stesso tempo, dovete anche versare qualche dollaro sul vostro conto; queste app sono semplicemente motivazionali per il vostro percorso di perdita di peso.

Quali sono le buone app per guadagnare da casa?

Molte app promettono di fare soldi online, ma raccolgono tutti i dati dai vostri telefoni cellulari e sprecano denaro, tempo ed energia invece di aiutarvi a generare denaro. Questo articolo ha creato un elenco di buone app che pagano e fanno guadagnare stando a casa, con le prime due priorità valide e legittime. Come sopra, descriviamo tutte le app in dettaglio; è meglio tagliare le stronzate e nominare le app che pagano le priorità.

La prima è rappresentata dalle app di side hustle: a nostro avviso, se si investe il proprio tempo per fare soldi, si dovrebbe essere ben pagati. Inoltre, queste app vi permettono di mostrare le vostre abilità fondamentali, come Fiverr e Upwork, e molte altre piattaforme di freelance permettono ai loro utenti di vendere i loro servizi e guadagnare in base alle loro richieste. Questi servizi possono essere utilizzati anche per la vostra attività imprenditoriale, come il lavoro sui siti web, la scrittura di contenuti, la creazione di video e molti altri.

La nostra seconda scelta è Swagbucks; come sapete, questa app ha un'ampia varietà di categorie e gli utenti possono scegliere qualsiasi categoria di loro interesse e guadagnare denaro. Avete così tante opzioni per fare soldi semplicemente scaricando una singola app: potete guardare video, giocare, navigare, fare donazioni o compilare un sondaggio.

Quali sono le migliori app per guadagnare nel tempo libero?

Siamo onesti. La maggior parte di noi vorrebbe avere più soldi nel proprio portafoglio. Forse volete iniziare a risparmiare per un acquisto importante, come una casa, o volete aumentare le dimensioni del vostro conto di risparmio. Forse volete risparmiare per concedervi di tanto in tanto un trattamento viso e un massaggio in quella spa che vi piace tanto.

Qualunque siano i vostri obiettivi finanziari, avere più soldi migliorerebbe la vostra qualità di vita. Fortunatamente non è necessario trovare un lavoro part-time per realizzare questo sogno. Con le app che tratteremo, potrete guadagnare nel vostro tempo libero e avere tutti i servizi che amate.

Se state leggendo questa rubrica, significa che la vostra priorità è guadagnare nel "tempo libero", quindi vi suggeriamo di scegliere DoorDash e Uber. DoorDash e UberEats vi permettono di guadagnare una bella somma di denaro semplicemente consegnando il cibo alla giusta destinazione. Inoltre, a volte si possono ricevere mance se si ha la possibilità di incontrare clienti generosi.

La seconda opzione è rappresentata dalle app di gioco: le persone tendono a giocare quando hanno tempo libero, quindi è il momento migliore per ammazzare la noia e raddoppiare il piacere giocando e guadagnando denaro. Ma non basta aprire google play, scaricare un gioco e iniziare a giocare; pagare per i giochi è un po' complicato, oppure è necessaria l'esperienza per vincere contro l'avversario. Quindi preparatevi prima, leggete tutte le regole e i regolamenti del gioco, poi giocate; buona fortuna!

Come non incappare in truffatori?

Se volete guadagnare usando le app, dovete tenere a mente alcune cose quando scaricate le applicazioni per fare soldi.

In primo luogo, è bene sapere che le app raccolgono i vostri dati, compresi i dettagli generali sui vostri dati demografici (età, posizione geografica, ecc.) e informazioni più private, come i siti più visitati, i vostri interessi in base alla cronologia delle ricerche e tutti i modelli online. Se la raccolta di dati da parte dell'applicazione vi preoccupa, leggete l'informativa sulla privacy dell'applicazione.

Naturalmente, le informative sulla privacy sono spesso scritte in un linguaggio formale o tecnico. È consigliabile controllare e leggere le FAQ sul sito web dell'azienda o sulla piattaforma o le informazioni di base per vedere se offrono informazioni semplici da capire su quali dati vengono raccolti, sulle ragioni della raccolta e sulle modalità di utilizzo.

Poi c'è il grave problema dei motivi di sicurezza per la finanza personale, come le informazioni sul conto corrente e le password di accesso alla banca. Alcune app richiedono l'inserimento di login, password e numero di routing. Oppure collegano il proprio conto corrente bancario attraverso un fornitore di terze parti come Stripe per ottenere i pagamenti dalle app per fare soldi. Servizi come Stripe sono generalmente considerati sicuri. Pertanto, riteniamo che dovreste sentirvi a vostro agio nell'utilizzarli perché app come Stripe e plaid hanno una buona reputazione e non divulgheranno o venderanno i vostri dati.

Prestate particolare attenzione alle valutazioni degli utenti attraverso le loro recensioni mentre valutate le app per fare soldi, soprattutto quelle pubblicate sull'App Store di iOS e sul Google Play Store. Le aziende non sono autorizzate e non hanno accesso a modificare o rimuovere le recensioni che appaiono sugli app store ufficiali, a differenza di altre piattaforme di recensioni degli utenti. Pertanto, se un'applicazione è una truffa, probabilmente ve ne accorgerete subito in base alle recensioni degli utenti.

Supponiamo di leggere recensioni non favorevoli all'applicazione. In questo caso, si consiglia di stare alla larga dall'applicazione se molti clienti incontrano difficoltà con i prelievi di denaro o non riescono a ricevere assistenza dal servizio clienti.

Inoltre, è possibile effettuare una ricerca su piattaforme popolari, ad esempio Quora, Reddit e molte altre, dove gli utenti discutono delle loro interazioni con le varie app.

Linee guida da considerare per evitare le truffe

Indipendentemente dall'applicazione di pagamento mobile scelta, i professionisti del settore consigliano di seguire queste linee guida per essere al sicuro dai truffatori:

Inviare denaro solo a persone che si conoscono; assicurarsi di avere il loro numero di telefono o indirizzo e-mail. Inserire le opzioni di sicurezza nell'app specifica e nello smartphone. Queste opzioni di sicurezza includono fattori di autenticazione multipli che possono richiedere un'impronta digitale, un PIN o il riconoscimento del volto. Utilizzate una password forte e non facile da indovinare; ad esempio, aggiungete numeri, alfabeti e simboli per creare una password forte. Inoltre, le funzioni di impronta digitale o di autenticazione a due fattori mantengono lo smartphone al sicuro. Cercate di non collegare lo smartphone al vostro conto bancario o alla vostra carta di debito; utilizzate una carta di credito per effettuare i pagamenti. Quando inviate o ricevete un pagamento, assicuratevi sempre che il trasferimento di denaro sia stato completato. Non inviate mai denaro per ritirare un premio o i premi di un concorso.

Il punto cruciale

Questo articolo spiega che è possibile guadagnare con un'app. Se siete alla ricerca di un'app per farlo, quelle citate sopra sono tra le migliori app per fare soldi online, e si tratta di soldi facili da ottenere stando seduti sul divano o giocando. Sono assolutamente da provare e, se già le utilizzate, provate a usarle per fare soldi.

Ma ricordate che la maggior parte delle app per fare soldi vi fornirà solo un po' di denaro extra, e che i vostri soldi per la cucina non possono dipendere principalmente da esse. Tuttavia, se sviluppate la vostra app e la fate monetizzare, potete guadagnare molto denaro in modo passivo. Per lo sviluppo della vostra app, il metodo di sviluppo no-code è sempre il migliore, in quanto vi permetterà di sviluppare l'app senza problemi. Una volta creata l'app, è possibile guadagnarci attraverso la monetizzazione e la gestione degli annunci.

La creazione di un'app attraverso un metodo di codifica tradizionale può essere impegnativa, soprattutto se non si hanno conoscenze di programmazione pregresse. AppMaster, in quanto piattaforma no-code, può essere il vostro salvagente in questo scenario. Qui potete costruire facilmente la vostra nuova applicazione per qualsiasi scopo desideriate.

La cosa migliore di questa piattaforma di codifica visiva è che non sono necessarie conoscenze di codifica o di programmazione. Potete semplicemente sviluppare la vostra applicazione trascinando e rilasciando gli elementi sul loro illustratore visivo. Inoltre, in caso di domande, potete avvalervi dell'aiuto di un team disponibile 24 ore su 24. Verificate i prezzi di AppMaster e iscrivetevi oggi stesso per sviluppare la vostra applicazione!